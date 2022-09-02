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Для обороны Крыма оккупанты готовят курсантов Военно-морского училища имени Нахимова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Руководитель севастопольского Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова обратился в Генштаб ВС РФ с предложением создать на базе училища морской стрелковый полк и направить его для "обороны" Крымского полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Стало известно, что по инициативе начальника Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова было инициировано обращение в генеральный штаб ВС РФ о создании на базе училища морского стрелкового полка и направлении его для обороны Крымского полуострова", - сообщили в Генштабе.

Читайте: ВСУ успешно отразили наступление российских оккупантов вблизи Высокополья и Потемкиного, - Генштаб

По предварительной информации, возглавить такой полк должен начальник факультета береговых ракетно-артиллерийских войск и специальной подготовки – Герой России, полковник Владимир Карпушенко, стрелковые батальоны – начальники курсов училища. Должности командиров рот и взводов будут распределены между наиболее подготовленными курсантами выпускного курса факультета береговых ракетно-артиллерийских войск и специальной подготовки, поскольку основная часть курсовых офицеров и преподавателей отказываются идти на фронт и пишут рапорты о переводе в другие военные учебные заведения на территории РФ.

В настоящее время известно, что в Генштабе ВС РФ поддержали такую инициативу, отработали соответствующую организационную директиву по формированию морского стрелкового полка, а также проводят работу по его введению в боевой состав ВС РФ.

Как рассказали в Управлении стратегических коммуникаций, также рассматриваются варианты о передаче в состав полка боевых бронированных машин от подразделений Росгвардии Чеченской Республики - так называемых "кадыровцев", поскольку ехать на "оборону" Крыма у боевиков Рамзана Кадырова отсутствует желание.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 48,7 тыс. человек, 234 самолета, 205 вертолетов, 2009 танков и 4366 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

В Генштабе ВСУ напомнили, что военное учебное заведение имеет опыт формирования и применения подобных подразделений. Так, во время Второй мировой войны была создана 76 морская стрелковая бригада, командиром которой был начальник училища капитан 1-го ранга Апостолы Борис Николаевич. Только на этот раз начальник Черноморского высшего военно-морского училища контрадмирал Александр Гринкевич почему отказался возглавлять морской стрелковый полк.
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Топ комментарии
+26
С Крымом будет как с Херсоном - перебьют мост и всё снабжение накроется медным тазом!
пока мост на месте - кацапы - удирайте из Крыма и ржавые корыта свои заберите
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02.09.2022 19:30
+18
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02.09.2022 19:29
+15
Путінюгєнд буде?)))
P.S. Яого біса у вас герой рассєї з великої літери?
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02.09.2022 19:33
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02.09.2022 19:29 Ответить
С Крымом будет как с Херсоном - перебьют мост и всё снабжение накроется медным тазом!
пока мост на месте - кацапы - удирайте из Крыма и ржавые корыта свои заберите
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02.09.2022 19:30 Ответить
Чудово, для них і звичайних сміттевих пакетів вистачить...
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02.09.2022 19:31 Ответить
Путінюгєнд буде?)))
P.S. Яого біса у вас герой рассєї з великої літери?
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02.09.2022 19:33 Ответить
Криза з гарматним м'ясом. Кадрові військові закінчились, упороті - майже. Пишуть що вербують бомжів та зеків. Після курсантів (17-19 років), будуть суворіаці чи як їх нині називають , кадєти (14-17 років)?
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02.09.2022 19:39 Ответить
Рознести півострів хаймарсами і крапка.
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02.09.2022 19:35 Ответить
А чим кримська земля завинила? Міст знищити і зачистити Крим від кацапів та колаборантів. І по всьому. Господар своє майно має берегти...
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02.09.2022 20:04 Ответить
готовят затонуть?
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02.09.2022 19:35 Ответить
Оборона Крыма ? А кто напал ? Или от себя самих ?
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02.09.2022 19:36 Ответить
вони скоро дідів викопувать будуть і кидати на Хаймарси по 2му разу
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02.09.2022 19:36 Ответить
Що відразу запаковують їх в пакети?
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02.09.2022 19:36 Ответить
путєнюгенд?
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02.09.2022 19:37 Ответить
Відправка на фронт курсантів це показовий індикатор критичного стану війська

Правільной дорогий ідьотє, товариші!
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02.09.2022 19:38 Ответить
Віриш, друже, я цю тенденцію підмітив на параді 9 травня. Сподіваюсь, що наші з оперативного управління ГШ ЗСУ також.
Слава нації!
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02.09.2022 19:55 Ответить
Смерть ворогам !
А особливо ворогам із Криму !
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02.09.2022 20:22 Ответить
Всіх окупантів вбити !
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02.09.2022 19:38 Ответить
как это по-раисски бросать пацанов на баррикады... романтика, мля...
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02.09.2022 19:41 Ответить
Жаль пока что Атакамсов нам не передали. Но есть у меня впечатление, что амеры какой-то флажок путлеру поставили, типа ударите по ТЕЦ ракетами большой дальности и передадим Украине дальнобойные ракеты и разрешим стрелять по вашей территории
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02.09.2022 19:41 Ответить
такое впечатление не только у вас ))). Из этой же области вдруг возникшие заявления кацапа, что "ни химическое, ни ядерное оружие" применяться в Украине не будет.
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02.09.2022 22:06 Ответить
Далекобійні - це питання спірне. В зоні ураження Грому та далекобійних ракет для хаймарсу щонайменше три кацапські АЕС. Тобто стріляти по них є чим. Нема наказу. А от Запорізьку АЕС кацапи серйозно пошкодили, і зупинятись не збираються, раз ракети лягають за 200-300 м від реактору
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03.09.2022 07:54 Ответить
По Кременчуцький ТЕЦ вже вдарили
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03.09.2022 07:56 Ответить
о! молоденькое мяско!
резиновые попки, упругие, свежетренированные......
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02.09.2022 19:42 Ответить
А що нового? Добрива потрібні кожен рік.
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02.09.2022 19:45 Ответить
Нахєрмовців на фарш пустять!
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02.09.2022 19:51 Ответить
Сруцький чєлавєк, повинен вмерти за бабки ***** та його оточення!
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02.09.2022 19:58 Ответить
Навєрх, ви, таваріщі, всє па мєстааам...
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02.09.2022 20:00 Ответить
справжній нахімовець просто повинен загинути у степах України.
на те довбнів і портянки намотувати навчали...
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02.09.2022 20:07 Ответить
оні в "гадах" бєзпортяночниє ходят
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02.09.2022 22:34 Ответить
ясли крымские готовьте!)
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02.09.2022 20:07 Ответить
Новина приємна. Знищення здорової молоді здатної дати потомство гарантує поширення у кацапів пацифізму.
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02.09.2022 20:08 Ответить
ще за часів совдепії цікавився, а медкомісія до нахімовського двоглазих пропускає, чи пофіг аби дибіл?
традиція є традиція ...
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02.09.2022 20:17 Ответить
За совка уруцкіє практично десь у 99% тупі були й десь під 80% ще й рахітози або ще шось. За флот кажу. "Піхота" у далеких краях 70-80-90 роки вішались стабільно або дезертирували... То саме з енергетикою... Принаймні на АЕС... З вищими дупльомами прибували якісь... омськ вроді, їм вище 3-го розряду(макс - 6) не давали й суто слюсар-барабанщик, - до рук тільки "машка №3"...
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02.09.2022 22:06 Ответить
Нам всё равно кого в пакеты паковать. Хоть мавзолейного училища.
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02.09.2022 20:19 Ответить
Значить морские офицеры не нужны. Вперёд к "Москве".
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02.09.2022 20:21 Ответить
І що, вони безсмертні 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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02.09.2022 20:21 Ответить
Києв за три дня плавно переходит в абарону Крьіма..
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02.09.2022 20:26 Ответить
говорят, у кацапов новая мулька - украинскую Армию они уже победили, а ща воюют с НАТОЙ
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02.09.2022 20:33 Ответить
НАТО тоже уже давно капитулировал,щас от Марсиан отбиваются.
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02.09.2022 21:11 Ответить
Апирацыя идет по плану!
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02.09.2022 22:07 Ответить
ще більше гарних рашистів № 200!
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02.09.2022 20:32 Ответить
Слава Нації! Смерть моск@лям!
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02.09.2022 20:34 Ответить
Та ну
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02.09.2022 20:36 Ответить
Я что то пропустил? ВСУ уже штурмует Перекоп?
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02.09.2022 20:39 Ответить
М аскаль ти тіпа дуже розумний?
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02.09.2022 21:02 Ответить
Та дебільне воно безнадійно. Гаварящяя тиква. Прапор хапнув пшецький, а "паганяла" в Стругацьких смикнув, бо іму "трудна бить (а хоче) богам". Дебіл дебілом
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02.09.2022 21:06 Ответить
Совки всегда любили курсантов на убой посылать.
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02.09.2022 21:00 Ответить
Пушечная телятинка.
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02.09.2022 21:09 Ответить
баранина, я бы сказал.
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02.09.2022 22:09 Ответить
И большинство из них: наши люди",имеют украинские загранпаспорта
Можа просто надо перестать в них стрелять?
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02.09.2022 21:10 Ответить
Та пох

Там тих уродів зомбують з школи

В гіршого москаля за того кого вони зомбують всерівно не буде. Ця сатанинська країна має вся здохнути
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02.09.2022 21:18 Ответить
хай нептун нашле на цих під@рів бавовну
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02.09.2022 21:43 Ответить
Вони вже валять, весь Крим балака сутками, коли почнеться в них заруба ніхто вже на кацапів не зверта уваги бо вони всі тікають))))
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02.09.2022 21:55 Ответить
А почему стрелковый, а не стрелецкий им. P.S. Нахимию? Скрепно же!
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03.09.2022 00:37 Ответить
Не жалко.
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03.09.2022 07:15 Ответить
 
 