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Автомобиль лесной охраны подорвался на мине в Житомирской области, один человек погиб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

трактор,чернігівщина,міна

В Житомирской области подорвался на мине автомобиль лесной охраны Народичского спецлесхоза. Один человек погиб.

Об этом в фейсбуке сообщило Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства, передает Цензор.НЕТ.

"Снова трагедия в Народичском спецлесхозе. На мине подорвался автомобиль лесной охраны предприятия. В результате взрыва егерь Радчанского лесничества Сергей Саливоник погиб на месте, а лесничий этого же лесничества получил ранения. Он доставлен в медецинское учреждение. У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 июля в Народичской громаде работники лесничества наехали на противотанковую мину, в результате чего погибли три человека.

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ехо війни русні......
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02.09.2022 19:45 Ответить
Зате ЗЕвлада вже давно візвітувала, що теріторії, зайняті руснею до квітня, вже повністю розміновані.

Кожен день підрив...
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02.09.2022 20:01 Ответить
Всюди куди ця нечисть залізе,там смерть,горе,розруха і нещастя....
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02.09.2022 20:01 Ответить
мерзкий кацап загадил всю Украину!
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02.09.2022 20:04 Ответить
https://youtu.be/AGRrE8ZNCFY
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02.09.2022 20:15 Ответить
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02.09.2022 20:13 Ответить
**** Банкова...
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02.09.2022 20:35 Ответить
 
 