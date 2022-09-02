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Оккупант о ситуации на фронте: "Тяжелую технику всю расх#ярили, а на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем", - перехват ГУР. АУДИО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В очередном перехвате ГУР военный РФ рассказал о потере тяжелой техники и невозможности атаковать ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Минобороны.

"Мы бы давно уже выбили их нах#й, но у нас, бл#дь, видишь техники них#я нет. А на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем. Нас прошьют, как нех#й петь. Нам надо на тяжелой технике прорываться, а тяжелую технику всю расх#ярили", - описывает ситуацию оккупант.

Смотрите: "Офицеры и контрактники собираются оружие складывать": Захватчик рассказал, что некоторые оккупанты собираются отказаться воевать, - перехват ГУР МО. АУДИО
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Топ комментарии
+32
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02.09.2022 20:15
+26
яка сумна новина.....
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02.09.2022 20:14
+23
збирайте клунки і чухайте на рашку.
не можуть вони..
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02.09.2022 20:15
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яка сумна новина.....
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02.09.2022 20:14 Ответить
чого х#й проедем ? прямо на концерт до кабздона !
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02.09.2022 20:14 Ответить
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02.09.2022 20:15 Ответить
збирайте клунки і чухайте на рашку.
не можуть вони..
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02.09.2022 20:15 Ответить
а куда вам спешить - оставайтесь там... чернозем нам нужен
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02.09.2022 20:19 Ответить
Вони так часто вживали слово х#й, що, мабуть, скоро підуть за русскім воєнним корабльом. Правільний путь держитє, таварісчі!
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02.09.2022 20:21 Ответить
не может быть, знающий человек говорил что всу на 800 метров промахивается
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02.09.2022 20:25 Ответить
Как бальзам на сердце от слов кацапа
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02.09.2022 20:30 Ответить
Кацапи , готуйтеся всі до пекла , бо ваше місце саме там 😠
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02.09.2022 20:34 Ответить
Цікавий діалог з тьотькою.... він їй про пи-ц, а вона - коли ви цих шакалів роз...те? так розмовляють глухий зі сліпим, або два щизоїда. Ну то таке, нам своє робить, як писав класик.... Слава Україні.
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02.09.2022 20:35 Ответить
Звичайно наші переможуть. Звичайно я вірю ЗСУ, але не вірю в ці "перехоплення".Чому ГУР скочується до рівня відосів "квартальців"? Надурили десять раз, пройшло і добре, але цим зловживати не потрібно, бо ситуація протилежна тій, яка сьогодні на фронті. Чи ми рухаємося вже в бік Донецька і кордону із Засрашкою?, Чи ворог в бік Бахмута, а чи вже від Бахмута? Чий сьогодні Бахмут і чому не звільнили Херсон?
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03.09.2022 10:18 Ответить
Звичайно наші переможуть. Звичайно я вірю ЗСУ, але не вірю в ці "перехоплення".Чому ГУР скочується до рівня відосів "квартальців"? Надурили лесять раз, пройшло і добре, але цим зловживати не потрібно, бо ситуація протилежна тій, яка сьогодні на фронті. Чи ми рухаємося вже в бік Донецька і кордону із Засрашкою?, Чи ворог в бік Бахмута, а чи вже від Бахмута? Чий сьогодні Бахмут і чому не звільнили Херсон?
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02.09.2022 20:39 Ответить
Как тебе сказать, Толяша... Ты бежишь впереди паровоза. И маховик пока в обратную сторону не крутится, он почти просто остановился. Остановить его что, просто и легко? Он до сих пор по инерции продолжает движение. У рашистов очень много смертельного металлолома. Но ВСУ его почти остановили. А ты требуешь все и сейчас...
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02.09.2022 20:58 Ответить
можливо і так, але я ніколи не бігав попереду паровоза, бо знаю, що це небезпечно і як бачите критикую "перехоплювачів", що досить дурити нарід. Те що у рашистів багато смертельного металобрухту, то це їх проблеми і заслуга наших ЗСУ, а не "перехоплювачів" і не потрібно нам такими великими цифрами наших жерст виправляти чиїсь помилки і про@оби. Це дуже велика ціна, яку ми платимо, а подається "перехоплювачами" ян ніби наші гуляючи ганяють сцяними трусами ворога, який геть слабельний і доморалізований. Це не так і якщо Вам подобається солодка брехня, то слухайте і не звертайте увагу на мої дописи.
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03.09.2022 10:24 Ответить
йди на фронт та спитай там, там тобі дадут відповіді на всі твої запитання
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02.09.2022 21:48 Ответить
я Вам пишу за 10 кілометрів від фронту. Снаряди пролатють інколи над нашими головами в той чи інший бік. І ще раз прошу "перехоплювачів" не дурити нарід, а писати правду, а якщо немає про що писати, то краще не писати, і не робити з ворога якесь опудало. Те що вони потвори ми знаємо, але потвори не дурні, а коварні і опасні. Краще нагадувати, що нашим там важко і просити допомогти спорядженням, теплими речами, бо вони сплять під відкритим небом і більшість всього потрібного там купують за свої гроші.
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03.09.2022 10:29 Ответить
Ну и самка у орка!
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02.09.2022 20:50 Ответить
Последнее , что мог сказать почти дохлый рашитст .
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02.09.2022 20:52 Ответить
Выведут вас скоро вперед ногами. Или даже суповым набором в пакете
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02.09.2022 20:56 Ответить
Вона мабуть вчитель молодших класів, він-доцент кафедри філології
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02.09.2022 21:09 Ответить
Очень может быть, я как-то пересекался с осатанелым zаzомбированным ватником с ненавистью ко всему миру, в сетях, потом глядь, с он учился в институте дружбы народов. Полный писец.
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02.09.2022 21:29 Ответить
Ты смотри как эта конченая тварь, сидя за тридевять земель в епенях, ненавидит Украину, наверное разбомбили бандеровцы её деревянную избу. Шоб вы здохли садисты на марше и не нашли Украину.
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02.09.2022 21:25 Ответить
Так а за что ей Украину эту самую любить? Ей же проклятые бендеровцы поломали полоскалку!
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02.09.2022 21:32 Ответить
Пускай Ванька во рту у неё полоскает, там видно черная бездонная пасть.
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02.09.2022 21:42 Ответить
А ведь говорили им перед вторжением, что отравленные собственной пропагандой хотелки *********** взять Киев за три дня и действительность диаметрально отличаются. Да, вот у нас ракеты и танки. А им в ответ - ракеты закончатся, танки сгорят, что мы и наблюдаем ибо фашисты не могут победить в перспективе. Очередной тысячелетний рейх рухнет и будет Мир. Помогайте рабсеяне себе, быстрее остановить войну, вы ведь мира хотите или нет..
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02.09.2022 21:40 Ответить
Яка сумна новина! )))))))
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02.09.2022 23:06 Ответить
Какие тупые орки!)
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02.09.2022 23:32 Ответить
 
 