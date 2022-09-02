РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6182 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Бюджет-2022 Война
10 361 99
ветераны (1010) война (46523) ВР (28721) госбюджет (1155) жилье (876) Антитеррористическая операция (15889) переселенцы (517) Большая стройка (722)

Власти планируют возобновить "Большую стройку" и дали 400 млн грн на освещение деятельности Рады, а обещанные деньги на жилье для АТОшников-переселенцев не выделяют, ссылаясь на войну, - заявление организации "АТО ВПО"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

гривня,гроші,гривні

Переселенцы-члены АТО интересуются после сообщений властей о возобновлении "Большого строительства" и выделении 400 млн грн на освещение деятельности Верховной Рады, где обещанные им деньги на жилье.

Об этом говорится в заявлении организации "АТО ВПО", передает Цензор.НЕТ.

"Большая стройка" снова актуальна - ВСУ подождут?

На фронте воюют тысячи бойцов с временно оккупированных территорий, лишившихся жилья и имущества. Восемь лет большая часть бойцов АТО ВПЛ остаются бездомными. Тем временем, Рада в разгар войны планирует возобновить финансирование... строительства дорог. Украинцы жертвуют на ВСУ последнее, тысячи людей потеряли дома – в то же время, чиновники, как в "старые-добрые" времена намылились пилить бюджет на "Большом Строительстве"?!

Читайте: Ежемесячно дефицит бюджета Украины составляет $5 млрд, - Зеленский

Чтобы решить вопрос жилья для защитников Украины с временно оккупированных территорий, Кабмин в 2018 году принял постановления #280 и 719, идея которых заключалась в получении людьми средств на покупку жилья. На словах хорошо, а по факту денег на финансирование этой программы выделялось критически мало для реального решения проблемы.

В конце 2021 появилась надежда в виде дофинансирования на текущий год и полного закрытия вопроса в 2022 году. За счет дофинансирования более двухсот семей АТО ВПЛ таки смогли приобрести жилье, а остальные ждали своей очереди в следующем году. А дальше началось полномасштабное вторжение – и логично, что приоритеты изменились. Предусмотренные для финансирования жилья средства забрал резервный фонд. И эти действия власти вполне понятны. Предваряя гневные комментарии, хочу отметить, что сообщество АТО ВПО четко осознает, что в стране война, и мы не хотим доить обескровленное государство. Но мы хотим получить ответы.

Я бы, пожалуй, не писал этот пост, если бы не новости. Вышеупомянутые планы властей разблокировать программу "Большого строительства" в разгар войны. А также новость о том, что на освещение деятельности ВР выделили более 400 миллионов. А решение по АТО ВПЛ формулируются по принципу: пацаны, вы красавчики, но с вами будем разбираться после победы. Вы со своими детьми бомжуете 8 лет, побомжуете еще. А между тем некоторые ребята не дождались выплат, потому что ушли на фронт, находясь в статусе бомжа. И, может, уже не дождутся..." - говорится в заявлении переселенцев-участников АТО.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+79
показать весь комментарий
02.09.2022 21:16
+64
показать весь комментарий
02.09.2022 21:10
+63
показать весь комментарий
02.09.2022 21:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що тут казати ! Гніди !
показать весь комментарий
02.09.2022 21:08 Ответить
А кто те , что за эти гниды проголосовал 21:04:2019 года ?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:18 Ответить
Уявіть їхнє ненажерливе нутро - КОРИСЬУЮТЬСЯ ВІЙНОЮ , неможливістю громадського спротиву - ТВАРИНИ !НЕНАЖЕРЛИВІ ТВАРИНИ!!!
показать весь комментарий
02.09.2022 21:30 Ответить
Зеленський сказав нашим воїнам, що він не лох у його 44 роки і закликав їх віддати йому зброю і не стріляти у бік росії у 2020 році. Правильно він не лох, лохи ті, хто за нього проголосували.
показать весь комментарий
03.09.2022 10:55 Ответить
Кривавий барига на крові хоче купити ще кулька вілл в Італії 🤬
показать весь комментарий
02.09.2022 21:09 Ответить
Спасибо что за него голосовали
показать весь комментарий
02.09.2022 21:19 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 21:46 Ответить
вы нипанимаите што важнее в ваеннае время
показать весь комментарий
02.09.2022 21:09 Ответить
Военное или не военное, но принцип жизни зеленых гнид от этого не меняется.

показать весь комментарий
02.09.2022 21:13 Ответить
Тільки РОЗСТРІЛИ по Законам Військового Часу врятують Україну від "українських гнід".
показать весь комментарий
02.09.2022 21:10 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 21:16 Ответить
Ця влада грабувала на мілйони доларів гуманітарки - майже 400 вагонів,десятками корабельних контейнерів , 220 вантажівок - щоб вони подохли !!!
показать весь комментарий
02.09.2022 21:10 Ответить
Ця влада цькувала й цькує тих , хто розкриває злочини - ЩОБ ВОНА ПОДОХЛА ! Якщо Зеленський не знайде шляхів очищення, виправдання для себе про все, від усього , що вони натворили то...
показать весь комментарий
02.09.2022 21:12 Ответить
Яке може бути виправдання для цього покидька!
показать весь комментарий
03.09.2022 10:57 Ответить
А я чув про 228 вантажівок…
показать весь комментарий
04.09.2022 00:45 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 21:10 Ответить
скаже - то за європейськими технологіями будували..навіки!
показать весь комментарий
02.09.2022 21:19 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 21:25 Ответить
Шедевр. Нова Мона Ліза
показать весь комментарий
02.09.2022 21:26 Ответить
а ****, для зеленых война уже закончилась , пора бабло пилить.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:11 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 21:12 Ответить
Ти бач яка ****!
показать весь комментарий
03.09.2022 10:58 Ответить
Зегниди знову херньою починають займатися! Де полонені з Азовсталі? Вже всіх визволили ?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:12 Ответить
Це не хрень.
"Велике крадівництво" це не тільки відкати, а й відсотки з облігацій внутрішньої позики, ради який пліснява відмовилась від запропонованого списання зовнішніх боргів.
При Порошенкові список власників ОВДП був відкритий. Але не зараз.
Хто прикупив ці облігації, здогадайтесь.
Азовсталівці? Під особистим контролем, як Журавель.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:24 Ответить
Не розумію, чому ви ще дивуєтесь.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:12 Ответить
велике крадівництво знов? а як можна долучитися а то епоха бідності ніяк не скінчиться і вже заїпала?...
показать весь комментарий
02.09.2022 21:13 Ответить
епоха бідності закінчиться коли ЗЕнедоумки висітимуть на гіляках.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:15 Ответить
маю надію що не за шию
показать весь комментарий
02.09.2022 21:19 Ответить
Новые прийдут. Опять дадут выбирать из двух сортов говна.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:29 Ответить
Судячи по 2019 наріТ взагалі не здатен вибрати.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:50 Ответить
У вас в 2019 было только два кандидата? А я видел больше 30 человек.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:19 Ответить
с рейтингом в пол процента ? смысл вообще было идти ?
показать весь комментарий
02.09.2022 23:51 Ответить
нет не обманыай себя - ты видел только два кандидата по-сольку во втором туре учавствует только два человека а не 3 или 30
показать весь комментарий
03.09.2022 03:06 Ответить
О,ото дело😂
А вы лохи там себе воюйте,запад вас вооружит, оденет,накормит, воевать обучит
Барыга Порох вам поможет,а у нас тут дела поважнее.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:16 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 21:18 Ответить
Уочніть, будь ласка, Кривонос відсиджувався в Жулянах, а "герої виходили ще й з "монакського котла"!..
показать весь комментарий
02.09.2022 21:29 Ответить
Нажаль ні, всі хто потрапив в пастку Монако перебувають у полоні і піддаються тортурам.
А ті що в Конча-Заспі перебувають дійсно у котлі, але ще баряться.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:06 Ответить
Новое ШОУ-- ВР+ 95 балаган, по отмыванию бабла.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:16 Ответить
Это чмо неисправимо!
показать весь комментарий
02.09.2022 21:16 Ответить
Дуже поправне - гілякою.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:22 Ответить
18 лютого 2022 року
показать весь комментарий
02.09.2022 21:18 Ответить
Есть линк на первоисточник.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:21 Ответить
зарплатня в них від кількості буков, а не від якості поданого матеріалу..нажаль..
показать весь комментарий
02.09.2022 21:22 Ответить
А нафіга атошнікам житло? Житло будував "барига" Порох. За це його замінили на Зєлю. Шо знову не так?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:19 Ответить
Крав але трохи менше... І що тепер його вважати "білим і пухнастим"? В порівнянні з Зє то він в очах деяких вже "святий Петро"...
показать весь комментарий
02.09.2022 21:22 Ответить
О, ще один свідок 80 мільярдів баксів . Шоб він вкрав хоч копійку, ватага слідаків з ДБР вже давно би це нарила. Але шо я пояснюю зеленому дебілу?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:27 Ответить
Не доводь по кацапським стандартам до абсурду. Я знав Пєтю особисто ще з 2004 року. Це хитрий і корумпований тип. Саме він своїми діями знищив "Нашу Україну", продав пост премєра януковичу, торгував помилуваннями та званнями "Герой України". Це не 80 мільярдів. І навіть не 8. Але з статусу банкрута в 2014 стати мільярдером чесним шляхом неможливо. Все що він має це результат перебування у владі.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:37 Ответить
Ох і зазвидівся ти, паря. До 2014 року Порох був в списку Форбс, в який попадають тільки ті, в кого статки вище лярда баксів. За президентську каденцію він з того списка вилетів. І це все дуже легко перевіряється, тому що всі ці дані у відкритому доступі.
Твоя брехня рохрахована на таких самих недолугих, які замість Гугла користуються Арестовичем.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:59 Ответить
Неправда. В 2014 році Пєтя був на грані банкротства. І в списку Форбс його навіть за визначенням не могло бути. Його зобовязання перевищували активи та пасиви десь на 600 мільйонів гривень. Він буває "успішним бізнесменом" тільки коли знаходиться у владі. Без влади "чомусь" відразу його статки швидко скорочуються. Зараз "бореться за Україну" з Лондона куди переїхав всією родиною "для консультацій з Гонтарєвою".
показать весь комментарий
02.09.2022 22:14 Ответить
Блін ну який же ти тупий і впертий!
Ось посилання на вікіпедію
Ось посилання на "нашігроші"
Ось посилання на сторінку Форбс в вебархіві

Усюди вказано, що в 2014 році Порох мав 1,3 лярди баксів.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:19 Ответить
Ну так-так, особисто знав
Оце так і бачу, як довгими літніми вечорами сидить той, хто особисто знав Петю, і кропає на нього гавнопостики на Цензорі. Ну, хіба шо лічна йому на машині резину міняв, чи лічна бензин в бак заливав, от в такий рівень особистих відносин повірю
показать весь комментарий
02.09.2022 22:19 Ответить
HБ, продажный бот из Банковой, на просторах интернета зелю к лику святых приравнивает. Эти зелеблюды и маму продадут если им хорошо заплатят
показать весь комментарий
03.09.2022 09:54 Ответить
Зелені дебіли рожають дебілят.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:06 Ответить
не п.зди, *****
показать весь комментарий
02.09.2022 22:25 Ответить
Факти, будьте ласкаві.
показать весь комментарий
03.09.2022 10:31 Ответить
НА жаль у нас немає військової еліти яка усвідомлює свою роль в становлення та захисті своєї Батьківщини. Якби була то у нас вже була б ХУНТА і всі жидобільшовики вже б сьорбали баланду і махали кайлом в житомирських щебкарєрах...
показать весь комментарий
02.09.2022 21:20 Ответить
краще на уранових копальнях - уран дорожче й недовго тих копачів прийшлось утримувати
показать весь комментарий
02.09.2022 21:24 Ответить
Згоден з вами! Україні потрібен невідкладно!!! свій Піночет!
Інакше Україна перестане існувати, як держава! Навіть за підтримки союзників!
показать весь комментарий
02.09.2022 21:35 Ответить
Для того щоб стати інтелігентом повинно мати як мінімум три дипломи про вищу освіту - у діда, батька і свій. Теж саме можна сказати про військових. Військової еліти у нас нема і ніколи не було! Служили полякам, **********... Тільки зараз починаємо вчитися воювати за Батьківщину. Піночет був військовим в усіх поколіннях які переїхали в Новий Світі, а це 300 років. Військові в Чілі постійно рятували державу перемагаючи в битвах. Саме тому їх авторитет у державі був колосальним. У нас 600 генералів. І всі вони не принесли перемоги Україні за 9 років війни і навпаки - дали десятки прикладів державної зради, зокрема в Криму. Звідки ж взяти авторитет? - Нема Перемоги нема гавкать! Та й духу на військовий переворот у них нема бо поняття "честь" виникає спонтанно в третьому поколінні. Як так може бути що зрадник з посадою віддає наказ який є державною зрадою і військові тупо його виконують? Десятки прикладів! Ну немає у наших військових "хєнєралів галатєєв" та "палковніків арєстовічєй" навіть уявлення що то за фуйня так "честь" і чому вона має бути дорожчою за "хатинку в Іспанії"...
показать весь комментарий
02.09.2022 22:00 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 23:55 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 23:57 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 23:59 Ответить
А я давно писав , коли ще мій старий нік чомусь не забанили , що без хунти , якою лякали і якої насправді нема , ділов не буде . Можна було б демократичним шляхом , але в Україні демократія відсутня .
показать весь комментарий
02.09.2022 21:38 Ответить
Та не переживайте вы так, Зеля идет семимильными шагами именно к диктатуре. Только вот понравится ли вам когда это поймете и прочувствуете на своей шкуре?
показать весь комментарий
02.09.2022 22:04 Ответить
ВР Украины--«Слишком много известных воров. Слишком мало известных героев». - Николай Колычев
показать весь комментарий
02.09.2022 21:21 Ответить
Как же они тяперича будут битум с Белгорода и Бульбосруси возить,самолётами небось?
Дешевле будет на Луне дорогу построить.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:21 Ответить
та ні..он через рекламу на кварталканалах відразу на Оман..нафіга з дорогами голову морочити?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:26 Ответить
цим асфальтом їх і накриеє - нескінченна хвороблива жадібність.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:23 Ответить
Не хочеться в це вірити, бо становиться якось не плсобі
показать весь комментарий
02.09.2022 21:23 Ответить
зеленым еще живые только потому, что идет война....
показать весь комментарий
02.09.2022 21:23 Ответить
Война, зеленский торжествуя
На бентли обновляет путь…
показать весь комментарий
02.09.2022 21:23 Ответить
Теорія хаоса реалізовуется, хто ж її реалізує.???????
показать весь комментарий
02.09.2022 21:24 Ответить
Мене зовсім не дивують зелені гниди, це було абсолютно передбачювано ще у 2019.
Мене дивують барани які їх обрали і продовжуть за них ссятися і сратися
показать весь комментарий
02.09.2022 21:25 Ответить
400 млн грн на висвітлення діяльності Ради

Я куєю! Люди кожен день донатять останні свої гроші на тепловізори і броніки для армії, а Zeлені виродки півмільярда викинули на піар своєї говнопартії.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:25 Ответить
Шо там висвітлювать? Пиляли бюджети, бухали, нюхали кокс, кололи гєру. Виясняли, чи дадуть ескортині в анал.

400 мільйонів закидайте мені на карту, я все висвітлив як є.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:23 Ответить
Мудрий наріт звинувачував Порошенка у мародерстві армії і розкраданні західної допомоги.

І тільки Зеленський взяв і зробив.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:41 Ответить
Народ ‼️

Майте совість і Бога в серці , подивіться скільки бабла нам дасть Європа і США , і якимось чином потрібно це бабло контролювати , а як його можна проконтролювати через велике крадівництво ?🙁
показать весь комментарий
02.09.2022 21:42 Ответить
В Херсоні і Мелітополі партезани захищають від рашистів.В Києві де партизани?Давно потребуємо захист від оп.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:42 Ответить
Якщо не купляють танки, самохідні установки і ********** - значить відвойовувати територію не збираються. Зелень виконує свою частину сценарію
показать весь комментарий
02.09.2022 21:44 Ответить
Отвоёвывать,чем,как?
Никто и не собирался никогда.
Почему дальше газ качают и хранилища газа не разбомбили?
За 6 месяцев призыв не организовали.
Договорняки.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:43 Ответить
Єта гнида , Зеленский опять хочет нажиться на ВЕЛІКОМУ КРАДИВНІЦТВИ""
показать весь комментарий
02.09.2022 21:44 Ответить
Коментувати все це, не вживаючи ненормативну лексику,абсолютно неможливо...
показать весь комментарий
02.09.2022 21:54 Ответить
Мародери.

"Вожді сліпі, що відціджують комара, а верблюда ковтають!" Маттея 23:24
показать весь комментарий
02.09.2022 21:58 Ответить
Особливо напружує "висвітлення діяльності ВР", закони у якій ухвалюють
отара Слуг + вороги України з ОПЗЖ.
показать весь комментарий
02.09.2022 22:32 Ответить
От ******...
показать весь комментарий
02.09.2022 22:47 Ответить
Зе клоун думає купити ще одну катапульту 🤓

показать весь комментарий
02.09.2022 23:30 Ответить
гондоны........................................................................
показать весь комментарий
02.09.2022 23:59 Ответить


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

2 мин

Очільники оборони Заплрізької області ,після Здачі АЕС ворогу залишилися всі на місцях.Після викриття масштабів торгівлі гуманітаркою очілтниками області,СБУ,НПУ ,ОГПУ тощо,вони,ЗНОВ ,на своїх місцях Що ще повинно статися,щоби вони усі пересіли до СІЗО?!
показать весь комментарий
03.09.2022 00:09 Ответить
Не выиграем мы войну. ЗЕгниды Украину раньше разворуют. Походу надо доставать дедову берданку та отправлятся в поход за зелёными головами
показать весь комментарий
03.09.2022 00:28 Ответить
Чім далі,то більше мені подобається Аугусто Рамон Піночет.
показать весь комментарий
03.09.2022 00:56 Ответить
зелена мразота скоро відповість за все,що накоїла !!!
показать весь комментарий
03.09.2022 02:30 Ответить
демократія не працює.
реальна влада у ляльководів олігархів, які через своїх ляльок зеленських та порошенків розкрадають все, що можна вкрасти.
показать весь комментарий
03.09.2022 04:11 Ответить
думаіте шо хочете - ми з вами!
показать весь комментарий
03.09.2022 06:48 Ответить
Зелений неопутінізм.
показать весь комментарий
03.09.2022 08:40 Ответить
 
 