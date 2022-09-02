Власти планируют возобновить "Большую стройку" и дали 400 млн грн на освещение деятельности Рады, а обещанные деньги на жилье для АТОшников-переселенцев не выделяют, ссылаясь на войну, - заявление организации "АТО ВПО"
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Переселенцы-члены АТО интересуются после сообщений властей о возобновлении "Большого строительства" и выделении 400 млн грн на освещение деятельности Верховной Рады, где обещанные им деньги на жилье.
Об этом говорится в заявлении организации "АТО ВПО", передает Цензор.НЕТ.
"Большая стройка" снова актуальна - ВСУ подождут?
На фронте воюют тысячи бойцов с временно оккупированных территорий, лишившихся жилья и имущества. Восемь лет большая часть бойцов АТО ВПЛ остаются бездомными. Тем временем, Рада в разгар войны планирует возобновить финансирование... строительства дорог. Украинцы жертвуют на ВСУ последнее, тысячи людей потеряли дома – в то же время, чиновники, как в "старые-добрые" времена намылились пилить бюджет на "Большом Строительстве"?!
Чтобы решить вопрос жилья для защитников Украины с временно оккупированных территорий, Кабмин в 2018 году принял постановления #280 и 719, идея которых заключалась в получении людьми средств на покупку жилья. На словах хорошо, а по факту денег на финансирование этой программы выделялось критически мало для реального решения проблемы.
В конце 2021 появилась надежда в виде дофинансирования на текущий год и полного закрытия вопроса в 2022 году. За счет дофинансирования более двухсот семей АТО ВПЛ таки смогли приобрести жилье, а остальные ждали своей очереди в следующем году. А дальше началось полномасштабное вторжение – и логично, что приоритеты изменились. Предусмотренные для финансирования жилья средства забрал резервный фонд. И эти действия власти вполне понятны. Предваряя гневные комментарии, хочу отметить, что сообщество АТО ВПО четко осознает, что в стране война, и мы не хотим доить обескровленное государство. Но мы хотим получить ответы.
Я бы, пожалуй, не писал этот пост, если бы не новости. Вышеупомянутые планы властей разблокировать программу "Большого строительства" в разгар войны. А также новость о том, что на освещение деятельности ВР выделили более 400 миллионов. А решение по АТО ВПЛ формулируются по принципу: пацаны, вы красавчики, но с вами будем разбираться после победы. Вы со своими детьми бомжуете 8 лет, побомжуете еще. А между тем некоторые ребята не дождались выплат, потому что ушли на фронт, находясь в статусе бомжа. И, может, уже не дождутся..." - говорится в заявлении переселенцев-участников АТО.
Пожалуйста, подождите...
"Велике крадівництво" це не тільки відкати, а й відсотки з облігацій внутрішньої позики, ради який пліснява відмовилась від запропонованого списання зовнішніх боргів.
При Порошенкові список власників ОВДП був відкритий. Але не зараз.
Хто прикупив ці облігації, здогадайтесь.
Азовсталівці? Під особистим контролем, як Журавель.
А вы лохи там себе воюйте,запад вас вооружит, оденет,накормит, воевать обучит
Барыга Порох вам поможет,а у нас тут дела поважнее.
А ті що в Конча-Заспі перебувають дійсно у котлі, але ще баряться.
Твоя брехня рохрахована на таких самих недолугих, які замість Гугла користуються Арестовичем.
Ось посилання на вікіпедію
Ось посилання на "нашігроші"
Ось посилання на сторінку Форбс в вебархіві
Усюди вказано, що в 2014 році Порох мав 1,3 лярди баксів.
Оце так і бачу, як довгими літніми вечорами сидить той, хто особисто знав Петю, і кропає на нього гавнопостики на Цензорі. Ну, хіба шо лічна йому на машині резину міняв, чи лічна бензин в бак заливав, от в такий рівень особистих відносин повірю
Інакше Україна перестане існувати, як держава! Навіть за підтримки союзників!
Дешевле будет на Луне дорогу построить.
На бентли обновляет путь…
Мене дивують барани які їх обрали і продовжуть за них ссятися і сратися
Я куєю! Люди кожен день донатять останні свої гроші на тепловізори і броніки для армії, а Zeлені виродки півмільярда викинули на піар своєї говнопартії.
400 мільйонів закидайте мені на карту, я все висвітлив як є.
І тільки Зеленський взяв і зробив.
Майте совість і Бога в серці , подивіться скільки бабла нам дасть Європа і США , і якимось чином потрібно це бабло контролювати , а як його можна проконтролювати через велике крадівництво ?🙁
Никто и не собирался никогда.
Почему дальше газ качают и хранилища газа не разбомбили?
За 6 месяцев призыв не организовали.
Договорняки.
"Вожді сліпі, що відціджують комара, а верблюда ковтають!" Маттея 23:24
отара Слуг + вороги України з ОПЗЖ.
Отец Солдата.
@uspenovka19632
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2 мин
Очільники оборони Заплрізької області ,після Здачі АЕС ворогу залишилися всі на місцях.Після викриття масштабів торгівлі гуманітаркою очілтниками області,СБУ,НПУ ,ОГПУ тощо,вони,ЗНОВ ,на своїх місцях Що ще повинно статися,щоби вони усі пересіли до СІЗО?!
реальна влада у ляльководів олігархів, які через своїх ляльок зеленських та порошенків розкрадають все, що можна вкрасти.