РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6182 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
1 930 26
война (46523) МВД (9219) жертвы (1539) Енин (327)

Более 7 тыс. мирных жителей погибли в Украине с начала войны в результате обстрелов оккупантов, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл,харків

С начала войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибли более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тысячи - получили ранения. Полиция зафиксировала 22 тысячи вражеских обстрелов с начала войны.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

Полиция зафиксировала 22 тысячи вражеских обстрелов с начала войны

"Такими обстрелами поражено более 24 тысяч гражданских объектов. Я хочу подчеркнуть, что обстрелы уносят жизни мирных людей – и уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны превышает 7 тысяч человек! И еще 5 с половиной тысяч мирных жителей травмированы" , – сказал Енин.

Смотрите: В День Независимости Украины россияне обстреляли 58 населенных пунктов, - Енин. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
Это еще без учета Мариуполя.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:17
+8
а маріупольців що, не рахують??
показать весь комментарий
02.09.2022 21:18
+8
Сколько-сколько?

показать весь комментарий
02.09.2022 21:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это еще без учета Мариуполя.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:17 Ответить
зелена погань зберігає рило ху@ла, не зрозуміло, чому цензор друкує таку відверту брехню !
показать весь комментарий
03.09.2022 08:07 Ответить
а маріупольців що, не рахують??
показать весь комментарий
02.09.2022 21:18 Ответить
Зеля делает вид что их не было и нет. Как и героев "Азовстали".
показать весь комментарий
02.09.2022 21:19 Ответить
він просто робить вигляд(
показать весь комментарий
02.09.2022 21:21 Ответить
наверное это только то что "зафиксировали". а еще есть "беженцы" на кацапстане и (сколько там? двести тысяч?) детей, что ли, с которыми оккупанты тоже неизвестно что сделали.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:58 Ответить
Сколько-сколько?

показать весь комментарий
02.09.2022 21:18 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 21:19 Ответить
БАНАЛЬНІСТЬ
БРУТАЛЬНОСТІ

Тридцять три дні окупації у будинку №17, Буча, Україна

https://cdn.occrp.org/projects/the-banality-of-brutality/ua/

показать весь комментарий
02.09.2022 21:30 Ответить
Що?
це без Маріка, Бучі, Ірпіня, Харкова і всіх іншіх міст і сел?
підрахуя запустили взад чи шо?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:19 Ответить
Зеля занижує кількість загиблих, щоб Путлер до Гааги не потрапив.
показать весь комментарий
02.09.2022 21:21 Ответить
і це також
показать весь комментарий
02.09.2022 21:45 Ответить
Мариуполь - не Украина ?
показать весь комментарий
02.09.2022 21:24 Ответить
так сказано что "мирных"
показать весь комментарий
02.09.2022 21:28 Ответить
Інфа не відповідає дійсності , бо маріупольців ніхто не рахував і вже
буде важко порахувати , бо під театром зплишились тисячі маріупольців , яких кацапи наразі все заливають бетоном , а від сморіду , все поливають хлоркою !
Це страшні і моторошні речі , але така сумна реальність 😞
показать весь комментарий
02.09.2022 21:32 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2022 21:35 Ответить
Зачем писать тоого, чего не знаешь? Только в одном Мариуполе по косвенным признакам погибло в несколько раз больше!
показать весь комментарий
02.09.2022 22:15 Ответить
зелені гниди відмазують русьню.

В одному Маріуполі загиблих у кілька разів більше
показать весь комментарий
02.09.2022 22:17 Ответить
Ету цифру нужно умножать на 10
показать весь комментарий
02.09.2022 22:28 Ответить
Це яка мета такої брехні? (((рашисти знищуть лише військову інфраструктуру та нациків? ((((((Це ому сподобатись надумали те міністерство? ((((
показать весь комментарий
02.09.2022 23:53 Ответить
Кончені зелені брехуни. Хоча... Як завжди.
показать весь комментарий
03.09.2022 09:16 Ответить
 
 