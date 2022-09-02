Более 7 тыс. мирных жителей погибли в Украине с начала войны в результате обстрелов оккупантов, - МВД

С начала войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибли более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тысячи - получили ранения. Полиция зафиксировала 22 тысячи вражеских обстрелов с начала войны.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.

Полиция зафиксировала 22 тысячи вражеских обстрелов с начала войны

"Такими обстрелами поражено более 24 тысяч гражданских объектов. Я хочу подчеркнуть, что обстрелы уносят жизни мирных людей – и уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны превышает 7 тысяч человек! И еще 5 с половиной тысяч мирных жителей травмированы" , – сказал Енин.

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