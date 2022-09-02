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Более 7 тыс. мирных жителей погибли в Украине с начала войны в результате обстрелов оккупантов, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала войны в результате вражеских обстрелов в Украине погибли более 7 тысяч мирных жителей, 5,5 тысячи - получили ранения. Полиция зафиксировала 22 тысячи вражеских обстрелов с начала войны.
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
Полиция зафиксировала 22 тысячи вражеских обстрелов с начала войны
"Такими обстрелами поражено более 24 тысяч гражданских объектов. Я хочу подчеркнуть, что обстрелы уносят жизни мирных людей – и уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны превышает 7 тысяч человек! И еще 5 с половиной тысяч мирных жителей травмированы" , – сказал Енин.
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+15 Chandler Bing
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+8 Alexey Prus 9f3d4003
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БРУТАЛЬНОСТІ
Тридцять три дні окупації у будинку №17, Буча, Україна
https://cdn.occrp.org/projects/the-banality-of-brutality/ua/
це без Маріка, Бучі, Ірпіня, Харкова і всіх іншіх міст і сел?
підрахуя запустили взад чи шо?
буде важко порахувати , бо під театром зплишились тисячі маріупольців , яких кацапи наразі все заливають бетоном , а від сморіду , все поливають хлоркою !
Це страшні і моторошні речі , але така сумна реальність 😞
В одному Маріуполі загиблих у кілька разів більше