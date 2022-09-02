Зеленский наградил знаком отличия "За мужество и отвагу" 15-й Славянский полк Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 15-й Славянский полк Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю:

Отметить почетным знаком "За мужество и отвагу" 15 Славянский полк Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

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