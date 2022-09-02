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Зеленский наградил знаком отличия "За мужество и отвагу" 15-й Славянский полк Нацгвардии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

нацгвардія

Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 15-й Славянский полк Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"С целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, постановляю:

Отметить почетным знаком "За мужество и отвагу" 15 Славянский полк Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

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наградун, жестянок не жалко
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02.09.2022 21:36 Ответить
А шо, там якийсь "слуга" воює ?
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02.09.2022 23:04 Ответить
Проспався...
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02.09.2022 22:03 Ответить
юзіка не нагородиииив!!! ....абідна... таку тушу провтикав з роздачею "почестей"... Небезпечно то ...так дивись і в "опозиційку" якусь перекинутися може, де хіба живою вагою приймають.... ....
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02.09.2022 22:06 Ответить
а в ВСУ посмертно и 95кварт за заслуги?
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02.09.2022 22:10 Ответить
походу Слов'янський полк таки зрівнявся мужністю та відвагою з Лисим і Пикаловим в очах самОго Найвеличнівшивого
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03.09.2022 07:50 Ответить
 
 