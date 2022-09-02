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МАГАТЭ оставит двух представителей на Запорожской АЭС после завершения миссии, скоро будет отчет, - Гросси

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гроссі

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в пятницу подтвердил, что по завершении миссии на Запорожской атомной электростанции останется двое представителей организации.

Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в четверг возглавил миссию с участием 15 экспертов организации, проведших несколько часов на Запорожской АЭС.

"Шесть наших экспертов остаются там. Они продолжат работу, которая началась вчера. И после этого, как я уже говорил в Киеве после визита на Запорожскую АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на месте – на этот раз с участием двух экспертов, которые продолжат работу", – сказал он.

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Гросси также отметил, что на Запорожской АЭС "сложилась уникальная ситуация, когда украинскую станцию контролируют российские оккупационные силы", и добавил, что на следующей неделе представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ.
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Топ комментарии
+9
Скоро ми почуємо, що "всі сторони мають вжити заходів..."
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02.09.2022 21:42
+6
два тела озолотятся, и будут гнать пропаганду куйла
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02.09.2022 21:42
+5
ну лучше 3-х, бо на двох богато будет
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02.09.2022 21:41
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ну лучше 3-х, бо на двох богато будет
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02.09.2022 21:41 Ответить
Середньовіччя...
Залишили заручників у орків і поки вони там у заручниках, цей Гроссі нічого поганого про рашистів не скаже. У звіті буде, що просто хтось стріляє і станція у небезпеці, все
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02.09.2022 21:58 Ответить
Гроссі також зазначив, що на Запорізькій АЕС "склалася унікальна ситуація, коли українську станцію контролюють російські окупаційні сили", і додав, що наступного тижня представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ наступного тижня. Джерело: https://censor.net/ua/n3364785
ВОТ САМОЕ ГЛАВНОЕ ХОТЯ БЫ НА СЕГОДНЯ...
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02.09.2022 22:08 Ответить
два тела озолотятся, и будут гнать пропаганду куйла
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02.09.2022 21:42 Ответить
Скоро ми почуємо, що "всі сторони мають вжити заходів..."
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02.09.2022 21:42 Ответить
Врядли МАГАТЭ поверит в "снаряды летящие назад"
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02.09.2022 22:18 Ответить
залиште одного - все одно вихлопу ноль
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02.09.2022 21:43 Ответить
напише що всьо за@бісь,
я поїхав додому жерти круасани і пити пиво
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02.09.2022 21:47 Ответить
снаряди ЗСУ повертають на 180? - повертають.
і здаю страшенну воєнну тайну - кулі теж...
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02.09.2022 21:47 Ответить
Анатолій Штефан (Штірліц)

@Shtirlitz53

·

7 ч

Чергове інсайдерське відео з секретного табору підготовки російського спецназу. Тільки нікому не показуйте

https://twitter.com/i/status/1565663335198097414
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02.09.2022 21:48 Ответить
Боулінг 🎳
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03.09.2022 04:14 Ответить
Два агента раши ?
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02.09.2022 21:48 Ответить
Всё , на что способно человечество ? Срамота .
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02.09.2022 21:48 Ответить
Якщо реза буде не в дугу оркам, представників стратять і підставлять, що попали під артобстріл ЗСУ; снаряди ж на 180 розвертаються.
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02.09.2022 21:50 Ответить
не унікальна - а дебільна ситуація..доведена до повного абсурду..

цікаво, якщо у Гроссі вдома оселяться пара-трійка орків, яки будуть бавитись з небезпечними приладами, чи посеред дому будуть палити багаття підливаючи гас, то буде унікальна ситуація??
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02.09.2022 21:52 Ответить
Залишили мадяра і серба, більше ніхто не погодився
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02.09.2022 21:53 Ответить
Дурдом
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02.09.2022 21:54 Ответить
вони що в карти програли? а ну всі осталися на місці
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02.09.2022 22:30 Ответить
Дайте вгадаю прізвища представників. Баширов і Пєтров або з однієї з ними консерви.
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03.09.2022 00:01 Ответить
Там кацапів немає !
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03.09.2022 01:22 Ответить
Впевнений? В 2019му генеральним директором МАГАТЕ був москаль. Ця фірма із ООН, а там кацапів з фсбшними рилами як тарганів в Лужніках чи Хімках
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03.09.2022 17:56 Ответить
 
 