МАГАТЭ оставит двух представителей на Запорожской АЭС после завершения миссии, скоро будет отчет, - Гросси
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в пятницу подтвердил, что по завершении миссии на Запорожской атомной электростанции останется двое представителей организации.
Об этом Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в четверг возглавил миссию с участием 15 экспертов организации, проведших несколько часов на Запорожской АЭС.
"Шесть наших экспертов остаются там. Они продолжат работу, которая началась вчера. И после этого, как я уже говорил в Киеве после визита на Запорожскую АЭС, мы устанавливаем постоянное присутствие на месте – на этот раз с участием двух экспертов, которые продолжат работу", – сказал он.
Гросси также отметил, что на Запорожской АЭС "сложилась уникальная ситуация, когда украинскую станцию контролируют российские оккупационные силы", и добавил, что на следующей неделе представит отчет о ситуации исполнительному совету МАГАТЭ.
Пожалуйста, подождите...
Залишили заручників у орків і поки вони там у заручниках, цей Гроссі нічого поганого про рашистів не скаже. У звіті буде, що просто хтось стріляє і станція у небезпеці, все
ВОТ САМОЕ ГЛАВНОЕ ХОТЯ БЫ НА СЕГОДНЯ...
я поїхав додому жерти круасани і пити пиво
і здаю страшенну воєнну тайну - кулі теж...
@Shtirlitz53
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7 ч
Чергове інсайдерське відео з секретного табору підготовки російського спецназу. Тільки нікому не показуйте
https://twitter.com/i/status/1565663335198097414
цікаво, якщо у Гроссі вдома оселяться пара-трійка орків, яки будуть бавитись з небезпечними приладами, чи посеред дому будуть палити багаття підливаючи гас, то буде унікальна ситуація??