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Новости За рубежом Война
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война (46523) МИД РФ (1629) Россия (91193) США (23155) Рябков (48)

В России пугают США, что они вот-вот станут стороной конфликта и будут "последствия"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

мид,рф

В Российском министерстве иностранных дел заявили, что США отделяет "самая тонкая грань" от того, чтобы стать стороной конфликта в войне против Украины.

Российское агентство "РИА Новости" приводит соответствующие слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США, совершая эту накачку и приобщаясь к другим формам прямой поддержки Киева, по сути дела, ставит себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта.

Самая тонкая грань, отделяющая США от превращения в сторону конфликта, не должна служить какой-либо иллюзией для безумных антироссийски настроенных сил, что, если вы ее переступите, все останется как есть", - заявил Рябков.

Читайте: Тридцатилетняя эпоха сотрудничества с Западом безвозвратно завершена, - МИД РФ

Рябков также повторил, что Россия способна использовать ядерное оружие, если существование страны будет поставлено под угрозу, поскольку "это прописано в российской военной доктрине".
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Топ комментарии
+118
Дикари еще не поняли, шо их больше никто не боится. Украинцы миф о вЯЯличии русни растоптали и пописяли сверху.
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02.09.2022 21:56
+96
Не обісріться тільки з переляку, коли це дійсно офіційно стане так, герої
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02.09.2022 21:55
+76
А лякають кого - США чи себе ?
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02.09.2022 21:55
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Не обісріться тільки з переляку, коли це дійсно офіційно стане так, герої
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02.09.2022 21:55 Ответить
ДОКТРИНА О СУИЦИДЕ РАШИ... ну амеркианцы и британцы не раз пожалели о Будапеште 1994 года в угоду угодить Рашке и также о разделе ЧФ в интересах Рашки и то что они именно уговорили Украину отдать в часть долгов по газу стратегические ТУ-шки 21 штуку + эшелонов 6 калибров и ракет серии Х к ним.. лучше бы Британия и США за тот газ долг дали денег России вместо Украины..
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02.09.2022 22:00 Ответить
А лякають кого - США чи себе ?
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02.09.2022 21:55 Ответить
Пам'ятаєте мультик, здається про Капітошку. Щоб усі боялись, щоб не насміхались
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02.09.2022 22:14 Ответить
Дикари еще не поняли, шо их больше никто не боится. Украинцы миф о вЯЯличии русни растоптали и пописяли сверху.
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02.09.2022 21:56 Ответить

Байден ініціює 11,7 млрд доларів допомоги для України
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03.09.2022 09:20 Ответить
Глупые дебилы . Вашему зверинцу наступает пи@дец .
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02.09.2022 21:56 Ответить
кацапи нагадують тих собак, які гавкають через забор поки він не впаде
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02.09.2022 21:56 Ответить
И шо рашка сделает, пукнет от страха? Дебилы
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02.09.2022 21:57 Ответить
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02.09.2022 21:58 Ответить
В 2018 году количество построенных США F-16 оценивалось в 4600 штук. Кто то может объяснить почему расеяне все время открывают на них свое ***** ?
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02.09.2022 21:58 Ответить
нам штук 150 и считай небо от Ужгорода до Камчатки будет УКРАИНСКИМ... с потрохами...
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02.09.2022 22:02 Ответить
Тому що одна справа програти США, і зовсім інша Україні.
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02.09.2022 22:04 Ответить
Це тіпа готують вєрсію для своєї кацапсячої бидломаси?
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02.09.2022 22:16 Ответить
схоже на те, що готують бидломасу до новини, що у нерівній битві із США вони зайняли поважне друге місце, в той час, як їх противник прийшов передостаннім.
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02.09.2022 22:32 Ответить
100% так 👍🏼
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03.09.2022 01:12 Ответить
ф 15 збили 104 мігаря і сушок,іне втратили жодного!
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03.09.2022 02:27 Ответить
Ну давайте, назвіть США стороною конфлікту, війну їм оголосите, чи що? Так хочеться, щоб вашу смердючу паРашу стерли з обличчя планети?
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02.09.2022 21:59 Ответить
Слова из песни станут ЯВЬЮ -" Москва сгорела целиком , пожар на площади на красной и путлер дохлый и дурдом " (Кремль )сгорит💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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02.09.2022 22:25 Ответить
Знайшли кого лякати. Хотіли ж з НАТО повоювати, так давайте🤦Обісрались, тепер смердять на весь світ
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02.09.2022 21:59 Ответить
вся кацапня по ранжиру в кацапський рай.
ать-мать два!
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02.09.2022 22:01 Ответить
Коцапи! Куй сосали-сілйодкой пахло?
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02.09.2022 22:01 Ответить
Ну ну хоча б поржем за скільки годин США виїбе кацапів
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02.09.2022 22:03 Ответить
щас на Аляске референдум проведут
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02.09.2022 22:03 Ответить
Цікаво на Чукотці провести, результат на користь США 99,99999%
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02.09.2022 22:07 Ответить
ошибаешься, все 100%,-- чукча Рома тоже за!!!!
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02.09.2022 22:26 Ответить
А ***** про это слышал? Не упаси Господь узнает, хоть и чекистская *****, но всё равно повесится!!!
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02.09.2022 22:03 Ответить
Кацапы, я не понял, шо с вашими ***********, ааааааа ???
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02.09.2022 22:04 Ответить
Думаю Байден дав їм сьогодні відповідь.
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02.09.2022 22:04 Ответить
Найсмішніше те, що в американських генералів вже руки ********* щоб дати кацапам чосу і вони самі були б раді щоб кацапія дала їм таку нагоду
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02.09.2022 22:04 Ответить
думаю, американцы не дадут им такой возможности!
москалей должны отмудохать украинцы!
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02.09.2022 22:06 Ответить
Опять пошли распальцовки. Ниче, сейчас Рамштайн на днях, там будет много сюрпризов для кацапья
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02.09.2022 22:05 Ответить
Это они САМИ БЗДЯТ ("не дай бог", США решат, что они сторона конфликта), тогда паРашке наступит "полная жопа" и довольно скоро (не успеют воспользоваться ядерным шантажем)!
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02.09.2022 22:07 Ответить
Походу страшно только кацапам от этого
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02.09.2022 22:07 Ответить
В России пугают США, что они вот-вот станут стороной конфликта и будут "последствия"
эээ... штааааа?
муа ха ха!!!
вот реально если сша станут стороной конфликта и войдут в замес, для орды вторжения все тогда точно закончится очень быстро. орки хотят это попробовать?
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02.09.2022 22:08 Ответить
Первая и Вторая мировые войны показали - на чьей стороне в замес вступают США тот и победитель.
А лапти просто не хотят осознавать, что их деды, в гимнастёрках из американской ткани, с пуговицами американской штамповки, закусывая американский спирт американской тушёнкой, ехали в американском студебеккере на американском бензине, и многие с американским автоматом, вслед за американским танком (или советском но собранном на американских станках из американской высоколегированной стали), под прикрытием американских самолётов (например Покрышкин летал на Р-39 "Аэрокобра") или советских самолётов но собранных на американских станках из американских бронестекла и алюминия с американскими двигателями и вооружением, просто были бы вышвырнуты немцами за Урал.
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03.09.2022 15:34 Ответить
Тим самим рашисти визнають що вигрібають писди саме від України
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02.09.2022 22:09 Ответить
кацапстан и избиратели опэжеЗеопого: на колени и челобитную
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02.09.2022 22:09 Ответить
Лякалка їжака голою дупою.
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02.09.2022 22:09 Ответить
Як же пукинХуйло вже сере пид себе тварюка!м'ясо вже закинчилось а те що в м'ясорубци тикае!А ракети закинчуються!
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02.09.2022 22:09 Ответить
Так чого ж кацапи чекають, нехай оголошують війну США і "наслідки" точно будуть.
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02.09.2022 22:09 Ответить
серёжа рябко(ф), запомни, много стран имеют возможность превратить выгребную яму-404, в ядерный пепел! Свой лаврошади, так и доложи!
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02.09.2022 22:10 Ответить
армия США тестирует новое антидроновое оружие....
может и нам перепадет?
https://youtu.be/cJvlHO3pwC4
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02.09.2022 22:10 Ответить
Нам перепаде чергове "Велике крадівництво 2" під час війни.
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02.09.2022 23:41 Ответить
Вот тогда мы реально увидим ****** кацапии за 2 часа.
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02.09.2022 22:16 Ответить
Ох и шапито, это будет новый номер в цирке, привселюдно сесть на ежа голой жопой, угрожают они,ппц, ничтожества
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02.09.2022 22:19 Ответить
Лошадь отбросит копыта, вот и все последствия.
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02.09.2022 22:21 Ответить
Наверное запретят продавать в Америку Матрёшки,Балалайки и Валенки.
Или только за рубли.
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02.09.2022 22:24 Ответить
Сруцьнявые путирастические лапти кого-то напугать смешно задумали?
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02.09.2022 22:24 Ответить
ще один айфон розхярять на камеру другого айфону?
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02.09.2022 22:28 Ответить
Вторая с конца армия мира стёрла пятки в Украине, а все туда же, Вашингтон за три дня😂😂😂
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02.09.2022 22:29 Ответить
Зміните підгузки *****, бо воно вже всралось, ходулі з ліфтами пошкодяться! =)))
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02.09.2022 22:29 Ответить
****, как уже тошнит от этого обблеванного рускага вяличия
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02.09.2022 22:30 Ответить
у росії лякають США..... це як гумовою сракою сісти на їжа..... гімно попре крізь усі дірки......
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02.09.2022 22:31 Ответить
То Всё куйня, главное что захерова хрюкнет! =)
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02.09.2022 22:36 Ответить
"Ох Моська, знать она сільна, раз лаєт на слона!" (С)
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02.09.2022 22:38 Ответить
мы сами ждем этого момента
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02.09.2022 22:38 Ответить
Просить Байдена придётся, что бы ядерный пепел от маацваабада на Украину не выпал. Всего лишь 420 км, до границы с Украиной!
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02.09.2022 22:43 Ответить
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02.09.2022 22:42 Ответить
пугалкі про вот-вот... це вже майже всралися!
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02.09.2022 22:43 Ответить
Росію треба знищити як звичайних терористів... Їх 100% треба знищити!!!
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02.09.2022 22:44 Ответить
Макаки, що ви там прописали в своїй доктрині?
Це як Крим російський?
Так кого це цікавить що ви там собі фантазуєте?
Роздавлять вас як гнид.
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02.09.2022 22:45 Ответить
Чогось згадалося Джордж, сраний ковбой!
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02.09.2022 22:49 Ответить
Власти Италии арестовали 11 вилл принадлежащих братану путлера миллиардеру В'ячеславу Кантору... фишка в том ..что купил он их у другого братана путлера ..Сильвио Берлускони.
Идет следствие...
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02.09.2022 22:51 Ответить
Якийсь курва кінський регіт

Кінь армянський всрався
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02.09.2022 22:53 Ответить
х&йло обісрався коли почув скільки сша надасть Україні допомоги

знищити орків під Херсоном це тіпа вся расєя перестане існувати?
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02.09.2022 23:00 Ответить
Почему США никогда не нападуть на рабZeю,??/спросил я однажды находясь в Доме Кино в Киеве у одного известного тогда в 1990году журналиста,ответ поразил меня...а зачем Америке это нищее дерьмо Шариковых кормить?Хватит с них тушонки Рузвельта..
Я тогда и понятия не имел что это такое...
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02.09.2022 23:00 Ответить
Если Байден отреагирует, то пора будет делать ставки, сколько часов до исчезновения копростана? Сначала на земле, потом на глобусах?
PS: А таракан3%, не напрягся? Бульбу сейчас бы спокойно копал бы, псих со справкой...
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02.09.2022 23:01 Ответить
На что будет реагировать Байден? На попискивание какой-то пешки "уже если скоро, то тогда уже почти совсем, если что"?
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03.09.2022 02:43 Ответить
не, я понимаю пугать молдову, но пугать сша это надо быть совсем отбитым...
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02.09.2022 23:04 Ответить
Чим лякати США, може краще було б перечитати будапештський меморандум. Наскільки мені відомо ніхто не загрожує РФ в міжнародно визнаних кордонах.
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02.09.2022 23:26 Ответить
Дуже б хотілось якнайшвидше побачити ці "наслідки". Кацапи, ну не стримуйте себе, ну бахніть чимось по США, щоб "весь мир в труху".
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02.09.2022 23:48 Ответить
Дебилы, если США хрен клало на угрозы Китая надо ли говорить о том, как глубоко вам в зад они засунут ваши угрозы? Ау, кретины! Вам армия Украины, солянкой из западного вооружения и советского даёт просраться, не дай вам бог узнать что будет если Америка решит что вы ей несёте по реальную угрозу.
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03.09.2022 00:28 Ответить
Последствия будут обязательно - кацапы даже портки не успеют спустить! Вот этого они боятся.
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03.09.2022 00:55 Ответить
Ху@ ло боіться , що США вщент розхерячать його бункер і куди ж йому
податися після цього ?
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03.09.2022 01:17 Ответить
Смиявсь. Хочется подойти до главкацапа и спросить его, - и шо, казламордый?
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03.09.2022 02:39 Ответить
Вони дійсно працюють "під дати", бо піддаті. Десь у Пітері Путін навів шороху, коли порівняв себе з Петрушою 1. Недавно Калантарян дав зрозуміти, що в Молдавії є такий народ як гагаузи і йому потрібна набагато більша автономія. Все це було після того, як на Херсонський плацдарм царь перекинув певну кількість військ і анонсував наступ на Миколаїв та Вознесенськ. Але згадалась історія Прутського походу Петрушки 1 в 1711 році. Ціль його була не зрозумілою, чи туркам оголошував Іду на Ви, чи то Карла 12 хотів упіймати. Однак гагаузи підпалили Буджакський степ, вся рослинність вигоріла і Петрушка з армією попався. Віддав все злато, обоз і утік в Львів а потім у Варшаву. А царь таки не дійшов до Буджакських степів і вже не дійде. Нема чим і з ким і саме головне кудой. Ну а трансів від Калантаряна як завжди трясе.
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03.09.2022 02:41 Ответить
Це 3,14здєц. Одного жахливого похмільного ранку одічалиє висрали рештки того, чим "думали" досі.
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03.09.2022 04:36 Ответить
Американцы йух полоскали в жидких мозгах кацапов
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03.09.2022 07:08 Ответить
Яка там може бути сторона в "спецоперації?!
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03.09.2022 07:42 Ответить
Напугать бабу толстым **ем...
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03.09.2022 07:51 Ответить
РабZeя два раза Чечню победила...потому и поперло вяличие в дяревне Простоквашино...,а Америку рабZeя тоже победит...вонючей пастью Ольги ********** и крысеныша салавьева...пасть у обоих як раз для заглота Джавелина... или Стингера...
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03.09.2022 09:09 Ответить
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03.09.2022 09:47 Ответить
нехай ці ******** ідуть на*уй палаючою тайгою
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03.09.2022 11:09 Ответить
У меня сейчас главная мечта - победа Украины . А из второстепенного - что бы русня нанесла хоть один удар по любой стране НАТО, ведь тогда через неделю ************** просто не станет. Просто сплю и вижу , как Калибр выпущенный по Украине изменил траекторию и жахнул по Венгрии.
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03.09.2022 11:23 Ответить
"Умом расийу нипанять - дебилы, блRть!© Федя Тютчев...

ЗАЧЕМ США паРаше зерно в царизм возили?! НАХЕРА лапки Буша в 90-х подкидывали, бы не передохло поголовье андрофагов?!

Пардоне муа за уруцькій ізік... Якось вірвалоси...
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03.09.2022 12:22 Ответить
Доктрина у кацапів якась дебільна.А якщо мордор буде розвалюватись з середини,по кому вони застосують ядерну зброю?Невже по воронєжу?
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03.09.2022 12:43 Ответить
Як з Кримом?
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03.09.2022 12:48 Ответить
..и чего ************ будет??? . вас придурков эт точно уже не будет
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03.09.2022 13:18 Ответить
У них же оборонная стратегия, а сейчас они захватчики оккупанты, нарушаем значит рабсейские законы.
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03.09.2022 13:20 Ответить
Раша нині може США догнати, повалити і відсосати...
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03.09.2022 14:40 Ответить
Анатолий Несмиян

В прошлом году возникла тема изменений ГОСТов на массовые захоронения, был принят новый регламент массовых эвакуаций при наступлении чрезвычайных событий. Определенная синхронность плюс свирепствующий карантинный террор наводили на мысль, что это жжж неспроста.

Огня добавил Шойгу, сообщив про кровь из носа необходимость строительства нескольких (вроде бы пяти) городов-миллионников в тундре и вечной мерзлоте. Почти как нынешний Диксон на 500 человек, но на миллион. И таких Диксонов - много. По всему периметру Северного морского пути. Прямо у самой кромки. Логично, что возникли некоторые вопросы и даже опасения по поводу этих грандиозных планов.

Теперь мне кажется, что мы смотрели правильно, но не туда. Скорее всего, решение о конфликте с Украиной было принято достаточно давно (не позже начала 21 года, когда состоялась первая крупная концентрация войск на границе с ней. Собственно, с того момента численность войск там если и менялась, то не сильно, и в итоге все было запущено на год позже - в феврале 22).

Так вот, я думаю, что эти срочные и ничем не объяснимые изменения в ГОСТах были приняты не для граждан России. Ну, то есть, нас в конечном итоге всё это тоже должно будет коснуться, но не прямо сразу. А вот для целей успешной спецоперации подобного рода подготовка выглядит вполне логичной.

Естественно, Кремль во всех своих планах исходил из неизбежности успешного проведения и завершения военной части спецоперации. Никакой иной результат не рассматривался, у нынешних сценарное планирование отсутствует как явление, никаких планов «Б» у них никогда отродясь не бывает. «...Я понял, все исправится, когда подорожает нефть, А чё, б*я, если нет? Вот так вот раз и нет?..»

Соответственно, после успешного проведения мероприятий по денацификации обязан был встать вопрос - что делать с теми, кого не успели денацифицировать в ходе, но они так и продолжают находиться на уже освобожденных и присоединенных единодушным решением населения освобожденных территорий к России? Управлять регионами с поголовно враждебным населением - удовольствие то еще, прямо скажем. Как это бывает, показывает пример Херсонской области. С трудом нашлось несколько господ бургомистров и панов старост из местных, да и тех какие-то диверсанты регулярно вычеркивают из штатного расписания. Приходится завозить с материка.

Поэтому единственное решение - отправить нелояльный контингент строить мегаполисы на Крайний Север. Вот вам и идея Шойгу, причем понятно, почему Шойгу - одна Росгвардия со строителями-ударниками в таком количестве не справится, тут без танков и авиации никак. Ну и в этом же контексте ГОСТы - и на порядок эвакуации, и на нормы захоронений в мирное время (а какое еще время после победы? - только мирное)

Просто не удалось взять Киев за три дня. А так - новые документы вполне бы пригодились. Но как-то не срослось. А если посмотреть, как куётся победа, то скорее всего, уже и не срастется. Правда, нужно понимать, что сама по себе идея ударных строек в Заполярье крайне продуктивна. А потому если победа не случится, то уже глубинный народ из своих хтонических укрытий начнет задаваться вопросом. Вот для шибко умных все заготовки могут и пригодиться.
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03.09.2022 15:27 Ответить
 
 