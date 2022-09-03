Байден просит для Украины у Конгресса США 13,7 млрд долл., - Белый дом

Белый дом просит Конгресс США утвердить $13,7 млрд для Украины: на военную технику и пополнение запасов Пентагона, оборону и помощь разведке, бюджетную поддержку правительства в Киеве и поддержку внутренних источников энергии украинского государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты намерены и впредь поддерживать народ Украины в защите своего суверенитета. Чтобы выполнить это обязательство и удовлетворить насущные потребности, мы запрашиваем 11,7 млрд долларов на помощь в области безопасности и экономическую помощь в первом квартале 2023 финансового года, а также 2 млрд долларов на помощь в преодолении последствий путинской войны для внутреннего энергоснабжения и снижения затрат на энергию в будущем", – говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

Отмечается, что на сегодняшний день Конгресс предоставил Украине примерно три четверти прямой военной и бюджетной поддержки, которую выделил.

"Как мы говорили тогда, этих ресурсов должно было хватить до сентября. Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою демократию, и мы не можем допустить, чтобы эта поддержка Украины иссякла. Народ Украины вдохновил мир, и администрация по-прежнему привержена поддержке украинского народа, который продолжает сохранять решимость и проявлять необычайное мужество перед лицом полномасштабного вторжения России", – отметили в администрации Байдена.

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Ранее о просьбе Байдена выделить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и экономики в размере $11,7 млрд, а также $2 млрд на помощь сфере внутренних поставок энергоносителей, чтобы компенсировать влияние войны на мировой энергетический рынок, сообщило американское издание The Hill.

Белый дом, в частности, просит Конгресс утвердить $4,5 млрд на военную технику и пополнение запасов Пентагона, $2,7 млрд на оборону и помощь разведке для Украины и $4,5 млрд на бюджетную поддержку правительства Украины.

Запрос в размере $2 млрд на поддержку внутренних источников энергии распределяется так: $1,5 млрд на топливо для ядерных реакторов и $500 млн на модернизацию Стратегического нефтяного резерва.

Издание также напомнило, что Конгресс на двухпартийной основе уже одобрил выделение более $53 млрд в виде помощи в cфере безопасности, экономики и гуманитарной помощи для противодействия российскому вторжению в Украину в этом году. В Белом доме ожидают, что этих средств хватит до конца финансового года.