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Байден просит для Украины у Конгресса США 13,7 млрд долл., - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дім,білий

Белый дом просит Конгресс США утвердить $13,7 млрд для Украины: на военную технику и пополнение запасов Пентагона, оборону и помощь разведке, бюджетную поддержку правительства в Киеве и поддержку внутренних источников энергии украинского государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты намерены и впредь поддерживать народ Украины в защите своего суверенитета. Чтобы выполнить это обязательство и удовлетворить насущные потребности, мы запрашиваем 11,7 млрд долларов на помощь в области безопасности и экономическую помощь в первом квартале 2023 финансового года, а также 2 млрд долларов на помощь в преодолении последствий путинской войны для внутреннего энергоснабжения и снижения затрат на энергию в будущем", – говорится в сообщении на сайте Белого Дома.

Отмечается, что на сегодняшний день Конгресс предоставил Украине примерно три четверти прямой военной и бюджетной поддержки, которую выделил.

"Как мы говорили тогда, этих ресурсов должно было хватить до сентября. Мы сплотили мир, чтобы поддержать народ Украины, защищающий свою демократию, и мы не можем допустить, чтобы эта поддержка Украины иссякла. Народ Украины вдохновил мир, и администрация по-прежнему привержена поддержке украинского народа, который продолжает сохранять решимость и проявлять необычайное мужество перед лицом полномасштабного вторжения России", – отметили в администрации Байдена.

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Ранее о просьбе Байдена выделить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности и экономики в размере $11,7 млрд, а также $2 млрд на помощь сфере внутренних поставок энергоносителей, чтобы компенсировать влияние войны на мировой энергетический рынок, сообщило американское издание The Hill.

Белый дом, в частности, просит Конгресс утвердить $4,5 млрд на военную технику и пополнение запасов Пентагона, $2,7 млрд на оборону и помощь разведке для Украины и $4,5 млрд на бюджетную поддержку правительства Украины.

Запрос в размере $2 млрд на поддержку внутренних источников энергии распределяется так: $1,5 млрд на топливо для ядерных реакторов и $500 млн на модернизацию Стратегического нефтяного резерва.

Издание также напомнило, что Конгресс на двухпартийной основе уже одобрил выделение более $53 млрд в виде помощи в cфере безопасности, экономики и гуманитарной помощи для противодействия российскому вторжению в Украину в этом году. В Белом доме ожидают, что этих средств хватит до конца финансового года.
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Топ комментарии
+15
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03.09.2022 00:08
+11
Дякуємо, пане Президенте,
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03.09.2022 00:14
+11
God Bless America! А також Джо Байдена, Камілу Харріс, Ненсі Пелоссі, Ллойда Остіна, Марка Міллі, Вікторію Спартц!
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03.09.2022 00:20
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a good idea....
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03.09.2022 00:01 Ответить
Свинособаки готовьте резиновые попки
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03.09.2022 00:05 Ответить
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03.09.2022 00:08 Ответить
я календарь...переверну .. и снова 13,7 млрд долл..
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03.09.2022 00:07 Ответить
Клас !
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03.09.2022 08:22 Ответить
Лі-та-ки!
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03.09.2022 00:07 Ответить
Потрібні далекобійні ракети,танки,сау,високоточне рсзо.Але найголовніше,це далекобійні ракети,тому що москалів потрібно дістати,в далекому тилу.
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03.09.2022 00:10 Ответить
$4,5 ярди, це великi грошi...., сподiваюсь, важка технiка пiде......
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03.09.2022 00:11 Ответить
на 13 мільярдів можно добряче розгорнутися.
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03.09.2022 00:12 Ответить
так! зелена кодла вже бруднi руки потирає.....
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03.09.2022 00:45 Ответить
Дякуємо, пане Президенте,
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03.09.2022 00:14 Ответить
Це на кожного жителя нашоі краіни, всього - навсього - 500 доларів 😕
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03.09.2022 00:17 Ответить
God Bless America! А також Джо Байдена, Камілу Харріс, Ненсі Пелоссі, Ллойда Остіна, Марка Міллі, Вікторію Спартц!
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03.09.2022 00:20 Ответить
Я вчора читала в СНН що він просив 18 з половиною млрд на допомогу Україні у Конгресу, як це на 5 млрд сьогодні сума зменшилася - не розумію.
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03.09.2022 10:40 Ответить
зепадла все закатает в асфальт (розкрадання дермаком) и в ледовые стадионв (розкраддання зелей)
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03.09.2022 00:24 Ответить
никто зеленым ворам и мудакам эти деньги на руки не даст
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03.09.2022 01:10 Ответить
Це лише цифра гучна - 13 млрд. По-перше, там всього 4,5 млрд на зброю. До того ж не лише для України, а для поповнення запасів США. Тому з цих 4,5 млрд на Україну піде половина у кращому випадку. Інші кошти взагалі на підтримання економіки(кишені Зелі та Єрмака) та всяке лайно не пов'язане зі зброєю. Я так розумію що Байден(чи Салліван, який замість нього там все вирішує) і далі планує замість ленд-лізу займатися дурнею, давати нам на власний розсуд стільки зброї, щоб не здохли, але щоб не вибивали орків з наших територій та "не провокували" путіна. Тому я не бачу за що тут дякувати, бекати та мекати враховуючи що саме США нас і роззброювали 30 років змусивши шляхом шантажу позбавитися ядерної зброї, а потім стратегічної авіації та балістичних ракет. А надати тепер своє вони не бажають вважаючи що ми ціною життів наших воїнів повинні роками послабляти путіна. А наша перемога в їхні плани не входить. В геополітику граться, скоти, а на нас їм начхати.
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03.09.2022 01:35 Ответить
Пентагон поповнює запаси, які він наразі витрачає на поставки до України. Тому частина з цих млрд, які в Україну не потраплять, вже потрапили в Україну в попередніх надходженнях. Інші кошти - на підтримку економіки, яка постачає до армії продовольство, ремонт, лікування, інші послуги. Зрозуміло, що на вашу думку це дурня. Бо з огляду на ритрику, ви до всього цього не причетний.
То й не дякуйте, йдіть лісом. Може Трампа там зустрінете.
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03.09.2022 02:40 Ответить
До чого тут Трамп? Я ніколи не підтримував цього путинського дебіла. Аби щось ляпнути. У американців повні склади зброї та техніки, яка вже списана. Але вони нам її не хочуть ні продати ні подарувати, бо Салліван забороняє. А Байден там нічого не вирішує. Він як мумія ходяча вже став. Чимось Черненка нагадує.
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03.09.2022 14:44 Ответить
4,5 морд це для бюджету України гроші. Пишеш херню
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03.09.2022 08:25 Ответить
Млрд
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03.09.2022 08:26 Ответить
Це ви пишіть херню, як ви висловилися. Вчора в американських новинах пройшла новина, що Байден просить для України в 18,5 млрд доларів у Крнгресса. А не 13 із половиною.
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03.09.2022 10:44 Ответить
... на деяких ділянках дорого напевно асфальт моститимуть у два шари
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03.09.2022 07:36 Ответить
..сподіваюсь "справа Байдена" у якомусь печерному суді закрита і Найвеличнівшиве вибачилось перед Людьми, можна не на колінах?
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03.09.2022 07:41 Ответить
Як каже Юрий Швец...багато грошенят не буває...ЗеКодломойским чувакам особенно...
Байден назначил трехзвездочного генерала Пентагона следить за расходованием каждого доляра💪
Министр финансов США предупредил Эрдогана по поводу рабZeи...
Жаль Эрдогана...экономика в Дупе...инфляция 83%...а это.. як кажуть у Одесі кепські справи...
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03.09.2022 08:51 Ответить
І правильно зробив що доручив стежити, куди витрачаються гроші американських платників податків, бо запитають з нього а не з Зелінського.
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03.09.2022 10:45 Ответить
 
 