На южном направлении ВСУ захватили в плен трех военных РФ, уничтожили более 100 оккупантов и 60 единиц вражеской техники, - ОК "Південь"

Вооруженные силы Украины уничтожили на юге 106 оккупантов и 60 единиц вражеской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь" в Facebook.

ВСУ захватили в плен трех российских военных, 2 танка Т-62, боевую машину десанта, БТР-82, много оружия с боекомплектом.

В течение дня россияне нанесли восемь авиаударов по позициям ВСУ, в ответ наша авиация нанесла 22 удара, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 400 артиллерийских задач.

ВСУ поразили командно-наблюдательный пункт 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады и понтонную переправу возле Казацкого.

Также были поражены два пункта боеснабжения и три склада боеприпасов в Херсонском и Бериславском районах.

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Потери россиян на юге за сутки: