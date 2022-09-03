ВСУ отразили наступление оккупантов в районах шести населенных пунктов на Донбассе, - Генштаб

Оккупанты активизировались на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку в Facebook Генерального штаба ВСУ по состоянию на 6:00 3 сентября по поводу российского вторжения.

Начались сто девяносто вторые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и более 20 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории нашего государства. В частности, пострадали населенные пункты Полтавка, Пришиб, Победа, Крещеновка, Осокоровка и Белогорье.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Силам обороны удалось успешно отразить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

В частности, подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, один из которых был заполнен телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где развернут крематорий.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

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На Северском направлении враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Сеньковка Черниговской области, Миропольское, Порозок Сумской области.

На Слобожанском направлении ситуация значительных изменений не претерпела. Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства.

На Харьковском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Золочев, Большие Проходы, Русская Лозовая, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Пришиб.

На Славянском направлении артиллерийским обстрелам со стороны оккупантов подверглись населенные пункты Большая Камышеваха, Карнауховка, Вернополье. Активных наступательных действий враг не вел.

На Краматорском направлении противник совершал обстрелы районов населенных пунктов Райгородок, Северск, Спорное.

В Бахмутском направлении из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы населенных пунктов Соледар, Бахмут, Кодема.

На Авдеевском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись населенные пункты Авдеевка, Водяное, Веселое.

На Новопавловском направлении активных наступательных действий противник не проводил, обстреливал районы населенных пунктов Марьинка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка.

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На Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы объектов в районах населенных пунктов Новоселка, Зализничное, Гуляйполе, Красное, Щербаки, Белогорье.

На Южнобужском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Лозовое, Андреевка, Ольгино, Зеленый Гай, Степная Долина.

Силы обороны успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

В течение суток авиация Сил обороны совершила более 40 боевых вылетов для поддержки действий наземных группировок, в ходе которых было уничтожено несколько пунктов управления противника и склад с боеприпасами. Беспилотным летательным авиационным комплексом "Байрактар ​​ТВ-2" нанесен ракетный удар, в результате которого детонировал боекомплект и уничтожены 2 единицы бронированной техники противника вместе с экипажами.

Ракетные войска и артиллерия группировок наших войск продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника. В часности, поражено более 10 скоплений живой силы врага, в том числе 3 взводных опорных пункта. Уничтожены 3 зенитных ракетных комплекса и несколько единиц бронированной техники оккупантов.

Агрессор чувствует несокрушимость духа нашего народа и жажду освобождения украинских земель. Особенно это заметно в южных областях, где оккупанты усиливают фильтрационные меры, чем пытаются ослабить патриотические настроения населения временно оккупированных районов.