Пропаганда РФ пытается выставить украинское контрнаступление на Херсонщине мгновенным поражением, - ISW
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия пытается выставить украинское контрнаступление в Херсонской области мгновенным поражением, что является умышленным искажением реальности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).
"Сложные контрнаступления не могут быть решены за день или в течение нескольких дней, а представление Россией немедленного поражения Украины из-за отсутствия постоянных претензий Украины на территориальные приобретения является умышленным искажением реальности", - говорится в сообщении.
Российские и марионеточные официальные лица укрепляют свои позиции по украинскому контрнаступлению, утверждая, что оно ослабит украинскую армию.
При этом российские блоггеры усилили распространение ложных информационных нарративов о контрнаступлении 1-2 сентября, поскольку информационное пространство вокруг успеха и темпов украинского контрнаступления оставалось туманным. ISW отмечает, что россияне, вероятно, продолжат распространять эти нарративы, чтобы использовать украинское оперативное молчание.
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ЗСУ зробили нову спробу штурмувати Енергодар та Запорізьку АЕС.
Колаборант у Запорізької області Рогов повідомив про нову спробу українського десанту штурмувати Енергодар та Запорізьку АЕС. За даними Рогова, сьогодні вночі у бік Енергодару висунулися щонайменше 15 швидкохідних маломірних суден, на борту яких перебуває українських десант, тоді як ще не менше 25 швидкохідних човнів є резервними силами, перебуваючи у водах Дніпра.
За його словами, на борту швидкохідних човнів знаходиться озброєний український десант. Точна кількість українських військових, які перебувають у швидкохідних човнах, не розкривається, проте, судячи з усього, може йтися про майже сотню людей.
Та брешуть люди...нет в Америке секретных самолётов-невидимок и ракет...
Но мавзолейные одержали паБеду... Карельский перешеек взяли...
Про 300000 они уже не вспоминают
А Карелия и перешеек остался у рашки
прикол((:
Без снабжения они сами потихоньку передохнут!
Подведём, предварительные результаты из того, что известно.
- утрачена боеспособность БТГр из состава 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны 22 АК
-вывода для восстановления боеспособности в связи с потерями требуют подразделения 205-й отдельной мотострелковой бригады и 34-й ОМБр 49 ОВА
-высший офицерский состав РОВ был эвакуирован на левый берег. Элитные коллаборанты так же были вывезены с правого берега и, отмечается эвакуация особо ценных пособников оккупантов с Запорожской области.
-интенсивность огневого давления на объекты РОВ возросла более чем в 3 раза.
-основные логистические артерии через Днепр взяты под огневой контроль.
-активность нанесения ударов авиацией ВС ВСУ и ударными БПЛА так же значительно возросла.
-информационную среду российского сегмента разрывают два лагеря, один из которых монотонно ретранслирует мантру "Всё хорошо, контрнаступление ВСУ провалилось!", а второй истерит "Всё пропало! Нам всем конец!"
Собственно, вот такие предварительные итоги того, что происходит на правобережье.
Хоч і важко ідуть ці Визвольні Змагання, але все ж таки найкраще за останні 350 років - армія ворога перемелюється стабільно і невідворотно...