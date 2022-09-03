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Пропаганда РФ пытается выставить украинское контрнаступление на Херсонщине мгновенным поражением, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Россия пытается выставить украинское контрнаступление в Херсонской области мгновенным поражением, что является умышленным искажением реальности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные американского Института изучения войны (ISW).

"Сложные контрнаступления не могут быть решены за день или в течение нескольких дней, а представление Россией немедленного поражения Украины из-за отсутствия постоянных претензий Украины на территориальные приобретения является умышленным искажением реальности", - говорится в сообщении.

Российские и марионеточные официальные лица укрепляют свои позиции по украинскому контрнаступлению, утверждая, что оно ослабит украинскую армию.

При этом российские блоггеры усилили распространение ложных информационных нарративов о контрнаступлении 1-2 сентября, поскольку информационное пространство вокруг успеха и темпов украинского контрнаступления оставалось туманным. ISW отмечает, что россияне, вероятно, продолжат распространять эти нарративы, чтобы использовать украинское оперативное молчание.

Читайте также: Войска РФ не могут стягивать резервы на Херсонщину, логистика подорвана, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+56
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03.09.2022 08:02
+34
Вже давно не турбує шо там собі кацапи ********. Нам своє робить. Чим більше вони самі себе переконують в успішності "спєцопєраціі" яка "ідьот по плану" тим більше нежданчиків на них очікує.
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03.09.2022 08:09
+31
Ничего пускай брешут больше, сюрпризом будет для них когда в Севастополь зайдём.
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03.09.2022 08:08
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03.09.2022 08:02 Ответить
В крематорий их всех.
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03.09.2022 08:03 Ответить
Не, на скотомогильник...
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03.09.2022 08:08 Ответить
Добрий ти У підвал їх,падлюк
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03.09.2022 09:27 Ответить
З "новічком".
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03.09.2022 09:40 Ответить
На бєлом катєрє к ібєнєй матєрє...
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03.09.2022 15:58 Ответить
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03.09.2022 08:07 Ответить
Ничего пускай брешут больше, сюрпризом будет для них когда в Севастополь зайдём.
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03.09.2022 08:08 Ответить
Смердит обосраными подштаниками ботов. Порвалось сзади?
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03.09.2022 09:42 Ответить
Киев за три дня, не страшно в Крымнаше жить? Ничего скоро освободят от осатанелых русишфашистов и опять будет мир, спокойствие и туристы. Адназначна.
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03.09.2022 10:03 Ответить
Вже давно не турбує шо там собі кацапи ********. Нам своє робить. Чим більше вони самі себе переконують в успішності "спєцопєраціі" яка "ідьот по плану" тим більше нежданчиків на них очікує.
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03.09.2022 08:09 Ответить
У этих долбодятлов, скоро как и в севкорее чемпионаты мира выигрывать будут. путлерок решил уйти на изоляцию с ***********, как при совке, прихватив Украину, но украинский народ не *******.
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03.09.2022 10:18 Ответить
Главный принцип кремлевских СМИ- Не хочешь не слушай а врать не мешай.
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03.09.2022 08:19 Ответить
Щонайменше 15 швидкохідних човнів з українським десантом висунулися у бік Енергодару, ще 25 - у резерві.

ЗСУ зробили нову спробу штурмувати Енергодар та Запорізьку АЕС.

Колаборант у Запорізької області Рогов повідомив про нову спробу українського десанту штурмувати Енергодар та Запорізьку АЕС. За даними Рогова, сьогодні вночі у бік Енергодару висунулися щонайменше 15 швидкохідних маломірних суден, на борту яких перебуває українських десант, тоді як ще не менше 25 швидкохідних човнів є резервними силами, перебуваючи у водах Дніпра.

За його словами, на борту швидкохідних човнів знаходиться озброєний український десант. Точна кількість українських військових, які перебувають у швидкохідних човнах, не розкривається, проте, судячи з усього, може йтися про майже сотню людей.
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03.09.2022 08:22 Ответить
О! От і перший рускамірський бот Georg Lotar плюснув "новину" від підорастичного джерела якогось сєпара рогова.
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03.09.2022 08:37 Ответить
Не было никаких дронов и диверсантов, войска РФ устроили перекрестную стрельбу и шоу для МАГАТЭ, - жительница Энергодараhttps://war.obozrevatel.com/
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03.09.2022 10:44 Ответить
Переплутав, глянувши на Мєдведа, з "нашим" велосипедистом.
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03.09.2022 08:30 Ответить
Я не розумію взагалі мети цих потуг, на хіба щось взагалі робити в інформаційному полі, поки контрнаступ триває? Якщо він буде невдалим для України, після того можна пиз...ти, а якщо ми дамо їм п..зди, то вони виявляться балаболами і їм вже ніхто не повірить. Це зайві рухи
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03.09.2022 08:49 Ответить
дурєнь мислью багатєєт...
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03.09.2022 09:15 Ответить
Крысы путлера думают генералы Залужный и Марченко построят в шеренгу бойцов и на штурм Берлина или города Ржев..типа маршал жюков... 11 месяцев штурмовал Ржев... завалил мильон краснопузых...АсвабадителЬ типа...
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03.09.2022 09:23 Ответить
"Потєрь нєт".
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03.09.2022 09:26 Ответить
Александр Кушнарь каже що Логістику путлера расхерячили Гимарсами и еще какими то секретными ракетами которых даже нет на вооружении США...
Та брешуть люди...нет в Америке секретных самолётов-невидимок и ракет...
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03.09.2022 09:39 Ответить
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03.09.2022 09:48 Ответить
Маршал Финляндии Маннергейм очень умело воевал с дохлым совком....финал зимней войны 1939-40 г,был для Сралина полным позором...300 000 убитых..финов погибло 40 000...
Но мавзолейные одержали паБеду... Карельский перешеек взяли...
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03.09.2022 09:51 Ответить
Плохо что для них это "нормально"
Про 300000 они уже не вспоминают

А Карелия и перешеек остался у рашки
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04.09.2022 07:12 Ответить
https://twitter.com/i/status/1565650579715751936

прикол((:
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03.09.2022 10:06 Ответить
Это фрагмент с весеннего тура Нойза и Монеточки по Европе. Деньги, кстати, они перечислили украинским беженцам. Так что автор твита явно не в теме.
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03.09.2022 20:14 Ответить
Наполеон был крутым полководцем... проиграл только одну битву при Ватерлоо..остальные 49...выиграл...на рабZee таких отродясь никогда не было...разве что кот Матроскин победил почтальона Печкина.... Гуталином...которго в Простоквашине просто завались 🤣🤣🤣
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03.09.2022 10:21 Ответить
А чего атаковать?
Без снабжения они сами потихоньку передохнут!
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03.09.2022 10:29 Ответить
Самообман кацапии нам на руку. Сколько бы бомж не мнил себя миллионером, сколько бы не убеждал себя что он крут, а когда жрать хочется приходится по мусорке лазить.
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03.09.2022 11:48 Ответить
Контрнаступление ВСУ на правом берегу херсонщины.

Подведём, предварительные результаты из того, что известно.

- утрачена боеспособность БТГр из состава 126-й отдельной гвардейской Горловской дважды Краснознамённой, ордена Суворова бригады береговой обороны 22 АК

-вывода для восстановления боеспособности в связи с потерями требуют подразделения 205-й отдельной мотострелковой бригады и 34-й ОМБр 49 ОВА

-высший офицерский состав РОВ был эвакуирован на левый берег. Элитные коллаборанты так же были вывезены с правого берега и, отмечается эвакуация особо ценных пособников оккупантов с Запорожской области.

-интенсивность огневого давления на объекты РОВ возросла более чем в 3 раза.

-основные логистические артерии через Днепр взяты под огневой контроль.

-активность нанесения ударов авиацией ВС ВСУ и ударными БПЛА так же значительно возросла.

-информационную среду российского сегмента разрывают два лагеря, один из которых монотонно ретранслирует мантру "Всё хорошо, контрнаступление ВСУ провалилось!", а второй истерит "Всё пропало! Нам всем конец!"

Собственно, вот такие предварительные итоги того, что происходит на правобережье.
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03.09.2022 16:34 Ответить
Ну, ********* в своєму стилі - кинула угруповування своїх військ на призволяще. Відібьються - герої "на годину", а не відібьються - нагонять з ЗВО "корпус" смертничків для утримання лівого берега Дніпра в Херсонській області... Ну і що, що планували "новим" корпусом щось там проривати - коли все визначиться, із телевізора все правильно "народу" пояснять.

Хоч і важко ідуть ці Визвольні Змагання, але все ж таки найкраще за останні 350 років - армія ворога перемелюється стабільно і невідворотно...
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04.09.2022 00:39 Ответить
русский, любишь своего фюрера?
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03.09.2022 18:47 Ответить
Кому цікаво - Том Купер: сводка о войне в Украине за 2-3 сентября https://mediavektor.org
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04.09.2022 00:05 Ответить
Надувательство у війні теж має глибокі корені. Історики правдісти оминають саме такий епізод. Влітку 1942 року німці підкинули убитого штабного офіцера із картами про операцію взяття Москви. В ЧА повірили, бо перед тим випадково залетів начопер відділу ТК вермахта з планом наступу на Воронеж. І вирішили, якщо прорив вдасться, то вермахт поверне на північ на Москву. Ідеологом був маршал Жора. І в центрі, "для парирування удару" тримали 60 відсотків танків 80 відсотків ПТА, основний масив авіації. На Сталінград було начхати і маршал Жора влаштував побоїще ЧА під Ржевом. Втратили в 4 рази більше ресурсів чим під Сталінградом і на Кавказі. А маршал Жора потім жодним словом не поперхнувся про це побоїще. А вже при Брежневу все затушувалось. Саме після Ржевської операції за маршалом Жорою приклеїлось поганяло -мясник. І залишився лише вірш Твардовського ( антипода Жори) "я убіт под Ржевом". Так і тут загнали масу військ з метою "помочь славному народу Гагаузії та рускоязичним молдаванам" прямо під удари. І вже хаваються по сільським хатам і садам.
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04.09.2022 01:52 Ответить
 
 