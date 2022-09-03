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По меньшей мере 9 воинов из Закарпатья погибли в боях на юге Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

василь,бабіч

Девять бойцов 128-й горно-штурмовой бригады отдали жизнь за Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Закарпатье – в трауре. Там прощаются с бойцами 128-й горно-штурмовой бригады.

Известно о гибели не менее девяти военных.

В Закарпатской военной администрации сообщили, что герои погибли в боях на юге Украины.

В Мукачево прощались с командиром разведывательной роты Василием Бабичем, которому было всего 26.

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Чтобы почтить память командира разведроты и других павших героев, по всей области приспустили государственные флаги, а в храмах всех конфессий одновременно отслужили панихиды.
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Топ комментарии
+19
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03.09.2022 09:54
+18
Вільний Херсон повинен знати імена полеглих напам'ять і шанувати їх завжди!
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03.09.2022 09:48
+16
Я бачила їх сьогодні ховали в Західній Україні. Земля пухом і Царство небесне. Такі молоді померли і все через цього кривавого бабуїна, стара мерзота занапастила стільки людей.
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03.09.2022 09:52
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Вільний Херсон повинен знати імена полеглих напам'ять і шанувати їх завжди!
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03.09.2022 09:48 Ответить
Я бачила їх сьогодні ховали в Західній Україні. Земля пухом і Царство небесне. Такі молоді померли і все через цього кривавого бабуїна, стара мерзота занапастила стільки людей.
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03.09.2022 09:52 Ответить
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03.09.2022 09:51 Ответить
»Щонайменше»- слово якось не зовсім по темі
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03.09.2022 09:52 Ответить
«...Саранча Зеленського обліпила Україну і догризає останнє. Мародери...»
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03.09.2022 09:52 Ответить
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03.09.2022 09:54 Ответить
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03.09.2022 09:57 Ответить
Скорбота по Героям! Навіки в Пам'яті, навіки з Україною.
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03.09.2022 09:59 Ответить
Вони воїни! Просто вклоніться і шануйте їх цього достатньо. Зараз вони вибивають фашистів які окопалися , при такому перебігу втрати завжди зростають , кацапи переважають в кількості , українці в розумі тому моліться і поки що це все , що потрібно ..
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03.09.2022 10:02 Ответить
Тут є неприємні ньюанси.
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03.09.2022 10:02 Ответить
Нічого дивного. Це притаманно для них бути на стороні гітлера, а тепер путлера.
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03.09.2022 10:11 Ответить
Австроугорщина батьківщина гітлера.
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03.09.2022 10:47 Ответить
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03.09.2022 10:48 Ответить
Вічна пам'ять Єделям!
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03.09.2022 12:19 Ответить
Загинули при спробі штурму Андрдріївки. Також було втрачено не менше п'яти танків. Чим ця спроба закінчилась, не відомо
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03.09.2022 12:35 Ответить
 
 