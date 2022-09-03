По меньшей мере 9 воинов из Закарпатья погибли в боях на юге Украины

Девять бойцов 128-й горно-штурмовой бригады отдали жизнь за Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Закарпатье – в трауре. Там прощаются с бойцами 128-й горно-штурмовой бригады.

Известно о гибели не менее девяти военных.

В Закарпатской военной администрации сообщили, что герои погибли в боях на юге Украины.

В Мукачево прощались с командиром разведывательной роты Василием Бабичем, которому было всего 26.

Смотрите также: В бою под Харьковом погиб британский доброволец Макинтош. ФОТО

Чтобы почтить память командира разведроты и других павших героев, по всей области приспустили государственные флаги, а в храмах всех конфессий одновременно отслужили панихиды.