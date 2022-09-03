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Воздушные силы за сутки уничтожили 5 вражеских БПЛА, сбили 5 "Калибров" и ударили по оккупантам ракетами HARM

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

безпілотник,орлан10

Силы ПВО за сутки, 2 сентября, сбили 5 российских ракет над Днепром и 5 вражеских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВС Украины.

"За минувшие сутки 2 сентября и начало суток (до 2:00 ч.) 3 сентября зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и пять крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", выпущенных оккупантами из акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины бьет по оккупантам на разных направлениях.

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"Экипажи МиГ-29 и Су-27 обеспечивают истребительное прикрытие для ударной авиации и бьют по позициям ПВО противника противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM. Тем временем, бомбардировочная и штурмовая авиация традиционно наносит ракетно-бомбовые удары по взводным и ротным опорным пунктам, позициям реактивных систем залпового огня, переправам, складам боеприпасов, запасам ГСМ, скоплении живой силы и бронированной техники оккупантов", - преодолевали в Командовании.
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Podbit 5 kalibrov eto otlycno
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03.09.2022 09:58 Ответить
набили руку на калибрах
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03.09.2022 10:03 Ответить
Спочатку калібри долітали ,зараз їх збивають,незабаром вони усі будуть падати ще при пуску, як у Білгороді. Це українське місто,але ж треба проводити декацапізацію всіх наших земель...
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03.09.2022 10:05 Ответить
Тепер *уйло своїми "калібрами" може хіба що ворон лякати!
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03.09.2022 10:09 Ответить
Бумкало цієї ночі в небі НАД Дніпром! Слава ЗСУ!
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03.09.2022 10:11 Ответить
Які молодці. Захоплюємось. Слава!
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03.09.2022 10:53 Ответить
Нехай дадуть далекобійні ракети для знищення пускових установок і літаків **********.
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11.09.2022 13:56 Ответить
 
 