45% россиян за "присоединение" Херсонской и Запорожской областей Украины к России, - опрос "Левада-Центра"
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Огромная часть жителей страны-агрессора РФ, которым годам промывали мозги кремлевской пропагандой, мечтают о захвате чужих территорий и их "присоединении" к России. В частности, большинство россиян слишком озабочены судьбой некоторых областей Украины.
В часности, 45% россиян считают, что Херсонская и Запорожская области Украины должны присоединиться к России. Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Левада-Центра", проведенного с 25 по 31 августа, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме 45% агрессивно настроенных россиян, еще 21% заявили, что Херсонская и Запорожская области должны стать "независимыми государствами". Также соцопрос показал, что против захвата Херсонщины и Запорожья выступают только 14% граждан страны-агрессора.
Примечательно, что среди поддерживающих войну РФ против Украины более половины считают, что Херсонская и Запорожская области должны "войти" в состав РФ. Среди тех, кто не поддерживает действия российских оккупантов, такого мнения придерживается только каждый пятый.
Также соцопрос показал, что большинство жителей страны-оккупанта мечтают, чтобы на территории временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей были проведены фейковые референдумы.
Стоит отметить, что большинство россиян, которые проявляют агрессивные намерения по захвату чужих территорий, это люди старше 40 лет.
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/i/status/1565650579715751936
Как им скажут
Зачем их опросы вообще смотреть
навіть здивований, що так мало
московити хочуть приєднати Україну - це факт
"45% респондентов считают, что Херсонская и Запорожская области Украины должны войти в состав РФ, пятая часть (21%) полагают, что они должны стать независимыми государствами, 14% - что они должны оставаться частью Украины."
При этом, "оставаться частью Украины" в данном случае никак не противоречит "частью Украинской АССР". Так что всё нарасе с ымперазмом в порядке, не переживайте.
вона не хоче Житомирьску?
а КНДР чому мовчить? невже не хоче нічого від України?
им неспеша пророчество: "А вот когда монголы проголодались, они тоже
решили на халяву пожрать и завоевали полмира сголодухи то. А с историей
не поспоришь, это ведь только русские, где прошли - там Россия по сей день.
але... тут давайте поставимо дві коми, та зробимо два уточнення
1. молодь Росії переважно проти війни, я особисто знайомий приблизно з 10-тьма росіянами, лише один з них імперський шизоід, інші війну не підтримують, а один з Пітера навіть друкує антівоенні листівки - це щодо заборони росіянам в'їзду до Європки - покарання отримали невинні, ті хто проти війни й ти, кто проти війни категорично. А люмпен-совкодрочери вони й так з свого свінарніка навіть до райцентру не дуже часто виїзжають.
2. І друге уточнення після коми. У нас дегенератів совкодрочерів набагато більше, ніж в Росії. Для приклада перерахуйте своїх знайомих, хто з них поважає Бандеру й Шухевича у тьісячу разів більше ніж жидо-єфіопа Пушкіна та жидо-наркомана Висоцького. До того ж, російскі совкодрочери качать СВОЇ цінності, своєю всратої імперії, а наші курви ЗА ЧУЖІ цінності рвуть свою дупу.
Тобто у нас набагато більш хворе суспільство, ніж у росіян. Нівіть молоді, яка взагалі не жила в сратому СССР, у нас набагато більше, яка ненавидіть Горбачова за знищення всратого СССР. Тому в першу чергу треба турбуватися за здоров'я СВОГО суспільства, яке набато більш дурне та хворе, ніж у росіян. А на росіян взагалі не треба звертати уваги, це ніякого значення для нас немає взагалі, про що вони там мріють, про повернення імперії, про свого всратого жидо-єфіопа Пушкіна, та всратого жидо-наркомана Висоцького. Нас це хвилювати не потрібно, нас повинно турбувати здоров'я нашого суспільства, яке, нажаль, ще більш хворе ніж російске.
Путін хоч за інтереси своєї імперії щось намагається зробити, наприклад нас пограбувати, або газ дорожче у Європу продати
а за що бігають Ківа та Рабінович? чисто проти СВОЇХ.
наявність одного такого ублюдка у нашому суспільстві дорівнює тиісячі путіних
До речі, ані ківа, ані рабіновіч не є "нашими". Ви може в "наші" ще й зеленського з каломойшей записали? Смішно. У цих шлємазлів немає батьківщини, їх батьківщина - банківський рахунок.
щодо Криму - не згоден, ще раз кажу з моєї вибірки знайомих росіян - один з десяти імперський шизоід
щодо здоров'я нашого суспільства, я вам просто нагадаю, що на виборах мера Харкова - 99% харків'ян обрали чотири конкуруючи жидовські банди, а наш ветеран війни з 14-го року Немченко - зібрав ровно 0,0% голосів, назважаючи на те що його агітація висіла на усіх зупинках Харкова
от й вся вам відповідь про здоров'я нашого суспільства
А всі опитування, які ви бачите - це тупа заказуха від влади. Мене, наприклад, як і моїх родичів, близьких, друзів, родичів друзів і тд, ніхто ніколи ні про що не опитував. Ото вам і весь "результат".
Харків був шалено ватним, це факт. Більш того, навіть зараз, отримуючи кацапськими ракетами по голові мало не щодня, там є ватозаври, як продовжують топить за рашку. Вата - це назавжди, нажаль.
73% насправді не 73%. Це ЗЕлений міф. На вибори прийшло 43% населення України, з них 73% проголо сувало за зє. Підрахуєте самі частку зелектората в Україні (математика 5 клас), чи допомогти?
тому про Харків я знаю все
я вже розповідав тут на форумі, як я виїзжав з Харкова 16-го травня, це був третій тиждень війни
я стояв у черзі за водою біля криниці
а черга приблизно з 20-ти людей розмовляла про Маріуполь та Азов
називаючи азовців - НАЦИСТАМИ !!!
тому я поїхав з Харкова до Європи як з чумного барака, на щастя мені далеко за 60
щодо виборки росіян я з вами сперечатися не буду, я вже давно й спокійно підрахував всіх своїх знайомих росіян, розклавши їх по категоріям імперської шизофреничності
1. 73% українців проголусували за жида з російским паспортом, програму якого максимально коротко продекларував Портнов "майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати"
2. Найбільш популярна по усім опросам на сьмому місяці війни ЗЕлена істота Арестович, який декларує свої погляди ось так
Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
тобто він відкрито декларує україну без українців, ровно ту ж саму денаціфікацію як й Путін, але на 7-му місяці війни ці ЗЕлена істота має найбільший рейтінг у Україні
Звичайно мають! Світова спільнота та малороси повинні остаточно переконатися, шо кацапи всі імперці і знищення України - це мета не лише *****, а і усього расєйськага бидла.
Может дойдет что-то до тупой немецкой башки...Хотя вряд ли
100% китайцев за присоединение Сибири к Китаю.
Ещё раз убедиться, что они *******?
Москальня вертається в середньовіччя. Деградація прогресує!!
- Даже не знаю, Сёма. Я ведь совсем не знаю китайский ...
76%
Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине за летние месяцы не изменился: 46% "определенно поддерживают" действия российских вооруженных сил и еще 30% "скорее поддерживают". Не поддерживают - в совокупности 17% респондентов.
На сегодня нет ни СССР...ни СНГ...ни ОДКБ ни Варшавского договора...ни СЭВ и прочего совкового дерьма для Мавзолейных Шариковых.🦍🦍🦍..Карма така у рюZZkoго быдла
..все просрать...
Хіба що тільки як територію, без жителів.
при(НА)годі(,) коли будуть відповідати на допитах,якщо пощастить (ЗА)лишитись живим. А тобі (-) бажано повчити(СЯ), бо дуже багато помилок."
..не дякуй, учОний
Верной дорогой идете, товарищи (с)