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опрос (2616) Левада-Центр (100) аннексия (145)

45% россиян за "присоединение" Херсонской и Запорожской областей Украины к России, - опрос "Левада-Центра"

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

окупація,рублі

Огромная часть жителей страны-агрессора РФ, которым годам промывали мозги кремлевской пропагандой, мечтают о захвате чужих территорий и их "присоединении" к России. В частности, большинство россиян слишком озабочены судьбой некоторых областей Украины.

В часности, 45% россиян считают, что Херсонская и Запорожская области Украины должны присоединиться к России. Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Левада-Центра", проведенного с 25 по 31 августа, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме 45% агрессивно настроенных россиян, еще 21% заявили, что Херсонская и Запорожская области должны стать "независимыми государствами". Также соцопрос показал, что против захвата Херсонщины и Запорожья выступают только 14% граждан страны-агрессора.

Примечательно, что среди поддерживающих войну РФ против Украины более половины считают, что Херсонская и Запорожская области должны "войти" в состав РФ. Среди тех, кто не поддерживает действия российских оккупантов, такого мнения придерживается только каждый пятый.

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Также соцопрос показал, что большинство жителей страны-оккупанта мечтают, чтобы на территории временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей были проведены фейковые референдумы.

Стоит отметить, что большинство россиян, которые проявляют агрессивные намерения по захвату чужих территорий, это люди старше 40 лет.
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Топ комментарии
+24
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03.09.2022 10:20
+21
«Всю Россию охватил сифилис патриотизма!» - А.Герцен, революционер (1812 - 1870 гг.)
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03.09.2022 10:15
+20
Хай вони що хотять то і роблять ,ці довбаний росіяни, нам не треба знати що Вони думають, нам треба своє робити.
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03.09.2022 10:18
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Прикол(((: віршик

https://twitter.com/i/status/1565650579715751936
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03.09.2022 10:13 Ответить
Левада что угодно нарисует

Как им скажут
Зачем их опросы вообще смотреть
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03.09.2022 10:14 Ответить
а я вірю цим даним
навіть здивований, що так мало
московити хочуть приєднати Україну - це факт
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03.09.2022 10:22 Ответить
Вот так новость выглядит полностью:

"45% респондентов считают, что Херсонская и Запорожская области Украины должны войти в состав РФ, пятая часть (21%) полагают, что они должны стать независимыми государствами, 14% - что они должны оставаться частью Украины."

При этом, "оставаться частью Украины" в данном случае никак не противоречит "частью Украинской АССР". Так что всё нарасе с ымперазмом в порядке, не переживайте.
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03.09.2022 10:30 Ответить
Я от теж здивувалась , що так мало за приєднання, але потім згадала , як росіяни бушували на форумах , коли Путін підписав указ дати школярам по 10000 рублів на окупованих територіях. Всі кричали, а чому школярам на російських територіях не дали . Думаю, багато з них розуміє, що ті окуповані території будуть на їхньому горбі. Всі бачили , що багато міст стерті з лиця землі- скільки це коштуватиме відбудувати й за чий кошт? Думаю , як би росіянам справді санкції вдарили по кишенням , то холодильник переміг телевізор. Тому не думаю, що санкцїї діють , як треба((((
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03.09.2022 10:34 Ответить
да как то по@уй что там думают и как и чем вы@лядки кацапы ИХ НАДО ВСЕХ УНИЧТОЖАТЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ДВУНОГИХ ЖИВОТНЫХ С СУЩНОСТЬЮ РАБОВ РАБОЛЕПИЯ И ПРИДУРКОВАТОСТИ....Ху***лостан жжет и веселит цирк на веревочке продолжается... эти пе***ерасты за 300 лет угробили засрали все что является сегодня Россией дорог нет.... домов кроме бараков и землянок нет..... мозгов нет...работать не хотят и не умеют.... земля брошенная сотни тысячи деревень поселков и городов как пост апокалипстического фильма сюжет... что не сделает кацап все через анал.. или вульву.. даже сорняк и бурьян и мухоморы гибнут --если их будет окучивать кацап... КАЦАП ЭТО СИНОНИМ СЛОВА СМЕРТЬ ПОГИБЕЛЬ ТРАГЕДИЯ КАТАСТРОФА ВСЕЛЕНСКАЯ ТАЙФУН С ТОРНАДО И ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА С ПУСТЫНЕЙ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ....
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03.09.2022 10:46 Ответить
а як щодо Ерітреї?
вона не хоче Житомирьску?
а КНДР чому мовчить? невже не хоче нічого від України?
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03.09.2022 10:15 Ответить
Достатньо того, що Лука мріяв приєднать Чернігівщину до Білорусі! А білоруси, які зайшли у березні до нас, прямо казали, що Чернігівщина буде об"єднана з Гомельщиною
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03.09.2022 10:26 Ответить
Як вбємось у піря то Брест це украінські територіі.
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03.09.2022 11:11 Ответить
«Всю Россию охватил сифилис патриотизма!» - А.Герцен, революционер (1812 - 1870 гг.)
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03.09.2022 10:15 Ответить
Хотят эти области превратить в ту дыру в которой живет кацапская глубинка? Нет уж, пошли нафиг
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03.09.2022 10:17 Ответить
Хай вони що хотять то і роблять ,ці довбаний росіяни, нам не треба знати що Вони думають, нам треба своє робити.
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03.09.2022 10:18 Ответить
Аляску нехай приєднають, чи хоча бФінляндію, якщо сильний свєрбьож приєднання.
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03.09.2022 10:34 Ответить
21% заявили, що Херсонська та Запорізька області мають стати "незалежними державами". - а як щоб Белгородська і Ростовська області стали незалежними державами ілі ето другоє ?
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03.09.2022 10:19 Ответить
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03.09.2022 10:20 Ответить
Бабка на путина похожа!
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03.09.2022 11:02 Ответить
Так то ж він і є, придивіться! Просто хустку наділи
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03.09.2022 11:18 Ответить
А кто сомневался, своей земли у русских нет в россии, вот и бродят по соседям у кого можно цап-царап, как сказал бесоватый фюрер.
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03.09.2022 10:21 Ответить
Дунувший наркоман сидит на кухне, тупо смотрит на тараканов и изрекает
им неспеша пророчество: "А вот когда монголы проголодались, они тоже
решили на халяву пожрать и завоевали полмира сголодухи то. А с историей
не поспоришь, это ведь только русские, где прошли - там Россия по сей день.
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03.09.2022 10:30 Ответить
Левада дає похибку до 5%. Насправді так і є , більшість росіян - людожери. І тих, хто зазіхає на українські землі зі зброєю, треба знищувати.
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03.09.2022 10:23 Ответить
ваньки затосуйте свои желания себе в резиновую попу.
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03.09.2022 10:25 Ответить
схоже на правду, старікани-совкодрочери не можуть звикнутися з розвалом СССР
але... тут давайте поставимо дві коми, та зробимо два уточнення

1. молодь Росії переважно проти війни, я особисто знайомий приблизно з 10-тьма росіянами, лише один з них імперський шизоід, інші війну не підтримують, а один з Пітера навіть друкує антівоенні листівки - це щодо заборони росіянам в'їзду до Європки - покарання отримали невинні, ті хто проти війни й ти, кто проти війни категорично. А люмпен-совкодрочери вони й так з свого свінарніка навіть до райцентру не дуже часто виїзжають.

2. І друге уточнення після коми. У нас дегенератів совкодрочерів набагато більше, ніж в Росії. Для приклада перерахуйте своїх знайомих, хто з них поважає Бандеру й Шухевича у тьісячу разів більше ніж жидо-єфіопа Пушкіна та жидо-наркомана Висоцького. До того ж, російскі совкодрочери качать СВОЇ цінності, своєю всратої імперії, а наші курви ЗА ЧУЖІ цінності рвуть свою дупу.

Тобто у нас набагато більш хворе суспільство, ніж у росіян. Нівіть молоді, яка взагалі не жила в сратому СССР, у нас набагато більше, яка ненавидіть Горбачова за знищення всратого СССР. Тому в першу чергу треба турбуватися за здоров'я СВОГО суспільства, яке набато більш дурне та хворе, ніж у росіян. А на росіян взагалі не треба звертати уваги, це ніякого значення для нас немає взагалі, про що вони там мріють, про повернення імперії, про свого всратого жидо-єфіопа Пушкіна, та всратого жидо-наркомана Висоцького. Нас це хвилювати не потрібно, нас повинно турбувати здоров'я нашого суспільства, яке, нажаль, ще більш хворе ніж російске.
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03.09.2022 10:26 Ответить
тобто наш ублюдок Ківа або Рабінович коштує мільона Путіних
Путін хоч за інтереси своєї імперії щось намагається зробити, наприклад нас пограбувати, або газ дорожче у Європу продати
а за що бігають Ківа та Рабінович? чисто проти СВОЇХ.
наявність одного такого ублюдка у нашому суспільстві дорівнює тиісячі путіних
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03.09.2022 10:37 Ответить
у нас все-таки є громадянське суспільство, а в них немає. а історію рухають саме свідомі громадяни, решта всі тільки беее, меее (і палки в колеса вставляють, обираючи всяких зеків і малоросів до влади).
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03.09.2022 10:48 Ответить
Якби все було так як оце ви тут описуєте, макаючи клавіатуру в нічний горщик, то держави Україна вже давно би на мапі не було, а був би ще один аффтаномний округ лаптєстана. Вати у нас вистачає, звичайно. Вати вистачає всюди де раніше був совок. Кацапи прекрасно вміють робити з людей zомбі, це факт. Але розказувать про то шо це мовляв ми такі хрінові - це смішно, тим більше смішно як доказ вставлять свій anecdotal evidence. А у мене наприклад 99% кацапських знайомих повністю підтримали ще в 2014 році віджимання нашої землі, причому більше половини з них ще й ржало з цього приводу, типу "ми же расіяні, падбіраім всьо што плоха лєжит", "била ваше стала наше", "папользавалісь кримам і хватіт", і тд.
До речі, ані ківа, ані рабіновіч не є "нашими". Ви може в "наші" ще й зеленського з каломойшей записали? Смішно. У цих шлємазлів немає батьківщини, їх батьківщина - банківський рахунок.
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03.09.2022 11:34 Ответить
щодо богообраного народу згоден з вами
щодо Криму - не згоден, ще раз кажу з моєї вибірки знайомих росіян - один з десяти імперський шизоід
щодо здоров'я нашого суспільства, я вам просто нагадаю, що на виборах мера Харкова - 99% харків'ян обрали чотири конкуруючи жидовські банди, а наш ветеран війни з 14-го року Немченко - зібрав ровно 0,0% голосів, назважаючи на те що його агітація висіла на усіх зупинках Харкова

от й вся вам відповідь про здоров'я нашого суспільства
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03.09.2022 12:17 Ответить
Тобто ваша вибірка росіян главніше за мою? а я вам ще раз кажу що з моїх екс-знайомих кацапів 99% підтрималди агресію і мало того що підтримали, то ще й гордилися своєю країною.

А всі опитування, які ви бачите - це тупа заказуха від влади. Мене, наприклад, як і моїх родичів, близьких, друзів, родичів друзів і тд, ніхто ніколи ні про що не опитував. Ото вам і весь "результат".

Харків був шалено ватним, це факт. Більш того, навіть зараз, отримуючи кацапськими ракетами по голові мало не щодня, там є ватозаври, як продовжують топить за рашку. Вата - це назавжди, нажаль.

73% насправді не 73%. Це ЗЕлений міф. На вибори прийшло 43% населення України, з них 73% проголо сувало за зє. Підрахуєте самі частку зелектората в Україні (математика 5 клас), чи допомогти?
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03.09.2022 13:43 Ответить
ви помиляєтесь, я - харків'янин
тому про Харків я знаю все
я вже розповідав тут на форумі, як я виїзжав з Харкова 16-го травня, це був третій тиждень війни
я стояв у черзі за водою біля криниці
а черга приблизно з 20-ти людей розмовляла про Маріуполь та Азов
називаючи азовців - НАЦИСТАМИ !!!
тому я поїхав з Харкова до Європи як з чумного барака, на щастя мені далеко за 60

щодо виборки росіян я з вами сперечатися не буду, я вже давно й спокійно підрахував всіх своїх знайомих росіян, розклавши їх по категоріям імперської шизофреничності
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03.09.2022 13:50 Ответить
і я вам ще додам щодо того, чи існує в Україні здорове суспільство чи ні

1. 73% українців проголусували за жида з російским паспортом, програму якого максимально коротко продекларував Портнов "майдануті будуть гинути, зникати, ємігрувати"

2. Найбільш популярна по усім опросам на сьмому місяці війни ЗЕлена істота Арестович, який декларує свої погляди ось так
Я - не патриот. Причём, не только Украины, а и любого национального государства, как такового.
тобто він відкрито декларує україну без українців, ровно ту ж саму денаціфікацію як й Путін, але на 7-му місяці війни ці ЗЕлена істота має найбільший рейтінг у Україні
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03.09.2022 12:35 Ответить
Невже ці опитування, петиції мають сенс під час війни? І з якого дива тут бажання кацапів..
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03.09.2022 10:26 Ответить
Шо за маячня?

Звичайно мають! Світова спільнота та малороси повинні остаточно переконатися, шо кацапи всі імперці і знищення України - це мета не лише *****, а і усього расєйськага бидла.
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03.09.2022 10:30 Ответить
а это для дебилов немцев опубликовано. Вы ж все ищете с фонариком хароших русских и против невыдачи виз. Бо им надо помогать, "Жертвам режима.."
Может дойдет что-то до тупой немецкой башки...Хотя вряд ли
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03.09.2022 16:03 Ответить
Лапті думають, шо імперія расширяєцца.
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03.09.2022 10:27 Ответить
Интересно, сколько из этих 45% агрессивных зомби готовы к всеобщей мобилизации в виде пушечное мяса за воспаленные фантазии плешивого идиота?
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03.09.2022 10:28 Ответить
100% украинцев за присоединение Белгорода к Харьковской обл.
100% китайцев за присоединение Сибири к Китаю.
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03.09.2022 10:29 Ответить
Як завжди хочуть на шару,вкрасти АЗС,корисні копалини.Вбивцімародеригвалтівники,за наш рахунок хочуть примазатись до людей,по ближче до Європи,в свою тундру навіть буряти не хочуть.
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03.09.2022 10:30 Ответить
Ну и ***** нам мнение кацапні?
Ещё раз убедиться, что они *******?
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03.09.2022 10:32 Ответить
А питання про приєднання Монголії до орди Левада-центр не задавала?
Москальня вертається в середньовіччя. Деградація прогресує!!
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03.09.2022 10:33 Ответить
- Изя, а ты хотел бы жить в "Прекрасной России Будущего"?

- Даже не знаю, Сёма. Я ведь совсем не знаю китайский ...
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03.09.2022 10:34 Ответить
ХЕР им, а не СОН!
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03.09.2022 10:35 Ответить
45%-это кстати (с учётом последних опросов того же левады где продолжение войны поддерживают 48% рабсиян вместо 72% в мае)- совсем не такой уж и плохой результат и говорит о падении спроса на ********** безумие а со временем усталость скажется и 45 % уйдут вниз до самой непробиваемой комудефективной части Раиси -это около 15-25%
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03.09.2022 10:37 Ответить
Август 2022

76%
Уровень поддержки действий ВС РФ в Украине за летние месяцы не изменился: 46% "определенно поддерживают" действия российских вооруженных сил и еще 30% "скорее поддерживают". Не поддерживают - в совокупности 17% респондентов.
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03.09.2022 11:41 Ответить
https://censor.net/ua/news/3364687/76_rosiyan_pidtrymuyut_viyinu_z_ukrayinoyu_opytuvannya
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03.09.2022 11:49 Ответить
Це те саме, що робити опитування у психіатричній лікарні
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03.09.2022 10:41 Ответить
Сралин тоже собирал по миру Шариковых в свой концлагерь ...
На сегодня нет ни СССР...ни СНГ...ни ОДКБ ни Варшавского договора...ни СЭВ и прочего совкового дерьма для Мавзолейных Шариковых.🦍🦍🦍..Карма така у рюZZkoго быдла

..все просрать...
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03.09.2022 10:44 Ответить
Еще бы рашистов спрашивать хотят ли они украсть у нас нашу землю и присоеденить к своим болотам. Вы еще бы их спросили хотят ли они наши стиралки и сковородки. Вы лучше правильно ставьте им вопросы, хотят ли они сдохнуть в Херсоне пытаясь присоеденить украденное?
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03.09.2022 10:44 Ответить
Со временем Украине нужно будет четко сформулировать свое видение относительно просьбы Ростовской НР о вхождение в состав Украины
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03.09.2022 10:45 Ответить
Це вже занадто! Мало проблем з лугондоном? Населення в орді з перекошеними мізками! Це невиліковно! Тільки в закриту резервацію!
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03.09.2022 10:51 Ответить
Нєнєнєнєнєнє.
Хіба що тільки як територію, без жителів.
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03.09.2022 11:35 Ответить
мне лично ПОХ"Й , что там думают кацапы , ...................Херсон и Запорожье это Украина !!!!
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03.09.2022 10:46 Ответить
А взагалі нам треба знати що думають в варварській росії ? та нехай собі як знають божеволіють конають нам своє робить.
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03.09.2022 10:47 Ответить
Все равно что спросить свинью хочет ли она залезть в чужой огород. Понятно что хочет и залезть и насрать на чистом. А кого интересует их мнение? Лучше пускай кацапоиды думают как будут возвращать Сибирь китайцам, Карелию финнам, Курилы, Кенигсберг и тд и тп.
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03.09.2022 10:48 Ответить
хароший кацап - дохлый кацап
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03.09.2022 10:48 Ответить
Вчи мову поки живий і збираєшся далі жити в Україні.
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03.09.2022 10:55 Ответить
син Брюса(?), якщо таки є масло у голові (а не просто - попздіти) і не глибокий засланець, то міг би й допЕтрати, що написано для узкоязичніков запорєбріч'я
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03.09.2022 11:03 Ответить
Якщо хочуть розуміти за поребриком твою писанину то хай вчать українську мову бо вона їм стане у пригоді коли будуть відповідати на допитах,якщо пощастить лишитись живим. А тобі бажано повчити, бо дуже багато помилок.
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03.09.2022 12:53 Ответить
"Якщо (С)хочуть (З)розуміти за поре(Є)бриком твою писанину(,) то хай вчать українську мову(,) бо вона їм стане у при(НА)годі(,) коли будуть відповідати на допитах,якщо пощастить (ЗА)лишитись живим. А тобі (-) бажано повчити(СЯ), бо дуже багато помилок."
..не дякуй, учОний
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03.09.2022 13:21 Ответить
От що гугл животворящій робить,будеш тепер з ним і спати лінгвіст доморощений.
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03.09.2022 15:30 Ответить
..що таке "гугл животворящій"?
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03.09.2022 16:48 Ответить
Так ти ще й дебіл (У)вчений
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03.09.2022 16:54 Ответить
Незабаром вони будуть мріяти вийти хоча б живими з тих територій включно з Кримом і Донбасом,бо то все була і буде Україна.
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03.09.2022 10:52 Ответить
Ну резинову попу вже приєднали
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03.09.2022 10:52 Ответить
Агитируют "умереть за высокую идею русского мира" товарищи Шапиро, Эрнст, Симоньян, Шахназаров, Гаспарян, Кургинян, Кеосаян, Вассерман, Хинштейн, Зейналова, Яков Кедми, Кадыров и Александр Гельевич Дугин, а реально умирают за эту цель - долбаёбы Иванов, Петров, Сидоров!
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03.09.2022 10:58 Ответить
Їм не "роками промивали мізки". Вони, московити, ЗАВЖДИ такими були, з тих пір як виклюнулися з-під Золотої Орди.
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03.09.2022 11:00 Ответить
В стране идиотов и опросы идиотские!
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03.09.2022 11:04 Ответить
99% українців за знищення Мордору...
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03.09.2022 11:10 Ответить
Їм що, земель мало?
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03.09.2022 11:18 Ответить
Нам нецікава думка свинособак
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03.09.2022 12:17 Ответить
покажите это дебилам с европы, которые все ждут в гости хароших русских. Как эти харошие русские с радостью откусят не только часть Украины, но и их драгоценную европу, как только им предоставится такая возможность...
Верной дорогой идете, товарищи (с)
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03.09.2022 16:06 Ответить
90% українців за приєднання Татарстану до Казахстану. Приблизно таке ж саме "опитування".
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03.09.2022 16:08 Ответить
Хороший маскаль - дохлий маскаль.
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15.09.2022 17:19 Ответить
 
 