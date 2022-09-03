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Новости За рубежом
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обыск (1844) США (23155) ФБР (210) Трамп (3339)

ФБР во время обыска нашло у Трампа 11 тыс. правительственных записей, в том числе тайных, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

трамп

ФБР обнаружило более 11 тысяч правительственных документов и фотографий во время обыска 8 августа в имении Мар-а-Лаго бывшего президента Дональда Трампа во Флориде.

Об этом пишет Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Из более чем 11 тысяч правительственных записей и фотографий 18 было обозначено как "совершенно секретно", 54 – как "секретно" и 31 – как "конфиденциально", согласно подсчету Reuters в правительственной инвентаризации.

"Совершенно секретно" - это самый высокий уровень секретности, предназначенный для сокровенных секретов страны.

Документы с классификационными пометками иногда совмещались с другими предметами, такими как книги, журналы и газетные вырезки.

Читайте также: ФБР обыскало имение Трампа по делу о секретных документах

Напомним, ранее сообщалось, что ФБР при обысках у Трампа обнаружило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как вполне секретная и предназначалась для доступа только в специальных государственных учреждениях.

Между тем, бывший президент требует вернуть на место документы, изъятые агентами.
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Топ комментарии
+24
Куйловского Трампа варят медленно, как и самого Куйла, чтобы оба не выпрыгнули.
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03.09.2022 10:37
+22
Ну, чудово. Трамп сяде. В США правосуддя працює.
І в нас, може, британський суд або якийсь міжнародний поставлять, дасть бог.
І теж деякі діячі СЯДУТЬ.
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03.09.2022 10:34
+9
Ого ! Президент клептоман ? Невже Трамп фанат ЗЕ ? ))
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03.09.2022 10:38
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Ну, чудово. Трамп сяде. В США правосуддя працює.
І в нас, може, британський суд або якийсь міжнародний поставлять, дасть бог.
І теж деякі діячі СЯДУТЬ.
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03.09.2022 10:34 Ответить
Наш суд хер зачепиш -- зразу кричат Венеція
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03.09.2022 11:17 Ответить
Так що? Це вже утиски республіканської опозиції демократичними байденбілами чи ні?
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03.09.2022 10:35 Ответить
Ні
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03.09.2022 10:37 Ответить
Я теж так вважаю. Й не треба звертати увагу на вереск в бік ФБР ображених на весь світ трампоботів, які вважають себе єдиними патріотами Штатів
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03.09.2022 10:41 Ответить
Куйловского Трампа варят медленно, как и самого Куйла, чтобы оба не выпрыгнули.
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03.09.2022 10:37 Ответить
Ого ! Президент клептоман ? Невже Трамп фанат ЗЕ ? ))
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03.09.2022 10:38 Ответить
Може підзаробити хотів на макулатурі,
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03.09.2022 11:08 Ответить
Яка краса. Гарно сказав.
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03.09.2022 11:37 Ответить
Трамп фанат Моніки Зєлінскі? Оригінальне збочення...
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03.09.2022 11:40 Ответить
А в нас Ахметов, Коломойський інші олігархи пів країни вкрали і ніхто їм нічого зробити не може...
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03.09.2022 10:41 Ответить
І хто ж їм має щось робити? У цих олігархів власний презЕдент, за три якого вони збагатились, як ніколи до цього.
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03.09.2022 11:05 Ответить
У путінофіла - вождя реднеків підгорає дупа. І це добре.
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03.09.2022 10:43 Ответить
якшо Zе відкриває справи на Байдена то Трамп є фанатом Zе. Ворог мойого ворога - мій друг, думає собі Трамп
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03.09.2022 10:43 Ответить
На г+г у свій час перед президентськими виборами у США дуже ратували за Трампа і сподівались на його перемогу. Особливо в цьому відзначилась мосійчучка, досі пам'ятаю "тримаємо кулаки за Дональда". Потім, коли вибори виграв Байден, різко заткнулась і зараз веде себе так, наче нічого й не було.
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03.09.2022 12:26 Ответить
Трамп скоро будет перестукиваться с Манафортом.
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03.09.2022 10:48 Ответить
Лучше с путлером.
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03.09.2022 11:08 Ответить
Нє, Манафорт пішов на угоду зі слідством. Скоро вийде.
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03.09.2022 11:24 Ответить
А Маланька - перепихуватися з фiтнес тренером...
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03.09.2022 13:58 Ответить
З капітаном яхти (па чьотним) та старшим пілотом трампового літака
(на виходниі).
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03.09.2022 22:10 Ответить
Поджарят или не поджарят Чубатого на стульчике? Вот в чем вопрос!
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03.09.2022 10:50 Ответить
Трамп на гачку у фсб. Нарешті ним зайнялись
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03.09.2022 10:51 Ответить
Нормально, нехай краще шконку гризе. Ще одної його каденції світ не витримав би.
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03.09.2022 10:51 Ответить
дермак-татаров та Найвеличнівшиве щасливі, що промишляють в Україні, країні непуганого 73%го лохторату, безумних копійчаних зепутан та кишенькових судів
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03.09.2022 10:58 Ответить
На жаль, казлу Трампу це може зійти з рук. Як і штурм Капітолію.
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03.09.2022 10:59 Ответить
В США ФСБ а нам нагилили 6 подібних для чого нам стільки -- шоб між собою чувились.
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03.09.2022 11:05 Ответить
Трамп все ???
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03.09.2022 11:22 Ответить
А як же участь в президентських перегонах, не подумав? Жадность фрайєра сгубіла?
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03.09.2022 11:40 Ответить
А рацию, подарок от пуйла, не нашли?
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03.09.2022 11:43 Ответить
Трам-пам-пам серп і молот йому в зад
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03.09.2022 11:58 Ответить
Коли БоНеВтік, був ще ЯНеЛох42годіка, і був з візитом у США та зустрічався з Трампом, то називав Трампа своїм вчителем і клявся йому в любові.
Совпадєніє"?
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03.09.2022 12:05 Ответить
Трамп скоро станет американским Навальным.
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03.09.2022 13:01 Ответить
Слiдом пiде ваше ху*ло..Ви ,кацапи,ще й навипередки будите штовхатися до його клiтки, щоб насцяти иному на макiтру...
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03.09.2022 14:06 Ответить
Демократы пытаются посадить Трампа, республиканцы Клинтон. Придет и очередь Байдена. Если доживет.
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03.09.2022 14:33 Ответить
Будет у Трампа второй срок...тюремный...🤣Похищенные секретные файлы касательно ядерного потенциала США могут потянуть и на электрический стул...
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03.09.2022 14:25 Ответить
Рудий додік ***** хотів все це продати? Чи виміняти у нього компромат на себе?

Кончена потвора, ще повинна відповісти за спробу захопити владу та штурм Капітолію. Чому його за це ще не покарали?
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03.09.2022 23:16 Ответить
 
 