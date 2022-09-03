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Оккупанты распространяют фейки о "неудачах" ВСУ на Херсонщине, но умалчивают о собственном бессилии, - Соболевский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Российские захватчики в своей пропаганде разгоняют фейки о якобы "неудаче" ВСУ в Херсонской области.

Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, передает Цензор.НЕТ.

При этом орки скромно умалчивают и не комментируют количество уничтоженных за эти дни их военных складов, техники, центров принятия военных решений.

Также обходят тему собственного бессилия по вопросу выведения из-под огневого контроля ВСУ своей логистики и тему переполненных военных госпиталей", - говорится в сообщении.

Читайте также: ВСУ наступают на трех направлениях в Херсонской области, - британская разведка
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Топ комментарии
+9
Чим більше поширюють - тим більше вата радіє, а чим більше вата радіє - тим яскравіше горітимуть пєрдаки, коли буде "побєдоносноє отступлєніє"
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03.09.2022 10:56
+7
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03.09.2022 11:37
+5
Не треба підганяти наших військових. У нас немає тієї переваги, яка б дала можливість швидко наступати
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03.09.2022 11:02
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Чим більше поширюють - тим більше вата радіє, а чим більше вата радіє - тим яскравіше горітимуть пєрдаки, коли буде "побєдоносноє отступлєніє"
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03.09.2022 10:56 Ответить
на оккупированных территориях вата скорее ссытся, чем радіє, исходя из прилетов наших химарсив....мощь ударов ощущаю непосредственно ,а не посредством сми
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03.09.2022 12:30 Ответить
не тільки окупанти а і наші діванні єксперди постійно де ж той контрнаступ на Херсон що обіцяли чому не звільняете ы тд а склади що місяць щодня знищують а мости? за дні і тижні це так швидко не робиться треба чекати, поступово звільнемо
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03.09.2022 10:59 Ответить
На Ютубе много этих путлерастов сидит и разгоняют фейки.
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03.09.2022 10:59 Ответить
Путлерасты на ютубе разгоняют фейки? Какие фейки они там разгоняют?
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03.09.2022 11:24 Ответить
про "невдачі" ЗСУ
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03.09.2022 11:26 Ответить
Не треба підганяти наших військових. У нас немає тієї переваги, яка б дала можливість швидко наступати
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03.09.2022 11:02 Ответить
Правда не правда ?)) https://www.youtube.com/watch?v=zZFPAEc6K0c&ab_channel=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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03.09.2022 11:02 Ответить
Повідомляється, що сьогодні під час планових військових навчань на території Білорусі випадково було завдано 4 ракетні удари по території росії.
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03.09.2022 11:03 Ответить
Той ресурс завжди фантазує.
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03.09.2022 13:03 Ответить
ФантазуЭ- Володимир Владко,а той "ресурс"- вiдверто кiздить...
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03.09.2022 14:09 Ответить
по 300 рашистів в день на концерт до кобзона то норм такі невдачі

що ж буде коли буде вдача
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03.09.2022 11:21 Ответить
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03.09.2022 11:37 Ответить
А че всу молчат и не тркбят о победах решительно не понятно
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03.09.2022 11:38 Ответить
А навіщо?
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03.09.2022 11:43 Ответить
Арестович трубил у Фейгина.
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03.09.2022 12:39 Ответить
Навіщо сурмити про взяття маленьких сіл. Візьмуть Херсон буде велика перемога. Слава ЗСУ.
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03.09.2022 15:32 Ответить
Как вы могли вероятно заметить орки придают очень МНОГО значения любому селу. А значит для них потеря даже села будет иметь должный деморализующий эффект
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03.09.2022 16:54 Ответить
Якось пох який ефект буде для орків. Для мене дуже радісний ефект матиме звільнення Херсона.
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04.09.2022 06:51 Ответить
******* не уголь грузить,кремлины заняты художественным свистом
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03.09.2022 12:38 Ответить
 
 