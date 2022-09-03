Грузовики, танки, гаубицы: колонна российской техники с 80 единиц двигается в сторону центра Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В субботу, 3 сентября, во временно оккупированном Мариуполе снова зафиксировали движение российской техники. На этот раз колонну, состоящую с 80 единиц техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Фиксуем движение техники. 9:09 по пр. Металлургов в сторону центра очередная большая колонна разнообразной техники: грузовики, танки, гаубицы и топливозаправщики. Всего 80 единиц", - рассказал он.
Топ комментарии
+18 Валентин Коваль
показать весь комментарий03.09.2022 11:29
+3 Alex Tiger
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+1 VOLVO XC 70
показать весь комментарий03.09.2022 11:45
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If there's something strange,
In your neighborhood.
Who you gonna call?
Go HiMars!!!
https://www.youtube.com/watch?v=T0OGMue-NLE
І знову:
"На этот раз колонну, состоящую с 80 единиц техники." Источник: https://censor.net/ru/n3364852
Може все ж - "из 80 единиц".
Саме час журнашлюшці до початковаої школи. Чи воно з тих, кому - какая разніца?
А "Цензору" треба не ганьбитись, а одразу гнати подібне у три шиї.
Я у нідерландських сідєльців з клікухою замість ім'я нічього не питав.
По цитатам з мого комента чітко видно, що мова йде про руцькомовну версію, не помітив, "знавець"?
Сиди собі тихенько в Нідерландах та тупим тролізмом не займайся.