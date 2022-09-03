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Грузовики, танки, гаубицы: колонна российской техники с 80 единиц двигается в сторону центра Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

В субботу, 3 сентября, во временно оккупированном Мариуполе снова зафиксировали движение российской техники. На этот раз колонну, состоящую с 80 единиц техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксуем движение техники. 9:09 по пр. Металлургов в сторону центра очередная большая колонна разнообразной техники: грузовики, танки, гаубицы и топливозаправщики. Всего 80 единиц", - рассказал он.

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Топ комментарии
+18
Не мішало би цю колону привітати -- поки вона не розповзлася
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03.09.2022 11:29
+3
Хорошая мишень для наших Хаймерсов. Главное, чтобы не расползлись, пока наши не ударят.
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03.09.2022 11:58
+1
технику которую срочно убрали с Энергодара и беребрасывают в Крым а оттуда за защиту Курыма... ну ну...
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03.09.2022 11:45
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ZSU uzhe Mariupol berut ? a che eto rjuzke tak daleko tam "ruhajutsa"....strashno ?

If there's something strange,
In your neighborhood.
Who you gonna call?
Go HiMars!!!

https://www.youtube.com/watch?v=T0OGMue-NLE
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03.09.2022 11:28 Ответить
Не мішало би цю колону привітати -- поки вона не розповзлася
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03.09.2022 11:29 Ответить
технику которую срочно убрали с Энергодара и беребрасывают в Крым а оттуда за защиту Курыма... ну ну...
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03.09.2022 11:45 Ответить
Хорошая мишень для наших Хаймерсов. Главное, чтобы не расползлись, пока наши не ударят.
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03.09.2022 11:58 Ответить
...что еще кто то двигается из той колонны кремлевских выродков???
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03.09.2022 12:36 Ответить
и где там 80 штук? на видео штук 5 камазов, из которых два крана.
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03.09.2022 12:43 Ответить
"колонна российской техники с 80 единиц..." Источник: https://censor.net/ru/n3364852
І знову:
"На этот раз колонну, состоящую с 80 единиц техники." Источник: https://censor.net/ru/n3364852

Може все ж - "из 80 единиц".
Саме час журнашлюшці до початковаої школи. Чи воно з тих, кому - какая разніца?
А "Цензору" треба не ганьбитись, а одразу гнати подібне у три шиї.
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03.09.2022 12:49 Ответить
Не вчіть ученого. В Українській версії там стоїть із. Інша справа, що вжитий не правильно, але ж є
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03.09.2022 13:17 Ответить
Chego Vara

Я у нідерландських сідєльців з клікухою замість ім'я нічього не питав.

По цитатам з мого комента чітко видно, що мова йде про руцькомовну версію, не помітив, "знавець"?

Сиди собі тихенько в Нідерландах та тупим тролізмом не займайся.
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03.09.2022 14:11 Ответить
ландскнехти із глубін сибірських руд. Латають дірки, будуть повзати біля Мелітополя своїми БТГ.
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03.09.2022 13:24 Ответить
 
 