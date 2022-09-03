Разблокирование экспорта металла через порты даст Украине 4 млрд грн только в виде налогов, – СМИ

Диверсификация экспорта через порты, в частности добавление металла в "зерновое соглашение", принесет Украине около $10 млрд валютной выручки, а также даст около 4 млрд в виде налогов и сборов в бюджеты. Это позволит снизить курс доллара и уменьшить зависимость страны от международных финансовых доноров.

Как информирует Цезор.НЕТ, об этом пишет в своем материале РБК-Украина.

"Открытие портов для продукции ГМК с легкостью обеспечит Украине минимум 600 миллионов долларов ежемесячно, то есть – несколько миллиардов буквально к концу года. Этого достаточно, чтобы снизить курс доллара. Кроме того, это даст более 4 млрд грн в бюджеты в виде налогов и сборов – что крайне важно для воюющей страны, международный рейтинг которой колеблется на уровне преддефолтного. Также это поможет снизить зависимость Украины от международной помощи – нам не придется ходить с "протянутой рукой" к финансовым организациям, умоляя выделить пару миллионов на выплаты зарплат и пенсий", - пишет издание.

Также, указывают журналисты, возобновление экспорта металла через порты станет толчком для восстановления металлургической отрасли и наращивания объемов производства. Это, в свою очередь, поможет запустить все простаивающие предприятия, вернуть на работу персонал и обеспечить ему выплату заработной платы в полном объеме – что потянет за собой оживление всех сфер экономики.

Напомним, ранее политолог Игорь Петренко сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о расширении действия "зернового соглашения" и инициирует добавление в его соглашение украинской металлопродукции.

Ранее глава Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что открытие портов принесет Украине валюту и снизит давление на гривню, а также позволит восстановить украинскую промышленность и запустить экономику.