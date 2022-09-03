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Новости Экономика
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Разблокирование экспорта металла через порты даст Украине 4 млрд грн только в виде налогов, – СМИ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

експорт

 Диверсификация экспорта через порты, в частности добавление металла в "зерновое соглашение", принесет Украине около $10 млрд валютной выручки, а также даст около 4 млрд в виде налогов и сборов в бюджеты. Это позволит снизить курс доллара и уменьшить зависимость страны от международных финансовых доноров.

Как информирует Цезор.НЕТ, об этом пишет в своем материале РБК-Украина. 

 "Открытие портов для продукции ГМК с легкостью обеспечит Украине минимум 600 миллионов долларов ежемесячно, то есть – несколько миллиардов буквально к концу года. Этого достаточно, чтобы снизить курс доллара. Кроме того, это даст более 4 млрд грн в бюджеты в виде налогов и сборов – что крайне важно для воюющей страны, международный рейтинг которой колеблется на уровне преддефолтного. Также это поможет снизить зависимость Украины от международной помощи – нам не придется ходить с "протянутой рукой" к финансовым организациям, умоляя выделить пару миллионов на выплаты зарплат и пенсий", - пишет издание.

Также, указывают журналисты, возобновление экспорта металла через порты станет толчком для восстановления металлургической отрасли и наращивания объемов производства. Это, в свою очередь, поможет запустить все простаивающие предприятия, вернуть на работу персонал и обеспечить ему выплату заработной платы в полном объеме – что потянет за собой оживление всех сфер экономики.

Напомним, ранее политолог Игорь Петренко сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о расширении действия "зернового соглашения" и инициирует добавление в его соглашение украинской металлопродукции.

Ранее глава Федерации металлургов Сергей Беленький заявил, что открытие портов принесет Украине валюту и снизит давление на гривню, а также позволит восстановить украинскую промышленность и запустить экономику.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
А сколько вкусняшек за это получит рашка эксперды ахметовско-пинчуковские посчитали?
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03.09.2022 12:05
+4
РБК, а ну не брешіть. нічого УКРАЇНА з того не отримає. пінчук, ахметов і так добряче нагрілися на грабунку українців, настав час повертати борги.
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03.09.2022 12:16
+3
Тобто, при реалізації на 400 лярдів податкові надходження становлять 4 лярди?
А може ну її нах, ту металургію?
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03.09.2022 12:04
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Правила форума Совет форумчан
от хтось запі...ся... курс доляра настільки знизиться, що мінфін планує його курс замість нинішнних 40 в 50 до кінця наступного року... і де гарантії, що левова частина доходу (окрім, звичайно, офшорних заначок) не піде на відновлене Велике буцімництво...
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03.09.2022 12:02 Ответить
Гарантий дать никто не может, но дело не только в налогах. Там вообще-то много людей работает, если предприятия остановятся, эти люди окажутся без средств для существования
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05.09.2022 23:20 Ответить
Тобто, при реалізації на 400 лярдів податкові надходження становлять 4 лярди?
А може ну її нах, ту металургію?
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03.09.2022 12:04 Ответить
не парьтеся -= ще 200 лярдів *податків* спливуть в омані
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03.09.2022 12:13 Ответить
Вы можете найти другой источник 4 млрд налогов (а не забывайте, что тут ещё нет налогов с зарплат, например)? Если да, тогда нах всё, вообще можем не работать
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05.09.2022 23:21 Ответить
А сколько вкусняшек за это получит рашка эксперды ахметовско-пинчуковские посчитали?
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03.09.2022 12:05 Ответить
Ну да, гораздо лучше "вкусняшки" от МВФ под проценты получать. Или вы думаете вам Америка доляры просто так дает, не под проценты? Наивный, до сих пор верите в бесплатные пироженки...
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05.09.2022 17:23 Ответить
Вы можете назвать цифру на какую сумму мы сможем продать металла , с потерянными комбинатами Ильича, Азовсталью и на какую сумму этого же металла ( а ведь автоматом снимут санкции и с них) продаст рашка ? Я этих цифр не знаю , но уверен что обьемы кацапского металлоэкспорта будут в разы больше украинского. Вопрос .Кому более выгодно снятие запрета на торговлю металлом?
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06.09.2022 10:43 Ответить
Речь идет о разблокировке портов для торговли Украиной, как это было сделано для вывоза зерна. И при чем тут рашка и ее металл? Вы калий с кальцием путаете. Логистики не хватает для экспорта, вот и просят правительство о содействии. Об этом уже давно говорят.
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27.10.2022 17:54 Ответить
А Вы теплое с мягким не путаете? Или пуйло без своих условий разрешить экспорт металла через украинские порты ? Читайте и думайте :
Москва ставит условие по вывозу металла из Украины - хочет решить вопрос по санкциям против российских металлургов. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет агентство ТАСС.

П.С. Если что я этот металл и зерновые , в качестве старшего помощника капитана на балкерах дейдвейтом 30 000 тонн 50 000тонн вывез не одну тысячу тонн. Так , что про логистику читайте лекцию кому-то другому.
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28.10.2022 14:09 Ответить
Ця шляга треба Зелі щоб піти на перемир'я з Путінім і позбавиться залежності від країн НАТО.
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03.09.2022 12:14 Ответить
РБК, а ну не брешіть. нічого УКРАЇНА з того не отримає. пінчук, ахметов і так добряче нагрілися на грабунку українців, настав час повертати борги.
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03.09.2022 12:16 Ответить
Если у вас и настал час, то не возвращать долги, а приумножать их стократно. По крайней мере именно так сейчас и происходит. Нам все "помогают", но только под большие проценты и в долг. Такой он "дружественный" Запад. Свое пора развивать, а мы все гробим по привычке.
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05.09.2022 17:26 Ответить
Оманськікнурі співпрацюють з кремлівськоюмафією...і їм пох на життя воїнів...тільки після того як бєнякаламой все його ібанешобло разом зі "слугами" арестовічами,квартальноюсранню буде на передовій...
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03.09.2022 12:16 Ответить
Видимо РФ срочно нужна торговля металлом (взамен)

Другой причины такой раскрутки этой темы нет
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03.09.2022 12:24 Ответить
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03.09.2022 12:33 Ответить
Це Зелі треба зустрітися з Путіним і одержати від нього ярлик на князювання, а незабарм і разрив з НАТО.
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03.09.2022 12:40 Ответить
Оманский Осел должен расчитываться с ахметом и пенчюком за единый Гавнофон, на котором вешают лапшу ЗЕБилам!!!
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03.09.2022 12:53 Ответить
благодаря зерновой угоде, теперь каждый чих нужно согласовывать с парашей
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03.09.2022 13:06 Ответить
А параша тут при чём? Зерно ведь западное, наших "доброжелателей. Просто его вывезти не успели вовремя.))) Или вы тоже верите в то, что этим зерном будут деток африканских кормить? ))) Ну верте и дальше, а зерно по Европе разьезжается.)))
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05.09.2022 17:28 Ответить
Зеля ще не вирішив чи воювати, чи війська відводити !
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03.09.2022 16:05 Ответить
земразі знов хочуть зняти санкції з мордору.Хай це РБК скаже скільки тон металопродукції виробили меткомбінати від 24 лютого,і скільки планують виробити до кінця року.Куди платить податки з прибутку власник криворіжсталі,та інші добродії,меткомбінати котрих зареєстровані в офшорах?
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03.09.2022 20:39 Ответить
Так ващето есть информация по меткомбинатах по количеству произведённой продукции - у большинства в два раза меньше, чем в прошлом году и продолжают уменьшать, потому что вывезти нельзя. Про офшоры глупость, достаточно посмотреть на рейтинги крупных налогоплательщиков и увидеть, что там есть все предприятия ГМК
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05.09.2022 23:19 Ответить
Ти зебіл?Де тут меткомбінати?legalhub.online/opodatkuvannya/najbilshi-platnyky-podatkiv-v-********-hto-posiv-pershe-mistse-v-rejtyngu-za-2020-j/
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06.09.2022 15:37 Ответить
Проблема в тому, що наша влада в першу чергу не про економіку держави думає, а про те, як збагатитись і заробити на тій чи іншій сфері...
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05.09.2022 15:02 Ответить
Судя по всему, наши министрики головой не собираются начинать думать, пока их "кормят" кредитами? С таким подходом к руководству страной мы долго не протянем. Все в этом мире имеет свою цену и государства тоже. Так что пора задуматься сколько нас еще кредитами будут пичкать.
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05.09.2022 17:30 Ответить
А ещё не надо забывать о том, что это рабочие места и зарплаты, а кроме того рабочие места и зарплаты в торговле и сфере обслуживания. Кроме того это ещё и достаточно высокие зарплаты
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05.09.2022 23:17 Ответить
 
 