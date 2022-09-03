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Украинские воины на Донетчине уничтожили очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" и БПЛА, - Командование Воздушных сил

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гелікоптер,к52

Сегодня, 3 сентября, украинские защитники уничтожили очередной вертолет оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВС Украины.

"3 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе. Около 10:30 на Донетчине зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост", - сказано  в сообщении.

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Супер , молодці наші Воїни 😠👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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03.09.2022 12:01 Ответить
Ще мільйони до заявлених 28 від Байрактара. Так тримати
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03.09.2022 12:02 Ответить
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03.09.2022 12:05 Ответить
вот это поворот!
https://twitter.com/i/status/1565650579715751936
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03.09.2022 12:08 Ответить
Монеточка рулит ))
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03.09.2022 12:20 Ответить
Залік.👍🏼
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03.09.2022 12:22 Ответить
Я гадаю фашисти так заправськи летять і ідуть на убой бо їм в мозок насерают про "вєлікіє пабєди спєцапіраціі " , коли до цього бидла дійде (цього звісно може і не статися воаховуючи те що дауни вони з молоком матері) від такого когнітивного дисонансу їх можна буде збирати на полях бою як овочі
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03.09.2022 12:40 Ответить
От чому, у цих довбаків, все не як у людей? Гелікоптер- "алігатор", танк- "орел"... вони хоч розуміють значення, цих, слів? Руськегаварясчие.,
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03.09.2022 13:32 Ответить
черговий гринтокрил - цу що за чудасія? Чи може панєнкам тре троха дивитися на екран?
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03.09.2022 16:10 Ответить
 
 