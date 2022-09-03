Украинские воины на Донетчине уничтожили очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" и БПЛА, - Командование Воздушных сил

Сегодня, 3 сентября, украинские защитники уничтожили очередной вертолет оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Командовании Воздушных сил ВС Украины.

"3 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины продолжают уничтожать оккупанта в воздухе. Около 10:30 на Донетчине зенитными ракетными подразделениями уничтожен очередной вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор" и беспилотный летательный аппарат "Форпост", - сказано в сообщении.

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