За минувшие сутки оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов на Запорожье, поступило 41 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры, - ОВА
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Вчера, 2 сентября, российские войска обстреляли 19 населенных пунктов Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает Запорожская областная военная администрация.
"По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Полтавка, Дорожнянка, Зализничное, Белогорье, Гуляйполе, Новоандреевка, Новоданиловка, Преображенка, Успеновка, Орехов, Малая Токмачка, Щербаки, Малиновка, Верхняя Терса, Преображенка, Малые Щербаки.
Поступило 41 сообщение о разрушении объектов гражданской инфраструктуры в результате обстрелов российскими оккупационными войсками", - говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки проводилась эвакуация гражданского населения с временно оккупированной территории. Эвакуированы 1361 человек, из них 327 – дети.
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