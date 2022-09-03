РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5653 посетителя онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
4 947 23
война (46523) Путин (29846) Эрдоган (821)

Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине и "расширение экономических связей", - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Украине, Эрдоган отметил "конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС".

Кроме того, обсуждалась реализация заключенного в Стамбуле "зернового соглашения" и расширения экономических связей.

Читайте также: Путин отговаривал Эрдогана участвовать в саммите Крымской платформы, - Джемилев
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Они просто в разных тюрьмах сидеть будут. Один в Гааге. Второй - в Украине.
показать весь комментарий
03.09.2022 13:19
+3
інструмент для розширення економічних зв'язків...
показать весь комментарий
03.09.2022 13:03
+2
показать весь комментарий
03.09.2022 13:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эта жжжжжд от Реджепа не спроста. Пообщался с идиотом (любой психиатр подтвердит с легкостью, что прутин идиот), и поопел акапело о конструктивности чумного барака. Все ли в порядке у *****? С психикой?
показать весь комментарий
03.09.2022 13:00 Ответить
Санкції санкціями, а економічні зв'язки це "священна корова".
показать весь комментарий
03.09.2022 13:02 Ответить
інструмент для розширення економічних зв'язків...
показать весь комментарий
03.09.2022 13:03 Ответить
Приборчик для кастраций?
показать весь комментарий
03.09.2022 14:11 Ответить
Для розширення....
показать весь комментарий
03.09.2022 14:53 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2022 13:05 Ответить
Они просто в разных тюрьмах сидеть будут. Один в Гааге. Второй - в Украине.
показать весь комментарий
03.09.2022 13:19 Ответить
Турки вже заїбали, так само як і угорці
показать весь комментарий
03.09.2022 13:13 Ответить
Такое понятие как "принципы высокой морали" давно кануло в Лету. Главной моральной ценностью стал собственный кошелек или карман, замаскированный под интересы державы.
показать весь комментарий
03.09.2022 13:14 Ответить
В Министерстве финансов США предупредили..Эрдоганыч ...у тебя дефицит бюджета 500 миллиардов долларов..инфляция почти 90%...не балуйся чувак...иначе буде больно ..
Эрдоган услышал...🤣
показать весь комментарий
03.09.2022 13:14 Ответить
Цим обговорщикам істи не треба, лише дай попиз...ти про ситуацію в Україні.
показать весь комментарий
03.09.2022 13:15 Ответить
Эрдоган хоче догнать Венесуэлу... вместе с тамошним водителем трамвая...забыл хвамилию...ну короче братан дохляка Чавеса...
показать весь комментарий
03.09.2022 13:17 Ответить
Что бы критиковать Эрдогана, надо иметь свои ударные беспилотники и ракеты к ним. И наплевать на его позицию по Крыму. А так да, ату его, турка.
показать весь комментарий
03.09.2022 13:20 Ответить
Можешь в жопу его поцеловать
показать весь комментарий
03.09.2022 13:53 Ответить
A iнше вiн не дасть.
показать весь комментарий
03.09.2022 15:44 Ответить
Восьмой пакет санкций не за горами...а Вторичные санкции предусмотрены и для стран НАТО....финансовая полиция США зна шо побить с Эрдоганами с Омерикой шутить низзя ..без штанов останется 🤣🤣🤣😝
показать весь комментарий
03.09.2022 13:21 Ответить
Тайвань подарил Украине крутые безпилотники..аж 900 штук ..Норвегия немного меньше...но их ещё в Украине не распаковали.... ждут курьера из Норвегии со специальным кодом...
показать весь комментарий
03.09.2022 13:24 Ответить
У Салтыкова -Щедрина спросили...
Михаил Евграфович..почему вы так ненавидите РабZeю,вы же государственный служащий...
Ответ оказался неожиданным..
Композитор Глинка был круче меня...уезжая из сраной РабZeи на границе с Германией сжёг всю свою одежду...вместе с калошами...
показать весь комментарий
03.09.2022 13:42 Ответить
Салтиков-Щедрін, Глінка це що кацапські командири взводів. Цих мудил потрібно не обговорювати а прикінчити.
показать весь комментарий
03.09.2022 15:41 Ответить
Что насчет проливов и транспортировки военной техники на грузовых кораблях? Ведется ли 100%-ый досмотр каждого? Есть ощущение, что вообще нет. Кацапы чуть ли не сами установки корабельные (а не только ракеты) снимают с Балтийского и Тихоокеанского с еще живых кораблей, и ведут морем в Новороссийск на оснастку ЧМ более-менее живым вооружением.
показать весь комментарий
03.09.2022 14:31 Ответить
Звичайна розмова двох диктаторiв..
показать весь комментарий
03.09.2022 15:47 Ответить
У господина Эрдогана наблюдается патологическое влечение к насекомым.
показать весь комментарий
03.09.2022 16:27 Ответить
 
 