Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине и "расширение экономических связей", - росСМИ
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным.
Об этом сообщает РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что стороны обсудили ситуацию в Украине, Эрдоган отметил "конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС".
Кроме того, обсуждалась реализация заключенного в Стамбуле "зернового соглашения" и расширения экономических связей.
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Эрдоган услышал...🤣
Михаил Евграфович..почему вы так ненавидите РабZeю,вы же государственный служащий...
Ответ оказался неожиданным..
Композитор Глинка был круче меня...уезжая из сраной РабZeи на границе с Германией сжёг всю свою одежду...вместе с калошами...