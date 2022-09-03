РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5563 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
1 571 9
война (46523) Мелитополь (594) оккупация (9497) Федоров Иван (387)

Захватчики решили запретить ввоз лекарств на временно оккупированные территории, - мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орки,окупанти,мелітополь,рашисти

Российские захватчики нарушают нормы международного гуманитарного права во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом в Telegram сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Они (российские оккупанты. – Ред.) решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых.

Тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти. Ведь приобрести в городе лекарства импортного производства невозможно", - подчеркнул глава города.

Читайте также: Очередная адская ночь для оккупантов в Мелитополе. ВСУ ювелирно попали в склад боеприпасов в районе аэродрома, - Федоров. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.09.2022 13:07 Ответить
Тут питаня а кому ті ліки йдуть не думали ? правильно для лікування рашиських 300-х.
показать весь комментарий
03.09.2022 13:12 Ответить
Ти прям геній! Задав питання, потім сам на нього відповів, причому повну херню
рашисти ***, сидять 300ті і чекають коли ж їм ліки завезуть з України))))
показать весь комментарий
03.09.2022 14:02 Ответить
не мели дурниць. тут іде спроба примусити людей полюбити русскій мір.
показать весь комментарий
03.09.2022 14:19 Ответить
А яка органiзацiя завозить туди лiки?
показать весь комментарий
03.09.2022 13:21 Ответить
Советским мудакам с 1941 по 1945 год США доставили медикаментов 200 000 тонн..я бы и ящик пенициллина не дал бы...не говоря о Тушонке Рузвельта...
показать весь комментарий
03.09.2022 13:29 Ответить
Територія Мелітополя - це, звісно, Україна. Територія. А ось населення цієї території, за осоьистими спостереженнями, ватне на вс голову і відсотків на 90, мінімум. Так що рюцьке мір їх дістав живцем. Нехай їдять ополониками.
показать весь комментарий
03.09.2022 13:53 Ответить
Ти б уже руський флаг цілував,як би там 90% громадян були ватні.
особисті спостереження через телевізор?
а ополоник приклади собі до лоба, може щось на місце стане.
показать весь комментарий
03.09.2022 14:28 Ответить
Ой моз не зможе списувати бабло на лікування херзна кого
показать весь комментарий
03.09.2022 14:08 Ответить
 
 