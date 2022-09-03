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Новости Война в Украине
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Задержан корректировщик, сдававший россиянам позиции ВСУ в Киеве, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Правоохранители задержали киевлянина и сообщили ему о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина неоднократно передавал представителю России через мессенджер информацию о расположении и движении на территории Киева подразделений и военной техники ВСУ.

Делал он это в течение июля-августа с корыстных мотивов. К указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.

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При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.
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Топ комментарии
+8
это было самое дорогое перевоспитание за деньги и жизни населения и граждан. Причем процесс оплаты еще далек до завершения.

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03.09.2022 13:19
+7
А за скумбрію щось і не згадують.
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03.09.2022 13:13
+6
А можна було б тихенько закопати зрадника або розібрати на органи для поранених.
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03.09.2022 13:18
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А за скумбрію щось і не згадують.
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03.09.2022 13:13 Ответить
это было самое дорогое перевоспитание за деньги и жизни населения и граждан. Причем процесс оплаты еще далек до завершения.

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03.09.2022 13:19 Ответить
Сім'я не без виродка....
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03.09.2022 13:17 Ответить
коли вже буде не затримано, а знищено?
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03.09.2022 13:18 Ответить
А можна було б тихенько закопати зрадника або розібрати на органи для поранених.
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03.09.2022 13:18 Ответить
родственники против. И потом - а вдруг это наш будущий президент?
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03.09.2022 13:24 Ответить
Недопускать , недоразвитых до выборов ! После ГЕНОЦИДА в Буче ,Мариуполе , Херсоне опять на грабли наступать⁉️
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03.09.2022 14:34 Ответить
Согласен. Пациенты ПНД и психиатрических клиник не должны допускаться к избирательному процессу. А с остальными что делать?
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03.09.2022 16:52 Ответить
А куди ***** подінете?
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03.09.2022 15:52 Ответить
квартальні орденоносці - батальон "Закликун-Банкова"
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03.09.2022 13:23 Ответить
Шаблонні СБУ-шні затримання, звинувачееня і обшуки якихось анонімів схожі на імітацію роботи зе-СБУ.
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03.09.2022 13:24 Ответить
Яке СБУ така і робота
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03.09.2022 13:27 Ответить
Шуфрич - мразь корректировал ,СЕЙЧАС ГОЛУСУЕТ ВМЕСТЕ С ЗЕУБЛЮДКАМИ и ходит неприкосновенный🤮
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03.09.2022 14:36 Ответить
дайте бубу, звері....
ваша колумбія - пароплавами зерно...
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03.09.2022 13:32 Ответить
самое странное что почему то СБУ ждет месяц-два пока предатель все сдает а потом "задерживает" - почему сразу не накрыть падлу?
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03.09.2022 13:33 Ответить
От здають-накривають. А те щоб бомбанули урядовий квартал-не було такого. Дивно. Договорняк?
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03.09.2022 13:37 Ответить
а смысл бомбить урядовый они же все в бункере прячутся противо-ядерном
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03.09.2022 13:39 Ответить
Думав,що злапали когось з офісу президента((
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03.09.2022 13:35 Ответить
Фото киянина покажіть , щоби ми знали , кого пи@ дити 😠
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03.09.2022 13:44 Ответить
Чому за рахунок українців,якщо в нас військовий стан,війна! Ця мерзота заслуговує смертної кари. люди ,діточки, що загинули чер дії таких нелюдей теж хотіли жити ,але зрадник їм не залишав шансів,не пожалів,то що це за милосердя до вбивці?!!! Бо він є спывучасник вбивств та руйнувань,він такий же каратель і душогуб як і рашисти ,тільки ще гірший, бо кат свого народу!
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03.09.2022 14:10 Ответить
Почему так долго он смог это делать?!
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03.09.2022 14:12 Ответить
А чего его морду лица не показуете? Украинцы должны знать кого совковой лопатой по е.лу бить.
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03.09.2022 14:42 Ответить
Зробити алею зрадників і вішати їх там, щоб інші бачили і можливо задумувались чи це того варте.
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03.09.2022 16:19 Ответить
Наша влада, и предыдущая и нынешняя, по тв всем показала и рассказала про завод Артёма, киевскую Рембазу. Какое где оборудование купили, и чего на этом оборудовании делать собираются. Последствия киевляне знают. Пердуляк регулярно всем всё показывает и рассказывает. Какие ещё корректировщики нужны?!
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03.09.2022 17:25 Ответить
Вангую. Прокурор попросить 5 років, суддя дасть 3 роки умовно. Якби і СБУ працює і п'ята колона свою роботу робить і головне все законно для тупого і безхребетного лекторату.
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03.09.2022 17:35 Ответить
Цього зрадника разом з прокурором і судьєю повісити на одному дереві.
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03.09.2022 20:12 Ответить
 
 