Генерала армии РФ Чайко, командовавшего операцией по захвату Киева, будут судить в Украине

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что чиновник российской армии 24 февраля отдал приказ о вторжении на территорию Украины подчиненному личному составу, который в то время находился на территории Беларуси.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также правоохранители выяснили, что в марте 2022 года генерал проживал в селе Здвижевка Бучанского района и руководил боевыми действиями из захваченного детского сада.

Кроме того, он вручал российским военным государственные награды в селе Катюжанка.

Читайте также: Путин не доверяет младшим офицерам и назначает по два командира на должность: за захват Лисичанска отвечают два генерала, - ISW

"Вторжение российских захватчиков на территорию Украины сопровождалось оккупацией населенных пунктов, бомбардировкой гражданских объектов. Это привело к гибели мирного населения, в том числе детей. Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении генерал-полковника с РФ", - резюмируют в полиции.

Имени генерала не указано, но по добавленной фотографии и описанию можно установить, что речь идет о генерал-полковнике Александре Чайко, который в указанный период занимал должность командующего восточным военным округом ВС РФ.

Как сообщается на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в период с февраля по апрель 2022 года Чайко руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления.

Ранее Александр Чайко неоднократно возглавлял группу российских войск в Сирии, в частности, как командующий группировкой. За участие в уничтожении мирных жителей Сирии в 2020 году поощрен званием героя России, по возвращении из Сирии в 2021 году – очередным воинским званием генерал-полковник.

Смотрите также: Двум псевдочиновникам, заставляющим людей служить в так называемой "народной милиции ЛНР", сообщено о подозрении. ФОТО

По данным британской разведки, в мае 2022 года Чайко был отстранен от должности командующего восточным округом ВС РФ.

Напомним, 2 мая стало известно, что сообщено о подозрении командующему Восточным военным округом ВС РФ. Российский генерал-полковник Александр Чайко принимал участие в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений на территорию северных областей Украины.