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Генерала армии РФ Чайко, командовавшего операцией по захвату Киева, будут судить в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генерал,рф,чайко

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что чиновник российской армии 24 февраля отдал приказ о вторжении на территорию Украины подчиненному личному составу, который в то время находился на территории Беларуси.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Также правоохранители выяснили, что в марте 2022 года генерал проживал в селе Здвижевка Бучанского района и руководил боевыми действиями из захваченного детского сада.

Кроме того, он вручал российским военным государственные награды в селе Катюжанка.

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"Вторжение российских захватчиков на территорию Украины сопровождалось оккупацией населенных пунктов, бомбардировкой гражданских объектов. Это привело к гибели мирного населения, в том числе детей. Офисом Генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении генерал-полковника с РФ", - резюмируют в полиции. 

Имени генерала не указано, но по добавленной фотографии и описанию можно установить, что речь идет о генерал-полковнике Александре Чайко, который в указанный период занимал должность командующего восточным военным округом ВС РФ.

Как сообщается на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в период с февраля по апрель 2022 года Чайко руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления.

Ранее Александр Чайко неоднократно возглавлял группу российских войск в Сирии, в частности, как командующий группировкой. За участие в уничтожении мирных жителей Сирии в 2020 году поощрен званием героя России, по возвращении из Сирии в 2021 году – очередным воинским званием генерал-полковник.

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По данным британской разведки, в мае 2022 года Чайко был отстранен от должности командующего восточным округом ВС РФ.

Напомним, 2 мая стало известно, что сообщено о подозрении командующему Восточным военным округом ВС РФ. Российский генерал-полковник Александр Чайко принимал участие в подготовке, планировании и организации вторжения подчиненных ему подразделений на территорию северных областей Украины.
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Топ комментарии
+9
Цього бидляка дістати неможливо , бо воно сидить десь в мухосранських чигирях , жере водяру і в ... й не дує 🤬
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03.09.2022 13:56
+9
*самым гуманным судом в Мире"?
лично я считаю, что трибунал должен проходить в Нюрнберге!
где, наконец, должна быть поставлена жирная точка, которую "забыли" поставить США и Британия в 1945 году......
к тому же, плешивый любит символизм, вот и будет ему символизм....
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03.09.2022 14:01
+8
ЧістА кацапсячій *****
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03.09.2022 13:53
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ЧістА кацапсячій *****
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03.09.2022 13:53 Ответить
Но Киев взять оказалась кишка тонка и у этой чайки, и у ботоксного и у 2-й недоармии мародеров
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03.09.2022 13:54 Ответить
Главные и самые опасные у них Ермак с Патрушевым были, вот они и обосрались. Но по-прежнему продолжают делать вид, что их штаны чистые.
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03.09.2022 14:28 Ответить
Цього бидляка дістати неможливо , бо воно сидить десь в мухосранських чигирях , жере водяру і в ... й не дує 🤬
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03.09.2022 13:56 Ответить
*самым гуманным судом в Мире"?
лично я считаю, что трибунал должен проходить в Нюрнберге!
где, наконец, должна быть поставлена жирная точка, которую "забыли" поставить США и Британия в 1945 году......
к тому же, плешивый любит символизм, вот и будет ему символизм....
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03.09.2022 14:01 Ответить
Згоден! Якщо його буде судити суд Татарова - Єрмака, максимум це відпустять під заставу…
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03.09.2022 14:21 Ответить
Этого быдлана надо засудить и одновременно дать грамоту за самую тупую операцию "по взятию Киева за 2 дня"
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03.09.2022 14:03 Ответить
Грамотою для нього буде петля на шиї.
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03.09.2022 19:40 Ответить
Иого ше б якось заманити в Киів.
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03.09.2022 14:35 Ответить
Він недоступний
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03.09.2022 14:38 Ответить
Дурнєю маються. Судити потрібно тих, кого можна покарати, а у нас влаштовують вистави з судами над тими, до кого не можуть дотягнутися. Не має чим зайнятися
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03.09.2022 14:41 Ответить
будуть..... так як путлєра за збитий бойінг уже судили !! ЦЕНЗ хоть не пиши ці вологі мрії зелених ідотів , мабуть з " єдиночесних новин " висосали цю новину для лохів ...
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03.09.2022 15:00 Ответить
Ну і для кого цей черговий цирк? Вони "дистанційно" типу, "судитимуть", генерала москальських орків, який спокійно себе почуває в москальській орді, жере, бухає, грає свою москальську сучку та й далі вбиває українців... ДЕ СУДИ НАД ВЖЕ ПОЛОНЕНИМИ вищими офіцерами москальської орди??? Де ці процеси? Не треба цих "квартальних" "шоу-судів", ви присудіть реальні строки реальним москальським офіцерам, яких нащі воїни брали в полон... КОЛИ вже будуть ці реальні, а не фейкові "дистанційні" шоу-суди??? Коли буде хоч один??? Чи можливо всіх тих москальських офіцерів ZEлена мерзота вже віддала своїм москальським партнерам?
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03.09.2022 15:26 Ответить
Путіна судити треба.
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03.09.2022 15:50 Ответить
Знов зачоно? Ну і для чого цей цирк? Впіймайте, привезіть до Києва і привселюдно судіть. Отоді це буде справжнє правосуддя.
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03.09.2022 16:02 Ответить
Хватит постить ху...ю!! Вы сначала достаньте его а потом будете судить. До сраки заочный суд - лучше послать ликвидатора и сделать дело по тихому.
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03.09.2022 16:31 Ответить
Отак і будемо судити по одному заочно і так само заочно будемо кукіш нюхати замість репарацій, якщо не узаконимо стан війни. Але Покищоневтіку на це наплювати,- гроші в Омані і тепле місце очевидно підготував на випадок, якщо перефарбувати Боневтіка в Наполевовчика не дозволить народ.
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03.09.2022 17:26 Ответить
 
 