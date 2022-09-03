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В Херсонской области детонирует склад с боекомплектом рашистов, - олешковский городской голова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

В Олешках Херсонской области детонирует склад с боекомплектом российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил олешковский городской голова Евгений Рыщук.

"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+25
Гарно горить і добре детонує, то нехай не затихає , бо це як музика
звучить в наших серцях 😕
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03.09.2022 14:02
+19
Идет методичная, плавная работа по уничтожению кацапских оккупантов. Без суеты, без шапкозакидательства. хладнокровно и неотвратимо.
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03.09.2022 14:05
+12
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03.09.2022 14:08
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Гарно горить і добре детонує, то нехай не затихає , бо це як музика
звучить в наших серцях 😕
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03.09.2022 14:02 Ответить
Ніколи такого не було і ось знов.
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03.09.2022 14:02 Ответить
Ещё как освободить. Высокоточные удары это неотъемлемая часть освобождения мест.
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03.09.2022 14:07 Ответить
Между "садят ракетами" и "наносить высокоточные удары" есть огромная разница. Проще говоря, разваленный калибром сортир и сожженный хаймарсом склад БК не есть паритетными целями.
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03.09.2022 14:31 Ответить
для кацапів вже добре шо високоаналогічна срань на їхню голову не впала...\
ну полетіла собі кудись...
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03.09.2022 20:41 Ответить
Д'єрьмак не дозволяє! А вдруг бубачка підпише "пєрєміріє" і треба буде війська відводити. То можуть від українців і ******й відгребти. Бояться скотиняки!
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03.09.2022 14:34 Ответить
Дійсно не асвабадіть, тебе ж там нема на передку. Без тебе кожна атака захлинеться.
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03.09.2022 14:51 Ответить
Идет методичная, плавная работа по уничтожению кацапских оккупантов. Без суеты, без шапкозакидательства. хладнокровно и неотвратимо.
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03.09.2022 14:05 Ответить
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03.09.2022 14:08 Ответить
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03.09.2022 14:12 Ответить
Сьогодні приблизно о 13-30 через Мелітополь на Херсон пішла колона БМП. 10 одиниць.
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03.09.2022 14:18 Ответить
Подяка Вам, це в корнi мiняЭ справу...
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03.09.2022 16:56 Ответить
Так жалко... Аби дощ не пішов...
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03.09.2022 14:24 Ответить
Пора вже привикати.
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03.09.2022 14:29 Ответить
Пані Бавовна отримала нову зброю...дуже секретну... достатньо одной таблєткі...як казав Папанов

..
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03.09.2022 14:29 Ответить
Пане генерале Залужний..а мона я вдарю по Мавзолейю чЛєніна,HIMARSoм,каже сержант Карпенко?
Ні синку..не треба...то сакральний символ рабства 🦍🦍🦍дохлого Совка та РабZeї...самі сдохнуть як Роса на Сонці
Слава ЗСУ💙💛👍💯
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03.09.2022 14:36 Ответить
 
 