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В Херсонской области детонирует склад с боекомплектом рашистов, - олешковский городской голова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Олешках Херсонской области детонирует склад с боекомплектом российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил олешковский городской голова Евгений Рыщук.
"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - говорится в сообщении.
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звучить в наших серцях 😕
ну полетіла собі кудись...
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Ні синку..не треба...то сакральний символ рабства 🦍🦍🦍дохлого Совка та РабZeї...самі сдохнуть як Роса на Сонці
Слава ЗСУ💙💛👍💯