В Херсонской области детонирует склад с боекомплектом рашистов, - олешковский городской голова

В Олешках Херсонской области детонирует склад с боекомплектом российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил олешковский городской голова Евгений Рыщук.

"Детонирует БК в районе промзоны уже минут 30", - говорится в сообщении.

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