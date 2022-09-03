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Россияне уже несколько суток перебрасывают в Крым технику и солдат, - крымскотатарский активист Бариев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим

В течение пяти суток Россия активно перебрасывает в Крым военную технику и солдат.

Об этом заявил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Крыму много российской техники, много российских солдат. Переброска техники происходит уже около пяти суток. Технику перевозят как по железной дороге по Керченскому мосту, так и автотранспортом. Также нам сообщали, что из РФ в Крым перекрывали автомагистраль для гражданских лиц", - отметил Бариев.

По его словам, на севере и западе Крыма сконцентрированы много солдат и техника.

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Топ комментарии
+6
Если она в Крыму, то в сторону Беларуси и в сторону Воронежа ее нету. И быстро ее перекинуть не смогут. И оба этих направления куда сильнее угрожают Москве.

Если кацапы будут воевать как им хочется в любом месте открывая фронт, заставляя нас растянуть силы на 3000-4000км (изогнутых) фронта, а мы можем наступать только на ОРДЛО и Крым, то войну так не выиграть. Это нам надо иметь тридцатрикратный перевес в технике, которого нету и не будет.

Заключили договорнячки Ермак с Хламидией, обменяв фуфло (как, скажем, отсутствие обстрелов искандерами каких-то мест в Киеве, когда они ими уже не могут стрелять без разведки, это не gps-ракеты, зато тут же все они ушли в Белгород и спокойно лупят куда угодно) на реальную опасность для кацапов. Или по глупости, так как кацапы всегда отстреляют все до последнего и в последний момент продадут идиотам это в обмен на что-то выгодное, или же за взятку.
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03.09.2022 14:43
+4
Буряты закончились...,остальные народности рабZeи самоуничтожатся..., поскольку газ и нефть с 1 декабря уже не стратегическое оружие мавзолейных ублюдков...
Эмбарго...это пол беды...Бяда что Гуталина почти нету...🦍у обезьЯн путлера 🤣
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03.09.2022 15:23
+2
Не все одразу і не так швидко. І міст, і всі військові бази орків в Криму будуть зруйновані. Кримнаши можуть вже пакувати валізи якщо не хочуть веслами гребти. А нашим людям дочекатися в безпечному місці визволення.
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03.09.2022 16:31
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чем больше сдадим, тем лучше
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03.09.2022 14:41 Ответить
Если она в Крыму, то в сторону Беларуси и в сторону Воронежа ее нету. И быстро ее перекинуть не смогут. И оба этих направления куда сильнее угрожают Москве.

Если кацапы будут воевать как им хочется в любом месте открывая фронт, заставляя нас растянуть силы на 3000-4000км (изогнутых) фронта, а мы можем наступать только на ОРДЛО и Крым, то войну так не выиграть. Это нам надо иметь тридцатрикратный перевес в технике, которого нету и не будет.

Заключили договорнячки Ермак с Хламидией, обменяв фуфло (как, скажем, отсутствие обстрелов искандерами каких-то мест в Киеве, когда они ими уже не могут стрелять без разведки, это не gps-ракеты, зато тут же все они ушли в Белгород и спокойно лупят куда угодно) на реальную опасность для кацапов. Или по глупости, так как кацапы всегда отстреляют все до последнего и в последний момент продадут идиотам это в обмен на что-то выгодное, или же за взятку.
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03.09.2022 14:43 Ответить
Будет чем удобрять украинскую землю.
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03.09.2022 15:12 Ответить
Буряты закончились...,остальные народности рабZeи самоуничтожатся..., поскольку газ и нефть с 1 декабря уже не стратегическое оружие мавзолейных ублюдков...
Эмбарго...это пол беды...Бяда что Гуталина почти нету...🦍у обезьЯн путлера 🤣
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03.09.2022 15:23 Ответить
А просили ж бомбанути той міст!!... не захотіли. Тепер нова проблема, знову полізуть з Криму на Південь!
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03.09.2022 15:58 Ответить
Не все одразу і не так швидко. І міст, і всі військові бази орків в Криму будуть зруйновані. Кримнаши можуть вже пакувати валізи якщо не хочуть веслами гребти. А нашим людям дочекатися в безпечному місці визволення.
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03.09.2022 16:31 Ответить
так просили ж думати у 2019 році. Не захотіли, бо всім захотілося поржать і посRать. Ну так час настав, починайте ржать, ракет немає, бо Володя Боневтік всі гроші і час закатав в асфальт. Немає і ППО, щоб знищувати ворожі ракети, які летять на Миколаїв, Одесу, Харків, Кривій Ріг, Запоріжжя та інші міста. Зато можні від душі поржать, дивитися кожного вечора відоси, що все нормально, гуманітарка мародериться, своя братва в бункерах і в Польщі,.. і ще раз передивитися кіно про Голобородьку і пишатися про свій вибір.
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03.09.2022 19:22 Ответить
може буде добре хлопати)
і далеко буде видно,

х@йло як засцяв що зсу забере крим
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03.09.2022 19:27 Ответить
 
 