Россияне уже несколько суток перебрасывают в Крым технику и солдат, - крымскотатарский активист Бариев
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В течение пяти суток Россия активно перебрасывает в Крым военную технику и солдат.
Об этом заявил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Крыму много российской техники, много российских солдат. Переброска техники происходит уже около пяти суток. Технику перевозят как по железной дороге по Керченскому мосту, так и автотранспортом. Также нам сообщали, что из РФ в Крым перекрывали автомагистраль для гражданских лиц", - отметил Бариев.
По его словам, на севере и западе Крыма сконцентрированы много солдат и техника.
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+6 Vlad Cheh
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+4 Senator 0eaca536
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+2 Арнила
показать весь комментарий03.09.2022 16:31
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Если кацапы будут воевать как им хочется в любом месте открывая фронт, заставляя нас растянуть силы на 3000-4000км (изогнутых) фронта, а мы можем наступать только на ОРДЛО и Крым, то войну так не выиграть. Это нам надо иметь тридцатрикратный перевес в технике, которого нету и не будет.
Заключили договорнячки Ермак с Хламидией, обменяв фуфло (как, скажем, отсутствие обстрелов искандерами каких-то мест в Киеве, когда они ими уже не могут стрелять без разведки, это не gps-ракеты, зато тут же все они ушли в Белгород и спокойно лупят куда угодно) на реальную опасность для кацапов. Или по глупости, так как кацапы всегда отстреляют все до последнего и в последний момент продадут идиотам это в обмен на что-то выгодное, или же за взятку.
Эмбарго...это пол беды...Бяда что Гуталина почти нету...🦍у обезьЯн путлера 🤣
і далеко буде видно,
х@йло як засцяв що зсу забере крим