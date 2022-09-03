Россияне уже несколько суток перебрасывают в Крым технику и солдат, - крымскотатарский активист Бариев

В течение пяти суток Россия активно перебрасывает в Крым военную технику и солдат.

Об этом заявил глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев, сообщает Цензор.НЕТ.

"В Крыму много российской техники, много российских солдат. Переброска техники происходит уже около пяти суток. Технику перевозят как по железной дороге по Керченскому мосту, так и автотранспортом. Также нам сообщали, что из РФ в Крым перекрывали автомагистраль для гражданских лиц", - отметил Бариев.

По его словам, на севере и западе Крыма сконцентрированы много солдат и техника.

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