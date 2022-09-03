Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж

Со спецназовцем, снайпером-разведчиком с позывным Тенгри попрощались в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Спецназовец, снайпер-разведчик с наибольшим количеством удачно выполненных суперсложных и чрезвычайно рискованных задач. О подвигах Великого Воина ходят легенды по фронту как об образце смелости, мужества и иногда сверхчеловеческих возможностей. Профессионал, виртуоз своего дела, он помогал всем и учил молодых, передавая свои знания и опыт.

Тенгри на фронте знали все подразделения и лично руководители спецопераций, которые часто совещались с ним. Лучшие воины фронта гордились дружбой с этим Великим Воином", - вспоминает волонтер Наталья Воронкова.

Имя воина не рассекречивается даже после смерти.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.