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Со спецназовцем Тенгри, погибшим в бою с оккупантами, попрощались в Киеве. ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Со спецназовцем, снайпером-разведчиком с позывным Тенгри попрощались в Киеве.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Спецназовец, снайпер-разведчик с наибольшим количеством удачно выполненных суперсложных и чрезвычайно рискованных задач. О подвигах Великого Воина ходят легенды по фронту как об образце смелости, мужества и иногда сверхчеловеческих возможностей. Профессионал, виртуоз своего дела, он помогал всем и учил молодых, передавая свои знания и опыт.
Тенгри на фронте знали все подразделения и лично руководители спецопераций, которые часто совещались с ним. Лучшие воины фронта гордились дружбой с этим Великим Воином", - вспоминает волонтер Наталья Воронкова.
Имя воина не рассекречивается даже после смерти.
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