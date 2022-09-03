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В интересах США, чтобы война быстрее закончилась победой Украины, – экс-генсек НАТО Расмуссен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

расмуссен

Бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен призывает США не сомневаться относительно объемов помощи Украине, которые позволят ей победить и обеспечить длительный мир, поскольку это в интересах самих Соединенных Штатов.

Свои доводы он приводит в комментарии для издания Foreign Policy, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Расмуссен отмечает, что нападение РФ на Украину актуализировало вопросы обороны для правительств европейских стран, а Финляндию и Швецию подтолкнуло к вступлению в НАТО.

"Война продемонстрировала, что Вашингтон остается главным гарантом безопасности в Европе. Она также засвидетельствовала необходимость для демократического мира объединяться перед угрозой автократических государств, которые ведут себя более агрессивно", - пишет генсек.

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Он отмечает, что главным стратегическим фокусом внимания для США является Тихоокеанский регион и конкуренция с Китаем, но заниматься этими вопросами будет труднее, если параллельно силы и внимание Вашингтона будут связаны затяжной войной в Европе.

"Лучший способ избежать этой ловушки – предоставить украинцам все, что им нужно, чтобы победить в этой войне. После этого Запад должен позаботиться, чтобы Россия не захотела напасть на Украину снова", - аргументирует Расмуссен, косвенно вспомнив, что сам вовлечен в разработку идей гарантий для Украины как председатель рабочей группы, по приглашению Владимира Зеленского.

"Работа группы еще продолжается, но уже сейчас ясно одно: лучшим сдерживанием от дальнейшей российской агрессии будет военно сильная Украина. Поэтому США и союзники должны предоставить все, что Украине нужно для защиты её независимости в долгосрочной перспективе. Если Запад не сделает этого, лидер РФ Владимир Путин не остановится на Украине", - подчеркивает бывший генсек.

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Он отмечает, что развязка в войне РФ против Украины имеет глобальное значение, поскольку сейчас диктаторы во всем мире внимательно следят за тем, как Запад реагирует на ситуацию.

"Приближается сложная зима, и единство стран Запада предстанет перед испытаниями. Но Запад должен удвоить усилия для того, чтобы гарантировать, что Украина одержит и победу, и дальнейший мир. Если потерпеть в этом неудачу, то автократы во всем мире будут радоваться", - аргументирует Андерс Фог Расмуссен.
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Топ комментарии
+11
Ці всі ексчиновники такі рішучі і сміливі. А поки на постах, то одна стурбована занепокоєність та заклики до порозуміння сторін
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03.09.2022 15:15
+3
А як назвати допомогу Ізраїля?
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03.09.2022 15:24
+3
ВВП США десь біля 20 трильйонів, а на допомогу всього дали мільярдів 20.

І хто каже про те щоб давати новітню зброю?
Є застарілі зразки, які усе одно підуть під списання. Це вже не гроші, а злам, але який міг би зробити добру справу замість перетворення на металобрухт.
А дякую звичайно треба говорити. Але нам не дуже дякували коли нас роззброювали США.
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03.09.2022 18:30
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Правила форума Совет форумчан
Ці всі ексчиновники такі рішучі і сміливі. А поки на постах, то одна стурбована занепокоєність та заклики до порозуміння сторін
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03.09.2022 15:15 Ответить
це ще раз свідчить про те, що допомога від США- цинічно вибіркова та недостатня
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03.09.2022 15:22 Ответить
А як назвати допомогу Ізраїля?
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03.09.2022 15:24 Ответить
Ізраіль-маленька країна з невеликими запасами. На відміну від США немає навіть достатньої кількості м-119
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03.09.2022 15:37 Ответить
А від кого достатня?
І чому США, які дають набільше, цинічні, а інших ви навіть не згадали?
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03.09.2022 15:51 Ответить
Найбільше США допомогали сталіну та моджахедам. Порівняйте що та скільки було отримано срср під час справжньго ленд-лізу.
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03.09.2022 15:57 Ответить
Так, але мої питання ви не відповіли.
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03.09.2022 16:37 Ответить
Мабуть тому, що інші не є наймогутнішими країнами у світі з найсильнішою армією?
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03.09.2022 16:47 Ответить
Якщо з першого разу не зрозуміло, тоді перефразую:
Які країни дають достатньо у процентному співідношенні до ВВП свої країни?
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03.09.2022 18:03 Ответить
Польща
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03.09.2022 18:08 Ответить
Мимо. Менше 2 млрд і все, що вона передала, їй компенсують союзники. А Штати дають, ні від кого не чекаючи компенсацій.
Тому будьте вдячні за це, якщо ви на боці України, звичайно.
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03.09.2022 18:23 Ответить
тілки танків Польща подарувала більше 200. Якби вона розраховувала на компенсацію, не закуповувала би танки у Кореї
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03.09.2022 19:05 Ответить
ВВП США десь біля 20 трильйонів, а на допомогу всього дали мільярдів 20.

І хто каже про те щоб давати новітню зброю?
Є застарілі зразки, які усе одно підуть під списання. Це вже не гроші, а злам, але який міг би зробити добру справу замість перетворення на металобрухт.
А дякую звичайно треба говорити. Але нам не дуже дякували коли нас роззброювали США.
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03.09.2022 18:30 Ответить
Все одно, більше за Штати не дав ніхто. Так, багато що було з Польщі, Чехії, Словаччини, але їм за це обіцяна, а часом і вже поставлена компенсація, причому кращої якості.
А за роззброєння в 1995 подяки були, не перекручуйте.

Звичайно, що скільки б нам не дали зброї, її не буде достатньо, бо кцп мають набагато більше і заліза, і людей.

Але в цьому є частково і наша вина - немає повної довіри до нашої влади. Сперше треба своїх лаяти, а потім вже чужих.
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03.09.2022 18:41 Ответить
більше довіри було моджахедам, на них витратили майже трильон
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03.09.2022 19:11 Ответить
Питання до Буша, Обами і Трампа.
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03.09.2022 19:35 Ответить
авжеж, але корупція- в Україні
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03.09.2022 19:42 Ответить
 
 