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Новости Происшествия
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взрыв (6098) дети (6020) Чернигов (792)

На выставке в Чернигове сработало боевое оружие, пострадали двое детей, 2-летний мальчик в тяжелом состоянии, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

чернігів

В результате взрыва на выставке оружия в Чернигове пострадали трое детей.

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

"Не могу не отреагировать на трагедию, произошедшую сегодня в историческом центре города. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с сработавшим боевым оружием. Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В настоящее время идет обследование места происшествия и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи.

"Виновные будут наказаны", - добавил Чаус.

Напомним, ранее сообщалось, что боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове.

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Топ комментарии
+16
Який же дебілізм. Може виставки слід після закінчення війни так масово робити?
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03.09.2022 15:31
+15
Виставки можна робити і зараз, але ж без елементів, які можуть вибухати!
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03.09.2022 15:34
+10
Ага, так і бачу, що 2-річна дитина втямить що саме вона побачила і що чіпати потім це не можна.
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03.09.2022 15:38
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Який же дебілізм. Може виставки слід після закінчення війни так масово робити?
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03.09.2022 15:31 Ответить
Такі виставки роблять для того, щоб люди не чіпали показані експонати в лісах і на городах... Організатор облажався, так як бп не був деактивований.
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03.09.2022 15:33 Ответить
Ага, так і бачу, що 2-річна дитина втямить що саме вона побачила і що чіпати потім це не можна.
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03.09.2022 15:38 Ответить
А 2-річна дитина сама прийшла?
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03.09.2022 15:39 Ответить
Те що вона туда не сама прийшла, а батьки ії туди поперли разом із іншими дітьми, лише доказує що люди туди ходять аби "позирити", що це місце для розваг замість кіно та торгових центрів.
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03.09.2022 15:43 Ответить
А для чого ще ходять на виставки?
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03.09.2022 15:54 Ответить
"щоб люди не чіпали показані експонати в лісах і на городах"
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03.09.2022 16:01 Ответить
ты думаешь люди уже настолько отбитые
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03.09.2022 18:48 Ответить
Виставки можна робити і зараз, але ж без елементів, які можуть вибухати!
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03.09.2022 15:34 Ответить
Боже, поможи
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03.09.2022 15:32 Ответить
2-х річному хлопчику було дуже цікаво побачити зброю... що за дибіл-виставка? мало підбитої кацап-техніки для виставлянь?
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03.09.2022 15:36 Ответить
как можно выставлять не деактивированные боеприпасы? совсем с ума сошли?!
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03.09.2022 15:36 Ответить
де батьки цих дітей? чи вони також дістали поранення? чи вони відпустили самих дітей побавитися зброєю? і дворічного в калясці нащо було пхати до зброї???
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03.09.2022 15:37 Ответить
Там парк, там люди гуляють з дітьми... може просто проходили повз..
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03.09.2022 15:43 Ответить
при чому тут батьки які могли не знати що по команді ова привезли на виставку заряджену зброю .похоже на диверсію.
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03.09.2022 16:50 Ответить
А от цікаво, в ЄС, до якого ми намагаємось приєднатись, теж дітям подібні заходи проводять? Коли з нас вже той совок вийде?
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03.09.2022 15:38 Ответить
У Британії проводять, тільки не зброя а муляжі або безпечна техніка використовується.
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03.09.2022 15:43 Ответить
Так Британія ж не є членом ЄС
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03.09.2022 16:23 Ответить
Британці зрозуміли щось.... або помилились.
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04.09.2022 11:10 Ответить
У Британії монархія хоча і формально. Самі британці не хочуть, щоб від якоїсь чергової мєрькєльші залежала їх зовнішня політика. Та і взагалі ж вони самі були колись країною яка колонізовувала інші території.
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04.09.2022 14:42 Ответить
Доки не здохне останій совкодрочєр
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03.09.2022 15:44 Ответить
Треба допомагати, бо самі вони усіма копитами чіпляються за життя
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03.09.2022 15:56 Ответить
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03.09.2022 16:19 Ответить
Це не вперше! Уже був випадок детонації Мухи у школі🤬 Якого дідька там була заряджена бойова зброя???
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03.09.2022 15:39 Ответить
Мало того шо у дітей психіка травмована сиренами так ше й давайте зброєю...
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03.09.2022 15:40 Ответить
Якщо кому так потрібно подивитись на зброю, то будьласка на передову і дивіться до самої перемоги! А от дітей навіщо туди тягти, до тієї зброї?
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03.09.2022 15:41 Ответить
Так, але вина в першу чергу організаторів.
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03.09.2022 15:48 Ответить
мало було війни? рано пішли звідти рашисти?
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03.09.2022 15:53 Ответить
Вина організаторів в тому що ці виставки взагалі проводяться під час війни коли ці виставки по всьому місту у вигляді розбитих осель.
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03.09.2022 15:55 Ответить
на виставки кошти є а на вікна в школах не має.
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03.09.2022 16:53 Ответить
Перестаньте возитись зі зброєю по мирних містах.
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03.09.2022 15:56 Ответить
А то нагадують про війну тим, хто по клубам та ресторанам відпочиває.
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03.09.2022 15:59 Ответить
Тим хто по клубах та ресторанах якось пох. Вони на такі виставки не підуть. І я не піду. Нахіба воно мені, якщо я це все на власні очі бачив. Це все - хайп для виборців боневтіка, який, як і все до чого бідоносець дотичний, закінчується трагічно.
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03.09.2022 16:16 Ответить
Це дуже велика помилка війскових. Але у першу чергу - це відповідальність верховного командувача зрадниками та його російскої шобли.
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03.09.2022 16:04 Ответить
Дебилов хватает везде...,к сожалению...😥
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03.09.2022 16:29 Ответить
осторожней нужно, это пища для орков
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03.09.2022 16:38 Ответить
В голові не вкладається
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03.09.2022 16:48 Ответить
В мене також... на хіба 2-річній дитині треба та зброя......
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03.09.2022 16:57 Ответить
Зараз напишу без матів ,бо заблокують,але мати так і пруть((Яка виставка?(((Які діти?(((Й.....ні какая разніца",отямтеся!Війна йде,а діти в тилу й так гинуть від калібрів ,а ви їм виставки влаштовуєте?(((Чекаю закінчення війни,й тоді зброя з фронту буде повернути проти отаких керівників та організаторів(((
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03.09.2022 16:52 Ответить
ІДІОТИ
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03.09.2022 17:12 Ответить
Я зовсім не розумію що роблять?! Які виставки зброї під час війни а цей сюр на вулицях Киева с вражають технікою ну реально має на що дивитись весь світ на ідіотизм
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03.09.2022 17:18 Ответить
то сапери ж мають перевіряти москальску техніку,
хто організовував цей балаган без перевірок
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03.09.2022 19:22 Ответить
яка в дупу виставка, у прикордоному місті влаштувати масове скупчення людей з якої такої нагоди, чаус загрався ,зовсім дебіл, яку перемогу він святкує коли постійно обстріли та повітряні тревоги, та ще з дітьми,- то що батькі зовсім дурні , мозок втратили якого не було , таке враження що війна не за 70 км від міста ,а за 700 км, а як що це атроха таке надумав,- порвати на куски мера
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03.09.2022 19:37 Ответить
дитина ще не разуміє, сама ж вона нє пришла хтось був рядом.
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03.09.2022 21:10 Ответить
А поподробней можно освещать?
Как оказался боевой снаряд на выставке? Про**али, как говорит Арестович, или принес кто?
Да и просто так снаряды не взрываются! Там еще хорошо постараться нужно!
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04.09.2022 12:48 Ответить
 
 