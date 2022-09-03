На выставке в Чернигове сработало боевое оружие, пострадали двое детей, 2-летний мальчик в тяжелом состоянии, - ОВА
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В результате взрыва на выставке оружия в Чернигове пострадали трое детей.
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
"Не могу не отреагировать на трагедию, произошедшую сегодня в историческом центре города. На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с сработавшим боевым оружием. Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет обследование места происшествия и выяснение происхождения опасных экспонатов. На месте работают следователи.
"Виновные будут наказаны", - добавил Чаус.
Напомним, ранее сообщалось, что боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове.
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хто організовував цей балаган без перевірок
Как оказался боевой снаряд на выставке? Про**али, как говорит Арестович, или принес кто?
Да и просто так снаряды не взрываются! Там еще хорошо постараться нужно!