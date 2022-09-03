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Партизан Максим Махринов подорвал себя в Токмаке вместе с двумя оккупантами, - СМИ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Мужчина партизанил, помогая ВСУ. Когда враги пришли к нему с обвинениями, он подорвал себя вместе с ними на выходе из подъезда.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.

"Максим Махринов подорвал себя вместе с двумя оккупантами при выходе из подъезда собственного дома в Токмаке. Рашисты пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов в городе. Максим действительно партизанил, помогая освобождению родного города", - говорится в сообщении.

По информации издания, последними словами Максима были: "Слава Украине!"

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Партизан Максим Махринов подорвал себя в Токмаке вместе с двумя оккупантами, - СМИ 01
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Топ комментарии
+231
Герой! Вулиця в його місті повинна носити його імені
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03.09.2022 15:48
+155
Слава герою!
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03.09.2022 15:49
+135
Слава Герою!
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03.09.2022 15:49
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Страница 2 из 2
Вечная память Герою и патриоту.
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03.09.2022 19:21 Ответить
Саме через таку рішучість і незламність зелені почвари так не *******, бояться і переслідують українських героїв.
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03.09.2022 19:28 Ответить
Слава Герою ! Вічна пам'ять Максимові ! Смерть рашистським окупантам !
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03.09.2022 19:28 Ответить
Вечная память Герою!
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03.09.2022 19:33 Ответить
Лысый с пикаловым, ордена не жмут?
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03.09.2022 19:49 Ответить
Лисому же POHUY
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03.09.2022 21:06 Ответить
Смерть кацапской мрази. Слава ЗСУ ! Слава Україні!
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03.09.2022 19:50 Ответить
а медали получат сепары типа козловского
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03.09.2022 20:00 Ответить
Слава Герою! Світла пам"ять справжньому герою, хороброму патріоту, який віддав своє життя за нас з вами... Уклінно дякуємо, схиляємо голови
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03.09.2022 20:28 Ответить
Слава Герою! Вічна пам'ять! Смерть рашистським окупантам! Горіте в аду!
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03.09.2022 20:28 Ответить
Такі люди це найдорожче що в нас є. Подяка і пошана герою!
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03.09.2022 21:53 Ответить
Навіки Слава Герою! Його Ім'я житиме в віках в пам'яті Українського народу!
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03.09.2022 22:00 Ответить
Дуже дуже шкода втрачати таких людей як Максим . Требв б може було спробувати втекти . Життя Максима набагато більше варте ніж життя тих двох нікчемеих кацапів . Дуже шкода . Слава Герою !
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03.09.2022 22:07 Ответить
Щиро дякуємо тобі, добродію, ми зробимо все можливе, щоб твоя жертва не була намарне...
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03.09.2022 22:19 Ответить
Це Герой України!
Мужній воїн і відважний чоловік!
Вічна пам'ять Герою, що віддав своє життя за Свободу і Незалежність України!
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03.09.2022 22:30 Ответить
Вічна пам'ять Герою.
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03.09.2022 23:12 Ответить
Герой з великої літери.
Хтось бовкнув про нього, так буває, це життя.
Не дай Бог різним бубочкам робити собі імя на подвигах таких Героїв.
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03.09.2022 23:56 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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04.09.2022 00:18 Ответить
Слава герою!
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04.09.2022 08:27 Ответить
Героям слава!
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04.09.2022 08:37 Ответить
Такие герои и должны получать гос награды. А не Верещучки с лысыми....
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05.09.2022 06:23 Ответить
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