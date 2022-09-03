Партизан Максим Махринов подорвал себя в Токмаке вместе с двумя оккупантами, - СМИ. ФОТО
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Мужчина партизанил, помогая ВСУ. Когда враги пришли к нему с обвинениями, он подорвал себя вместе с ними на выходе из подъезда.
Об этом сообщает РИА "Мелитополь", передает Цензор.НЕТ.
"Максим Махринов подорвал себя вместе с двумя оккупантами при выходе из подъезда собственного дома в Токмаке. Рашисты пришли к нему с обвинениями в корректировке огня ВСУ по базам оккупантов в городе. Максим действительно партизанил, помогая освобождению родного города", - говорится в сообщении.
По информации издания, последними словами Максима были: "Слава Украине!"
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Мужній воїн і відважний чоловік!
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Хтось бовкнув про нього, так буває, це життя.
Не дай Бог різним бубочкам робити собі імя на подвигах таких Героїв.