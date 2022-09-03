Украинцам не стоит преуменьшать или вообще забывать об угрозе со стороны Беларуси, - ГПСУ

Подразделения армии Беларуси продолжают усиливать границу с Украиной и проводить военные маневры.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Изменений в численности войск или в характере их действий не наблюдаем. Но мы тоже не сидим на месте. Мы понимаем, что это направление является критическим в определенной степени. Ведь Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины. Поэтому наши силы уделяют этому направлению значительное внимание" , – сказал он.

По словам Демченко, это направление усиливают, обустраивают позиции, чтобы было укрытие и возможность вести огонь, если враг пересечет границу.

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