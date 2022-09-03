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Украинцам не стоит преуменьшать или вообще забывать об угрозе со стороны Беларуси, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

украина,беларусь,граница

Подразделения армии Беларуси продолжают усиливать границу с Украиной и проводить военные маневры.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Изменений в численности войск или в характере их действий не наблюдаем. Но мы тоже не сидим на месте. Мы понимаем, что это направление является критическим в определенной степени. Ведь Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины. Поэтому наши силы уделяют этому направлению значительное внимание" , – сказал он.

По словам Демченко, это направление усиливают, обустраивают позиции, чтобы было укрытие и возможность вести огонь, если враг пересечет границу.

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Топ комментарии
+9
Никто и не забывает. Вот выделили деньги на дороги, чтобы было приятней ездить из беларуси к нам. Один раз показалось мало, надо повторить. Ездить удобней не по просекам, а по культурным дорогам, так быстрее и комфортней. Так что помним и не забываем.
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03.09.2022 16:13
+7
та не українцям не слід забувати... а верховному глав(якби)главкому і тим, хто йому у вуха шепоче...
українці все пам"ятають... і луку в разкаряці, і вильоти бойової авіації.... і розібрані рейки і рапорти з відмовами... тобто все !!!
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03.09.2022 16:04
+4
А це він кому? Тим "українцям", що на Банковій? Бо пересічним знову фінансувати "велике крадівництво" вже не по кишені
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03.09.2022 16:00
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Почистим тех беларусоа как бульбу на пюре. Вообще не парят
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03.09.2022 15:59 Ответить
Рівенська АЕС з бульбашії - ось й об'єкт, який просто БОМБА... Розташована "у чистому полі".
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03.09.2022 16:48 Ответить
Ви вже на бойовому коні?
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03.09.2022 17:53 Ответить
А це він кому? Тим "українцям", що на Банковій? Бо пересічним знову фінансувати "велике крадівництво" вже не по кишені
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03.09.2022 16:00 Ответить
Пересічний нарід ніхто й питати не буде
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03.09.2022 17:25 Ответить
та не українцям не слід забувати... а верховному глав(якби)главкому і тим, хто йому у вуха шепоче...
українці все пам"ятають... і луку в разкаряці, і вильоти бойової авіації.... і розібрані рейки і рапорти з відмовами... тобто все !!!
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03.09.2022 16:04 Ответить
Никто и не забывает. Вот выделили деньги на дороги, чтобы было приятней ездить из беларуси к нам. Один раз показалось мало, надо повторить. Ездить удобней не по просекам, а по культурным дорогам, так быстрее и комфортней. Так что помним и не забываем.
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03.09.2022 16:13 Ответить
ваша разведка работает или нет ? почему людей оставили небытие
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03.09.2022 16:15 Ответить
У зелених турбота про людей до порядку денного не входитить і не буде входити нiколи.
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03.09.2022 17:28 Ответить
Два паталогических 🦍🦍негодяя и труса затеяли войнушку...оба будут прокляты не одним поколением..и не только в Украине...
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03.09.2022 16:32 Ответить
война с 14-го...так что не два...один
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03.09.2022 21:09 Ответить
Минировать, минировать, и ещё раз минировать , шоб ни олень ни мышь ни бульба
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03.09.2022 18:01 Ответить
фотосесії, зустрічі, гастролі...песику патрону ніколи...
він ще за чонгар не відповів
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03.09.2022 21:11 Ответить
Українці й не применшують, і не забувають про небезпеку з боку білорусі, а з неукраїнцями з ОП нєпоняточкі!
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03.09.2022 21:15 Ответить
 
 