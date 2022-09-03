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беженцы (1463) Германия (6000)

12 из 16 земель Германии больше не принимают искателей убежища из-за большого наплыва из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

біженці,німеччина

В связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии в настоящее время блокируют прием новых беженцев.

Как сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Spiegel.

"На фоне большого количества людей 12 земель в настоящее время активировали блокировку в системе первоначального размещения. Нагрузка на федеральные земли возникает из-за беженцев из Украины и общей миграции", — заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел

По словам пресс-секретаря, с начала войны из Украины в Германию выехали более 980 тысяч человек, в последнее время в среднем 875 человек в день.

Министерству известно, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что вскоре они достигнут предела своих возможностей.

Однако подобные временные запреты "нередки", сказала пресс-секретарь. "Кроме того, размещение все еще возможно, поскольку в настоящее время прием продолжается в крупных землях", - заявили в министерстве.

Читайте также: Почти треть украинцев стали беженцами, - ООН
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Топ комментарии
+10
Так то поляки. А немцам арабы милее.
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03.09.2022 17:31
+8
в Польшу 6 млн и не ноют
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03.09.2022 16:19
+7
Стоять! У меня жена и двое мелких в Северном Рейне - Весфалии, благодаря челу на этом форуме, так вот - квартира уже есть, в школу пошла, 500 евро дают (будет перерасчет), проблемы с садиком, это да. Но вот вопрос - давайте сравним с нашими беженцами на западной Украине, расходы, и заодно уровень жизни?
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03.09.2022 16:53
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Правила форума Совет форумчан
в Польшу 6 млн и не ноют
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03.09.2022 16:19 Ответить
Так то поляки. А немцам арабы милее.
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03.09.2022 17:31 Ответить
котрий із них Нахір ?
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03.09.2022 17:41 Ответить
На ваш вибір та смак.
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03.09.2022 17:52 Ответить
нет в польше никаких 6 млн там половина транзитных
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03.09.2022 23:42 Ответить
залишилися тільки внуки НСДАП
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03.09.2022 16:20 Ответить
Якби ж то так. Наразі Німеччині (і не тільки) була б лише на користь ін'єкція старої доброї нетолерантності. Нехай у пом'якшеній формі, без концтаборів і геноцидів - але Європа реально під загрозою безповоротного перетворення на ліволіберальне мультирасове ісламізоване болото. Ще й SJW-чума, яка останнім часом просто добиває те здорове, що залишилося в євроамериканській цивілізації, тепер просто білими людьми бути токсично, блть.
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03.09.2022 16:34 Ответить
шваби-аби з пивом -і в сибіру в концтабора зробилиб октоберфест ..
німчура- раби і бидло
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03.09.2022 16:38 Ответить
Стоять! У меня жена и двое мелких в Северном Рейне - Весфалии, благодаря челу на этом форуме, так вот - квартира уже есть, в школу пошла, 500 евро дают (будет перерасчет), проблемы с садиком, это да. Но вот вопрос - давайте сравним с нашими беженцами на западной Украине, расходы, и заодно уровень жизни?
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03.09.2022 16:53 Ответить
Про рівень життя - тут питань ніт. І добре, що сім'я встигла влаштуватися.
Але це не скасовує того факту, що з політикою гіпертолерастії щось у Європі йде дуже не в той бік...
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03.09.2022 17:19 Ответить
кацап не пались про "толерастию" не тебе решать как немцам жить
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03.09.2022 23:45 Ответить
...і що характерно, написав це кацапською мовою.
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04.09.2022 03:17 Ответить
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04.09.2022 07:20 Ответить
Скажем так, сначала наш софорумник принял, потом в центре переселенцев, по факту - три месяца бомжевания, и только последний месяц в своей квартире. Но, с учетом того, что с работы вежливо "попросили ********", я тоже остался без работы, чейто мне даже сравнивать не охота ее уровень жизни там, и тут. А это таки бабло , которое выделяют обычные немцы со своих налогов.
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04.09.2022 07:27 Ответить
Сам був в Тюрингії на початку війни . Тому завжди кажу - німці чудові люди , а Німеччина реально допомогає . Нехай ці придурки , або провокатори помножать 450 євро на курс гривні потім додадуть безкоштовне харчування та житло , якого більшість не мала , не має , і не буде мати в Україні - тоді нехай вякають . За дітей Ви вже написали . І ще повторю - німці доброзичливий , чуйний народ . Є недолік - багато кауапів лазить . Але послав його - і проблеми немає . В нас , на жаль , ще й зараз прокацапів вистачає .
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03.09.2022 17:24 Ответить
Є безкоштовне житло. Харчування (гуманітарку) дають нормальне. Звісно, є місця, де місцева влада мутить. Місцеві, в більшості випадків здорово допомагають.
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03.09.2022 17:34 Ответить
Хрень и ложь.
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04.09.2022 07:35 Ответить
Чем вам западная Украина не угодила? Нормально здесь всё на западной. Не знаете - не пишите. 500 евро не дают? Ну так вы тупо халявщики да и все - с этого надо начинать. Решили на халявку в Европу перебраться? Посмею расстроить - нихера у вас не выйдет.
А прежде чем писать по поводу уровня жизни, расходов и помощи вкупе с отношением местных, советую месячишко пожить где-нибудь в Хмельницкой или Тернопольской области.
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03.09.2022 17:25 Ответить
За кой хер жить в тернополе????
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03.09.2022 17:51 Ответить
Ну я же как-то живу. И нормально. Не умерли. Крыша над головой есть.
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03.09.2022 18:00 Ответить
крыша бесплатная? нет - тогда тебе лучше помолчать и не позорится
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03.09.2022 23:50 Ответить
У меня лично - да. В сельской местности. Я работы не боюсь. Пришлось поискать, но таки есть. И на месте оказалось, что полно. Никто в селах не хочет жить. Давеча одни приезжали к нам в село «из Изюма». Местные притащили мебели, еды и консервации. «Переселенцы» пожили с недельку, покрутили носом, сказали, что до магазина далеко ходить (примерно километр) и поехали куда-то дальше. Вот и вся история. А вы мне тут рассказываете.
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04.09.2022 13:27 Ответить
ну и правильно сделали - им там жить не неделю и не месяц ..
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04.09.2022 14:12 Ответить
Да ради Бога. Изюм - это ж вам не хухры-мухры какой город был. Хотя рядом с нами живет пара из Ирпеня, а еще через три дома - из Харькова. Все с маленькими детьми. Это именно те, что выезжали из-под обстрелов. Поэтому назад не торопятся. Ни те, ни те. Слишком свежа в памяти жизнь без электричества, связи, газа и воды. Где угодно, лишь бы тихо было. А имея машину, изюмчанам можно было и смириться с расстоянием до магазинов. Вы же понимаете, что причина не в этом, судя по всему. В селе-то работать нужно. Хотя бы на собственном участке. Не привыкшие напрягаться ребята попались. Нехай щастить. Бог в помощь.
Не в этом суть. А в том, что не нужно говорить, что чего-то там нету, если вы сами не в теме. Многие хотят за бесплатно, да еще и чтобы не напрягаться лишний раз. Халявщики и есть. А зачем ВЫ их защищаете - я не пойму.
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04.09.2022 14:41 Ответить
Согласен. у моих родственников в Италии, жили киевляне 18-20 летние, из таких которые никогда в жизни не будут работать, нахлебники. Оккупация области уже давно прекратилась, а они сидели, не работали, даже посуду не разу после себя не могли помыть. Уже так за... надоели людям, но выгнать их воспитание не позволяло. Недавно этим беженцам надоело без карманных денег в Италии, вернулись в Украину. Клещей очень много, они ещё и пытаются врать что таковыми не являются.
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04.09.2022 03:07 Ответить
А у твоих родственников жили дети 5и7лет? Нет? А почему? Бабло не то?
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04.09.2022 07:34 Ответить
А не пошол - бы ты нахер? Не? Ты будешь рассказывать мне за Франек и Львов? Ты считаешь моих детей 7 и 5 лет - "халявщиками"? Иннна, придурок зеленожопый.
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04.09.2022 07:32 Ответить
Не пошел бы. Я не детей называю халявщиками, а конкретно вас. Дети ни при чем, что родители хитросделанные.
Буду рассказывать. Полно свободного жилья по западной. Но в сельской месности. И таки да, местные бесплатно разрешают жить. Условия не те? Не дают 500 евро? Ну так тогда как тебя назвать еще кроме как халявщиком?
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04.09.2022 13:19 Ответить
ты реально больной человек - что не хватает рабов за копейки работать? я бы тоже в какой-то глухомани с ума сошел - люди имеют право ехать и жить там где им лучше..
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04.09.2022 15:12 Ответить
А я что мешаю? Есть возможность - едьте куда хотите. Если вы такой свободный и здоровый. Только нехер обвинять окружающих в том, что они вам чего-то недодали. Хотите все условия да еще и забесплатно. Кто-то кому-то чем-то обязан?
Небось уже за границей, «свободный» вы наш?
Есть возможность - сидите хоть в Лондоне в пентхаусе. Если в кармане дыра - то сидите, где позволяют обстоятельства и не гавкайте, что вам кто-то чего-то должен. Кто не хочет работать в Украине - тот и в Европе не будет работать, с их рабочими условиями. Да, запрплата хорошая, но многие даже за нее не выдерживают. Потому что за нее там надо реально вкалывать. Штаны протирать день до вечера там никто не даст, как у нас многие попривыкали. Многим это оказалось в диковинку.
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04.09.2022 16:28 Ответить
где я кого обвиняю? что вы несете? у вас проблемы с головой или адекватностью? или вас жаба давит что кто-то уехал и хорошо устроился а вас не выпускают?
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04.09.2022 21:18 Ответить
То есть, вы по определению считаете всех оставшихся в Украине неудачниками, несмотря на совершенно разные взгляды, возможности и жизненные обстоятельства? Или только меня, потому что я не сошелся с вами во мнениях?
Речь изначально зашла за то, что по вашим словам в Украине вообще жизни нет. Прямо как на Марсе.
Возможности, может быть, здесь и не те, но жить вполне себе можно. Кому надо - тот возможности находит. А кто изначально стремился тупо съ***ться - тому, конечно же, данная ситуация обернулась шансом. С этого и надо начинать.
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04.09.2022 22:34 Ответить
сейчас в Украине полноценной жизни нет по-скольку вы не можете делать что хотите ехать куда хотите и когда хотите
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04.09.2022 22:45 Ответить
Если мерять этими категориями, то ее в полной мере нет нигде уже три года. Вспомните 2020. Сплошные ограничения из-за ковида. Причем, мы со своими условными запретами еще легко отделались. Так что все относительно.
А война - это тоже не навсегда.
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04.09.2022 22:56 Ответить
я тебе еще раз скажу - нельзя заставлять людей жить во время войны там где им не нравится и работать за копейки как сейчас в Украине - пусть поедут поживут в чужих хатах по чужим законам - многим это не подойдет и они вернутся но безопасность детей на первом месте - а к детям в Европе относятся на порядок лучше чем в Украине
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04.09.2022 23:10 Ответить
Это уже другой вопрос. Я нигде и не писал, что «живите все в Украине, сучьи дети!»
Я сам считаю, что ограничение выезда - просто бред. Насколько нужно не уважать украинцев, чтобы заочно объявить всех трусами, считая, что они разбегутся, как только откроешь границу. Насильно защищать родину - нонсенс.
Для людей, годами зарабатывавших за границей, да - больная тема. Ибо столько не наберешь работы в стране. Тем более, что они привыкли к совершенно другим заработкам. Но я за них и не писал.
Однако, обстоятельства бывают разные. Не хочет человек за границу - и все тут. Или и здесь неплохо кормят. Или поодиночке не хотят выезжать. Есть категории людей, для которых деньги - не самое главное.
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04.09.2022 23:34 Ответить
Конкретно я, никуда не выезжал, стою в резерве в военкомате. А ты - дятел вислоухий.
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04.09.2022 17:00 Ответить
Когда заканчиваются аргументы - переходят на личности.
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04.09.2022 17:06 Ответить
Трепло.
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04.09.2022 17:09 Ответить
И вам не хворать.
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04.09.2022 17:11 Ответить
Не вашими молитвами.
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04.09.2022 17:15 Ответить
За тупу політику потрібно платити. До дешевого російського газу додаються біженці.
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03.09.2022 16:29 Ответить
***** ми там нужні
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03.09.2022 16:29 Ответить
вы кацапы нахрен нигде не нужны
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03.09.2022 23:54 Ответить
Німеччина, як завжди поганий танцор, якій ноги мішають.
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03.09.2022 16:30 Ответить
Не завжди. А після Другої Світової, коли ліволіберасти розпочали найогидніший "гібридний геноцид": цілеспрямоване винищення німецького духу + розмивання німецької крові.
Нагадаю, що у 1600-х германці пережили "нульову світову війну", 30 років коївся "******** душу леденец" - але після цього усе досить швидко відновилося. Бо ніхто не нав'язував комплексів провини та дегенеративних "цінностей".
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03.09.2022 16:46 Ответить
Вони приймають більше росіян ніж українців.
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03.09.2022 16:31 Ответить
німецькі фашисти перерахуйте скільки Ви прийняли совкових рашистів після розвалу Берлінської стіни .С,,,КИ
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03.09.2022 16:38 Ответить
Кацапів гоніть звідти,і тоді буде місце
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03.09.2022 16:41 Ответить
А з другої сторони. Коли двоє поб'ються, потім стають друзями, не розіллєш водою. Німеччина і парассея.
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03.09.2022 16:41 Ответить
І правильно що не пускають.
Німеччина правильно все робить і якщо вижене всіх хто туди тікає буде добре.
Одні живуть в Україні і працюють на економіку воєнного часу а інші шукають захист.
Правильно що їх не пускають.
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03.09.2022 16:48 Ответить
Що правильно? Жінка з дітьми лишилась всього і шукає кращої долі.
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03.09.2022 16:52 Ответить
А чому саме в Німеччині? Спробуйте це пояснити після війни посадовій особі німецької міграційної служби. Боюся, переконливо пояснити не вийде.
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03.09.2022 17:30 Ответить
То му що після Польщі - Німеччина. Де можна було нормально пристроїтись після війни. Дальше? Дальше може бути вся Европа. Німці стогнуть під натиском парасеї. Це ж зрозуміло.
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03.09.2022 17:33 Ответить
Ви наївні, як діти. Видно, що не зтикалися ніколи з отриманням постійної посвідки на проживання в розвинених странах. Можу лише побажати вам удачі. Вона вам неодмінно знадобиться.
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03.09.2022 17:37 Ответить
Мені?
Я, не збирався і не збираюсь за межі України виїжджати. Навіть закордонного паспорта не маю. А дітей з бувшою відправив. Брат вже років 15 років за бугром. Ти мені казки не розказуй. Я, не знаю. Чи, ти тупий, чи я не зрозумів.
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03.09.2022 17:44 Ответить
Ну, по-перше, на брудершафт ми з вами не пили.
По-друге, якщо це так, то брат молодець. Нехай розкаже, як воно. Відразу дали дозвіл на проживання чи прийшлося добряче по***тися.
А для вашої колишньої єдиною можливістю зачепитися після війни за кордоном буде лише новий шлюб. Та ще й лише у разі, якщо новий чоловік всиновить дітей, бо в іншому випадку колишній дружині посвідку дадуть, а дітям - ні.
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03.09.2022 17:57 Ответить
Брат мені давно розказав. Не хочу на пенсії кидати Україну. А бувша там вже давно. Діти не давно виїхали. Що на ти? То ти напевне молодший за мене.
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03.09.2022 18:00 Ответить
«Жінка з дітьми лишилась всього і шукає кращої долі».
Як вона могла лишитися всього, коли вона давно вже там?
Ви якщо на пенсії, зважаючи на те, що я молодший, то дітям явно за 18.
Тому казки дідуся Панаса можете розказувати комусь-іншому.
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03.09.2022 18:08 Ответить
Ти не розумний? Пенсіонер МВС.
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03.09.2022 18:09 Ответить
Двом ще не має. Першій минуло раніше.
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03.09.2022 18:10 Ответить
Принаймні, одній вже виповнилося.
А ви тут розказуєте про якусь кращу долю. Так і скажіть, що «скористалися можливістю».
ПІСЛЯ ВІЙНИ, як ви пишете, розмова з біженцями буде геть іншою. Зрозумійте це. Якщо комусь з них і вдасться закріпитися на чужині, то це буде великою вдачею. Тамтешні візові офіцери сльозам не вірять. Їм глибоко начхати на чиєсь втрачене майно та зіпсоване життя. Скажу більше - при прийнятті рішення про наданн згоди на постійне проживання, як раз і враховується майновий стан. Бажано, із наявністю нерухомого майна.
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03.09.2022 18:22 Ответить
Ви не зрозуміли? Я, в Україні Рідній. Виїжджати не збираюсь.
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03.09.2022 18:27 Ответить
В мене зір поганий. Пару окулярів треба, як для близько так і для далеко зіркості. Це, якщо виникне питання спитати чому не захищаю Неньку.
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03.09.2022 18:31 Ответить
А про вас мова й не йшла.
Чому ви не захищаєте Батьківщину - мене не обходить. Це не моя справа. Я ж не з військомату
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03.09.2022 18:44 Ответить
а чего у тебя немецкий флажек "украинец" ты наш?
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04.09.2022 00:02 Ответить
Нехай спочатку виженуть усіляких дикунів - бо кольорових приймають залюбки і в необмеженій кількості, а українцям зась - ми для них "токсично білі", тут не похизуєшся політкошерною гіпертолерантністю.
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03.09.2022 17:01 Ответить
Де, Ви, дорогенький, бачили в Україні економіку воєнного часу?! Спробуйте влаштуватися на роботу хоча б двірником! Зелені нікчеми гроблять навіть те, що залишилося! Промислові підприємства загинаються, дрібний та середній бізнес працює напівлегально, квітне корупція і кримінал! В центрах зайнятості безробітних просто шлють нах...й! Жодного оборонного підприємства не побудовано!
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03.09.2022 18:07 Ответить
Знову президент винний!
Ох як прикро.
А робота є тільки людина з освітою не хоче мити туалети- слава Богу прийдуть такі часи що будуть освічені люди туалети мити а не мати німф над головою і не гордитися своєю освітою.
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03.09.2022 18:44 Ответить
А якщо ще зауважити на те, що з цих людей «із двома вишами» велика кількість саме тих, що купувала дипломи - то стає зовсім сумно. Дійсно - як же ж така особлива людина буде мити парашу? Да уж. Забагато мрійників у нас в Україні. Одним давай посвідку на проживання у Німеччині лише на підставі того, що вони «біженці, нещасні і тому що просто вони так хочуть». Інші хочуть, щоб держава ледь не примусово забезпечувала роботою за спеціальністю.
Агов, такого нема ніде у світі! Це утопія!
Так, про***би влади не треба списувати. Але хто винен, що в Україні 73% мрійників-утопістів?
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04.09.2022 15:27 Ответить
дятел тупой где столько туалетов найти что бы за них платили столько денег безработным
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04.09.2022 21:22 Ответить
А на войне никто никому не должен .
Вы скоро будете работать ни за деньги а за еду и это правда.
Уберите илюзии и миотрите на жизнь реально
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05.09.2022 16:39 Ответить
баран ватный работы на стройке и в торговле полно
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05.09.2022 18:19 Ответить
Кто тебе не дает работать?
Иди на стройку носить бетон -как ты говоришь работы на стройке полно.
Мне такие работы не нужны ни за какие деньги
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05.09.2022 20:37 Ответить
ты в своем уме? это же ты бот написал что нет работы
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05.09.2022 21:33 Ответить
тебе такая работа не нужна? тогда иди в армию там хорошие оклады а на передовой вообще класс
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05.09.2022 21:35 Ответить
Вижене. Для всього є свій певний час. Після війни. Зараз Дублінська конвенція не дозволить.
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04.09.2022 16:55 Ответить
німці, арифметика проста:

дайте танки, і буде менше біженців
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03.09.2022 17:44 Ответить
а якщо будут патякати ваші голуби миру сизокрилі про скорочення військової допомоги, то у вас буде всі 40 млн. українців
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03.09.2022 17:46 Ответить
Это да, настоящее свинство в комментах по поводу Германии. На халяву и уксус сладкий, купите хату, машину, да ещё и усыновите с пожизненным содержанием. А никто не подумал своей головешкой, кто там понаехал под видом "беженцев", чем они там занимаются и что простые немцы могут и подустать немного от всего этого? Кстати да, Канада поставила такие барьеры, что везунчиков сотни. Негусто мягко говоря и всё это при такой нашей диаспоре. Даже никто и не заикается об этом, главное на Германию что-то кукарекнуть. Сами пилим сук
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03.09.2022 18:08 Ответить
хватит бред писать про то что наши там что-то требуют
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04.09.2022 21:23 Ответить
Ця ЄП посилання на Шпігель не дала. Бо професіонали, як і УП, як і цензор.

Здається, Шпігель - єдине медіа, яка про це не написала.
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2022-09/ukraine-gefluechtete-aufnahmesperre-*************?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Але будьте впевнені, Німеччина не припинить приймати біженців. Наразі то питання бюджетів земель. Бо німці серйозно ставляться до питання людського забезпечення біженців - на відміну від. Кожен біженець отримує соціальну підтримку на звичайному для Німеччини рівні.
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03.09.2022 20:13 Ответить
Не припинить. Бо Дублінська конвенція, одним з підписантів якої є Німеччина, не дозволяє цього робити. Вони ЗОБОВ'ЯЗАНІ приймати БІЖЕНЦІВ. Хочеться їм того, чи ні.
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04.09.2022 13:40 Ответить
 
 