РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9609 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
44 722 188
война (46566) Мариуполь (5560) пропаганда (3469) Андрющенко Петр (526)

Блогерша Вышемирская, которую украинцы спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, теперь работает на российскую пропаганду

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вишемірська

Блогерша и модель Марианна Вышемирская, которую во время беременности спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, приобщается к российской пропаганде.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера все прозрели, что МраZота Марьяна Вышемирская, та самая с фото возле разбомбленного роддома, приобщается к пропаганде. С иллюстрацией шариков аквафреша с первого сентября в Мариуполе.

Однако это только цветочки. Недавно она почти единственная, кто был допущен россиянами в Оленевку. В колонию. Где держат наших героев. Чтобы сделать репортаж-пропаганду с одним из наших. Если есть ад на земле, то именно такие "граждане Украины" заслуживают его", - подчеркнул он.

Блогерша Вышемирская, которую украинцы спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, теперь работает на российскую пропаганду 01
Блогерша Вышемирская, которую украинцы спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, теперь работает на российскую пропаганду 02
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+62
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
03.09.2022 17:18
+50
Гроші декому не пахнуть.... Йух на неї!
показать весь комментарий
03.09.2022 17:17
+50
Одним словом, с...ка.
показать весь комментарий
03.09.2022 17:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
это Азовец пытается выжить. а какого *** она там делает - это большой вопрос.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:03 Ответить
ничего не знаю...и оправдывать ее не собирался... свое мнение высказал...
показать весь комментарий
03.09.2022 18:18 Ответить
ну тоесть ООН, ОБСЕ, иванушки интернешенал, красный плюс - туда не пускают, а какая то марамойка непонятная, внезапно туда телепортировалась... ага ? а не работает ли эта марамойка на ФСБ, с самого начала, и не она ли была наводчиком при бомбардировке роддома ?
показать весь комментарий
03.09.2022 18:21 Ответить
ну вот...сколько вопросов (задавайте ей)
я ничего не знаю... возможно все что Вы сказали правда... и быть может без "возможно" !!!!
но в тот момент когда ее несчастную с новорожденным выводили из разхреняченного русней роддома, мы все (подчеркну все) жалели ее и сочувствовали... вот за это сочувствие и жалость мне не стыдно - ибо по фото нельзя было понять шо она из себя представляет и кем станет в будущем...
жалели роженицу с лицом измазанным в крови.... а что она потом станет лепетать и кого обвинять в своих бедах??? разве можно было угадать? мой первый пост об этом! и начинается он со слов х/з... х/з что это за кукла такая... и зачем ее показали по рашоговносми? пропаганда? подстава? кино?
показать весь комментарий
03.09.2022 18:30 Ответить
Что там наводить
Координаты в Гугле до 0.000001 град

Это 1 метр
показать весь комментарий
03.09.2022 18:36 Ответить
ну... учитывая как точно летают их ракеты, то наверно что то пошло не так:

показать весь комментарий
03.09.2022 18:39 Ответить
О курва!!
показать весь комментарий
03.09.2022 18:01 Ответить
тю! та у нас таких дохера. Они еще и на выборы ходят, а некоторых даже выбирают.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:01 Ответить
Купили, навіть не дивуюсь.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:03 Ответить
Заставили угрозами
Учитывая что у нее маленький ребенок

И кацапы за роддом на нее обозленные были

Ничего пророссийского раньше у нее не было
показать весь комментарий
03.09.2022 18:10 Ответить
Курва ватная.Фу,*******
показать весь комментарий
03.09.2022 18:06 Ответить
Тварь кацапская
показать весь комментарий
03.09.2022 18:06 Ответить
Там изначально по роспропаганде в репортажах гниль чувствовалась, когда именно на основании её персоны роспропаганда раздувала что "обстрел роддома фейк" и показывали её фотки где то в другом месте и чуть ли не "ложная беременность".
Теперь пазл сложился.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:10 Ответить
Я знаю одну повію, вона спочатку обслуговувала кацапів, потім фріців, а тепер переїхала у Японію і там задовольняє всіх охочих.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:24 Ответить
А чому ви дивуєтесь: на крайніх місцевих виборах у Маріку, 80% виборців проголосували за рашистських колаборантів: опзж, слуга народу та пєтушарік.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:23 Ответить
Мразота - это слуги народа, что освободили крымский коридор и сдали Мариуполь. А в плену дозволяется говорить все, что надо оккупанту. Оно конечно можно гневно осуждать, наверное все осуждатели были бы очень смелые и не сотрудничали с врагом, да что-то мне не верится. У русни опыт десятилетий ломать, пытать и морально подавлять.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:24 Ответить
Даже девчонку эту сначала сами показали везде

А потом оставили кацапам
показать весь комментарий
03.09.2022 18:30 Ответить
Землє слов'янське відчищається від кацапського бруду.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:25 Ответить
прекрасно. остаться в Марике и прикинуться в очередной раз ветошью не получиться. Надеюсь, СБУ дело уже открыло против сучки.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:44 Ответить
Таке її використання російською пропагандою цілком зрозуміле.

Чи ви забули як росіяни намагались всіх переконати що Херсон проросійський? І це не зважаючи на десятки тисяч людей які там мітингували і яких росіяни замордували...

Там всі українці які чекають визволення. Але пропаганду ніхто не відміняв. Будучи в полоні малоймовірно що проста дівчина можливо навіть "какаяразница" вирішить пожертвувати собою і дитиною. Тим більше не забувайте про пропаганду, наркоту і іншу хімію яку застосовують росіяни.

Не піддавайтесь на російську пропаганду. Маріуполь це Україна. Як і Крим. Нас там чекають українців. Все решта це російський наратив за який треба страчувати.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:46 Ответить
Не виправдовуйте цю тварину, вона була прорашистська й до окупації
показать весь комментарий
03.09.2022 18:59 Ответить
Реєстрація: 25 травня 2022 Ви хто?

Я стверджую що ви поширюєте проросійські наративи і дієте в інтересах рф. Заперечте це.
показать весь комментарий
03.09.2022 21:40 Ответить
І що тобі дає дата реєстрації? Чи ти за тупорилою методичкою працюєш?? Які до біса наративи???
Там можливо й тисячі людей, які застрягли й не мають виходу наразі, але одиниці такі, як ця тварюка, пишуть подібне. Чи тобі повилазило?? Почитай її телеграм! І ця тварина й до окупації зазивала "рускій мір" і після свого "спасіння" продовжує це робити. Тепер ти запереч, довбень! За кого гинуть хлопці? Відповідай!
показать весь комментарий
03.09.2022 21:50 Ответить
Краще б ця курва здохла під обстрілами разом з байстрям своїм! **** рашистська!
показать весь комментарий
03.09.2022 22:10 Ответить
"За кого гинуть хлопці? Відповідай" - о то ти хочеш щоб українці здались?
Все з вами виродками зрозуміло. Нічого ми прийдемо спасати українство де б ви в рф не ховались і звідки б не строчили свої коментарі та лайки до них, і там з вами зробимо те що ви робите в Україні зараз, і що робили ваші діди.

О як інтересно. Коменти з російськими наративами на місці, а з українськими видалило. Це така спам атака чи це адміністрація?
показать весь комментарий
03.09.2022 22:16 Ответить
На відміну від Херсона Маріуполь дійсно проросійський. Там тільки одиниці хотіли бачити місто українським, решта чекала російську окупацію. Прийшли.

Хоча в Херсоні проросійської вати теж десь 2/3 населення.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:31 Ответить
K Raze А ты шо Херсонознавець???, закрой свой рот и не.... потому шо 2\3 ваты ,наверное больше половины уже выехали, наверное потому шо 2\3 вати очередь на бесплатный выезд до 20тыс. доходила??? хорошо быть диванным икспердом по вате...а мы тут каждому прилету хаймерсов рады...несмотря на то что и наши жилые дома мягко сказать испытывают последствия взрывной волны....
показать весь комментарий
03.09.2022 20:18 Ответить
Що ти несеш? Ти що не бачив скільки людей на мітинги виходило? Стули свою пельку, херсонці може і розмовляють російською, але більшисть за Україну!
показать весь комментарий
03.09.2022 21:31 Ответить
Що з ними не так?
Ну почнемо з того що не всі вони люди - тут багато ботмереж рф які просовують наративи вигідні рф. А ще тут багато просто корисних ідіотів промитих пропагандою.

P.S. І як показала практика (це я повторю відповідь з архіву) мої коменти про бомережі рф заспамили та видалили - співпадіння?
показать весь комментарий
03.09.2022 22:19 Ответить
Це чудово, що вона зайняла позицію. Ця позиція не дозволить їй лишитися в Маріку після дерашитизації.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:41 Ответить
Я б не звинувачувала цю жінку поки що не в чому . Ви уявляєте себе вагітним під обстрілами . Вона могла б загинути разом з дитиною. Вона залишилась живою . Її показували на весь світ та в СNN. Ви думаєте що їй кацапи після цього дозволили б виїхати в Україну? Вона народила дитину. Там було потрібно тільки думати как народити та врятувати дитинку в таких умовах.
Потім з нею було інтерв`ю . Її теж показували вже після народження дитини .
Вона народила її на підконтрольної рашистам теріторіі. В тому інтерв`ю вона сказала що з нею все гаразд( бо рашистам треба було щоб всі бачили що вони гарно ставляться до неї) Тод ще не відомо що там трапляється з нею та що їй кажуть робити бо в неї там маленька дитина.
Я все розумію . Але в Україні ж набагато мерзотні навіть порівняти з нею не можна як ті що розкрадають гуманітарну як ті що працюють на ворога в ОП та інші.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:49 Ответить
Вона була прорашистською й до, не треба виправдовувати потвор, через які гине цвіт нації
показать весь комментарий
03.09.2022 19:00 Ответить
Вона громадянка росії в неї нема громадянства України.Ця жінка зараз серед своїх.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:53 Ответить
В Днепре, по волонтерской работе пересекался с женщиной с ребенком 3-4 -х лет, беженка из Мариуполя. Вот как-то она выехала в Украину и определилась на чьей она стороне, невзирая на трудности и финансовые проблемы волонтерит. Предательству нет оправдания, особенно глядя на изможденного худющего азовца и ее сытую рожу.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:11 Ответить
Будьласка поменьше робить оцінок з кріїни, де немає війни. Вагітність це випровдання помилок лище якщо це про свіноматку. І вона дійсно свіноматка.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:40 Ответить
та пишить вже на свінособачій - бо це нечитаємо.
показать весь комментарий
03.09.2022 20:09 Ответить
ця жінка буде засуджена за статтею "катування полонених", - це серйозний військовий злочин. Ій світить в'язниця, серйозний термін.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:42 Ответить
вона ще тоді мала шанс виїхати звідти. але зробила інший вибір. проте за все треба платити.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:51 Ответить
Всех учили...но почему ты оказался первым учеником?...скотина (с) Некоторые цитаты реально нетленны...

https://www.youtube.com/watch?v=TSn-ZEFec7A
показать весь комментарий
03.09.2022 19:55 Ответить
Так її українці рятували, кадри з пологового будинку показували
показать весь комментарий
03.09.2022 20:44 Ответить
Да не жить ей в Украине, а кацапстане пойдет по кругу.
показать весь комментарий
03.09.2022 18:58 Ответить
Ну не знаю. Разговаривал с беженцами из Мариуполя, так они говорят что все кто поддерживал Украину все выехали давно, а остались 90% "ждунов". Многие из этих "ждунов" погибли под обстрелами, многие добровольно уехали в рашку.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:02 Ответить
Ай шоб тобі курві добра не було, а дітям твоїм шо їсти...
показать весь комментарий
03.09.2022 19:03 Ответить
Азовець на фото схожий з в'язнем Бухенвальду
показать весь комментарий
03.09.2022 19:10 Ответить
Зато ця курва жирна, наче свиноматка.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:28 Ответить
Все наши пленные ребята - худющие и изможденные , а в стримах Золкина пленные кацапы и дырляндцы относительно откормленные и в их глазах нет страха. Я понимаю , что ***** плевать на своих пленных, но справедливости ради может в отместку нужно ужесточить условия содержания их пленных? Меньше кормить, больше заставлять трудиться на завалах , наказывать пожестче ?
показать весь комментарий
03.09.2022 19:18 Ответить
С рашкой лучше работают ассиметричньіе методьі. Пленньіх трогать глупо, а вот пенсионньій фонд можно очень ярко разгрузить, нужно просто создать картинку в которой ***** будет спасителем, и параллельно убедить разведки партнеров не вмешиваться в єтот "геноцид".
показать весь комментарий
03.09.2022 19:47 Ответить
не рятувати було потрібно... залишати там скотину, "свої" б її і кончили.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:20 Ответить
Є така людська поговорка, що стосується дамбасят, що скільки вовка не годуй, а в осла подлінше!
показать весь комментарий
03.09.2022 19:24 Ответить
Все це каже про те, що на тій стороні наших людей немає. Тому визволяти їх можна винятково артилерійським та ракетним вогняним валом.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:29 Ответить
Ото Юля (начеб - то) в 2004 ще році сказала що донбас треба обнести колючим дротом і -зрівняти з землею! 1000% - правда! Там - не люди- біогумос!
показать весь комментарий
03.09.2022 22:14 Ответить
У рейтингу до міської ради лідирує партія Блок Вадима Бойченка з рейтингом 55,2% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. Далі - партія «Опозиційна платформа - За життя», яку готові підтримати 23,3%. За партію «Слуга народу» могли б віддати свої голоси 5,7%, партію Шарія - 5,5%. Рейтинг інших політичних сил - нижче 3%. Не визначилися - близько 8%.

• 80% опитаних не проти, щоб діючий міський голова знову був обраний на цю посаду. Про необхідність обрання нової особистості говорили лише 14%.

• Серед кандидатів у мери лідером є Вадим Бойченко: 72,4% серед тих, хто голосуватиме та визначився із вибором. 11,9% готові підтримати Володимира Клименка, 4,1% -Артура Андрощука, 3,0% - Максима Бородіна. Рейтинг інших - нижчий 2%. Не визначились за кого голосуватимуть близько 7% опитаних.



Аудиторія: мешканці Маріуполя від 18 років і старші . Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,1%. Терміни проведення: 18-24 вересня 2020 р.
показать весь комментарий
03.09.2022 22:17 Ответить
Отож бо. Тепер питаємо: звідки ноги ростуть?? У нас своїх міні (уйлів і (уйленят повно
показать весь комментарий
03.09.2022 22:41 Ответить
Просто в нас люди чомусь вважають, що було таке класне проукраїнське місто Маріуполь, а потім туди прийшла русня.

На місцевих виборах 2020 в Маріуполі у міськраді 100% місць отримали проросійські партії.

Шкода захисників Маріуполя. І ті десь 3%, які голосували за проукраїнські партії.
показать весь комментарий
03.09.2022 19:29 Ответить
Ви дієте в інтересах рф. Це карається стратою. Я вас попереджаю. Навіть якщо ви бот і вкидуєте свої наративи з території рф це вас не спасе. Всі пропагандисти та ті хто діяли в інтересах кібервійськ рф будуть осуджені повищій мірі.
показать весь комментарий
03.09.2022 21:43 Ответить
Загалом до виборів мера Маріуполя долучилися 83 267 жителів.

При цьому до міської ради, за попередніми даними, пройшли п'ять партій: Блок Вадима Бойченко - 41,69% голосів, ОПЗЖ - 33,99%, "Партія Шарія" - 7, 90%. "Сила людей" - 6,2%, "Слуга народу" - 5,10%.
Голосування на чергових місцевих виборах відбулося в Україні минулої неділі, 25 жовтня 2020 року.
показать весь комментарий
03.09.2022 22:19 Ответить
И? То есть этими данными вы утверждаете что город не украинский.

Это вы так поддерживаете месседж россии что город действительно русский? И что украинцам нужно было его отдать рф?

Вы на чьей стороне сражаетесь? Вы же сейчас доказываете то, что рф пришла спасать своих людей.

Это же каким нужно быть леммингом... Правду говорил Петлюра о гнидах.
показать весь комментарий
03.09.2022 22:29 Ответить
Причому тут місто, телепень?! Він каже, що люди довбані там (уйла звали - ось (уйло і прийшло. Місто - українське, але в ньому, на жаль, жили (уть) потвори, що ненавидять українців і мають бути як мінімум виселені до раїсі. Всі ті, хто кличе узкій мір
показать весь комментарий
03.09.2022 22:44 Ответить
Бачу ти як просував наративи рф так і просуваєш. Все заспокоїтись не можеш.

Ці люди напевне теж були проросійські:











Нічого що тебе чекає я вже писав. А це було, є, і буде Українське місто з українцями. І в ордло теж українці. І навіть в рф в усіх клинах - сірому, зеленому, малиновому, жовтому живуть українці яких треба визволити із окупації кремля.
показать весь комментарий
04.09.2022 03:32 Ответить
Слухай, я не знаю чи ти сліпий і на кого працюєш, але те, що ти читати не вмієш і розвів срач тут - це беззаперечно. Я написала, що конкретна блоХерка транслювала прорашистські наративи до війни і продовжує їх транслювати у той час, коли (в тому числі і за неї) гинуть люди. А ти її виправдовуєш. То покидьок то ти! В спам!
показать весь комментарий
04.09.2022 06:52 Ответить
Я думаю, что этими данными он поддерживает очень старый месседж:
За что боролись... jne
показать весь комментарий
04.09.2022 07:02 Ответить
Люди... подивіться на хлопців... їх ДІЙСНО НЕ ГОДУЮТЬ в цьому казластані ..... це концлагерь, де дають пайку, аби людина не померла... у кац@@@ні в цьому великий досвід після ГУЛАГів...
А це ж все здорові мужики, їм потрібно м'ясо та купа їжі і води.....
Та коли людина голодна, заради їжі і життя вона може сказати все, що завгодно ((((((
показать весь комментарий
03.09.2022 19:49 Ответить
из этой блогерки модель как из ****** козла цветок...
показать весь комментарий
03.09.2022 19:58 Ответить
Модель! Зі свниячим рилом! Хіба що в кацапстані зійде за "красавіцу"!
показать весь комментарий
03.09.2022 22:21 Ответить
ну ниче, нелох ей медальку потом даст, какая разница как говорится
показать весь комментарий
03.09.2022 19:58 Ответить
ЧИ ЇЇ НЕ МОЖНА ЛІКВІДУВАТИ ЯК ПОСІБНИКА РОСІЯН... ХІБА ЦЕ ВАЖКО? https://www.youtube.com/watch?v=3HLnd7y4A9k&list=PLQwiagIRDFXw6VXJc3C8QzErsGI7xA6b1&index=31
показать весь комментарий
03.09.2022 20:05 Ответить
Це ж треба бути такою су...ою... ще нашого хлопця- азовця підставляє, тварюка! Ані слову не вірю! Смерть колаборантам!
показать весь комментарий
03.09.2022 20:39 Ответить
Хрін його знає, розберем на цитати.? "Обстрел гражданских - преступление. Хто проти? Использование их для оборудования позиций - преступление, хто проти? Заклики йти на перемовини то таке, що людина в полоні має казати? Гуманне відношення і у Львові можня зняти, дуже вилизана стаття.
показать весь комментарий
03.09.2022 20:46 Ответить
Люди, та що з вами не так!!!!!?????
Окупація= концтабір!
Вагітність і народження дитини вже під бомбами, куди вона і як мала їхати!???? Хто вивозив жінок з пологового??? НІХТО!!! КИЇВСЬКІЙ ВЛАДІ БУЛО НАСРАТИ НА ВЕСЬ ПІВДЕНЬ, тому пав і Маріуполь!!!
В розбомбленому місті роботи немає навіть здоровим, і вже точно не жінкам після пологів! Ви своїх дружин з новонародженим немовлям теж на роботу відправляєте????!
Її 'розрекламували' на 1х шпальтах і після цього залишили рашистам! А вони і скористалися цим! Вона зручна і проста мішень!!!! Що їй загрожує? Та як мінімум відберуть чи вб'ють дитину!!!!! Всі, хто хейтить людей в окупації- ви моральні уроди! Бажаю вам пережити все це на власній шкурі і навіть більше!!!!! Тилові тупаки!!!
показать весь комментарий
03.09.2022 21:07 Ответить
Що з ними не так?

Ну почнемо з того що не всі вони люди - тут багато ботмереж рф які просовують наративи вигідні рф. А ще тут багато просто корисних ідіотів промитих пропагандою.
показать весь комментарий
03.09.2022 21:44 Ответить
етнічна росіянка, ну вона не огла бути іншою як не крути , пожинаєм плоди не введеня в 91 році інституту громадянства та негромадянства України
показать весь комментарий
03.09.2022 21:28 Ответить
Тьфу, гидота!
Зайву хромосому не ампутуєш. Тому скажу крамольну штуку: так званих "наших людєй" гнати статевими ганчірками нахій в смєхдєраву.
показать весь комментарий
03.09.2022 21:50 Ответить
Предупреждения от вышшых сил не поняла... Далі буде...
показать весь комментарий
03.09.2022 21:53 Ответить
нічого дивного. треба чітко розуміти шо кожний маскваротий це потенціальний рускій і тоді все стане на свої місця. до кожного кацапомовного треба ставитись обережно.
показать весь комментарий
03.09.2022 22:20 Ответить
Вона кінчена ватниця, з Макіївки, приїхала в Маріуполь народжувати, і якось невдобно получілось… свої по пологовому в'їбали

показать весь комментарий
03.09.2022 23:14 Ответить
Опудало, а не модель.
показать весь комментарий
04.09.2022 00:03 Ответить
На жаль, більшість мешканців Маріуполя (і не тільки) це ватани і ждуни рускава міра. Безголові тупі шмати русні.
показать весь комментарий
04.09.2022 00:14 Ответить
Наскільки знаю з цією "роженіцей" гарно попрацювали спецслужби кацапів після того як ії не змогли евакуювати з Маріуполя. Коротше зламали людину яка непідготовлена до таких подій.
Тепер працює проти України.
Зе клоун дякувати тобі за Маріупіль, Чонгар, здачу півдня України
показать весь комментарий
04.09.2022 00:59 Ответить
Маріупіль. Сьома річниця визволення міста.
показать весь комментарий
04.09.2022 01:03 Ответить
będzie wiezienie dla tej gnidy,
показать весь комментарий
04.09.2022 16:02 Ответить
А вы её вывезли на укр территорию или бросили в оккупации как многих украинцев?
показать весь комментарий
05.09.2022 06:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 