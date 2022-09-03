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Новости За рубежом
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Газпром (3166) Северный поток (1428) Siemens (103)

В компании Siemens подтвердили, что РФ лжет о масштабе неисправности ради преднамеренной остановки "Северного потока"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

потік,північний

Утечка смазки, которую "Газпром" назвал причиной остановки "Северного потока", - рутинная неисправность. Обычно это не влияет на работу турбин и может быть устранено на месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Как производитель турбин мы можем лишь констатировать, что подобное заключение ("Газпрома". - Ред.) не является технической причиной для прекращения работы. Такие утечки обычно не влияют на работу турбин и могут быть устранены на месте", - заявили в Siemens Energy.

Устранение подобных неполадок – это рутинная операция в пределах работ по техническому обслуживанию. В прошлом возникновение таких инцидентов не приводило к прекращению эксплуатации, отмечается в заявлении. В настоящее время Siemens Energy не занимается техобслуживанием "Северного потока", но готова принять участие в технических работах, добавили в немецкой компании, отметив, что "на компрессорной станции "Портовая" есть достаточно дополнительных турбин для работы "Северного потока".

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Напомним, российская газовая компания "Газпром" вечером 2 сентября объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" из-за якобы обнаруженной неисправности в единственной компрессорной станции "Портовая", которая продолжала работать.

Письмо об обнаруженных неисправностях агрегата и необходимости его устранения направили президенту и главному исполнительному директору Siemens Energy AG Кристиану Бруху. Как отмечается в заявлении "Газпрома", "согласно информации компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия".

В Еврокомиссии считают, что российская компания "Газпром" объявила о закрытии газопровода "Северный поток" под лживым предлогом.

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Топ комментарии
+18
У компанії Siemens підтвердили, що РФ бреше - це все.
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03.09.2022 17:58
+6
Це не все. У компанії Siemens нарешті зрозуміли. Що то параша, яка завжди брехала і бреше далі.
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03.09.2022 18:06
+4
вода мокра, небо сине, а кацапи брешуть.....
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03.09.2022 18:03
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У компанії Siemens підтвердили, що РФ бреше - це все.
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03.09.2022 17:58 Ответить
Це не все. У компанії Siemens нарешті зрозуміли. Що то параша, яка завжди брехала і бреше далі.
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03.09.2022 18:06 Ответить
Мені здається, що така кампанія не зовсім дурна. Просто там є аналітики
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03.09.2022 18:09 Ответить
Корінь "анал". Аналітики, аналоговнет і т.д.
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03.09.2022 18:12 Ответить
Я не виключаю, що пан Фройд був правий, коли вішав усіх собак на недосрачену пісюноту
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03.09.2022 18:18 Ответить
жарт кульгавий, бо насправді в усі три слова "аналітика", "аналог" і "анал" походять від різних коренів
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03.09.2022 23:13 Ответить
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03.09.2022 18:00 Ответить
повелись, дурні..той, хто виправдовується - завжди неправим виглядає..

наразі раїсія почне волати - укропи проплатили, піймали укродиверсантів

не постачайте раїсії нічого!!! бо вас зроблять виновними у всх гріхах, не докажете рукожописть москалів
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03.09.2022 18:03 Ответить
вода мокра, небо сине, а кацапи брешуть.....
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03.09.2022 18:03 Ответить
Меркель шо зараз з їблом?
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03.09.2022 18:04 Ответить
задоволено посміхається.
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03.09.2022 18:08 Ответить
Ця компанія колись працювала на нацистів німецьких(Їм не ма чого дивуватися.Завтра москалі перерахують баксів на їх рахунок,й вони відмовляться від своїх слів,як Юда від Христа,може й більше трьох разів.
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03.09.2022 18:07 Ответить
компанія Сіменс нївна як пасе, вона думає, шо з людями діло має...
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03.09.2022 18:07 Ответить
А компанія Siemens нічого не хоче сказати на рахунок турбін в окупований Крим? Теж бреше?
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03.09.2022 18:08 Ответить
то були інші турбіни і інші кацапи...
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03.09.2022 18:14 Ответить
НАСА готовится к пуску корабля на Луну (прямая трансляция)
https://youtu.be/4o2SNn-cJco
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03.09.2022 18:13 Ответить
яка Луна? в нас тут камікадзе в Міссісіпі літае, погрожує свій лісапед з крилами кудись вмандячити...
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03.09.2022 18:17 Ответить
маячня яквсь...., камікадЗе i лiсапед - речi несумiснi.....
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03.09.2022 18:22 Ответить
от і я кажу, йому пропонують сарай дяді Тома - по кораблю, так би мовити, і мішень..
ні - літає жужжить, вибирає...
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03.09.2022 18:28 Ответить
все вже "down" і розумій як хочеш, чи то сам сів чи то пивом заманили...
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03.09.2022 19:06 Ответить
а разбор полетов? слушания в Конгрессе?
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03.09.2022 19:15 Ответить
Artemis launch scrubbed for second time.
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03.09.2022 18:21 Ответить
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03.09.2022 18:24 Ответить
краще три рази відкласти і взлетіти на четветий ніж диркі в корпусі жвачками залеплювати.
Буде Артеміс на Луні.
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03.09.2022 18:32 Ответить
та да..... надеюсь, урок Челленджера их чему-то научил.....
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03.09.2022 18:37 Ответить
долго что-то соображает компания...
раша брешет всю жизнь... а кто-то брехал вместе с нею (вспомните запчасти в Крым)
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03.09.2022 18:20 Ответить
та они заранее знали, что рашка ******...., но у них же все по феншую......
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03.09.2022 18:40 Ответить
Классные у вас партнёры, Siemens, надёжные, нужно им ещё в обход санкций турбин подкинуть
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03.09.2022 18:48 Ответить
«Они очень наклонны ко злу, легко лгут и воруют» - Рафаэль Барберини, "Путешествие в Московию", 1565 г
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03.09.2022 18:53 Ответить
Росія ще не збагнула що країни які мають великі гроші знайдуть нових стабільних постачальників хоча і не відразу.
Але Росія з таким відношенням до Європи поступово втратить ринок.
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03.09.2022 19:08 Ответить
Роман, а ты посмотри в корень этой проблемы. Западные богатые государства пренепременно найдут себе новых стабильных но более дорогих поставщиков газа и нефти. Но ведь весь объём бывшего Европейского дешевого газа вообще за бесплатно достанется россии. И теперь при самых лютых санкциях, производить энергоёмкие товары будет выгоднее в россии чем в европе. Удобрения ГСМ, металлургия, нефтехимия, и многое другое станет производить дешевле именно в россии а не на западе. На западе уже растёт социальная напряженность, а в россии нет. Путин уже перевернул мир с ног на голову, а никто этого и не заметил.
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04.09.2022 15:54 Ответить
Німці нарешті зрозуміють, що кацапи брешуть завжди та й всьому, чи далі будуть робити пику ніби нічого не відбувається71
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03.09.2022 20:52 Ответить
"Невероятными санкциями" "рвут в клочья" экономику рашки, а те глупо улыбаются "у нас масло протекло".
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03.09.2022 20:55 Ответить
А турбина оказалась вовсе не Сименс, а Роллс-Ройс, поэтому ее возили чинить на другой край света на купленный немцами канадский завод.
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03.09.2022 21:05 Ответить
... Лжёт?.....да на Кацапедольщине слово такого "правда" и не знают)))
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03.09.2022 21:08 Ответить
Непорядок. Немецкий газ достанется рашке за бесплатно.
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03.09.2022 21:27 Ответить
 
 