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Обстрел Зеленодольска из "Ураганов": погиб 9-летний мальчик, количество пострадавших увеличилось до 10

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую громаду. Погиб ребенок, еще 10 человек пострадали.

Об этом в телеграме рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика... После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую громаду из "Ураганов". Предварительно, 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство - тяжелые... В Зеленодольске повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад. В Великой Костромке повреждены дома."Ураганами" целить в детей... Не хватает слов... Расплата придет", - написал он.

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03.09.2022 19:41 Ответить
Оце і є основна мета, з якою окупанти вже 3й місяць "зубами тримаються" за Високопілля - мати можливість в будь-який момент обстріляти Зеленодольськ та, відповідно, ТЕЦ.
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03.09.2022 19:42 Ответить
Ну и путь на Кривой рог там.Во время Второй мировой там большие танковые сражения были за выход к Криворожью.
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03.09.2022 20:34 Ответить
Прокляття кацапам.
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03.09.2022 19:53 Ответить
У меня вообще и русская фамилия и сам я из Зеленодольска(((((
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03.09.2022 20:30 Ответить
Шановні, ви підняли правильну тему. Через 1го якогось родича у вас такі прізвища. Але що вам, дорослим і свідомим українцям, заважає їх поміняти або на прізвище матері, бабусі чи інших родичів з українськими прізвищами, чи просто обрати собі будь яке милозвучне і приємне саме для вас прізвище! І не треба скиглити про зміни документів- жінкам ви цей геморой нав'язуєте регулярно!
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03.09.2022 20:51 Ответить
Откуда поставки идут , к этой падали кацапской , уже мосты покрышили, суки уже на лодках переправляют..
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03.09.2022 23:47 Ответить
 
 