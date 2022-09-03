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Обстрел Зеленодольска из "Ураганов": погиб 9-летний мальчик, количество пострадавших увеличилось до 10
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг из "Ураганов" обстрелял Зеленодольскую громаду. Погиб ребенок, еще 10 человек пострадали.
Об этом в телеграме рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика... После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую громаду из "Ураганов". Предварительно, 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство - тяжелые... В Зеленодольске повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад. В Великой Костромке повреждены дома."Ураганами" целить в детей... Не хватает слов... Расплата придет", - написал он.
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