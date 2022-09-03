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Новости За рубежом
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Кадыров (769) Россия (91213) Чечня (624) Росгвардия (72)

"Заметил, что засиделся": Кадыров захотел в "бессрочный отпуск". РосСМИ пишут, что для него готовят новую должность в Росгвардии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кадиров

Президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что устал возглавлять республику и хочет уйти в "бессрочный отпуск".

Соответствующее видео он обнародовал на своем Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации", – отметил Кадыров.

"Уже 15 лет, как я управляю республикой. <...> Поэтому, я думаю, что мое время тоже настало. Пока меня не выгнали. Мне кажется, я уже стар. Когда-то был самый молодой, неопытный. И сейчас таким же остался неопытным, но молодость ушла куда-то, - сказал Кадыров.

Как добавил глава Чечни, он и сам заметил, что засиделся: "Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что заслужил бессрочный и долгий отпуск".

"Считаю, что полностью заслужил бессрочный и долгий отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете", - заявил Кадыров.

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Вместе с тем, российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на информированный источник пишет, что для Кадырова готовят высокую должность в силовом блоке.

"Рамзан Кадыров может занять руководящий пост в Росгвардии", - пишет издание.

Источник, близкий к администрации Путина, сообщил, что этот переход рассматривается.

26 августа СБУ объявила подозрение главе Чеченской Республики РФ Рамзану Кадырову и двум его приспешникам Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову. Их обвиняют в совершении военных преступлений на территории Украины за время российского вторжения РФ. Кадыров в ответ изъявил желание "прийти и разобраться".

Рамзан Кадыров занимает должность президента Чечни с 2007 года, а до того два года был и.о. главы правительства.

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Топ комментарии
+62
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03.09.2022 20:21
+38
Жопой чует гаплык.
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03.09.2022 20:24
+32
есть изумительная пословица:
капитан знает всё.
НО КРЫСЫ ЗНАЮТ БОЛЬШЕ

шо-то кадырка почуял своей резиновой чуйкой
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03.09.2022 20:31
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Командуючий на фронті в Україні. Оце так Україна жабі ціцку дасть. Посмертно.
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03.09.2022 20:20 Ответить
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03.09.2022 20:21 Ответить
Навіщо лизав цього бородатого? Тепер до ветеринара треба.
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03.09.2022 20:22 Ответить
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03.09.2022 21:20 Ответить
Если кто-то смеётся, что ******, который еле еле по-русски говорит, может стать президентом срашки, то напомню, что в 24 году Сталин тоже был чуркой и убийцей русских, с трудом говорившим на русском
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03.09.2022 22:24 Ответить
Кокошенков@kokoshenkov1

По данным нашей разведки Дон потерял в боях на севере Украины, Донбассе и под Песками от 60 до 80% своего боеспособного войска, что позволяет безболезненно перехватить управление над регионом, отправив Дона в отставку.
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03.09.2022 23:46 Ответить
МОСФІЛЬМ?
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03.09.2022 20:21 Ответить
"Союзмультфільм": "В нашем случає главноє - воврємя смицца..!"
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03.09.2022 21:02 Ответить
До Оману чи до Саудовської Аравії звалить, поки живий…
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03.09.2022 20:23 Ответить
Він там накуй нікому не треба. Віра і віра не та. Не говорю про філософію життя.
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03.09.2022 20:25 Ответить
У него бабло есть.
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03.09.2022 20:33 Ответить
А яка віра у кадиркіна??? дон…
як в соловйова - віра у гроші…
потік грошів з мацкви, за рахунок яких він тримає владу, усихає.
якщо перетримається, то залишиться без голови.
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03.09.2022 22:12 Ответить
Его и там найдут. Этому жирному гомосеку из страны-помойки рыло показывать нельзя. Будет карателями русских ванек командовать.
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03.09.2022 20:25 Ответить
Сибір. Родіна його.
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03.09.2022 20:28 Ответить
"Маймун" відчув, що "запахло смаленим" у Чечні Вирішив, що в Москві -безпечніше
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03.09.2022 20:31 Ответить
З часом звісно знайдуть але там може довше протягнути, ніж на маацквє, особливо коли почнуться смутні часи. Тому я ставлю на його втечу у теплі країни.
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03.09.2022 22:18 Ответить
Ставлю галлон своей горилки-абрикосовки против 10кг хорошего Сала "адидас", шо рамзанка из страны-помойки не уедет.
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03.09.2022 22:20 Ответить
Пора обратиться к властям ОАЭ , ОМАНУ, ТУРЦИИ, КАТАРУ , САУДИТАМ - не впускать в страны военных злочинцев
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03.09.2022 21:12 Ответить
Рамзанка Диров-заслужений вівцелюб...
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03.09.2022 20:23 Ответить
Жопой чует гаплык.
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03.09.2022 20:24 Ответить
та уже пару дней слухи ходят что рамзанка дыров в росгадию а дэбил золотов на место кежугетыча
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03.09.2022 20:24 Ответить
А краще, щоб усі троє в землю.
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03.09.2022 20:29 Ответить
Тоже читал.Это даже хорошо,максимальное количество некомпетентных ****** на ключевые посты
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03.09.2022 20:32 Ответить
Якщо так, то це чудово. Дурні на ключових посадах. Росгвардія під керівництвом Кадирова швидко навчить росіянців любити родіну. А потім рамзанку -- в президенти рашки. Він за гарантії особистої безпеки і певну суму грошей відмовиться від ядерної зброї. На той час усі провідні країни вже зможуть обходитися без вуглеводнів росії і колишня недоімперія стане нікому не цікава. Врешті решт, усе закінчиться страшною громадянською війною і розпадом на безліч дрібних державок.
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03.09.2022 20:50 Ответить
резинова попа, вона така, ось і хуженєкудовича сплавляють
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03.09.2022 21:02 Ответить
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03.09.2022 21:22 Ответить
он же хочет "бессрочный отпуск", а не в армию)
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03.09.2022 21:36 Ответить
Ай гарно як! Кацапам підфортунило! Тепер у росгвардії порно буде, чи не кожного вечора! Скрєпні новини.
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03.09.2022 20:27 Ответить
ганДон
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03.09.2022 20:27 Ответить
Крысы начали паковать чемоданы... Хорошо... Сойдут на берег в ближайшем порту.
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03.09.2022 20:28 Ответить
есть изумительная пословица:
капитан знает всё.
НО КРЫСЫ ЗНАЮТ БОЛЬШЕ

шо-то кадырка почуял своей резиновой чуйкой
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03.09.2022 20:31 Ответить
то ли овечку якусь нэзайману надыбав,то ли казака якогось молодого з лампасами...
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03.09.2022 20:28 Ответить
трандишь, дон
ты еще не сидел дон
резиновая попочуйка подсказывает, что скоро посадят, дон?
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03.09.2022 20:29 Ответить
Так, твій час настав, досить їбати овець, треба вже у лаври двухсотих подаватися
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03.09.2022 20:31 Ответить
"петля повинна мати 13 узлів, я предпочитаю 14"
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03.09.2022 20:36 Ответить
Цю бородату мерZоту знайдуть де завгодно. Він мабуть відчуває свій *******
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03.09.2022 20:36 Ответить
хряк на тропі війни? - трепіщі інстаграм!
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03.09.2022 20:37 Ответить
Вівцейом помітив шо в нього вже не стоїть
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03.09.2022 20:40 Ответить
тетка картавого скосила )
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03.09.2022 20:46 Ответить
Це його не врятує….
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03.09.2022 20:47 Ответить
в парашгвардии эту овцу быстро залёжат ))
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03.09.2022 20:48 Ответить
видео монолога: https://twitter.com/i/status/1566062758784819202
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03.09.2022 20:50 Ответить
дон-дону нова посада на пляшку
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03.09.2022 20:51 Ответить
боїться, що Україна його ліквідує ракетою, за участь у війні проти України?
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03.09.2022 20:52 Ответить
В бункер?)
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03.09.2022 20:56 Ответить
Странно, я думал будет сидеть пока не умрет от старости.
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03.09.2022 21:00 Ответить
Ага,є одне курортне містечко, якраз для його "отпуску" -
""
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03.09.2022 21:02 Ответить
Нехай бере приклад у Горбачова...
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03.09.2022 21:04 Ответить
Той пішов у 100% "безстрокову відпустку"
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03.09.2022 21:11 Ответить
Так ось чому вiн ***** лякав мусульманами, йому ця посада в конче потрiбна . Хоче сберегти свою волосату дупу.
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03.09.2022 21:05 Ответить
Путин зубрит "Я устал... я ухожу..."
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03.09.2022 21:07 Ответить
***** *****

І тому чуркові так само
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03.09.2022 21:07 Ответить
Уже назначил вместо шойгу
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03.09.2022 21:09 Ответить
кадирку готують на Крим замість аксьонова, бо там пішов шарабах-тарабах. А Ічкерія вже не може поставляти "піхоту" пуйлу, їх прорідили в Україні і немає вже дурних, бо кажуть одне, а там зовсім інше.
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03.09.2022 21:09 Ответить
А где ты видел ЧМО, что Ичкерия поставляет пуйлу пехоту? Ичкерия раком поставил твою раисию и еще поставит, как-бы вам не было горьк.
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03.09.2022 23:32 Ответить
Олень прежде чем писать ерунду хоть бы историю узнал. Ичкерия воевала одна (без чьей либо помощи) против россии и поставила их на колени в 1994-1996 году. За 2 войны мы потеряли 300 000К мирного населения а это 30% от всего населения Чечни. Во времена Ичкерии ни один чеченец не воевал за интересы ***** по этому нас так жестко истребляли.
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04.09.2022 07:35 Ответить
"Я устал, я ухожу"№2? А что случілось, дон?
Ходять чутки, що його ніби у руля Росгвардії поставлять, а Золотова (чи як цього дебіла) замість Шойгу, але це суттєве пониження рангу для гонДона, як глави Чечні.
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03.09.2022 21:12 Ответить
Сантехнік золотов піде міністром оборони. Козойоб кадирка - керівником росгвардії. Шойгу - в тайгу.
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03.09.2022 21:14 Ответить
Запахло интригой. Этот бородатый не дурак. Дураки те, кто его таким считают. У нас особо много таких. Скоро вылезет реальней.
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03.09.2022 21:19 Ответить
Кацапсом від тебе смердить
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03.09.2022 21:39 Ответить
Дык чё характерник---опять чоли своих девок сменял на ,с сыром пыроги, понесло нюхать промеж палцев ног у других? Мож тюри тебе на квасе с лучком затертой кинуть? Притопчи для контрасту. Могу на хромке сбацать вятскую плясовую. А ты гопаком ответь. Намял наверно пирогов вареников. Врядли.
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03.09.2022 22:06 Ответить
Переведут в Москву, а там гляди и с дугиной встретится?
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03.09.2022 21:20 Ответить
Головний баран путіна раніше робив подібні заяви, але залишився при владі.
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03.09.2022 21:28 Ответить
Його місце пасти овець, хоча і рохгвардія це ті самі вівці і барани, тільки вже поголені.
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03.09.2022 21:30 Ответить
Русские хотели делать котлы на поле боя, а смогли сыграть очком и объедаться.
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03.09.2022 22:04 Ответить
То ничого незабаром повісишь
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03.09.2022 22:05 Ответить
Посада - "главный овцей*б росгвардии".
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03.09.2022 22:10 Ответить
Давай, до свидания!
Надо возвращать Ахмеда Закаева возглавлять свободную независимую Республику Ичкерию !!!
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03.09.2022 22:19 Ответить
Готовьтесь рашкованы, это ваш следующий през
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03.09.2022 22:33 Ответить
...міністром захєрДОНних дєл...вмєсто лаврова''конєва''...
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03.09.2022 22:58 Ответить
Не так воно засиділось як зажилось на цьому світі, пора до пекла.
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03.09.2022 23:31 Ответить
Я завжди сподівалась на те, що саме рамзанка прибере *****. Інтуїція мені це підказувала-підказувала і от справжня надія таки прийшла. Якщо овцейоп очолить росхвардію, тоді він точно позбавиться *****, досвід у нього вже є, батька ж вбив, чому б і бункерного не вбити, та захопити владу. Якщо тільки ***** його не переграє та не вб'є першим.
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04.09.2022 00:44 Ответить
Возможно возглавит часть росгвардии что охранять станут главного. Ведь дед боятся уже должен ближних. Дикая дивизия как бы вроде. Как вариант. Но сюжет любопытен конечно. Что то забурлила там.
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04.09.2022 11:06 Ответить
 
 