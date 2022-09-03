Верещук призывает жителей окакупированных территорий эвакуироваться и не принимать участия в "референдумах": "Участие в этом - это статья Уголовного кодекса"

Псевдореферендумы, которые Россия планирует проводить на временно захваченных территориях, являются преступлением, за участие в них предусмотрена уголовная ответственность; жителям лучше эвакуироваться или всеми возможными методами избегать участия в них.

Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона "UAразом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Референдумы", как бы они (россияне – ред.) их ни называли, - это всё элементы преступления, совершаемого Россией в отношении нашего государства. У них сейчас этап закрытой фазы с открытой датой. Мы отлично это понимаем и видим. Нет и не будет никаких референдумов на нашей украинской земле. А то, что они (Россия – ред.) называют там что-то, кого-то из России привозят, ящики какие-то делают, абсолютно ничего схожего с референдумом не имеет", - сказала чиновница.

Она подчеркнула, что Запад никогда не признает никаких псевдореферендумов РФ.

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"Поэтому все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые примут участие в этом, это, на самом деле, статья Уголовного кодекса. Поэтому я еще раз призываю эвакуироваться всех, кто может, а если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, - не участвовать ни в каких "референдумах". Никаким давлением, никаким насильственным побуждением и т. д. нельзя потом будет оправдать то, что человек шел на "референдум", брал какие-то "бюллетени" и что-то там делал", - подчеркнула Верещук.

По ее словам, процент жителей временно неподконтрольных территорий, готовых участвовать в псевдореферендумах, мизерный – "даже не 2%".

Вице-премьер-министр призвала граждан звонить по телефону на горячую линию по номеру 15-48, чтобы получить помощь в эвакуации на подконтрольную территорию Украины.