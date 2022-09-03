Верещук призывает жителей окакупированных территорий эвакуироваться и не принимать участия в "референдумах": "Участие в этом - это статья Уголовного кодекса"
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Псевдореферендумы, которые Россия планирует проводить на временно захваченных территориях, являются преступлением, за участие в них предусмотрена уголовная ответственность; жителям лучше эвакуироваться или всеми возможными методами избегать участия в них.
Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона "UAразом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Референдумы", как бы они (россияне – ред.) их ни называли, - это всё элементы преступления, совершаемого Россией в отношении нашего государства. У них сейчас этап закрытой фазы с открытой датой. Мы отлично это понимаем и видим. Нет и не будет никаких референдумов на нашей украинской земле. А то, что они (Россия – ред.) называют там что-то, кого-то из России привозят, ящики какие-то делают, абсолютно ничего схожего с референдумом не имеет", - сказала чиновница.
Она подчеркнула, что Запад никогда не признает никаких псевдореферендумов РФ.
"Поэтому все это фарс и цирк. Но для наших граждан, которые примут участие в этом, это, на самом деле, статья Уголовного кодекса. Поэтому я еще раз призываю эвакуироваться всех, кто может, а если так сложилось, что люди вынуждены остаться на неподконтрольных территориях, - не участвовать ни в каких "референдумах". Никаким давлением, никаким насильственным побуждением и т. д. нельзя потом будет оправдать то, что человек шел на "референдум", брал какие-то "бюллетени" и что-то там делал", - подчеркнула Верещук.
По ее словам, процент жителей временно неподконтрольных территорий, готовых участвовать в псевдореферендумах, мизерный – "даже не 2%".
Вице-премьер-министр призвала граждан звонить по телефону на горячую линию по номеру 15-48, чтобы получить помощь в эвакуации на подконтрольную территорию Украины.
Пожалуйста, подождите...
і це вже ляк - ви зробите це вдруге...
А вы таки думаете почему графу Против всех убрали?
Многим бы политикам при ней ниху не светило....
Пам'ятаю, як мокшанин, з виборчого штабу Бубочки, радісно розповідав Портнікову про те, як вони навіть не очікували, що так прекрасно спрацює їх (кацапська) політтехнологія протестного голосування.
Недавно думая о 73 процентах нынешнего,вспомнол 102 процента Януковоща по Луганской области.
А не теши же технологии и исполнители?
в мене, свого часу, теж не було, але я знайшов.....
Если бы у нее была совесть, то уже давно бы подала в отставку.
И с глаз долой куда-нибудь подальше
https://twitter.com/i/status/1566106384424378369
Твій порох не кращій. У нього було П*ЯТЬ років!!
Порошенко? Почему не финансировал Гром-2? Почему не закрыл рашистские каналы и не посадил коллаборантов? И тд и тп.
Все знают эти вопросы, все знают ответы....
Огидно на цю парасолю дивитися
Хрен ты сможешь применить эту статью УК против заложников голосовавших под угрозой смерти.... Да и не посмеешь....