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В одной из школ Москвы на 1 сентября ученикам рассказали, как якобы "украинские националисты" убили четырехлетнего ребенка

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія

Российские СМИ опубликовали расшифровку записи с патриотического внеклассного занятия "Разговоры о важном", которое 1 сентября прошло в одной из школ Москвы.

13-минутную запись журналистам передали ученики. В каком классе они учатся, не уточняется, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медузу.

В начале записи российский педагог интересуется у московских школьников, что такое патриотизм и национализм, а также предлагает выбрать к какой группе себя относят ученики. Когда школьники не отвечают, учительница рассказывает им историю четырехлетнего мальчика, якобы убитого "националистами", которая ей "запомнилась" по рассказу участника "спецоперации" в Украине. А затем говорит об озвученных роспропагандой причинах войны и хвалит решение президента РФ Владимира Путина начать боевые действия.

Далее фрагмент расшифровки с сокращениями:

"Учительница: Они (российские военные) остановились перед населенным пунктом, в нем хорошо были укреплены здания, где засели украинские националисты так называемые. Они скрывались в зданиях, где проживало мирное население. И он (российский военный) рассказывает, как из окна первого этажа выпрыгнула женщина с ребенком и побежала. Слышал кто-то историю? Что там дальше произошло?

Дети отвечают, что не слышали.

Учительница: И побежали они в сторону русских. Что произошло, как вы думаете? В маму выстрелили из этого дома националисты. Мальчик встал около мамы, года четыре мальчику. (Учительница начинает плакать. — прим. ред.) Ему прям в голову выстрелили. Вот это я вообще понять не могу. Как можно назвать этих людей, каким словом?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блогерша Вышемирская, которую украинцы спасли из обстрелянного роддома в Мариуполе, теперь работает на российскую пропаганду

Дети молчат.

Учительница: Таких людей я называю националистами… Вы знаете прекрасно, из-за чего началась спецоперация. Из-за чего? Очень много пишут разной информации, а вы как считаете? Это попытка нашей страны, России, захватить территорию Украины? Мы хотим эту территорию? Нам она нужна?

Дети молчат.

Учительница: России территории не нужны. Она не стала бы воевать, если бы там на территории не жили русские. Понимаете? Там живут граждане русской национальности. Мы же были в составе одного государства и никто тогда не задумывался над тем, где им жить. В нашей стране, Советском Союзе, бывшем Советском Союзе, любой человек мог жить в любой республике. И никто никого не преследовал. И они (русские в Украине) оказались там, живут там. И бросать свои дома и переезжать в Россию они тоже не очень хотят.

Смотрите также: Российский пропагандист Соловьев – школьникам: "Русский человек всегда готов умереть. Мы никогда не знаем, когда родина скажет: "Надо!". ВИДЕО

И для того, чтобы защитить этих русских, по просьбе представителей тех территорий Владимир Владимирович Путин отдал приказ начать военные действия, чтобы защитить людей. Восемь лет Украина пыталась заставить этих людей говорить на украинском, забыть все русское, обстреливала. Наш президент, я считаю, принял правильное решение".
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Топ комментарии
+45
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03.09.2022 21:04
+43
Ага, вот и "учительница", которая это рассказывала
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03.09.2022 21:06
+21
А как мальчик с мамой дожил до 4-х лет и злие националисти его не тронули? И стрелять начали только когда появились асвабадители, которим естественно "не нужна" украинская территория.
Просто присохла к лапам...
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03.09.2022 21:26
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03.09.2022 21:04 Ответить
ДЕТКИ ПРОСЛЫШАЛИ ФЭНТЕЗИ ********* САДИСТКИ ЕЙ ***** НЕ УЧИЛКОЙ А В КОНЦЛАГЕРЬ... видимо ее эти фантазии заставляют течку течь бурно и судорожно....
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03.09.2022 21:14 Ответить
я нічого не зрозумів .
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03.09.2022 21:28 Ответить
Ну, в перекладі на нормальну, людську мову це означає, що моральна виродженка, якій з дитинства вивихнули мізки, таку саму моральну лоботомію проводить і з новим поколінням.
Не дарма у фільмах жахів показують, що людина укушена вампіром сама стає вампіром. До моральних вампірів це теж стосується
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03.09.2022 21:38 Ответить
Дякую. відразу все зрозумів.
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03.09.2022 21:41 Ответить
"Їхати з країни" - а кому це допоможе? Тоді чим будуть такі "біженці" відрізнятися від руснявих "опозиціонерів" десь у Європі? Саме через такий тип мислення ті, хто залишилися в рашці опинилися у меншості, тому що вони все одно "нічего не рєшают". Чи не завдяки активному прошарку суспільства вдалося свого часу вигнати Януковича? Яким чином такі персонажі збираються впливати на ситуацію з-за кордону? Втечею з України нічим точно не зарадиш, якщо лише їм не важлива доля держави та народу уцілому, тоді які вони нафіг патріоти?
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03.09.2022 21:40 Ответить
я промовчу. я не дункан мак лауд на відміну від вас.
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03.09.2022 21:54 Ответить
Якщо будуть вибори, то вони будуть в Дії, запам ятайте цей коментар
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03.09.2022 21:47 Ответить
Уже Жданов заговорил наративами ОПы."Во всём виноват Порошенко"...
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03.09.2022 21:51 Ответить
ТУДИ - так просто не пускають.
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03.09.2022 22:23 Ответить
рабсійський самодур по жизні лох і далбайоп..
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03.09.2022 23:13 Ответить
Своїх дітей не вбивають !
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03.09.2022 21:05 Ответить
Ага, вот и "учительница", которая это рассказывала
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03.09.2022 21:06 Ответить
Та вони ******* на усю голову на росii.
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03.09.2022 21:06 Ответить
росии нет есть только поРаша с пукинымХуйлом говнодрочером
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03.09.2022 21:22 Ответить
Этага мальчика звали путен !
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03.09.2022 22:10 Ответить
а почему после последней приведенной цитаты из речи учительницы нет ремарки "Дети молчат"?? Там были аплодисменты?
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03.09.2022 21:07 Ответить
потім розповідатимуть про вбивства вчителів в Мелітополі
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03.09.2022 21:08 Ответить
Вчителька - Восемь лет Украина пыталась заставить этих людей говорить на украинском...учні - а яка різниця, якою мовою розмовляти?!
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03.09.2022 21:10 Ответить
как бы плешивый не кормил своим имперским говном молодежь, она его не хавает......
https://twitter.com/i/status/1565650579715751936
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03.09.2022 21:13 Ответить
А якже "малчік в трусіках распятий на крєстє"? Вже на цю казочку ніхто не ведеться? А чого ж тоді ота учілка не розповіла про "хєройства асфабадітєлєй" в Бучі?
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03.09.2022 21:15 Ответить
то вони ще Бородянку не бачили, от де суцільний морок р - https://www.youtube.com/watch?v=eSFYJg_J2KY&ab_channel=%23BABYLON%2713
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03.09.2022 21:23 Ответить
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03.09.2022 23:49 Ответить
«Трудолюбие - это не просто, извините, резиновая попа»
Путин
__________________________________________________________________________________
Що якась там анонімна вчителька.
Цього маніяка, навіщо до дітей пустили?
Він же головою поїхав на анально-фекальні перверсії
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03.09.2022 21:19 Ответить
це як у 1980-ті в музеях ВОВ по совку першокласникам демонстрували "кусочєк мила із чєловєчьєго жира"
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03.09.2022 21:20 Ответить
ГУЛАГ кращий за Освенцим, бо там ти зберігав "індивідуальність"

Пропагандони рф почали рекламувати росіянам плюси концтаборів та готувати до "перевиховання" https://t.me/AFUStratCom/6047
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03.09.2022 21:41 Ответить
Багато чого на тему Гулага читав аж згадати страшно.
Але одна сценка запам'яталася.
Стара, життям бита зечка, з благородних, що відсиділа "двадцятку" від дзвінка до дзвінка, не любила згадувати табірне життя. Але одного разу, в компанії співробітників, коли одна молода і смілива почала міркувати про те, що можна сидіти за колючкою і тим не менш не втратити індивідуальності та людської гідності, вона їй відповіла прямо і чесно - Люба моя, вони там ламали всіх підряд. Якщо через вас пропустять тридцять мужиків, останнє, про що ви думатимете, це про свою індивідуальність та людську гідність
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03.09.2022 21:56 Ответить
Не ври ничего не показывали!Ни в 70е ни 80е!Ни в Днепре, ни в Ленинграде!Отвечаю!
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03.09.2022 21:54 Ответить
все іде за планом!
кацаподітки, кацаповчителя - всі підсовнухами стануть....
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03.09.2022 21:20 Ответить
Соняшниками. 😜
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03.09.2022 21:52 Ответить
так - забуваю мову...
і це страшно.....
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03.09.2022 21:55 Ответить
Я теж намагаюсь забути. російську.
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03.09.2022 21:56 Ответить
У мене теж така проблема, напевно позначається довге життя в Америці, простіше пояснити англійською, ніж згадати забуте слово.
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04.09.2022 10:15 Ответить
Чесно кажучи це вже навіть не цікаво що там вчителька розповідає дітям, цікавіше те як нам жити далі, раша не піде, перемогти реально не можливо, бо будуть накопичувати силу і знову будуть атакувати, стратегії перемоги не озвучено. Що втішає що рашисти не безсмертні, але іх до чорта.
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03.09.2022 21:20 Ответить
Якби при владі не було д'єрмаків то і перемога була би ближче!
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03.09.2022 21:28 Ответить


Добра новина для росіян, які не встигли вивчити англійську. Вже не треба.
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03.09.2022 21:21 Ответить


В росії є закляті вороги - це країни, в яких люди живуть краще, ніж росіяни.
І з кожним роком цих ворогів стає дедалі більше.
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03.09.2022 21:28 Ответить
Так вони вже прямим текстом говорять і навіть не ховаються - "Назад в СРСР" і як там виявляється всім було добре, я думаю там 86% впевнені, що найкраще вони жили за залізною завісою, а Горбачов виродок-розвалив таку країну.
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04.09.2022 10:18 Ответить
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03.09.2022 21:22 Ответить
Не переживай Олежка, за тебя будем ещё больше радоваться
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03.09.2022 22:12 Ответить
про що мріють - про те кажуть, потвори
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03.09.2022 21:22 Ответить
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03.09.2022 21:23 Ответить
Суть ватников

И бросать свои дома и переезжать в Россию они тоже не очень хотят. Джерело: https://censor.net/ua/n3364940
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03.09.2022 21:24 Ответить
А как мальчик с мамой дожил до 4-х лет и злие националисти его не тронули? И стрелять начали только когда появились асвабадители, которим естественно "не нужна" украинская территория.
Просто присохла к лапам...
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03.09.2022 21:26 Ответить
А може вона правильно назвала націоналістами рашистів, які і вбили хлопчика?
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03.09.2022 21:33 Ответить
У кпцапів є приказка "гатовь мяса с молАду ".
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03.09.2022 21:30 Ответить
тільки буба і асфальт.
а як війна не? - то винувати будуть сша - не додали!
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03.09.2022 21:32 Ответить
США завжди винні у орків сраних сцяних *************.
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03.09.2022 21:35 Ответить
та звикли вже..
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03.09.2022 21:41 Ответить
добру руку тільки собака бішений не вкусить...
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03.09.2022 21:48 Ответить
Что такое патриотизм и национализм рассуждали они, будучи фашистами..
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03.09.2022 21:33 Ответить
на споконвічнезапитання расіян "пачіму ви нас ні любітє" треба відповідати коротко: "бо ви мразі"
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03.09.2022 21:33 Ответить
Чудово сказано!
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04.09.2022 10:20 Ответить
Лично мне по барабану, с каким образованием кацапы высдыхают. Значение имеет только скорость.
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03.09.2022 21:35 Ответить
"А вдоль дороги мальчики в трусиках стоят .. и тишина .."
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03.09.2022 21:38 Ответить
Так, було таке. Я просто хтів їсти. Потім не витримав і з'їв цю дівчинку. Вибачте, що не зжер усю родину
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03.09.2022 21:45 Ответить
Та фу таке гівно російське їсти. Там замість крові спирт, ще й щелепа затверда, а мізки розжижжені до такого стану, що нагадують щі.
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03.09.2022 22:01 Ответить
Вибачаюся до Пана, але я є дуже тонкий гурман
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03.09.2022 22:05 Ответить
ничего нового. в 2014 году тоже рассказывали о красных снегирях, компотах из крови русских младенцев на рынках Львова и о распятом на доске почета особом мальчике в трусиках.
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03.09.2022 21:56 Ответить
распятый мальчик опять всплыл
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03.09.2022 21:58 Ответить
"И бросать свои дома и переезжать в Россию они тоже не очень хотят."

А тепер доведеться.
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03.09.2022 21:59 Ответить
Лучше б рассказала, как в 45 году судетские немцы в Германию возвращались
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03.09.2022 22:13 Ответить
Ну с аурой в психбольнице все понятно. У меня только один вопрос, что руzкие делают в Украине и по всему миру где их так зверски притесняют и почему они не хотят вернуться на Раzию в своею родную говень, где руzких так лилеят и обласкивают? А вместо етого руzкие миллионами бугут из Раzии и штурмуют консульства требуя выдать им визы в Европу и США. А впереди всех требуют выпустить из Раzии на проклятый Запад, кремлевские чиновники. Неужели руzкие такие мазохисты хотят туда чтобы их притеснили?
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03.09.2022 22:03 Ответить
кацапскі "вчителі" - то окупанти.
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03.09.2022 22:03 Ответить
...И они (русские в Украине) оказались там, живут там. И бросать свои дома и переезжать в Россию они тоже не очень хотят... А шо такоє? От бандєраФцев в свабодную і багатую парашу нєхатять? Із ада в рай нєхатять?
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03.09.2022 22:06 Ответить
Ви знищили 87 000 жителів лише в одному Маріуполі.
І практично всі вони, спілкувалися російською.
50 000 ваших солдатів, годують здичавілих собак та хробаків.
Вони також, спілкувалися російською.
Ви нація виродків і заслуговуєте на повне знищення.
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03.09.2022 22:07 Ответить
Це потрібно цим безмозглим виродком на їхніх російських сайтах писати, тут ми всі розуміємо що це правда, а ось їм потрібно в їх смердючі свинячі морди тикати цією правдою. Я спочатку тицяла. Нині втомилася це робити.
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04.09.2022 10:25 Ответить
Больше всего рузких до войны жило на дамбасе и в Мариуполе. Но после того как путен их спас теперь на дамбасе и в Мариуполе меньше рузких чем в любом другом городе Украины до которых путен не дошел.
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03.09.2022 22:08 Ответить
саме так,до війни по приєднанню до росії у Чечні мешкало 25% "русских" а вже після війни їх залишилося всього 1,5% (стат2017р)
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04.09.2022 00:18 Ответить
цензор - ти заїбав своїми рекламами туди сюди - все гімно з україньскої правди на себе натягуєте..
це бачно, це не смішно...
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03.09.2022 22:10 Ответить
душевно все біло по домашнему...
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03.09.2022 22:14 Ответить
правильно треба казати буржуазні націоналісти та не вбили, а хло в животік зацеловал ..
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03.09.2022 23:09 Ответить
Таки да, забыли, видимо. При комунячем режиме - украинские буржуазные националисты. Кто-кто, а я это хорошо знаю. Спасибо, что напомнили. Тоже забывать начал.
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03.09.2022 23:54 Ответить
Вопрос времени .
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03.09.2022 23:53 Ответить
розповідають росіїї непотрібні території але окупували Крим та приєднали, тепер "референдуми" на окупованому донбасі та іншіх теренах України і це все так легко вкладається в голові свинособак але логіки там точно непотрібно шукати..
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04.09.2022 00:10 Ответить
А про зґвалтовану і вагітну 12-річну українку, який поп МП заборонив робити аборт, вона не розповіла. Бо якось не та картинка в дітей буде.
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04.09.2022 01:16 Ответить
4 сентября 2004 года спецназ рабZeи успешно разнёс школу а Беслане...погибло более 500 человек..из них 300 детей..хотя верить официальной мавзолейной пропаганде по этому кровавому побоищу смысла нет...
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04.09.2022 08:46 Ответить
 
 