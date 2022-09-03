Российская железная дорога должна найти до 10 тысяч добровольцев на войну в Украине. ДОКУМЕНТ
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Российская железнодорожная компания получила разнарядку найти среди своих гражданских работников до 10 тысяч добровольцев на краткосрочный контракт на войну в Украине.
Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов, сообщает Цензор.НЕТ.
Источник с Восточно-Сибирской железной дороги направил правозащитнику документ, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин установил квоту для корпораций по направлению желающих работников участвовать в войне против Украины. Квота для РЖД – 10 тысяч человек.
"Отправили мне вот такой документ. В РЖД развернули агитацию по вербовке действующих сотрудников на войну. Сохраняют за сотрудником рабочее место, но без сохранения зарплаты. План вербовки - 10 тысяч человек", - рассказал Табалов.
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Броня тільки для критичнго важливих професій, і то при умові, що твоя військова спеціальність підлягає бронюванню. Я - танкіст, і мене не можна бронювати.
продать билеты только мужскому народонаселению призывного возраста (рт 16 до 70), дождаться пассажиров, пустить поезд без остановки до Крыма или Донбасса
И так 350 раз.
+ бараны на убой будут выпрыгивать на технических остановках...
хотя...
в принципе вы правы
при полной утрамбовке и хорошей охране от побегов и 20 составов может хватить)
главное по адресу
мне следствие ведут колобки начинать?
На бой с Центральной Радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады. - Вариант текста, знакомый по песенникам конца XX века. Первоначально в первых строках упоминалась борьба не с белыми, а Центральной радой - украинским национальным правительством, так как песня сложена на Украине.
http://a-pesni.org/grvojna/narod/nachparovoz.php
Только бросить все и уходить в тайгу,пока китайцы при вырубке не найдут.
Чи якраз за "привокзальних" бомжів і мова?
Треба буде потім, коли "репарацію" начислятимемо, окремим пунктом внести "Надання послуг що-до утилізації генетичного сміття і пустої хомо-тари, що не містить ні краплі інтелекту"...
,від меча і загине! Капут залізничникам!
Чекаємо на держдумовськем'ясо)))))