Российская железная дорога должна найти до 10 тысяч добровольцев на войну в Украине. ДОКУМЕНТ

Российская железнодорожная компания получила разнарядку найти среди своих гражданских работников до 10 тысяч добровольцев на краткосрочный контракт на войну в Украине.

Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов, сообщает Цензор.НЕТ.

Источник с Восточно-Сибирской железной дороги направил правозащитнику документ, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин установил квоту для корпораций по направлению желающих работников участвовать в войне против Украины. Квота для РЖД – 10 тысяч человек.

"Отправили мне вот такой документ. В РЖД развернули агитацию по вербовке действующих сотрудников на войну. Сохраняют за сотрудником рабочее место, но без сохранения зарплаты. План вербовки - 10 тысяч человек", - рассказал Табалов.

Смотрите также: Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах. ФОТОрепортаж