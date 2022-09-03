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Российская железная дорога должна найти до 10 тысяч добровольцев на войну в Украине. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

ржд

Российская железнодорожная компания получила разнарядку найти среди своих гражданских работников до 10 тысяч добровольцев на краткосрочный контракт на войну в Украине.

Об этом сообщил руководитель правозащитной организации "Школа призывника" Алексей Табалов, сообщает Цензор.НЕТ.

Источник с Восточно-Сибирской железной дороги направил правозащитнику документ, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин установил квоту для корпораций по направлению желающих работников участвовать в войне против Украины. Квота для РЖД – 10 тысяч человек.

"Отправили мне вот такой документ. В РЖД развернули агитацию по вербовке действующих сотрудников на войну. Сохраняют за сотрудником рабочее место, но без сохранения зарплаты. План вербовки - 10 тысяч человек", - рассказал Табалов.

Смотрите также: Россиян зазывают на войну с Украиной объявлениями в детских садах, церквях и автобусах. ФОТОрепортаж

Российская железная дорога должна найти до 10 тысяч добровольцев на войну в Украине 01
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Топ комментарии
+32
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03.09.2022 21:33
+28
Ну вот, скоро и поезда в раше водить будет некому
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03.09.2022 21:40
+20
О - окочурився.
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03.09.2022 21:40
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03.09.2022 21:33 Ответить
О - окочурився.
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03.09.2022 21:40 Ответить
Z-zажмурився.)
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03.09.2022 21:47 Ответить
Вампиры Зомби Орки
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03.09.2022 21:47 Ответить
усіх на фарш, тому і короткочасова добровольча поїздка.
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03.09.2022 21:37 Ответить
В один конец 🇷🇺💩☠️
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04.09.2022 03:48 Ответить
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03.09.2022 21:40 Ответить
Ну вот, скоро и поезда в раше водить будет некому
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03.09.2022 21:40 Ответить
потом за почту расии возьмутся - них форма подходящая

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03.09.2022 22:22 Ответить
ці одразу будуть "мертва голова", не перевдягаючись

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04.09.2022 00:14 Ответить
Разница между первым и вторым контрактом уж очень незначительная. Ясно, что будут подписывать второй.
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03.09.2022 21:42 Ответить
Да, но попадут на первый
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03.09.2022 21:44 Ответить
Ещё не известно где опасней
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03.09.2022 21:46 Ответить
Тоже верно
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03.09.2022 21:48 Ответить
Второй намного стремней - склады охранять куда хаймарсы в первую очередь летят
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03.09.2022 21:48 Ответить
Наскільки я знаю, що на залізничників кругом в різних странах стоїть броня. Їх не повинні брати на війну, бо залізниця це стратегічна інфракструктура. Тільки рабсія дебільна залучає залізничників на війну.
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03.09.2022 21:43 Ответить
Я залізничник і воював ще у 2015 році.

Броня тільки для критичнго важливих професій, і то при умові, що твоя військова спеціальність підлягає бронюванню. Я - танкіст, і мене не можна бронювати.
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03.09.2022 22:07 Ответить
Вибач, я не знав, я думав, що у всіх залізничників броня.
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03.09.2022 22:14 Ответить
***** пофіг, що буде з рашкою після його смерті. Йому конче потрібен хоч якийсь військовий успіх прямо зараз.
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03.09.2022 22:09 Ответить
чай та пакет від залізниці - безкоштовно...
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03.09.2022 21:43 Ответить
набирают в железнодорожные войска, значит попрут бронепоезда
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03.09.2022 21:44 Ответить
нашли проблему
продать билеты только мужскому народонаселению призывного возраста (рт 16 до 70), дождаться пассажиров, пустить поезд без остановки до Крыма или Донбасса
И так 350 раз.
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03.09.2022 21:45 Ответить
Почему 350? Там в поездах по 28 с половиной рыл ездят?
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03.09.2022 21:49 Ответить
ну, отсев хоть какой то должен быть?
+ бараны на убой будут выпрыгивать на технических остановках...

хотя...
в принципе вы правы
при полной утрамбовке и хорошей охране от побегов и 20 составов может хватить)
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03.09.2022 21:56 Ответить
А кто спамит мои коменты и зачем? Не знаете?
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03.09.2022 22:16 Ответить
интересный вопрос
главное по адресу
мне следствие ведут колобки начинать?
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03.09.2022 22:21 Ответить
Я бы сказал - "не знаю" или вообще не ответил. Женщины...
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03.09.2022 22:23 Ответить
Украинка не может ответить "не знаю". Украинки знают ВСЕ. А если вдруг она чего-то не знает, то запудрiт вам мозги так, шо забудете о чем спрашивали.
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03.09.2022 23:12 Ответить
Вони повинні постачати рефрижератори з написом 200.
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03.09.2022 21:46 Ответить
Мы дети тех, кто выступал
На бой с Центральной Радой,
Кто паровоз свой оставлял,
Идя на баррикады. - Вариант текста, знакомый по песенникам конца XX века. Первоначально в первых строках упоминалась борьба не с белыми, а Центральной радой - украинским национальным правительством, так как песня сложена на Украине.
http://a-pesni.org/grvojna/narod/nachparovoz.php
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03.09.2022 21:51 Ответить
Они больные на голову? Еле-еле набрали полубомжей в свой так называемые третий корпус со всей кацапии, а тут хотят только с одной отрасли столько собрать. Треш....
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03.09.2022 21:51 Ответить
Партия сказала "надо"...
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03.09.2022 22:13 Ответить
Армейский корпус это от 50 тысяч голов минимум.
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03.09.2022 22:22 Ответить
И никуда они с этого паровоза не денуться!
Только бросить все и уходить в тайгу,пока китайцы при вырубке не найдут.
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03.09.2022 21:56 Ответить
Эти должны со своими вагонами-рефрежираторами ехать.
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03.09.2022 22:18 Ответить
Шо, бомжі кончилися?
Чи якраз за "привокзальних" бомжів і мова?
Треба буде потім, коли "репарацію" начислятимемо, окремим пунктом внести "Надання послуг що-до утилізації генетичного сміття і пустої хомо-тари, що не містить ні краплі інтелекту"...
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03.09.2022 22:41 Ответить
Понятно, дела на фронте идут плохо и кацапам на войне нужны "стрелочники".
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03.09.2022 22:59 Ответить
Да уж.....если это правда,то в первую очередь погонят Вохровцев РЖД))))Не думаю что кто то добровольно согласиться,к нам на погибель.Чуток может и подпишуться,там мосты и перегоны охранять.Не знаю точно сколько у рашки Военнизированной ведомственной охраны РЖД но вангую тысяч 25 не меньше.Значит будут вербовать путейцев)))Что машинист или ИТР согласиться???)))Интересно другое,место сохраняеться,а зп нет.....У нас на УЗ мобилизованным оставили и то и другое!!!По поводу брони,я железнодорожник стаж 22 года,моя структура,где я работаю все на броне!!!ДО августа была сейчас идёт продление.В тылу тоже нужно кому то работать...хотя какой тыл???Сколько уже погибло железнодорожников.......
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03.09.2022 23:14 Ответить
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03.09.2022 23:16 Ответить
В рашкі літаки не літають,тепер ще й поїзди не будуть рухатись! Всі хто до нас з мечем прийде
,від меча і загине! Капут залізничникам!
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04.09.2022 00:02 Ответить
А коли вже "рознарядка" прийде в Кремль, щоб там зібрати 10 тис "добровольців"???
Чекаємо на держдумовськем'ясо)))))
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04.09.2022 00:27 Ответить
желательно, чтобы свинопасы срочно мобилизовали на войну всех машинистов... через пару месяцев из 10 тысяч останется штук 500... а подготовка машиниста - это не баран чихнул... это дороговато... но расия свинопасно-скрепная страна и за ценой не постоит... даешь на убой 10 тысяч машинистов...
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04.09.2022 07:17 Ответить
Ж/д рабZeи покупала подшипники для вагонов и поездов у Швеции...на сегодня поставок нет...вопрос простой...когда начнут лететь под откос поезда?с учётом того что подшипников такого качества на рабZee никогда не производили...
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04.09.2022 08:41 Ответить
 
 