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Взрыв боеприпаса в Чернигове: Зеленский обратился к местным властям по всей стране

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігів

Президент Владимир Зеленский уверяет, что все виновные в взрыве в центре Чернигова будут наказаны и призывает местные власти не допустить повторения подобных случаев.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении , сообщает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, сегодня абсолютно недопустимое событие в городе Чернигов. Днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших - дети. Маленький мальчик сейчас в тяжелом состоянии в реанимации.

Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. И будут.

Смотрите также: Момент взрыва боеприпаса в Чернигове. ВИДЕО

И я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторилось", - призвал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что боеприпас сдетонировал на выставке в Чернигове. Позже в ОВА заявили, что в результате взрыва пострадали трое детей.
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Топ комментарии
+55
Якби через Чонгар на початку війни рашку не пропустили, то і Маруполь, і Херсон був би неокупованний. І скільки людей живими залишилось би.
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03.09.2022 22:07
+41
а сколько маленьких мальчиков и девочек лично ты загубил, тварь!?
и куда нам зверутися, чтобы тебя повесили?
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03.09.2022 22:03
+31
А коли буде покараний той хто здав ЗАЕС?
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03.09.2022 22:04
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А до місцевої влади Запоріжжя яких ти напризначав - ти вже звернувся? Чи ще чекаєш останній транш від реалізації розкраденої гуманітарки?
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03.09.2022 23:14 Ответить
зелені зажопінці - ви ******* всю допомогу....
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03.09.2022 23:19 Ответить
Та хто приніс, як завжди хтось зі слуг народу - тільки ці демони можуть так шкодити Україні як у свій час риги
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04.09.2022 00:05 Ответить
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04.09.2022 00:11 Ответить
В даній ситуації шукати винних потрібно к Києві --в ОП. Хто був ініціатором і натхнеником демонстративних показів розбитої техніки і зброї. Думаю,що це був зеленський. Це піар,а на піар він вчився і тільки це і може. Це не тільки піар, а і розкрадання коштів,які так потрібні ЗСУ,це відволікання народу від проблем .А в Чернігові ,можливо,і спланований теракт,на фоні недбальства і непрофесіоналізма організаторів цього заходу. Це наслідки .київських піарщиків,ака пішла і в регіони.
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04.09.2022 07:33 Ответить
Який ідіот зробив виставку бойової нерозрдяженої зброї???
Щоб виникла детонація повинен бути ініціювавший її вибух.

PS: До речі, в перших повідомленнях про цей випадок десь читав, що там якийсь пацан ненароком нажав курок повністю споядженого РПГ(?).
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04.09.2022 10:41 Ответить
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