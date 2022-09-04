Компания Мураева подтвердила, что ее приобрел друг Зеленского и спонсор "Слуг народа" Слюсарев

Компания Мураева "Східна фінансова група" отреагировала на информацию об изменении своих владельцев, а также владельцев компании "Завод "Рапид", где ООО "Східна фінансова група" выступает учредителем. Теперь ее владельцем стал друг Зеленского и спонсор "Слуг народа" Вадим Слюсарев.

Об этом говорится в релизе предприятия, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рисенко сообщил, что бизнес семьи экснародного депутата Украины Евгения Мураева переписали на Вадима Слюсарева, которого СМИ называли "одним из кураторов партии "Слуга народа" в Харьковской области" и его адвоката Елену Бардину.

В заявлении представители предприятия указывают, что предприятия не находились в собственности Евгения Мураева, он не входил в состав учредителей обществ.

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"Во-первых, указанные предприятия не были в собственности Евгения Мураева, он не входил в состав учредителей обществ. Во-вторых, ООО "Східна фінансова група" и ООО "Завод "Рапид" не подпадают под действие никаких санкций в Украине и за нее пределами, а потому не относятся к перечню активов, на которые может распространяться законодательство по конфискации имущества", – говорится в релизе компании.

При этом представители предприятия в своем заявлении не упомянули, что Евгений Мураев был директором предприятия до смены собственников.

Далее приводим статью на языке оригинала:

Крім того, Мураєв був керівником цього підприємства й в 2009-2010 роках.

У компанії заявили, що через складну військову та економічну ситуацію у Харківській області, з метою збереження робочих місць і спроможності сплачувати податки до бюджету України, попередніми власниками компаній було прийнято рішення про їхній продаж.

"Усі угоди з продажу активів харківському підприємцю Вадиму Слюсарєву укладені із дотриманням чинного законодавства України. Новий власник забезпечив успішну релокацію компаній із зон бойових дій, зберіг робочі місця, узяв на себе відповідальність за подальший розвиток підприємств, аби ми й надалі продовжували працювати на підтримку економіки нашої держави", – зауважили в ТОВ.

В підприємстві також повідомили, що підприємець Вадим Слюсарєв не має жодного стосунку до політради партії "Слуга народу", як і його бізнес-діяльність жодним чином не пов’язана з політикою чи політичними структурами", – йдеться в заяві.

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ТОВ "Східна фінансова група" за даними аналітичної системи Youcontrol змінила власників у червні 2022 року. 21 червня бенефіціарним власником зазначили Олену Бардіну, яка надавала коментарі ЗМІ як адвокатка Вадима Слюсарєва. Особисто Слюсарів у засновниках підприємства вказується трохи пізніше. До них єдиним засновником підприємства була Ольга Мураєва – мати екснардепа Євгенія Мураєва. Сам Євгеній Мураєв у грудні 2021 року ще офіційно числився директором цієї фірми.



Раніше серед засновників ТОВ "Східна фінансова група" був батько екснардепа Євгенія Мураєва – Володимир Мураєв, який помер минулого року.

Тож за даними з офіційних реєстрів серед засновників цього підприємства протягом багатьох років не було нікого окрім родини Євгенія Мураєва.

ТОВ "Східна фінансова група" співзасновником ТОВ "Завод "Рапід". Раніше серед бенефіціарів цієї фірми також була вказана мати Євгенія Мураєва – Ольга Мураєва.

"Директором ТОВ "Східна фінансова група" до грудня 2021-го офіційно був Євгеній Мураєв. А водієм – директором він був у власної матері – Мураєвої Ольги Олексіївни. Але і це не найцікавіше. Сам Євгеній Мураєв був власником цієї фірми до липня 2009-го, до початку своєї політичної кар’єри проросійського політика, яка в Україні сподіваюсь вже скінчилась. Потім офіційно фірма належала його батьку – Мураєву Володимиру, який помер в 2021 році. І, вибачте за юризм, але спадкоємців за законом у Володимира Мураєва було двоє – його син Мураєв Євгеній Володимирович і дружина Ольга Мураєва, на яку врешті-решт фірму знову і оформили. Так що, ніяких інших власників у цієї фірми окрім родини Мураєвих ніколи і не було, але він не мав до неї жодного відношення, лише водієм – директором за зарплату працював) Ви ж нічого іншого не подумали, правда?

"По-друге, ТОВ "Східна фінансова група" і ТОВ "Завод "Рапід" не підпадають під дію жодних санкцій в Україні та за її межами, а тому не належать до переліку активів, на які може поширюватися законодавство щодо конфіскації майна". А от це найголовніше питання. ЧОМУ? Чому активи родини проросійського політика, який згідно з даними купи розвідок, повинен був стати рашистським гауляйтером окупованої частини України, НЕ підпадають під дію жодних санкцій? І тепер жодної іронії.

Шановне РНБО, чому активи родини Євгенія Мураєва не підпали під дію жодних санкцій в Україні? Як так трапилось, що прес-служба фірми, яка апріорі повинна бути під санкціями, так знущально пише це у вересні 2022-го? Може треба їм на це питання все ж таки відповісти?

"Усі угоди з продажу активів харківському підприємцю Вадиму Слюсарєву укладені із дотриманням чинного законодавства України" - ну ок. Тут нас ніхто і на йоту не спростовує. Цікаве виходить спростування.

"Наостанок там зауважили, що відомості про нібито виїзд Вадима Слюсарєва на ПМП до країни-агресора не відповідають дійсності. "Ця неправдива інформація, поширена із посиланням на якихось російських митників, вже неодноразово спростовувалася. І окремим спікерам аж ніяк не робить честі той факт, що вони й надалі пробують ширити маніпуляції на цю тему" - а як саме ця інформація спростовувалась?

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Шановна ТОВ "Східна фінансова група" та їх прес-служба, розумієте, перш ніж писати, що ця інформація неправдива, треба встановити, яка ж є правдивою. Тому щоб це встановити, надайте будь-ласка офіційну відповідь на два простих питання:

- Коли саме і в яку країну світу виїхав з України ваш засновник Вадим Слюсарєв в лютому 2022 року?

- В якій країні світу знаходився Вадим Слюсарєв з лютого по вересень 2022 року і в якій країні світу він знаходиться в даний момент?

Заздалегідь дякую за надання офіційної відповіді та офіційних документів на підтвердження вашої відповіді", - зазначає юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.







Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєва було обрано до політради "Слуги народу" в березні 2021 року.

Слюсарєв отримав звання генерала за Януковича в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає до Криму до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.

Згодом виявилося, що за останні три роки Вадим Слюсарєв літав літаком з Російської Федерації 20 разів. І плюс один раз їздив поїздом. Крім того, 2018-го Слюсарєв літав до Криму і назад 4 рази, а 2017-го Слюсарєв був у Криму 5 разів.

На початку червня 2021 року член політичної ради партії "Слуга народу" Вадим Слюсарєв потрапив до бази сайту "Миротворець". За даними сайту, Слюсарєв намагався легалізувати окупацію Криму і займався там комерційною діяльністю, а також брав участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території.

Тоді ж експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність члена політради "Слуга народу" Вадима Слюсарєва до контрабандних схем на українсько-російському кордоні: "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області".

Згодом, розслідування Kyiv Post і OCCRP встановило, що компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки. В руках журналістів опинилися документи румунської митниці. Жодної реакції партії "СН", РНБО та СБУ на це розслідування не було.

У березні 2022 року з'ясувалося, що член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. За даними російської прикордонної служби 18 лютого Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання".

У вересні 2022 року стало відомо, що бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв.