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Новости Политика Украины
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имущество (330) Мураев (136) Слуга народа (2547) Слюсарев Вадим (10)

Компания Мураева подтвердила, что ее приобрел друг Зеленского и спонсор "Слуг народа" Слюсарев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

слюсарєв

Компания Мураева "Східна фінансова група" отреагировала на информацию об изменении своих владельцев, а также владельцев компании "Завод "Рапид", где ООО "Східна фінансова група" выступает учредителем. Теперь ее владельцем стал друг Зеленского и спонсор "Слуг народа" Вадим Слюсарев.

Об этом говорится в релизе предприятия, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, ранее юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рисенко сообщил, что бизнес семьи экснародного депутата Украины Евгения Мураева переписали на Вадима Слюсарева, которого СМИ называли "одним из кураторов партии "Слуга народа" в Харьковской области" и его адвоката Елену Бардину.

В заявлении представители предприятия указывают, что предприятия не находились в собственности Евгения Мураева, он не входил в состав учредителей обществ.

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"Во-первых, указанные предприятия не были в собственности Евгения Мураева, он не входил в состав учредителей обществ. Во-вторых, ООО "Східна фінансова група" и ООО "Завод "Рапид" не подпадают под действие никаких санкций в Украине и за нее пределами, а потому не относятся к перечню активов, на которые может распространяться законодательство по конфискации имущества", – говорится в релизе компании.

При этом представители предприятия в своем заявлении не упомянули, что Евгений Мураев был директором предприятия до смены собственников.

Компания Мураева подтвердила, что ее приобрел друг Зеленского и спонсор Слуг народа Слюсарев 01

Далее приводим статью на языке оригинала:

Крім того, Мураєв був керівником цього підприємства й в 2009-2010 роках

У компанії заявили, що через складну військову та економічну ситуацію у Харківській області, з метою збереження робочих місць і спроможності сплачувати податки до бюджету України, попередніми власниками компаній було прийнято рішення про їхній продаж.

"Усі угоди з продажу активів харківському підприємцю Вадиму Слюсарєву укладені із дотриманням чинного законодавства України. Новий власник забезпечив успішну релокацію компаній із зон бойових дій, зберіг робочі місця, узяв на себе відповідальність за подальший розвиток підприємств, аби ми й надалі продовжували працювати на підтримку економіки нашої держави", – зауважили в ТОВ.

В підприємстві також повідомили, що підприємець Вадим Слюсарєв не має жодного стосунку до політради партії "Слуга народу", як і його бізнес-діяльність жодним чином не пов’язана з політикою чи політичними структурами", – йдеться в заяві.

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Компания Мураева подтвердила, что ее приобрел друг Зеленского и спонсор Слуг народа Слюсарев 02

ТОВ "Східна фінансова група" за даними аналітичної системи Youcontrol змінила власників у червні 2022 року. 21 червня бенефіціарним власником зазначили Олену Бардіну, яка надавала коментарі ЗМІ як адвокатка Вадима Слюсарєва. Особисто Слюсарів у засновниках підприємства вказується трохи пізніше. До них єдиним засновником підприємства була Ольга Мураєва – мати екснардепа Євгенія Мураєва. Сам Євгеній Мураєв у грудні 2021 року ще офіційно числився директором цієї фірми.

Раніше серед засновників ТОВ "Східна фінансова група" був батько екснардепа Євгенія Мураєва – Володимир Мураєв, який помер минулого року.

Тож за даними з офіційних реєстрів серед засновників цього підприємства протягом багатьох років не було нікого окрім родини Євгенія Мураєва.

ТОВ "Східна фінансова група" співзасновником ТОВ "Завод "Рапід". Раніше серед бенефіціарів цієї фірми також була вказана мати Євгенія Мураєва – Ольга Мураєва.

"Директором ТОВ "Східна фінансова група" до грудня 2021-го офіційно був Євгеній Мураєв. А водієм – директором він був у власної матері – Мураєвої Ольги Олексіївни. Але і це не найцікавіше. Сам Євгеній Мураєв був власником цієї фірми до липня 2009-го, до початку своєї політичної кар’єри проросійського політика, яка в Україні сподіваюсь вже скінчилась. Потім офіційно фірма належала його батьку – Мураєву Володимиру, який помер в 2021 році. І, вибачте за юризм, але спадкоємців за законом у Володимира Мураєва було двоє – його син Мураєв Євгеній Володимирович і дружина Ольга Мураєва, на яку врешті-решт фірму знову і оформили. Так що, ніяких інших власників у цієї фірми окрім родини Мураєвих ніколи і не було, але він не мав до неї жодного відношення, лише водієм – директором за зарплату працював) Ви ж нічого іншого не подумали, правда?

"По-друге, ТОВ "Східна фінансова група" і ТОВ "Завод "Рапід" не підпадають під дію жодних санкцій в Україні та за її межами, а тому не належать до переліку активів, на які може поширюватися законодавство щодо конфіскації майна". А от це найголовніше питання. ЧОМУ? Чому активи родини проросійського політика, який згідно з даними купи розвідок, повинен був стати рашистським гауляйтером окупованої частини України, НЕ підпадають під дію жодних санкцій? І тепер жодної іронії.

Шановне РНБО, чому активи родини Євгенія Мураєва не підпали під дію жодних санкцій в Україні? Як так трапилось, що прес-служба фірми, яка апріорі повинна бути під санкціями, так знущально пише це у вересні 2022-го? Може треба їм на це питання все ж таки відповісти?

"Усі угоди з продажу активів харківському підприємцю Вадиму Слюсарєву укладені із дотриманням чинного законодавства України" - ну ок. Тут нас ніхто і на йоту не спростовує. Цікаве виходить спростування.

"Наостанок там зауважили, що відомості про нібито виїзд Вадима Слюсарєва на ПМП до країни-агресора не відповідають дійсності. "Ця неправдива інформація, поширена із посиланням на якихось російських митників, вже неодноразово спростовувалася. І окремим спікерам аж ніяк не робить честі той факт, що вони й надалі пробують ширити маніпуляції на цю тему" - а як саме ця інформація спростовувалась?

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Шановна ТОВ "Східна фінансова група" та їх прес-служба, розумієте, перш ніж писати, що ця інформація неправдива, треба встановити, яка ж є правдивою. Тому щоб це встановити, надайте будь-ласка офіційну відповідь на два простих питання:

- Коли саме і в яку країну світу виїхав з України ваш засновник Вадим Слюсарєв в лютому 2022 року?

- В якій країні світу знаходився Вадим Слюсарєв з лютого по вересень 2022 року і в якій країні світу він знаходиться в даний момент?

Заздалегідь дякую за надання офіційної відповіді та офіційних документів на підтвердження вашої відповіді", - зазначає юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.

Компания Мураева подтвердила, что ее приобрел друг Зеленского и спонсор Слуг народа Слюсарев 03
Компания Мураева подтвердила, что ее приобрел друг Зеленского и спонсор Слуг народа Слюсарев 04
Компания Мураева подтвердила, что ее приобрел друг Зеленского и спонсор Слуг народа Слюсарев 05

Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєва було обрано до політради "Слуги народу" в березні 2021 року.

Слюсарєв отримав звання генерала за Януковича в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає до Криму до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.

Згодом виявилося, що за останні три роки Вадим Слюсарєв літав літаком з Російської Федерації 20 разів. І плюс один раз їздив поїздом. Крім того, 2018-го Слюсарєв літав до Криму і назад 4 рази, а 2017-го Слюсарєв був у Криму 5 разів.

На початку червня 2021 року член політичної ради партії "Слуга народу" Вадим Слюсарєв потрапив до бази сайту "Миротворець". За даними сайту, Слюсарєв намагався легалізувати окупацію Криму і займався там комерційною діяльністю, а також брав участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території.

Тоді ж експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність члена політради "Слуга народу" Вадима Слюсарєва до контрабандних схем на українсько-російському кордоні: "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області".

Згодом, розслідування Kyiv Post і OCCRP встановило, що компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки. В руках журналістів опинилися документи румунської митниці. Жодної реакції партії "СН", РНБО та СБУ на це розслідування не було.

У березні 2022 року з'ясувалося, що член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. За даними російської прикордонної служби 18 лютого Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання".

У вересні 2022 року стало відомо, що бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв.
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Топ комментарии
+61
зеЛя барыжный подонок!
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04.09.2022 00:29
+52
Помню сколько было воя (Свинарчуки,липецкая фабрика и т.д.), а что по этой теме нам расскажет единый зеленый марафон?
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04.09.2022 00:45
+51
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04.09.2022 01:50
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Ето той, хто до Криму постійно їздив?
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04.09.2022 00:29 Ответить
🤢🤬ZEЙЛО - ЦИНИЧНЫЙ НАГЛЫЙ ОБОРОТЕНЬ‼️ СПРУТ КОШЕР-НОСТРЫ ,похлеще сицилийской мафии Во время кровавейшей войны воровать в три глотки ДАЖЕ НЕ ПОСТЕСНЯЛСЯ ВИЛЛУ В Италии СДАТЬ РАШИстам , на это у него время нашлось , а ХИТРСДЕЛАННЫЕ хламидии , КАЛАМОЙШИ Дерьмаки татаровым ШЕФИРЫ ПИКАЛОВЫ И ТРИ КОПЕЙКИ НЕ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ДЛЯ ЗСУ‼️
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04.09.2022 09:27 Ответить
«Хороший вид, влиятельные соседи»: крымская квартира жены Зеленского

https://ru.krymr.com/a/kvartira-v-krimu-eleni-zelenskoy/29942983.html

"Зеленские исправно оплачивают ЖКХ под Ялтой": что известно о VIP-жилье семьи президента в Крымунного "правительства" Крыма Сергей Аксенов 27 февраля заявил в эфире телеканала "Россия 24", что семья президента Украины Владимира Зеленского платит деньги местным службам за обслуживание своего имущества на полуострове.

https://focus.ua/politics/476098-zelenskie-ispravno-oplachivayut-zhkh-pod-yaltoj-chto-izvestno-o-vip-zhile-semi-prezidenta-v-krymu
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04.09.2022 11:29 Ответить
зеЛя барыжный подонок!
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04.09.2022 00:29 Ответить
А я і не сумнівався , що саме так сталося із компанією колаборанта
Мураєва 😠
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04.09.2022 00:30 Ответить
***** мне это знать с зарплатой в 10к?
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04.09.2022 00:33 Ответить
Хотя бы для того, чтобы хоть немного понимать, кто у тебя киздит остальные 50 тыс. и на следующих выборах голосовать головой, а не дупой.
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04.09.2022 09:07 Ответить
В нього дві дупи. Думати нема чим.
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04.09.2022 09:51 Ответить
І обидві "рєзіновиє"
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04.09.2022 15:06 Ответить
Голосуй, не голосуй все равно...
На прошлых выборах относительную прозрачность обеспечил - Аваков. Хотя заявленная численность населения была нереальная, по хлебной формуле и половины от нее не было.
А на будущих выборах учитывая, что Зелёное сконцентрирует власть и деньги, военное положение и массовую эмиграцию, результаты совершенно предсказуемы. Порошок давно уже не конкурент из за пары тонн реального компромата на него.
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04.09.2022 10:21 Ответить
"Порошок давно уже не конкурент из за пары тонн реального компромата на него"

И чего ж тогда властть ЗЄ его до сих пор не посадила при наличии тонн РЕАЛЬНОГО компромата?

То ли компромат нереальный, то ли ЗЄ сам по уши в компроматах
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04.09.2022 11:35 Ответить
Намного выгоднее его контролировать. Попытка посадить приведет к консолидации стронников и увеличению финансирования ботоферм и добробатрв Порошка.
Естественно компромата на Зелёное уже больше чем на Порошка. Но особенность украинской политики в том, что оппозиция не имеет ни одного эффективного способа реализовать компромат на власть. Этим в свое время пользовался и Порошок.
Остаётся майдан или военный переворот. И то и другое требует безоговорочной поддержки западными партнёрами, но тут как раз ситуация однозначная - Порошка слили. Поэтому и "не часы"
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04.09.2022 11:48 Ответить
Зесрань, ти дійсно такий тупорилий, чи просто робота така?
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04.09.2022 11:52 Ответить
Думаю, что противопоставление зебилов порохоботам к следующим выборам будет неактуально.
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04.09.2022 11:53 Ответить
Очень может быть, хотя сейчас все ещё актуально, как видим.
А какие ваши прогнозы ?
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04.09.2022 13:43 Ответить
Дам после победы. Во время войны выборы не проводятся. Но присмотритесь к тем (почти патриотам), кого спонсирует Ахметка. С этой стороны потом возможны сюрпризы.
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04.09.2022 19:40 Ответить
ПНХ , ГЕБНЯВОЕ , голусуй за "РЕЗИНОВУЮ ЖОПУ" , кого интересует мнение амёбы 🦠 🇷🇺💩⁉️
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04.09.2022 14:24 Ответить
По этой причине в греческих демократических полисах право голоса имели только те, кто мог его защитить и кому было что защищать.
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04.09.2022 10:35 Ответить
Сдрыстнул 🤢💩🤖членограя , как твои кашевой, пикалов , сиди не вякай , прошли ваши времена Следующим президентом будет Генерал Сергей Кривонос
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04.09.2022 14:29 Ответить
Українці це феномен! Країною здебільшлго правили і правлять зрадники, колаборанти і агентураа ********* ... Але Україна стоїть ще і насипає кацапським і білокацапським фашистам
Якби українцям вдалося вибороти собі національну владу стати так би мовити мажоритарними тримачами влади, зруйнувати олігархію, запровадити інститут негромадянства, народ став би найбагатшим народом у світі і фінансово і духовно
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04.09.2022 00:41 Ответить
Люмпен
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04.09.2022 07:59 Ответить
Такого не було навіть у Франції під час режиму Віші 1940 р.
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04.09.2022 06:55 Ответить
Проблема лише в одному слові - якби.
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04.09.2022 09:24 Ответить
А шо так можно было! Даже при Яныке как то прятолись!
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04.09.2022 00:41 Ответить
Помню сколько было воя (Свинарчуки,липецкая фабрика и т.д.), а что по этой теме нам расскажет единый зеленый марафон?
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04.09.2022 00:45 Ответить
скаже що самі дурні....а скумбрія апо 9...
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04.09.2022 01:07 Ответить
Не преувеличивайте -скумбрия по 8
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04.09.2022 11:47 Ответить
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04.09.2022 01:50 Ответить
1000% в точку!
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04.09.2022 02:10 Ответить
Та да, там ротяки не закриваються. Не жруть, а безперестанно заливають в горлянку народну кров.
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04.09.2022 09:38 Ответить
У них вчитель гарний. Бездонна прірва бабломойський.
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04.09.2022 10:09 Ответить
да там у зелёных столько проплаченных ораторов что и ботофермы заводить не нужно , говорящих голов в последнее время развелось как тараканов , и все обязательно должны упомянуть Порошенко , посмотрите что происходит на ю-тюбе , от ,, специалистов,, карт таро до так называемых ,, военных аналитиков,, , один Жданов чего стоит , он в трех последних своих АНАЛизов откровенно рассказывает методичку о том , что война началась из-за Порошенко , про минские соглашения , про сдачу юга , про воровство в армии и тд, и во всем этом виноват ни кто иной как Порошенко , зеленые тратят миллионы на брехню и подкуп , и все ради борьбы с попередниками .
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04.09.2022 12:57 Ответить
Все як завжди ...передел...
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04.09.2022 00:47 Ответить
"Все як завжди" у кого? Призвіща, будь ласка.
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04.09.2022 10:10 Ответить
А кто это сделал? Ты же за это голосовал?
Чтобы ты понимал весь масштаб п-ца, сообщу, что "велике крадивныцтво" и сейчас продолжается. Краны частных компаний стоят, а развязка (которая сейчас и нах не нужна) строится. И даже плакатик (Велике будівництво - програма президента) обновили.
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04.09.2022 02:08 Ответить
Надо было 1250 дней наза об этом думать, а не скакать в пароксизме победного экстаза. А теперь лютый ****** уже наступил - 241 депутат ВР от фракции СН, группировок "довіра", "майбах" и прочих созданных на руинах ОПЗЖ, проголосовали за возвращение великого крадівництва. Деньги из нищего украинского бюджета перераспределены с ВСУ на дороги. А шоб вам до сих пор по прошествию 1250 дней было не понятно шо ****** давно наступил - то для этого вам отключили трансляции заседаний ВР, которые не покажут вам даже в записи. Зато включили зелемарафон.
А итог идиотизма - на табло:

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04.09.2022 02:58 Ответить
Почему мы это терпим?
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04.09.2022 07:20 Ответить
Да і пачєму ?
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04.09.2022 08:02 Ответить
Бо ті, які "МиБаригуСмели,МиКлоунаСметемЕслиПАйдетЧтоТоНеТак", 73 відсоткові сметуни, виявились сцикливим лошйьом.
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04.09.2022 10:16 Ответить
это издержки демократии, когда к выборам центральной власти допущены все. Поэтому в политической жизни страны всегда сильно будет ощущаться влияние антиинтеллектуализма. Антиинтеллектуализм создал ложное представление, что демократия - это когда «моё незнание равноценно твоему знанию».
Но за право выбора надо расплачиваться ответственностью. Бомбоубежища сейчас ищут все, независимо от голосования в 19-м. И на фронтах то же самое. Попробуйте поговорить с любым представителем "прастова наріта", и он быстро вам "докажет", что его незнание (невежество) равноценно Вашему знанию. Мы в нашем обществе всячески культивируем безответственность за результат своего выбора, потому что не ценим само обладание правом выбора. У наріта пока нет понимания, что за обладание этим правом выбора надо расплачиваться ответственностью. Не умеешь расплачиваться - не выбирай. И прямо сейчас мы уже платим за избрание зеленского.
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04.09.2022 12:20 Ответить
Тогда почему выкинули Януковоща? Его тоже выбрали большенством голосов и должны были бы, по Вашей логике, честно розплачиваться всю его каденцию. Но нет. Его выкинули из кресла президента. Чем Лохбонэвтик отличается от Януковоща? При том, шо ЗЕвлада - откровенные враги и воры, до которых Овощу ещё расти и расти? К тому же половине сидящих на Банковой грозит статья за дэржраду, но мы, как те пресловутые овцы, только мукаем на ,,Цензоре"
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05.09.2022 04:47 Ответить
Бо війна, бо не втік, бо проголосували за все це.
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04.09.2022 13:08 Ответить
Мы голосовали и за Яныка и где он щас?
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05.09.2022 04:48 Ответить
Яник - янгол і Ціцерон порівнюючи з Зелею, але зелені покидьки занадто лицемірні і хитрі, взяли практично все під контроль, а війна їм дозволяє закручувати гайки ще більше, тому так не буде просто.
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05.09.2022 11:15 Ответить
Це повний треш! Конфіскувати й годі. Ми бачимо, як корупція підірвала рашу внутрішньо, що відлунало на їх боєвих діях. Не требо повторювати помилки. Мураєв- зрадник, а цей «представник Зеленського» це латентний прихильник Кремля, або кому мураєв не буде довіряти свій мотлох. Хай Зеленський розбереться зі « своїми» представниками.
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04.09.2022 01:47 Ответить
граб награбоване
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04.09.2022 08:04 Ответить
война - самое подходящее время для зеко-манды, что бы срать в головы населения, пока граждане заняты делом.
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04.09.2022 01:54 Ответить
Почему в других государствах людям удается доверять властям? В США часть населения демократам доверяет, другая часть республиканцам и както живут "дружно" и сообща)
У нас же власть всегда против народа и мы тоже както живем, но не дружно и не сообща.
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04.09.2022 02:32 Ответить
Повний пісдьож. Неодноразово чув від американців у приватних розмовах про недовіру до влади.
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04.09.2022 06:59 Ответить
Давно вони вже не живуть дружно і спільно з приходом до влади Трампа, республіканці ненавидять демократів і з такою ж точністю навпаки, Трамп вивчився у Путіна як розділяти народ, щоб прийти до влади.
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04.09.2022 09:29 Ответить
Зелені ненажерливі пацюки
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04.09.2022 04:49 Ответить
а что... дон как дыркин, отлюбленный горным ишаком, готовит себе отход... так может пора уже и щенезовсимвтик подумать об этом...
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04.09.2022 05:00 Ответить
Как в пословице : скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
Хотя, найвелычнишый никогда умом не блистал, он всего лишь клоун, и чтение книг - не его занятие, кроме идиотских высеров со сцены 95 квартала, бубочка явно не читал.
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04.09.2022 06:52 Ответить
​​🏛️Когда депутаты партии Порошенко (Гончаренко, Арьев, Федына и КО) подали законопроект о лишении депутатских мандатов депутатов из распущенной фракции ОПЗЖ, реакцией экспертного сообщества были смех и курьезы. Но вот, Офису президента сейчас не до смеха.

😨Для Офиса президента Украины принятие законопроекта Гончаренко будет обозначать полную катастрофу.

📊Последние голосования четко подствердили то, о чем мы писали еще в мае текущего года. Реальное президентское большинство составляет 178 депутатов из которых собственно "приСлуг" всего 160. А вторая по численности фракция монобольшинства, это ПМЖ (Партия за Мир и Жизнь), т е бывшие ОПЗЖ. Судя по последним голосованиям, без экс-ОПЗЖ президентское монобольшинство больше не собирается.

🤔Ничего удивительного. Денег для стимулирования голосов у власти все меньше и меньше. А законопроекты президентское монобольшинство принимает такие (закон о медиа например), что часть депутатов стараются дистанцироваться от власти любой ценой. Особенно это касается выходцев из грантовых структур, которые понимают, за такое им не оправдаться никогда.

😎И вот теперь представте на секунду, что законопроект Гончаренко поставят на рассмотрение большинством голосов. Нереально? А вот политтехнологи ОП так не считают. Они всерьез боятся, что за лишение мандатов депутатов ОПЗЖ проголосует... часть депутатов "Слуги народа".

💰Вероятность достаточно высока. То, что многие депутаты "приСлуги" просто продажны, известно давно. А теперь представьте, что деньги за голосование им занесет Петр Порошенко? Например, соберет крупных бизнесменов, обиженных властью и предложит скинуться на круг? И представьте, что еще часть депутатов "приСлуги" бросятся голосовать просто чтобы поучавствовать в расправе над ОПЗЖ с имиджевой целью?

🤕Для ОП это будет конец всему. Голоса за важные законопроекты он больше не наберет. Придется идти на поклон либо к Юлии Тимошенко (а это очень дорого) либо к Петру Порошенко (а тут придется начинать с включения в кабельные сети телеканалов "Прямой", "5-й" и "Эспрессо").

🤷🏻‍♂️Офис президента не даром бросился принимать законы граничащие с диктаторскими. Власть ускользает у них из рук.
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04.09.2022 07:04 Ответить
Нічого не сталося! Все нормально!
Просто в наступні вибори укрАінци оберуть собі президентом пса Патрона.
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04.09.2022 07:18 Ответить
Від нього буде більше користі ніж від зеленого лайна.
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04.09.2022 09:32 Ответить
інакше не могло і бути
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04.09.2022 07:52 Ответить
в Україні нема Президента..(((, є легітимний диктор ******** новин:
якого обрали обдурені, наївні або ватні 73%,
який нічого не вирішує,
якому "папікі" подарували театр одного актора - нехай дрібна людинка втішає своє велике Его
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04.09.2022 08:01 Ответить
оплески
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04.09.2022 11:55 Ответить
Своїм все а ворогам решта!!!
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04.09.2022 08:22 Ответить
ми вже трішки бачимо, а з часом побачимо все те зелене гамно,
в яке ці ******** перетворили Українську мрію про європейський шлях розвитку країни.
і не вірю ні грамульки що вони хочуть закінчити війну
бо кінець війни, це початок кінця зеленим підарасам
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04.09.2022 09:15 Ответить
это Бардина или другая?
АДВОКАТ БАРДИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Адреса:

01034, Київ обл., Шевченківський р-н., вул. Володимирська 48 А, квартира 9

Мобільний:

+38(097)413-81-07
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04.09.2022 09:18 Ответить
Виборці клоуна в такі новини не заглядають. Їм марафон від блазня як щоденна спільна молитва...
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04.09.2022 09:24 Ответить
"молодец" Оманский, бенин Нарко-Ослик, каждый день доказывает, что ЗЕБилы это биомусор, ни чем ни отличающийся от ватных дегенератов....
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04.09.2022 09:35 Ответить
Вибачте, що цитую фразу з російського фільму "Це вам не мелочь по кишенях тирити", тут апетити зовсім інші.
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04.09.2022 09:38 Ответить
А кто фактический владелец? Коломойский или Зеленский ?
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04.09.2022 09:41 Ответить
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04.09.2022 10:18 Ответить
Всьо, Зєля. Тікай з країни доки не пізно. Бо скоро Майдан.
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04.09.2022 10:19 Ответить
Венгрией к примеру командует не Орбан и прочие Сиярто..,а давний агент СВР рабZeи ещё со времён распада совка Семён Могилевич..без его согласия Венгрия боится даже пукнуть в сторону мавзолейных хмырей...по факту типа скрытый презедент Венгрии...як кажуть на концлагере Мацковии ...Смотрящий
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04.09.2022 10:21 Ответить
Сёма Могилевич - киевский еврей, друг ***** и Люли.
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04.09.2022 11:06 Ответить
так это хорошо всего арестовать счета Мураева и его самого.
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04.09.2022 10:36 Ответить
ВАДИМ СЛЮСАРЕВ: ЗЕЛЕНЫЕ КОРИДОРЫ УКРАИНСКОЙ КОНТРАБАНДЫ. ЧАСТЬ 1
Объявленная Зеленским война с олигархами и контрабандистами может оказаться очередным спектаклем для наивных избирателей, за кулисами которого происходит большой передел схем и потоков в пользу коррупционного окружения президента. Свидетельством этого является отсутствие в санкционном списке многих известных «таможенных князьков», таких как харьковский генерал-пограничник Вадим Слюсарев, а также тесно связанные с ним бывший замглавы Службы внешней разведки Сергей Трегубенко и скандальный Илья Павлюк......



https://skelet.info/vadim-slyusarev-zelenye-koridory-ukrainskoj-kontrabandy-chast-1/
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04.09.2022 10:37 Ответить
Секрет «близорукости» СНБО очень прост:
вся троица принадлежит к т.н. «теневому штабу» Зеленского и партии «Слуга народа». Она обеспечивала им победу на выборах 2019-го года в нескольких областях Украины путем «договорняков» с местными коррупционерами и финансированием избирательных компаний из «черных касс».

Так что украинцы, в большинстве своем голосовавшие тогда за персонаж Василия Голобородько, не знали, что их кандидата массово поддерживают коррупционеры «второй гильдии», очень желавшие подвинуть своих конкурентов из окружения Порошенко и стать первыми. И им это удалось! Теперь вокруг нового президента тесно сплотились новые «решалы», новые «схемщики» и «смотрящие», которые сами же подают ему списки тех, кого государство должно «прессовать» в рамках «борьбы с коррупцией» …

https://skelet.info/vadim-slyusarev-zelenye-koridory-ukrainskoj-kontrabandy-chast-1/
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04.09.2022 10:42 Ответить
СЛЮСАРЕВ ВАДИМ: ЗАЧЕМ КОНТРАБАНДИСТ ЛЕТАЕТ В МОСКВУ И ПРИЧЁМ ТУТ «СЛУГИ НАРОДА». ЧАСТЬ 2

Вадим Слюсарев, вместе с массой других коррупционеров, решил сделать ставку на новую политическую силу, которая бы убрала со сцены команду Порошенко.
Сначала он попробовал поставить на еще популярного и перспективного тогда Евгения Мураева.

Вадим Слюсарев фактически стал координатором теневого штаба «Зе!Команды» в Харькове, подтянув в неё всех своих друзей-коррупционеров. Через Сушко он и вышел на самого Зеленского, который вряд ли не знал о скандальном прошлом генерала-пограничника.

Об этом было нетрудно понять по очень нервной реакции Зеленского на вопрос журналиста «Радио Свобода» о Слюсареве.

Успешно прошедшие для Зеленского президентские выборы в Харькове, так сказать, укрепили доверие к руководству тамошних штабов, и Слюсарев получил возможность отличиться еще и на внеочередных парламентских. Тогда ему удалось провести под зелеными знаменами и своих людей, и помочь пройти людям, связанным с Аваковым - который, конечно же, остался за это должным своему старому знакомому....

https://skelet.info/vadim-slyusarev-zelenye-koridory-ukrainskoj-
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04.09.2022 10:46 Ответить
gorlis-gorsky всегда оперативно и честно о предательстве:

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3893635.html
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04.09.2022 11:08 Ответить
цензурних слів нема. ми маємо внутрішнього ворога, страшнішого за пуйла, бо він дуже майстерно маскується мсалюючись під патріота!
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04.09.2022 11:17 Ответить
Так було завжди , проблема України в тому, що правильні слова говорять неправильні люди.
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05.09.2022 06:22 Ответить
...Ну а когда его маненечко того,
Тады узнали мы всю правду про него... (с)
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04.09.2022 11:41 Ответить
Для желающих видеть и слышать все было известно изначально
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04.09.2022 11:42 Ответить
Труффальдино из Бергамо Кривого Рога- слуга двух господ
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04.09.2022 13:05 Ответить
воно було й залишається "слугою кремля"... ниций, підлий, антиукраїнський чмоня все своє жалюгідне життя зневажав незалежну Україну та українство, а все москальське любив та перед ним плазував. про таку ватну промоскальську мерзоту замість справжнього українського Президента, кремль мріяв всі 30 років нашої Незалежності...
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04.09.2022 13:16 Ответить
Друзі в зеленського кличуть росіян щоб його вбити і звйняти йогомісце а він дає їм змогу збагатитися переписуючи майно в Україні в нього все добре з головою?
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04.09.2022 12:05 Ответить
Тепер зрорзуміло як Зе клоун виграв вибори президента у 2019 му - він знюхався з полукримінальними колами (бивші риги Януковоща, рюкзаковці) всієї України які підігнали йому біля 20 % голосів, а може і більше
То б то Зе клоун протизаконно обраний президент у якомусь сенсі
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04.09.2022 14:02 Ответить
Зе - ПІШОВ НАФІГ, Порох президент
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04.09.2022 14:04 Ответить
Извините кто когда что украл разбираться надо после в мирное время не сейчас,иначе у Украины будет Путин президентом и все вопросы отпадут
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04.09.2022 14:31 Ответить
Ну почему -то же ЗЄ чморит Пороха беспрестанно в военное время при этом призывая к єдности.
А Порох в это время постоянно помогает армии и не ноет

Заменить одного преза на другого, при желании, можно очень быстро. Есть нормальные кандидатуры, патриоты и при этом умные люди.Как раз именно в военное время это надо сделать быстро.
И никакой Путенг ничего не сделает.Ибо, если у нас главнокомандующий "что он есть, что его нет", в ВСУ ничего не изменится. Наши воины будут продолжать свое дело

Язву лечат, не дожидаясь, когда она станет прободной
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04.09.2022 18:06 Ответить
Ачётакова,пля...? Кому війна,а кому і мати рідна...
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04.09.2022 14:39 Ответить
Війна і революція це найкращий час для перерозподілу власності. Ну звісно тільки для тих, хто в долі і в тємє. Нічого дивного в тому, що з разрекламованого зе командою вилучення коштів російських олігархів, які встроєні в путінську вертикаль, насправді отримався пшик.Просто прийшли рєшали від Зєлі і запропонували "дах" для російських вбивць. І тепер гроші з України як йшли Путіну на війну так і йдуть, але від них свій шматок відкусив Зєля. Так що в кожному патроні, снаряді і ракеті, які прилітають з тієї сторони ж і доля нашого президента.
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04.09.2022 15:03 Ответить
Какой Слюсарев!!! Приобрёл это всё через подставвных лиц, зеленский!! Я ничутть не удивлюсь если после 2024 года когда его вышвырнут с треском с президентского кресла, его окажется что его богатсва будут не меньше чем сейчас у Путина!! Все слуги народа ворюги и бандюганы ..Особенно жидяры -ворюги Арахамии , Ермаки , и прочие..
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04.09.2022 16:45 Ответить
Хто б сумнівався.
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04.09.2022 16:55 Ответить
 
 