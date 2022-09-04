США не питают надежд, что Путин готов закончить войну в Украине, - Белый дом

США не питают надежд, что президент РФ Владимир Путин готов покончить с войной в Украине.

Об этом спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь", передает Цензор.НЕТ.

"Это не война с США, это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев", - констатировал Кирби.

Комментируя высказывания российских представителей власти о том, что снабжение Западом оружия Украине только затягивает конфликт, Кирби сказал: "Этот конфликт затягивает желание Путина продолжать его".

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"Он (Путин. – Ред.) мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта. Конечно, Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего. Очевидно, что в последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в этом. Но Путин мог бы завтра закончить эту войну, даже без переговоров, если бы просто вывел войска из Украины и признал ее суверенитет", - подчеркнул Кирби .