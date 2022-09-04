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США не питают надежд, что Путин готов закончить войну в Украине, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кірбі

США не питают надежд, что президент РФ Владимир Путин готов покончить с войной в Украине.

Об этом спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь", передает Цензор.НЕТ.

"Это не война с США, это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев", - констатировал Кирби.

Комментируя высказывания российских представителей власти о том, что снабжение Западом оружия Украине только затягивает конфликт, Кирби сказал: "Этот конфликт затягивает желание Путина продолжать его".

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"Он (Путин. – Ред.) мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта. Конечно, Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего. Очевидно, что в последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в этом. Но Путин мог бы завтра закончить эту войну, даже без переговоров, если бы просто вывел войска из Украины и признал ее суверенитет", - подчеркнул Кирби .
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Топ комментарии
+16
Кирби, вы бы хоть рашу страной-террористом признали, в конце-концов...

И да, Він (Путін. - Ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби США в начале войны сказало так, как оно сказало про Швецию и Финляндию.
Нападение на них - это нападение на США.
Но почему-то в случае с Украиной вы испугались. А зря. Путин никогда не нападет ни на США, ни на Англию, потому что боится тех кто сильнее.
А вот почему вы боитесь, мне до сих пор непонятно. Кому-кому, а уж вам бояться точно нечего.
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04.09.2022 00:43
+15
кремлевский шизофреник даже не представляет что он натворил...
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04.09.2022 00:42
+9
Такі війни не закінчується просто так .Ми повинні знищити всіх окупантів !
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04.09.2022 02:54
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та ну... готовий, не готовий... "Нравітся, нє нравітся"... " Нам "какая разніца"?
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04.09.2022 00:38 Ответить
кремлевский шизофреник даже не представляет что он натворил...
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04.09.2022 00:42 Ответить
Кирби, вы бы хоть рашу страной-террористом признали, в конце-концов...

И да, Він (Путін. - Ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби США в начале войны сказало так, как оно сказало про Швецию и Финляндию.
Нападение на них - это нападение на США.
Но почему-то в случае с Украиной вы испугались. А зря. Путин никогда не нападет ни на США, ни на Англию, потому что боится тех кто сильнее.
А вот почему вы боитесь, мне до сих пор непонятно. Кому-кому, а уж вам бояться точно нечего.
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04.09.2022 00:43 Ответить
бубе і не треба зкінчувати в цьому році тому що віла ще не здана кацапам
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04.09.2022 01:09 Ответить
💯
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04.09.2022 01:10 Ответить
ліпше б містер Кірбі зрозумів що 90% рускіх і не помічають війни в Україні
вони так само тусят і їздять в Турцію, в Європу, як і до того
і вони поблажливо ставляться до путіна, він їм не заважає розважатись
в росії є багато людей що за гроші підуть вбивати кого завгодно
а ті що тусят - скажуть : то не ми, але ті теж "наші"
вони всі за "наших"

так що путін це просто один з їхніх вовок
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04.09.2022 01:50 Ответить
США теж зацікавлена у цій війні,мають свої інтереси,послаблюють паРашу,українцям потрібно покладатись лише на себе та справжніх друзів,які розуміють хто такі кацапи.
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04.09.2022 02:19 Ответить
Ви хотити сказати, що США нерозуміють хто такі кацапи?
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04.09.2022 02:41 Ответить
Я хотів сказати,що сказав,пишіть зрозумілою мовою.
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04.09.2022 02:51 Ответить
So you wanna tell that USA are supporting Ukraine like no any country in the world are doing so only because they are following their own interest in this war? And Ukraine shouldn't rely on the USA because they are not friend indeed? You are fuc##g moron!
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04.09.2022 03:10 Ответить
Іди ***** кацапа ******
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04.09.2022 11:04 Ответить
Такі війни не закінчується просто так .Ми повинні знищити всіх окупантів !
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04.09.2022 02:54 Ответить
Як щоб росія це була країна яка керується ЗДОРОВИМ ГЛУЗДОМ, то свою військову операцію вони звернули ще напочатку березня, захопивши кримський канал. Але ж де кацапи, а де здоровий глузд. У Московії здоровим глуздом ніколи не керувалися, а більше казками про вєлічіє
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04.09.2022 02:59 Ответить
це все тільки початок

ще буде мобілізація в рф

ще буде ядерні вибухи

а все тому, що утіпутін дуже боїться смерті
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04.09.2022 04:21 Ответить
Закончат, просто им надо хорошо помочь.
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04.09.2022 06:35 Ответить
А в тупорилій макітрі клоунського імбіцила із банкової, війна вже давно завершилась, бо тепер можна обкрадати країну на будівництві доріг, на торгівлі гуманітаркою.
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04.09.2022 07:01 Ответить
Гитлера тоже уговаривали вывести войска из Европы и СССР ?
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04.09.2022 07:20 Ответить
У Путіна "дилема" - як у "товариша Саахова" у "Кавказькій полонянці" : "Тєпєр у меня два пути: либа я веду ее в ЗАГС, либа ана ведёт меня к пракурору!"
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04.09.2022 07:48 Ответить
Не плекають надії, тобто це - не да, не ні, но скоріше ні, чим да. не плекають вони надії. голову морочить. а на що плекає надію? завтра приде трамп (умовно) до влади, та й все. війна закінчиця в Україні та почнеця в Європі, а Україну перетворять в ГУЛАГ, голодомор та все подібне.
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04.09.2022 09:00 Ответить
Война в Афгане похоронила дохлый SSср...война в Украине похоронит дохлую рабZZeю...
Карма такая в быдла Мавзолейного...🦍🦍
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04.09.2022 09:12 Ответить
Экономика США 25% от мировой..экономика рабZeи 1,5,%. Кто победит,,?правильно... Украина... 💙💛💪👍💯
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04.09.2022 09:17 Ответить
Точно. Потому, что экономика Украины 1,6% от мировой.
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04.09.2022 11:16 Ответить
Кац,ти заблудився?Бігом в стойло путіна до баранів.
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04.09.2022 11:34 Ответить
Он .Рось хочет захватить.Ну хоть знает где это,а ваш зельц нет.Отдать должное??? https://youtu.be/xoo0fCItMCs
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04.09.2022 09:19 Ответить
Уничтожив всю логистику крыс путлера на юге,можно догадаться что хмырь мавзолейный войну проиграл...,но чмо кремлевское об этом никогда не скажет...,все идёт по плану...патерь нет...хенерал Козлашенков прав... быдло 🦍🦍 путлера бессмертно что Кащей...🤣🤣
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04.09.2022 10:11 Ответить
Я думаю следующими санкциями США и ЕС будет отзыв своих граждан из анекдотов про русского, немца и американца.
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04.09.2022 10:50 Ответить
Где то я слышал такое выражение, "каша маслена, маслом маслена"
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04.09.2022 10:51 Ответить
Атакмс ребята, пора, давно пора, опять запаздываете на полтора-два месяца, как в своё время задержались с гаубицами 155мм, затем опоздали с хаймарсами, теперь вот с дальнобойными ракетами... шустрее нужно, тут уж до холодов два месяца осталось, а вы все булки мнёте...
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04.09.2022 10:55 Ответить
Ясно що Путлер ні. Це Зеля готовий закінчити війну в Україні на умовах Путлера.
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04.09.2022 13:36 Ответить
 
 