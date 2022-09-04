США не питают надежд, что Путин готов закончить войну в Украине, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США не питают надежд, что президент РФ Владимир Путин готов покончить с войной в Украине.
Об этом спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби в интервью российскому телеканалу "Дождь", передает Цензор.НЕТ.
"Это не война с США, это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев", - констатировал Кирби.
Комментируя высказывания российских представителей власти о том, что снабжение Западом оружия Украине только затягивает конфликт, Кирби сказал: "Этот конфликт затягивает желание Путина продолжать его".
"Он (Путин. – Ред.) мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта. Конечно, Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего. Очевидно, что в последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в этом. Но Путин мог бы завтра закончить эту войну, даже без переговоров, если бы просто вывел войска из Украины и признал ее суверенитет", - подчеркнул Кирби .
Пожалуйста, подождите...
И да, Він (Путін. - Ред.) міг би закінчити війну сьогодні, якби США в начале войны сказало так, как оно сказало про Швецию и Финляндию.
Нападение на них - это нападение на США.
Но почему-то в случае с Украиной вы испугались. А зря. Путин никогда не нападет ни на США, ни на Англию, потому что боится тех кто сильнее.
А вот почему вы боитесь, мне до сих пор непонятно. Кому-кому, а уж вам бояться точно нечего.
вони так само тусят і їздять в Турцію, в Європу, як і до того
і вони поблажливо ставляться до путіна, він їм не заважає розважатись
в росії є багато людей що за гроші підуть вбивати кого завгодно
а ті що тусят - скажуть : то не ми, але ті теж "наші"
вони всі за "наших"
так що путін це просто один з їхніх вовок
ще буде мобілізація в рф
ще буде ядерні вибухи
а все тому, що утіпутін дуже боїться смерті
Карма такая в быдла Мавзолейного...🦍🦍