На ЗАЭС работает только 6-й энергоблок, 5-й вновь отключен из-за постоянных обстрелов российских войск, - "Энергоатом"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Энергоблок 5 Запорожской атомной электростанции отключен из-за обстрела российских войск.
Об этом сообщила государственная компания "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.
"Вечером 3 сентября 2022 года после обстрелов российскими оккупантами линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной, линии в 19:35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен от энергосети.
Пока в работе остается 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.
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А тут АЭС просто отдали с персоналом вместе
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«Експерт-атомник», який водив членів місії МАГАТЕ по ЗАЕС,
виявився спеціалістом із розмноження мавп
Голомозий аферист ренат карчава, якого російські ЗМІ називають експертом-атомником та радником глави Росатома, має коротку, проте доволі яскраву біографію.
В ній жодним чином немає навіть натяку на енергетику, повідомляє Енергоатом.
Саме цей «гід експерт-атомник» (хоро)водив місію МАГАТЕ територією Запорізької АЕС і свято переконував, що випущена нібито з території України ракета перед приземленням здійснила розворот на 180º і лише тому може здатися, що її запустили з окупованої території.
Бекграундом такого «альтернативно ерудованого» експерта зацікавилися росЗМІ.
Виявилося, що карчаа - наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання. Крім того, він працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі, а ще - був безпосередньо дотичний до продажу наукового архіву інституту експериментальної приматології та винуватцем смертельного ДТП із підлітком.
«Експертом з усього» карчаа підпрацьовував давно та всюди: був і спостерігачем на виборах, і радником президента, і «незалежним експертом» Абхазії та Північного Кавказу, і казна чим ще. Такий собі майстер на всі руки. Тепер дійшла черга і до атомної енергетики.
Подскажу...распад рабZeи и свободу Татарии Якутии и прочим Чукчам с Мордовией и Коми...причем мирно вернутся к древней Мацковии образца 1272 года...когда Хан Менгу-Тимур построил это дерьмо...
Задійте війска НАТО й зробіть демілітаризовану зону навколо ЗАЕС ..... ні вони жують соплі ..... храбаки.
То пока они выбивают кацапов АЭС не уцелеет