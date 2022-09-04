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На ЗАЭС работает только 6-й энергоблок, 5-й вновь отключен из-за постоянных обстрелов российских войск, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Энергоблок 5 Запорожской атомной электростанции отключен из-за обстрела российских войск.

Об этом сообщила государственная компания "Энергоатом", передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 3 сентября 2022 года после обстрелов российскими оккупантами линий связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины и из-за недостаточной для двух энергоблоков пропускной способности последней, резервной, линии в 19:35 энергоблок №5 ЗАЭС был отключен от энергосети.

Пока в работе остается 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подает электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивает собственные потребности Запорожской АЭС", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+4
Кацапня тероризує персонал ЗАЕС. Прострілюють їм долоні, ґвалтують жінок.
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04.09.2022 08:00
+4

///
«Експерт-атомник», який водив членів місії МАГАТЕ по ЗАЕС,
виявився спеціалістом із розмноження мавп

Голомозий аферист ренат карчава, якого російські ЗМІ називають експертом-атомником та радником глави Росатома, має коротку, проте доволі яскраву біографію.

В ній жодним чином немає навіть натяку на енергетику, повідомляє Енергоатом.

Саме цей «гід експерт-атомник» (хоро)водив місію МАГАТЕ територією Запорізької АЕС і свято переконував, що випущена нібито з території України ракета перед приземленням здійснила розворот на 180º і лише тому може здатися, що її запустили з окупованої території.
Бекграундом такого «альтернативно ерудованого» експерта зацікавилися росЗМІ.
Виявилося, що карчаа - наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання. Крім того, він працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі, а ще - був безпосередньо дотичний до продажу наукового архіву інституту експериментальної приматології та винуватцем смертельного ДТП із підлітком.
«Експертом з усього» карчаа підпрацьовував давно та всюди: був і спостерігачем на виборах, і радником президента, і «незалежним експертом» Абхазії та Північного Кавказу, і казна чим ще. Такий собі майстер на всі руки. Тепер дійшла черга і до атомної енергетики.
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04.09.2022 09:05
+3
Тоді головнокомандуючий був інший.
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04.09.2022 08:29
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Кацапня тероризує персонал ЗАЕС. Прострілюють їм долоні, ґвалтують жінок.
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04.09.2022 08:00 Ответить
В свое время за ДАП бились

А тут АЭС просто отдали с персоналом вместе
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04.09.2022 08:28 Ответить
Тоді головнокомандуючий був інший.
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04.09.2022 08:29 Ответить

///
«Експерт-атомник», який водив членів місії МАГАТЕ по ЗАЕС,
виявився спеціалістом із розмноження мавп

Голомозий аферист ренат карчава, якого російські ЗМІ називають експертом-атомником та радником глави Росатома, має коротку, проте доволі яскраву біографію.

В ній жодним чином немає навіть натяку на енергетику, повідомляє Енергоатом.

Саме цей «гід експерт-атомник» (хоро)водив місію МАГАТЕ територією Запорізької АЕС і свято переконував, що випущена нібито з території України ракета перед приземленням здійснила розворот на 180º і лише тому може здатися, що її запустили з окупованої території.
Бекграундом такого «альтернативно ерудованого» експерта зацікавилися росЗМІ.
Виявилося, що карчаа - наймолодший депутат парламенту Абхазії першого скликання. Крім того, він працював на базі знаменитого розплідника мавп у Сухумі, а ще - був безпосередньо дотичний до продажу наукового архіву інституту експериментальної приматології та винуватцем смертельного ДТП із підлітком.
«Експертом з усього» карчаа підпрацьовував давно та всюди: був і спостерігачем на виборах, і радником президента, і «незалежним експертом» Абхазії та Північного Кавказу, і казна чим ще. Такий собі майстер на всі руки. Тепер дійшла черга і до атомної енергетики.
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04.09.2022 09:05 Ответить
Так не хочеться мені це говорити, але у мене таке передчуття, що добром це не скінчиться.
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04.09.2022 09:20 Ответить
Для кацапів ні.
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04.09.2022 10:43 Ответить
Ваші слова та Богу б у вуха.
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05.09.2022 07:36 Ответить
Шантаж ядерный...шантаж и ультиматумы перед войной...где быдло путлера требовало от США и Британии вернуть НАТО до границ 1997 года ..и т.д.,закончилось расширением НАТО на восток типа Швеция Финляндия...хмыри мавзолейные уже не знают что делать дальше...
Подскажу...распад рабZeи и свободу Татарии Якутии и прочим Чукчам с Мордовией и Коми...причем мирно вернутся к древней Мацковии образца 1272 года...когда Хан Менгу-Тимур построил это дерьмо...
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04.09.2022 09:29 Ответить
Орки ******** ЗАЕС, потрібно евакуювати український персонал і почекати поки вони повиб'ють один одного.
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04.09.2022 09:43 Ответить
А спостерігачі як ті три мавпочки "не чую,не бачу,мовчу".Цікаво вже всі місцеві заклади харчування обійшли чи ні.
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04.09.2022 09:58 Ответить
Боягузи котри керують світом таки можуть довести своїм брягузтвом до катастрофи!!!
Задійте війска НАТО й зробіть демілітаризовану зону навколо ЗАЕС ..... ні вони жують соплі ..... храбаки.
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04.09.2022 10:42 Ответить
Если войска НАТО и зайдут (допустим)

То пока они выбивают кацапов АЭС не уцелеет
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04.09.2022 12:36 Ответить
Дмитрий 297cdebe не пишіть дурниць. Немає потреби **#шити рашистов прямо на станції, достатньо звільнити теріторію навколо й коли закінчиться їжа кацапи самі вийдуть й здадуться. При бажанні усе можливо.
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04.09.2022 22:46 Ответить
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04.09.2022 11:22 Ответить
 
 