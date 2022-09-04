Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,5 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2049 танков и 4430 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 сентября потери личного состава противника составляют около 49 500 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.09 ориентировочно составляют:
личного состава - около 49500 (+450) человек ликвидировано,
танков - 2049 (+15) ед,
боевых бронированных машин - 4430 (+27) ед,
артиллерийских систем - 1147 (+13) ед,
РСЗО - 294 (+1) ед,
средств ПВО - 156 (+3) ед,
самолетов - 236 (+1) ед,
вертолетов - 206 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0),
крылатых ракет - 203 (+0),
кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8) ед,
специальной техники - 106 (+1).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
С тих пір було знищено ще десь 300...
Ще рахуйте, що танк не може працювати 6 місяців без перерви, після кількох місяців треба на йти на техогляд та ремонт, це тимчасова небоєздатність
ті хто під присягою (професійні військові). Їх відносно небагато, навіть у зомбованому суспільстві.
Спроба офіційної загальної мобілізації орків закінчиться "бессмысленным и беспощадным" - як
мінімум саботажем, тому ресурс м'яса у них вичерпний, а якість все гірша.
Нам же треба не впасти раніше за них.
Героям слава !
не треба недооцінювати цих тварин, мяса там вистачить ще не на один рік такої війни
Сьогодні було багато новин, що над Дніпром було збито 5 ракет. Та майже щодня щось збивають, але цифри дуже повільні... Чи рахують тільки якийсь конкретний тип ракет?
https://youtu.be/8Y2s3FgTdG4?t=1499
@yanevskyy
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2 вер.
Бои за Херсон выглядят вот так.
(из соцсетей)
Если ЗСУ замочили сегодня 500 свиней, то сколько они замочат завтра, при добавлении еще одного химарса?
Я мешкаю на Київщині. На щастя, беспосередньо в нашому селі бойових дій не було.
Якщо ви про патріотичну організацію для підлітків, то вона в Україні є - це Пласт. Але не треба копіювати кацапську "юнармію" чи "гітлерюгенд" - тоді ми нічим не будемо відрізнятися від них.
В питаннях патріотичного виховання дітей і молоді треба бути поміркованим. Патріотичне виховання - ТАК, але не "воєнно-патріотичєскоє".