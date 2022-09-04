Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,5 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2049 танков и 4430 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 сентября потери личного состава противника составляют около 49 500 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 49500 (+450) человек ликвидировано,

танков - 2049 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 4430 (+27) ед,

артиллерийских систем - 1147 (+13) ед,

РСЗО - 294 (+1) ед,

средств ПВО - 156 (+3) ед,

самолетов - 236 (+1) ед,

вертолетов - 206 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0),

крылатых ракет - 203 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8) ед,

специальной техники - 106 (+1).

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"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.