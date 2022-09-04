РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14142 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
11 910 46
армия РФ (15337) война (46615) ликвидация (1923) уничтожение (3813) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,5 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2049 танков и 4430 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 4 сентября потери личного состава противника составляют около 49 500 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.09 ориентировочно составляют:

личного состава - около 49500 (+450) человек ликвидировано,

танков - 2049 (+15) ед,

боевых бронированных машин - 4430 (+27) ед,

артиллерийских систем - 1147 (+13) ед,

РСЗО - 294 (+1) ед,

средств ПВО - 156 (+3) ед,

самолетов - 236 (+1) ед,

вертолетов - 206 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 864 (+0),

крылатых ракет - 203 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3276 (+8) ед,

специальной техники - 106 (+1).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 49,5 тыс. человек, 236 самолетов, 206 вертолетов, 2049 танков и 4430 бронированных машин 01

Также смотрите: В оккупированном Симферополе раздавались взрывы. ВИДЕО

"Наибольшие потери противник понес на Донецком и Криворожском направлениях. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
близько 49500 (+450) осіб.....nehilo tak za noch ZSU nascholkali well done !!
показать весь комментарий
04.09.2022 09:18
+19
Доки війна з боку мордору не є тотальною (мобілізаційною), зашкварюються лише "активісти" та
ті хто під присягою (професійні військові). Їх відносно небагато, навіть у зомбованому суспільстві.
Спроба офіційної загальної мобілізації орків закінчиться "бессмысленным и беспощадным" - як
мінімум саботажем, тому ресурс м'яса у них вичерпний, а якість все гірша.
Нам же треба не впасти раніше за них.
Героям слава !
показать весь комментарий
04.09.2022 09:33
+18
Александр Яневский (Alex Yanevskyy)
@yanevskyy
·
2 вер.
Бои за Херсон выглядят вот так.

(из соцсетей)
показать весь комментарий
04.09.2022 09:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коли в ЗС РФ почнуть комплектувать полки у повному обсязі Т-62 і він стане "основним танком" армії Росії - можна казать що вона "дійшла до ручки"
показать весь комментарий
04.09.2022 09:13 Ответить
Десь місяць тому британська розвідка (навіть не наш Генштаб) доводила, що на рашкостані залишилось усього приблизно 1300 танків у бойовому стані, без урахування законсервованого металобрухту.
С тих пір було знищено ще десь 300...
Ще рахуйте, що танк не може працювати 6 місяців без перерви, після кількох місяців треба на йти на техогляд та ремонт, це тимчасова небоєздатність
показать весь комментарий
04.09.2022 09:20 Ответить
Це іменується по-іншому: "виробітка ресурсу" Техніка на полі бою працює "на максималі" можливостей Зношується ходова частина, випрацьовуються вузли двигуна Тому коли війська під час ротації відправляються на відпочинок чи для переформування, проводять перевірку техніки і, за необхідності, проводиться її заміна, а зношена відправляється на ремонт і відновлення ресурсу
показать весь комментарий
04.09.2022 10:11 Ответить
Ресурс танка т-62,т-72:пробег до среднего ремонта-3000км,до капитального-10000км,при этом надо проводить КО,ЕТО,менять гусеницы:без РМШ через 1500-2000км пробега с РМШ 5000-6000км..С обслуживанием танка у экипажа забот хоть отбавляй,но в боевой обстановке эти нормативы врят ли выдерживаются
показать весь комментарий
04.09.2022 14:27 Ответить
я читала, що в ссср був принцип - робити все неякісне, бо все одно воно довго на фронті не проживе. а брати кількістю. тому їхні танки справді довго не витримують, але їх іще, мабуть, немало є, хоч і старих і некомплектних.
показать весь комментарий
04.09.2022 10:51 Ответить
близько 49500 (+450) осіб.....nehilo tak za noch ZSU nascholkali well done !!
показать весь комментарий
04.09.2022 09:18 Ответить
З них 20% відстотків українських громадян з длнр, та всякого непотріба з чвк та в'язнів. До цифри, щоб російське суспільство (стадо) збагнуло, що війна йде катастрофою, ще дуже далеко.
показать весь комментарий
04.09.2022 09:19 Ответить
Доки війна з боку мордору не є тотальною (мобілізаційною), зашкварюються лише "активісти" та
ті хто під присягою (професійні військові). Їх відносно небагато, навіть у зомбованому суспільстві.
Спроба офіційної загальної мобілізації орків закінчиться "бессмысленным и беспощадным" - як
мінімум саботажем, тому ресурс м'яса у них вичерпний, а якість все гірша.
Нам же треба не впасти раніше за них.
Героям слава !
показать весь комментарий
04.09.2022 09:33 Ответить
а у нас що не повестка коло АТБ так рембо на рембе призивається...
не треба недооцінювати цих тварин, мяса там вистачить ще не на один рік такої війни
показать весь комментарий
04.09.2022 11:50 Ответить
Вже бомжів намагаються вербувати.
показать весь комментарий
04.09.2022 10:19 Ответить
Коли почнуть срочників стадами гнати з Москви і Пітера на танках 40-х років, тільки тоді кацапське стадо замичить. Поки особисто нікого в містах мільонниках війна не торкнулася, стадо буде мовчати, а на виття з якихось якутських дєрєвєнь ***** плювати.
показать весь комментарий
04.09.2022 11:58 Ответить
За останні дні продуктивність і якість відстрілу орків в межах норми і права. Так тримати і бережіть себе
показать весь комментарий
04.09.2022 09:21 Ответить
вбивці мого народу мають 3доxнути всі бо вмирають люди а орки і колаборанти 3диxають
показать весь комментарий
04.09.2022 09:25 Ответить
Питання по крилатих ракетах. Як ї рахують?
Сьогодні було багато новин, що над Дніпром було збито 5 ракет. Та майже щодня щось збивають, але цифри дуже повільні... Чи рахують тільки якийсь конкретний тип ракет?
показать весь комментарий
04.09.2022 09:25 Ответить
Питання по крилатих ракетах....u starovo KGBshnika Shveca v poslednem rolike vyshla interesnaja infa - pochemu v drug ZSU stala ih sbivatj na 100%....esli eto pravda , to u kacapov BOLSHIE problemi v peridi
показать весь комментарий
04.09.2022 09:37 Ответить
є думка що калібри летять по gps і сша їх просто направляє куди треба. Тож вони ліквідовані, але на рахунох зсу гріх їх зараховувати. Але це тільки думка.
показать весь комментарий
04.09.2022 09:49 Ответить
Shvec raskazival shto , GLONASS vse - po tomu rjuzke vitjazi izpolzujut grazhdanskuju GPS. Amerikanci podkrutili "refresh rate" i raketi vrodi nepraviljno razchitivajut razstajanie i sledovateljno skorastj paljot - oni zamedljajutsa....
показать весь комментарий
04.09.2022 09:54 Ответить
а можливо вже полазили в мікросхемах і навчились обдурювати калібри. Якщо знати як воно працює - то легше обдурити.
показать весь комментарий
04.09.2022 10:07 Ответить
vse mozhe bitj. glavnoe rezultat
показать весь комментарий
04.09.2022 10:09 Ответить
nachalo pro GPS na 25:00

https://youtu.be/8Y2s3FgTdG4?t=1499
показать весь комментарий
04.09.2022 10:03 Ответить
швец ФСБшная консерва
показать весь комментарий
04.09.2022 11:52 Ответить
vozmozhno. podozhdem poko vzduetsa
показать весь комментарий
04.09.2022 13:34 Ответить
В Мелітополі примушують школярів фотографуватись з патретом *****.
показать весь комментарий
04.09.2022 09:33 Ответить
Підофіл.
показать весь комментарий
04.09.2022 10:57 Ответить
Александр Яневский (Alex Yanevskyy)
@yanevskyy
·
2 вер.
Бои за Херсон выглядят вот так.

(из соцсетей)
показать весь комментарий
04.09.2022 09:38 Ответить
po glazam vidno shto nasmotrelsa on mnogo chevo novova....
показать весь комментарий
04.09.2022 09:41 Ответить
Детям в школе нужно задачи не про яблоки задавать, а про дохлых свинособак.
Если ЗСУ замочили сегодня 500 свиней, то сколько они замочат завтра, при добавлении еще одного химарса?
показать весь комментарий
04.09.2022 09:40 Ответить
Ні. Про яблука. Війна - не дитяча справа. Багато з них і так надивились і настраждались. Не потрібно у дітей забирати дитинство, хоч якесь.
показать весь комментарий
04.09.2022 11:01 Ответить
Маєте цілком слушну думку. Але, якщо діти це вже бачать на власні очі і задаються питаннями, то нехай вже це буде якось подано професійно. Не знаю, де Ви мешкаєте, але у Харкові дітей від войни відгородити не вийде.
показать весь комментарий
04.09.2022 11:32 Ответить
Я ж про те й писав, що багато дітей настраждались, і я згоден з Вами, що відгородити їх від війни не вийде. Але не треба загострювати їхню увагу на війні. Нехай хоч в школі вони розв'язують "мирні" задачі і читають "невійськову" літературу. Це дуже важливо для тих дітей, що бачили війну, як Ваші діти в Харкові.
Я мешкаю на Київщині. На щастя, беспосередньо в нашому селі бойових дій не було.
показать весь комментарий
04.09.2022 12:15 Ответить
Так, звісно Ви праві, але я не знаю - скільки це все триватиме і, можливо, треба готуватися до найгіршого сценарію. Коротше я за бандерюгенд
показать весь комментарий
04.09.2022 12:22 Ответить
Це - війна - триватиме ще довго. І нам треба не тільки воювати, а й правильно виховувати наших дітей. І аж ніяк не війною. Війни їм вистачає.
Якщо ви про патріотичну організацію для підлітків, то вона в Україні є - це Пласт. Але не треба копіювати кацапську "юнармію" чи "гітлерюгенд" - тоді ми нічим не будемо відрізнятися від них.
В питаннях патріотичного виховання дітей і молоді треба бути поміркованим. Патріотичне виховання - ТАК, але не "воєнно-патріотичєскоє".
показать весь комментарий
04.09.2022 17:36 Ответить
Я зараз не готовий до серьозного обговорення цієх теми.
показать весь комментарий
04.09.2022 17:45 Ответить
Тримайтеся. Все буде Україна.
показать весь комментарий
04.09.2022 20:39 Ответить
Врожайненько
показать весь комментарий
04.09.2022 09:43 Ответить
**********,не начинай новые полста, пожалей рабсеян, хотя кого я прошу - упыря.
показать весь комментарий
04.09.2022 09:45 Ответить
Ще один повний батальйон свинолупих, в живій силі та техніці, відправився на концентр кобздона. Дуже сподіваюсь, що ЗСУ збережуть темп і за теплий вересень, по приємному холодку та без великих дощів, ухайдокають ще 25 повних батальйонів засрашки. А це, нагадую, більше, ніж "підготований 3й арімійській корпус" засрашки, який свинолупі збирались використовувати як "корпус утримання захоплених територій Херсонської та Запорізької областей". Тепер цих "вояк" направлять "з коліс" на фронт. А це означає, що тиск на населення буде значно менший і партизани з підпіллям продовжать свою роботу.
показать весь комментарий
04.09.2022 10:03 Ответить
Ще трошки, і у кацапів ювілей, 50 000 жмурів во ім'я *****.
показать весь комментарий
04.09.2022 10:58 Ответить
показать весь комментарий
04.09.2022 11:17 Ответить
З таким темпами за два роки від ох#єнної кацапської групіровки нічого не залишиться.
показать весь комментарий
04.09.2022 12:49 Ответить
не группировки а армии , всей армии , на сегодняшний день роисся потеряла 20% всех боеспособных подразделений всей армии , то есть через 2-2,5 года таких потерь от армии роисси ни чего не останется .
показать весь комментарий
04.09.2022 13:12 Ответить
Це вже пакети кончаются,скоро закончиться війна
показать весь комментарий
04.09.2022 13:57 Ответить
 
 