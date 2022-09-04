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382 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 740 - ранены, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

По состоянию на утро 4 сентября 2022 года более 1122 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 382 ребенка погибли и более 740 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 388, Харьковской - 204, Киевской - 116, Николаевской - 71, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46", - говорится в сообщении.

Так, 3 сентября в результате обстрела врагом г. Зеленодольска Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик.

Также 3 сентября российские военные произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов с. Висунск Николаевской области. Погиб 8-летний мальчик, а еще трое детей 9, 7 и 11 лет получили ранения.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

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Діти війни....вам би знання здобувати, а не проходити жертвами. Горіть в пеклі москалі
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04.09.2022 09:25 Ответить
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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04.09.2022 10:33 Ответить
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04.09.2022 11:00 Ответить
Це дуже мала цифра, загиблих дітей набагато більше, ніхто не рахував в Маріуполі та і в інших містах і селах.
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04.09.2022 12:20 Ответить
 
 