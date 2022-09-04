382 ребенка погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 740 - ранены, - Офис Генпрокурора

По состоянию на утро 4 сентября 2022 года более 1122 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 382 ребенка погибли и более 740 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадали дети в Донецкой области - 388, Харьковской - 204, Киевской - 116, Николаевской - 71, Черниговской - 68, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 46", - говорится в сообщении.

Так, 3 сентября в результате обстрела врагом г. Зеленодольска Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик.

Также 3 сентября российские военные произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня с применением запрещенных кассетных боеприпасов с. Висунск Николаевской области. Погиб 8-летний мальчик, а еще трое детей 9, 7 и 11 лет получили ранения.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учебных заведений. Из них 289 разрушены полностью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Симферополе раздавались взрывы. ВИДЕО