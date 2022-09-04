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Российские оккупанты не пустили в Энергодар груз с гуманитарной помощью, - мэр Орлов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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Рашисты не пропустили в Энергодар автомобили с гумпомощью для местных жителей

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.

"Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка таки довезти людям необходимые им вещи тоже не имела результата. Рашисты просто развернули автомобили с гуманитарным грузом назад. Основной аргумент от них на первом же рашистском блокпосте - "Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и, даже, больше", - пишет Орлов.

Отмечается, что в составе очередного гуманитарного груза были необходимы людям вещи: памперсы для детей и лежащих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания для социально незащищенных категорий семей.

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"Как всегда, мы также собрали большое количество адресных посылок со специфическими лекарствами, регулярный прием которых является жизненно необходимым для людей с определенными заболеваниями. А еще в составе этого гумгруза было 1000 кв. метров специальной защитной ткани для временного ремонта окон, которые получили повреждения после обстрелов "Но оккупанты думают, что лучше знают, что нужно или не нужно энергодарцам. Они делают все, чтобы заблокировать город от всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+5
Это не люди. Это гоблины из болота. О чем можно договориться с лягушкой?
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04.09.2022 10:19
+4
Ну кто бы сомневался, просто лапетногие не в копейку не ставят не свои никчемные жизненки, не любое мирное население! Война как ее понимали фашисты - блокада городов, голод, терор, уничтожение мирного населения, мародерство, грабеж, насилие ну и т.д. Все самые отвратительные стороны войны!! А, еще и ****** и пропаганда из каждого утюга!! Вот лицо современного обиженного на весь мир москаля!! P.S. Я вас до войны как то не очень то и любил, а теперь даже слово ненавижу всю вашу погань, это не то слово!!
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04.09.2022 10:20
+3
Так можно й окупантів підкормлювати і постачати їм речі першої необхідності. Хто ж перевірить, а дивлячись на останній зашквар Запорізької адміністрації із розкрадання гуманітарки, то й не таке можливо. ****..ь одним словом. Герой підриває себе з поганью разом в Токмаку за 30 км від траси по якій другі їдуть кормити своїх ворогів...
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04.09.2022 11:21
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Это не люди. Это гоблины из болота. О чем можно договориться с лягушкой?
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04.09.2022 10:19 Ответить
Ну кто бы сомневался, просто лапетногие не в копейку не ставят не свои никчемные жизненки, не любое мирное население! Война как ее понимали фашисты - блокада городов, голод, терор, уничтожение мирного населения, мародерство, грабеж, насилие ну и т.д. Все самые отвратительные стороны войны!! А, еще и ****** и пропаганда из каждого утюга!! Вот лицо современного обиженного на весь мир москаля!! P.S. Я вас до войны как то не очень то и любил, а теперь даже слово ненавижу всю вашу погань, это не то слово!!
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04.09.2022 10:20 Ответить
Штирлиц, вы просрали войну с Украиной...,я вас расстреляю...
Герр путлер ...я старался не обосраться...но вами обещанных цветов и хлеба с солью от украинского народа я не увидел..., только крики Слава Украине,Слава ЗСУ..💙💛💪👍.меня убили морально и психологически,я подаю в отставку ...🤣
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04.09.2022 10:30 Ответить
залишки з розкраденої гуманітарної допомоги.
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04.09.2022 10:32 Ответить
угу....миши ж вже розпухли, їсти не можуть..

а ті вагони й вантажівки - продали..на ОЛХ оновлення асортименту
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04.09.2022 12:26 Ответить
А хто може пояснити, як взагалі машини з нашої території можуть проїхати скрізь лінію фронту і де гарантії, що водіїв просто не розстріляють по дорозі, або не візьмуть в полон, а допомогу не заберуть собі? Не перший раз вже читаю повідомлення що існує трафік на окуповану територію, але якось в голові не укладається...
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04.09.2022 10:46 Ответить
Гарантій немає, все перераховане вами може статися, і стається. Дехто їздить на свій страх і ризик, хтось пробує «домовлятися» як от за місце в черзі з обох сторін, якщо вантаж комерційний і є можливість заплатити, але воно все одно нічого не гарантує
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04.09.2022 11:07 Ответить
Так можно й окупантів підкормлювати і постачати їм речі першої необхідності. Хто ж перевірить, а дивлячись на останній зашквар Запорізької адміністрації із розкрадання гуманітарки, то й не таке можливо. ****..ь одним словом. Герой підриває себе з поганью разом в Токмаку за 30 км від траси по якій другі їдуть кормити своїх ворогів...
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04.09.2022 11:21 Ответить
Не придумуйте, окупанти до вантажів відношення не мають, максимум якусь суму за швидкий проїзд у черзі, як і наші((( ( і це не гарантує нічого) проблем у них з постачанням давно не має. Крім того заборонено провозити товари,що можуть використовувати окупанти - наприклад запчастини до вантажівок, зброю і т.п.
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04.09.2022 11:46 Ответить
Сам факт наявності трафіка на підконтрольну ворогу територію під час війни є дуже згубним і корумпуючим фактором, що може призводити до самих різних схем порушення закону. Наприклад дорослі чоловіки із Запоріжжя можуть таким чином виїхати на окуповану територію, і таким чином або передати ворогу якусь інформацію, або виїхати відносно безпечно через Крим у росію, а потім в Європу, що буде, погодьтесь, несправедливо до решти чоловічого населення України. А ще контрабанду ніхто ж не відміняв... Так само розпочиналася заморозка конфлікту на початку АТО, коли з'явилися пункти пропуску на окуповані території. І скільки це потім продовжувалося, питання риторичне...
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04.09.2022 12:07 Ответить
Шлях один в обидві сторони. Зелених коридорів не було.
Пропускають якщо є прописка на ТОТ - дорослі чоловіки з України, якщо їдуть то користуються корупційними схемами з нашого боку. Якщо хтось передає інформацію, то він повинен робити це постійно і оперативно, т.я. поки він 10днів буде в черзі на перетин все може змінитися і інфо. треба буде підтверджувати, це = роби все спочатку.
Контрабанда не може бути всередині країни, це не перетин кордону. Території окуповані тимчасово і є частиною України.
крім того є заборонені товари. Товари для дітей, ліки із зрозумілих причин не заборонені.
Це не може призвести до заморозки, це вже третій маршрут для перетину, як тільки почнуться бойові дії він зникне як і попередні два. Заморозкабуде тільки якщо жодна зі сторін не зможе просуватися.
Трафік на в'їзд мізерний, на виїзд більший набагато, тож добре що є.
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04.09.2022 12:32 Ответить
Дякую за роз'яснення, так вже краще
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04.09.2022 13:13 Ответить
До речі, станом на сьогодні не пропускають будь які товари (тільки пусті авто з пасажирами). Всі повинні «жерти» їхній сраний раша «мир».
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04.09.2022 13:46 Ответить
то червоний хрест мав би робити..
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04.09.2022 12:28 Ответить
Звісно ні.
По-перше тільки вони "рятівниками" мають бути населення.
По-друге якщо люди отримають допомогу від ЄС чи України то зрозуміють яким лайном (у порівнянні) їх годує засрашка.
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04.09.2022 11:08 Ответить
Зрозуміло що рашисти не пускають гуманітрарку на окуповану територію, АЛЕ чому коли люди вириваються з окуації в Запоріжжя вони окрім чашки чая, кофе та тарілки каши НІЧОГО не отримують!? Як цей триндець можно пояснити?
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04.09.2022 11:33 Ответить
Да они сами раздеребанят груз.
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04.09.2022 11:52 Ответить
 
 