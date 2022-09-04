Российские оккупанты не пустили в Энергодар груз с гуманитарной помощью, - мэр Орлов
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Рашисты не пропустили в Энергодар автомобили с гумпомощью для местных жителей
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов.
"Оккупанты не пропустили в Энергодар организованный нами гуманитарный груз. Он должен был приехать в город еще вчера, но этого не произошло. Сегодняшняя повторная попытка таки довезти людям необходимые им вещи тоже не имела результата. Рашисты просто развернули автомобили с гуманитарным грузом назад. Основной аргумент от них на первом же рашистском блокпосте - "Энергодар ни в чем не нуждается, у местных жителей есть все и, даже, больше", - пишет Орлов.
Отмечается, что в составе очередного гуманитарного груза были необходимы людям вещи: памперсы для детей и лежащих взрослых, гигиенические наборы для многодетных семей и людей с инвалидностью, продукты питания для социально незащищенных категорий семей.
"Как всегда, мы также собрали большое количество адресных посылок со специфическими лекарствами, регулярный прием которых является жизненно необходимым для людей с определенными заболеваниями. А еще в составе этого гумгруза было 1000 кв. метров специальной защитной ткани для временного ремонта окон, которые получили повреждения после обстрелов "Но оккупанты думают, что лучше знают, что нужно или не нужно энергодарцам. Они делают все, чтобы заблокировать город от всего цивилизованного мира", - говорится в сообщении.
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Герр путлер ...я старался не обосраться...но вами обещанных цветов и хлеба с солью от украинского народа я не увидел..., только крики Слава Украине,Слава ЗСУ..💙💛💪👍.меня убили морально и психологически,я подаю в отставку ...🤣
а ті вагони й вантажівки - продали..на ОЛХ оновлення асортименту
Пропускають якщо є прописка на ТОТ - дорослі чоловіки з України, якщо їдуть то користуються корупційними схемами з нашого боку. Якщо хтось передає інформацію, то він повинен робити це постійно і оперативно, т.я. поки він 10днів буде в черзі на перетин все може змінитися і інфо. треба буде підтверджувати, це = роби все спочатку.
Контрабанда не може бути всередині країни, це не перетин кордону. Території окуповані тимчасово і є частиною України.
крім того є заборонені товари. Товари для дітей, ліки із зрозумілих причин не заборонені.
Це не може призвести до заморозки, це вже третій маршрут для перетину, як тільки почнуться бойові дії він зникне як і попередні два. Заморозкабуде тільки якщо жодна зі сторін не зможе просуватися.
Трафік на в'їзд мізерний, на виїзд більший набагато, тож добре що є.
По-перше тільки вони "рятівниками" мають бути населення.
По-друге якщо люди отримають допомогу від ЄС чи України то зрозуміють яким лайном (у порівнянні) їх годує засрашка.