С начала суток противник выпустил по Украине более 10 ракет. 2 – уничтожено ПВО, – Командование Воздушных сил

С начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. А именно управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых Х-59 и, вероятно, "Искандер-К" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!

Кроме того, противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности гражданские объекты в областных центрах.

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