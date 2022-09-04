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С начала суток противник выпустил по Украине более 10 ракет. 2 – уничтожено ПВО, – Командование Воздушных сил
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. А именно управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых Х-59 и, вероятно, "Искандер-К" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!
Кроме того, противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности гражданские объекты в областных центрах.
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Засоби української ППО збивають до 70% російських ракет, - генерал-майор Жирнов Джерело: https://censor.net/ua/n3364995
І 2 збиті - це дуже мало! Шо за прутня! Хто несе відповідальність?