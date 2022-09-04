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армия РФ (15337) война (46615) ПВО (1469) ракеты (2707)

С начала суток противник выпустил по Украине более 10 ракет. 2 – уничтожено ПВО, – Командование Воздушных сил

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

С начала суток 4 сентября противник осуществил обстрел Украины ракетами разных типов воздушного и наземного базирования. А именно управляемые авиационные ракеты Х-59, Х-31, противокорабельные П-800 "Оникс", крылатые ракеты "Искандер-К".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Всего было выпущено более десяти ракет, две из которых Х-59 и, вероятно, "Искандер-К" были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины!

Кроме того, противник продолжает использовать зенитные ракеты С-300, обстреливая прифронтовую зону, в частности гражданские объекты в областных центрах.

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04.09.2022 11:41 Ответить
Бережи їх всіх Господь та Матінко Богородиця
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04.09.2022 12:34 Ответить
тоесть то что говорят что мы сбиваем 70% - это ложь...
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04.09.2022 11:48 Ответить
З початку доби противник випустив по Україні понад 10 ракет. 2 - знищено ППО, - Командування Повітряних сил Джерело: https://censor.net/ua/n3364994

Засоби української ППО збивають до 70% російських ракет, - генерал-майор Жирнов Джерело: https://censor.net/ua/n3364995
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04.09.2022 11:56 Ответить
жирнов сбивает 70% ракет, сидя в кресле в киевском офисе...
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04.09.2022 13:52 Ответить
Люди, ви дебіли, чи боти кацапські? Чи ви не розумієте, як робиться статистика?
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04.09.2022 12:09 Ответить
не пишить дурню,- іскандер к-балістично оперативно-тактична ракета, а не крилата,- не будь як боря філатов, той теж іскандери пачками збиває, по 5 штук за раз
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04.09.2022 12:10 Ответить
Іскандер-К крилата ракета, Іскандер-М аеробалістична, і обидві оперативно-тактичні. Десь так, хрін розбере озброєння орків; по мені вони літають як гівно і невідомо де впадуть.
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04.09.2022 13:26 Ответить
відправили б всяких борь філатових на їх істєрічєскую родіну, може б і війни не було, а якби й була, то вже б біля кремля пиво за гривні продавали, а мокша на болота повернулась.
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04.09.2022 16:21 Ответить
Коли буде відповідь по території врога. пора озвучувать свої перемоги а не тільки ворога.
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04.09.2022 13:31 Ответить
Так чому не кажуть про 8 які не збили - які наслідки, це більш важливе.
І 2 збиті - це дуже мало! Шо за прутня! Хто несе відповідальність?
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04.09.2022 15:02 Ответить
 
 