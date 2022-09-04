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Зеленский созвонился с фон дер Ляйен: Обсудили 8 пакет санкций против РФ и макрофин для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

єс,зеленський,ляєн

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого собеседники обсудили выделение Украине следующего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС", - написал Зеленский.

По словам главы государства, во время разговора с президентом ЕК, он отметил необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который, среди прочего, должен содержать запрет на выдачу виз гражданам РФ.

"Скоординировали с президентом Еврокомиссии шаги по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа. Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - подытожил Зеленский.

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Топ комментарии
+8
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04.09.2022 14:58
+4
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04.09.2022 14:57
+2
Є ПИТАННЯ
Кому війна, а кому - «війна все спише». Завтра парламент збирається «учудіть» - «слуги народу» збираються пропустити через комітет і швидко, цього ж тижня, ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, якими: а) створять умови для скасування конкурсу на директора НАБУ - а він вже почався, або ж поставлять під сумнів майбутні результати цього конкурсу, якщо його не скасувати зараз і б) підважать керівників усіх антикорупційних органів способом, який вигадав ще Аваков для того, щоб звільнити Ситника. Парадокс ситуації в тому, що автор цих «антикорупційних новацій» народний депутат СН Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування. В грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незаконне збагачення. Нагадаю, за два роки депутатства нардепа Клочка його мама і сестра обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама нардепа в своєму поважному віці стала щасливою власницею Tesla. «Мама любит теслу».
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04.09.2022 15:14
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В Донецкой области в результате контрнаступательных действий бойцы Вооруженных сил Украины освободили населенный пункт Озерное недалеко от Славянска.https://t.me/glavredinfo/46355
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04.09.2022 14:52 Ответить
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04.09.2022 14:57 Ответить
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04.09.2022 14:58 Ответить
Що вам заважає викинути це лайно з крісла?як можна бути такими телепнями???
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04.09.2022 15:11 Ответить
Що за дебільне питання? Під час час війни почати внутрішні й переворот, щоб доконати державу? Такі питання тілька кацап може ставити.
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04.09.2022 15:58 Ответить
Тільки дебіли можуть це терпіти,Світлана,відвертих ворогів,терпи тупориле бидло
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04.09.2022 16:33 Ответить
Хамло тупориле, твій маршрут - за русським ваєнним карабльом. Не смерди тут.
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04.09.2022 16:41 Ответить
Бидло жуй сраку
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04.09.2022 17:16 Ответить
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04.09.2022 15:11 Ответить
Є ПИТАННЯ
Кому війна, а кому - «війна все спише». Завтра парламент збирається «учудіть» - «слуги народу» збираються пропустити через комітет і швидко, цього ж тижня, ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, якими: а) створять умови для скасування конкурсу на директора НАБУ - а він вже почався, або ж поставлять під сумнів майбутні результати цього конкурсу, якщо його не скасувати зараз і б) підважать керівників усіх антикорупційних органів способом, який вигадав ще Аваков для того, щоб звільнити Ситника. Парадокс ситуації в тому, що автор цих «антикорупційних новацій» народний депутат СН Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування. В грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незаконне збагачення. Нагадаю, за два роки депутатства нардепа Клочка його мама і сестра обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама нардепа в своєму поважному віці стала щасливою власницею Tesla. «Мама любит теслу».
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04.09.2022 15:14 Ответить
корбана позбавили українського громадянства за те що той має ісраїльський паспорт. Поясніть мені, чому досі не позбавлені громадянства рімма і сцаня Zeленські, які нещодавно стали громадянами ісраїлю? Чи ето другоє? Для своїх закон не писаний?!
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04.09.2022 15:14 Ответить
Trostyan2020
@trostyan2020
Коли зеленский ермак арестович подоляк резніков, данілов та буданов тобі кажуть що вони готувались до вторгнення, ось запис служби безпеки від березня 2022..
.. с властями договорено.. заходили на Каховку Херсон, потом должни били на Одесу..
https://twitter.com/trostyan2020/status/1566349526969065473
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04.09.2022 15:18 Ответить
К власти в Украине пришли величайшие проходимцы,воры и мошенники 21 века...царапал Сенатор весной 2019 года...
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04.09.2022 15:41 Ответить
шайтан-арба... или членограй?
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04.09.2022 17:31 Ответить
"Зеленський зідзвонився з фон дер Ляєн: Обговорили..."---смешно читать эти слова, когда слышали, шо оно несет без бумажки...
Обговорили--подразумевает двух собеседников
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04.09.2022 17:47 Ответить
А що ти Вова в середіні країни зробив з російчсим бізнесом за півроку війни?
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04.09.2022 20:32 Ответить
 
 