Зеленский созвонился с фон дер Ляйен: Обсудили 8 пакет санкций против РФ и макрофин для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого собеседники обсудили выделение Украине следующего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС", - написал Зеленский.

По словам главы государства, во время разговора с президентом ЕК, он отметил необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который, среди прочего, должен содержать запрет на выдачу виз гражданам РФ.

"Скоординировали с президентом Еврокомиссии шаги по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа. Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - подытожил Зеленский.

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