Зеленский созвонился с фон дер Ляйен: Обсудили 8 пакет санкций против РФ и макрофин для Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которого собеседники обсудили выделение Украине следующего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.
Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили скорейшее выделение следующего транша макрофина ЕС", - написал Зеленский.
По словам главы государства, во время разговора с президентом ЕК, он отметил необходимость подготовки 8-го пакета санкций, который, среди прочего, должен содержать запрет на выдачу виз гражданам РФ.
"Скоординировали с президентом Еврокомиссии шаги по ограничению получения Россией сверхдоходов от продажи нефти и газа. Рассмотрели возможности осуществления Еврокомиссией быстрой оценки, как только Украина выполнит семь ее рекомендаций", - подытожил Зеленский.
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Кому війна, а кому - «війна все спише». Завтра парламент збирається «учудіть» - «слуги народу» збираються пропустити через комітет і швидко, цього ж тижня, ухвалити зміни до антикорупційного законодавства, якими: а) створять умови для скасування конкурсу на директора НАБУ - а він вже почався, або ж поставлять під сумнів майбутні результати цього конкурсу, якщо його не скасувати зараз і б) підважать керівників усіх антикорупційних органів способом, який вигадав ще Аваков для того, щоб звільнити Ситника. Парадокс ситуації в тому, що автор цих «антикорупційних новацій» народний депутат СН Андрій Клочко, який сам є фігурантом антикорупційного розслідування. В грудні Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила на нього кримінальну справу за незаконне збагачення. Нагадаю, за два роки депутатства нардепа Клочка його мама і сестра обзавелись купою нерухомості, а 70-річна мама нардепа в своєму поважному віці стала щасливою власницею Tesla. «Мама любит теслу».
@trostyan2020
Коли зеленский ермак арестович подоляк резніков, данілов та буданов тобі кажуть що вони готувались до вторгнення, ось запис служби безпеки від березня 2022..
.. с властями договорено.. заходили на Каховку Херсон, потом должни били на Одесу..
https://twitter.com/trostyan2020/status/1566349526969065473
Обговорили--подразумевает двух собеседников