Искренне надеюсь, что наследие Джонсона по борьбе с российским варварством будет сохранено в британской политике, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется установить близкие отношения с новым британским премьер-министром, рассчитывая при этом, что "наследие Бориса Джонсона" будет сохранено.

Об этом говорится в статье Зеленского для издания Daily Mail, передает Цензор.НЕТ.

"Я искренне желаю, чтобы наследие Бориса было сохранено. Тысячи неравнодушных британцев открыли свои сердца и дома, чтобы позволить более ста тысячам украинских женщин и детей найти убежище в Великобритании", - говорится в статье.

"Это помогло многим нашим солдатам продолжать сражаться, не беспокоясь о своих семьях", - добавляет он.

По словам Зеленского, количество украинских флагов, "высоко и гордо развевающихся" по всей Великобритании, свидетельствует о солидарности.

"Каждый в Великобритании должен знать, что каждый день борьбы за само существование украинский народ безмерно благодарен всем в вашей стране", - написал он.

Зеленский высоко оценил роль Бориса Джонсона в Украине.

"Во время каждой встречи и разговора между нами у Бориса возникал один очень хороший вопрос: А что еще? Что еще тебе нужно? Это стало нашим лозунгом, гарантирующим эффективный прогресс. Поверьте, немногие политики готовы на это", - написал Зеленский.

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"Я знаю, что для Бориса Джонсона это был нелегкий путь, поскольку ему пришлось столкнуться со многими внутренними проблемами. Приоритет поддержки Украины нуждался в большом мужестве и решительности. С тех пор политическая поддержка со стороны британского правительства была непоколебимой: финансовая помощь, гуманитарная помощь и более сложная помощь ", – написал президент.

Зеленский отметил, что "мы даже начали обращаться к нему, тепло и с юмором, как к Борису Джонсонюку"... В прошлом месяце Украина отметила 31-ю годовщину своей независимости. С нами снова был Борис Джонсон, которого приветствовали простые украинцы", – отметил он.