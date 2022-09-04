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Искренне надеюсь, что наследие Джонсона по борьбе с российским варварством будет сохранено в британской политике, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

джонсон

Президент Украины Владимир Зеленский надеется установить близкие отношения с новым британским премьер-министром, рассчитывая при этом, что "наследие Бориса Джонсона" будет сохранено.

Об этом говорится в статье Зеленского для издания Daily Mail, передает Цензор.НЕТ.

"Я искренне желаю, чтобы наследие Бориса было сохранено. Тысячи неравнодушных британцев открыли свои сердца и дома, чтобы позволить более ста тысячам украинских женщин и детей найти убежище в Великобритании", - говорится в статье.

"Это помогло многим нашим солдатам продолжать сражаться, не беспокоясь о своих семьях", - добавляет он.

По словам Зеленского, количество украинских флагов, "высоко и гордо развевающихся" по всей Великобритании, свидетельствует о солидарности.

"Каждый в Великобритании должен знать, что каждый день борьбы за само существование украинский народ безмерно благодарен всем в вашей стране", - написал он.

Зеленский высоко оценил роль Бориса Джонсона в Украине.

"Во время каждой встречи и разговора между нами у Бориса возникал один очень хороший вопрос: А что еще? Что еще тебе нужно? Это стало нашим лозунгом, гарантирующим эффективный прогресс. Поверьте, немногие политики готовы на это", - написал Зеленский.

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"Я знаю, что для Бориса Джонсона это был нелегкий путь, поскольку ему пришлось столкнуться со многими внутренними проблемами. Приоритет поддержки Украины нуждался в большом мужестве и решительности. С тех пор политическая поддержка со стороны британского правительства была непоколебимой: финансовая помощь, гуманитарная помощь и более сложная помощь ", – написал президент.

Зеленский отметил, что "мы даже начали обращаться к нему, тепло и с юмором, как к Борису Джонсонюку"... В прошлом месяце Украина отметила 31-ю годовщину своей независимости. С нами снова был Борис Джонсон, которого приветствовали простые украинцы", – отметил он.
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Топ комментарии
+12
А яка спадщина залишиться після ЗЕдебіла? - Зруйнована економіка, корупція, московські попи, некомпетентні чиновники, 6 млн людей які виїхали закордон! А ще нас чекають викриття фактів Оманських домовленостей та подробиці здачі Півдня України.
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04.09.2022 15:53
+8
Слава президенту зеленскому, генератор и вдохновителю *******!
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04.09.2022 15:54
+8
Элизабет Трасс станет премьером Британии совсем скоро...
Злые языки кажуть шо ця Леді стане для рабZei страшніше за Маргарет Тетчер в Україні 💙💛💪👍🤣
Слава Україні,Слава ЗСУ...
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04.09.2022 16:12
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Правила форума Совет форумчан
а я особисто я зеля покладу її під асфальт і стану горою
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04.09.2022 15:49 Ответить
Сподівайся,та носи мило у кишенях.
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04.09.2022 15:50 Ответить
Трошки не так. як казав ходжа насредін- На Аллаха надійся, дле верблюда прив'язуй,
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04.09.2022 16:39 Ответить
А яка спадщина залишиться після ЗЕдебіла? - Зруйнована економіка, корупція, московські попи, некомпетентні чиновники, 6 млн людей які виїхали закордон! А ще нас чекають викриття фактів Оманських домовленостей та подробиці здачі Півдня України.
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04.09.2022 15:53 Ответить
вивезені зерно, метал, розкрадена вагонами гуманітарка..

гіперінфляція..порожні золотовалютні резерви
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04.09.2022 16:23 Ответить
Слава президенту зеленскому, генератор и вдохновителю *******!
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04.09.2022 15:54 Ответить
Прикольно буде якщо індус стане прем'єром Британії...
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04.09.2022 15:54 Ответить
Так и будет, к сожалению. Мер Лондона уже давно сидит индус
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04.09.2022 22:32 Ответить
а спадщина зеленського отримає свій заслужений вирок у вигляді взяття під варту. Надовго.
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04.09.2022 15:58 Ответить
Судя по оголтелой ЗЕ-пропаганде на гавномарафоне, мудрый нарид его запустит на второй срок. Телевизор - наше фсе!
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04.09.2022 16:02 Ответить
Навряд чи. На "мудрий народ" існує не менш розумний дядечко Джо і Делаверський суд.
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04.09.2022 16:04 Ответить
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04.09.2022 16:07 Ответить
Британці рахують копійки, а сімейка преЗедента мільйони.

Батько Олени Зеленської пролобіював використання шлаку у "Великому будівництві"

Журналісти-розслідувачі вчергове розкали історію про заробіток на великому будівництві під виглядом нових технологій та турботи про довкілля.
Схема складна, дуже заплутана, і її придумали люди, дуже близькі до Президента Зеленського.
І ще одна "фішка" цієї історії - усіх її учасників об'єднує міцне криворізьке земляцтво.

https://prm.ua/batko-oleny-zelenskoi-prolobiiuvav-vykorystannia-shlaku-u-velykomu-budivnytstvi/
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04.09.2022 16:29 Ответить
Элизабет Трасс станет премьером Британии совсем скоро...
Злые языки кажуть шо ця Леді стане для рабZei страшніше за Маргарет Тетчер в Україні 💙💛💪👍🤣
Слава Україні,Слава ЗСУ...
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04.09.2022 16:12 Ответить
Προεби можна простити Луи Де Фінессу, а Зелі -ніколи !
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04.09.2022 16:20 Ответить
Джонсон єдиний, хто зупиняв підписанта від уже підготовлених Єрмаком угод з Кацапією.
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04.09.2022 16:22 Ответить
Джонсона в президенти УКРАЇНИ. Джонсона в президенти УКРАЇНИ. Джонсона в президенти УКРАЇНИ.
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04.09.2022 16:48 Ответить
 
 